Le basket suisse pleure Maurice Monnier. Ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse, le Genevois s’est éteint à l’âge de 91 ans révèle «La Côte».

Maurice Monnier a marqué l’histoire du basketball helvétique (image d’illustration). KEYSTONE

Avant de diriger l’équipe de Suisse entre 1986 et 1991, Maurice Monnier avait mené Nyon et Champel, à la victoire en Coupe de Suisse en 1980 et en 1986.

Ces deux finales disputées à la patinoire des Vernets, respectivement contre Vevey et Pully, resteront dans la mémoire des anciens comme deux des plus belles de l’histoire de la compétition.

ats