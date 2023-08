La biathlète française Julia Simon, visée par deux plaintes pour fraude à la carte bancaire, dont une déposée par une autre biathlète de l'équipe de France, ne «reconnaît absolument pas les faits», a-t-elle déclaré jeudi dans un entretien avec le Dauphiné Libéré.

Julia Simon «ne reconnaît absolument pas les faits» qui lui sont reprochés. IMAGO

«Il y a des achats qui ont été faits par carte bleue (sur la carte de la biathlète Justine Braisaz-Bouchet et sur celle d'un autre membre du staff, ndlr) avec mon nom dessus, mais aujourd'hui, je suis aussi victime de cette situation. Mon nom a été utilisé à mon insu», a déclaré Julia Simon, précisant qu'elle avait porté plainte contre X pour usurpation d'identité.

«Le fait d'aller déposer plainte permet de montrer que je suis aussi innocente et que je cherche à trouver la vérité», a-t-elle ajouté.

Deux plaintes ont été déposées en Savoie pour fraude en décembre (2022) et mai (2023), les faits datant de l'été 2022 au cours d'un stage en Norvège. Les préjudices présumés s'élèvent respectivement à 1600 euros et à une vingtaine d'euros.

Dans l'entretien avec le Dauphiné Libéré, Julia Simon regrette avoir «pris (l'affaire) à la légère au départ». «J'ai fait l'autruche en me disant que l'hiver était là et qu'il fallait que je fasse mon sport. Je ne me rendais pas compte de l'importance que pouvait prendre cette histoire», a-t-elle dit.

La biathlète, âgée de 26 ans, a remporté la Coupe du monde l'hiver dernier, ce qui fait d'elle la no 1 mondiale, et elle a également été sacrée championne du monde de la poursuite en février. Justine Braisaz-Bouchet (27 ans) doit elle faire son retour à la compétition l'hiver prochain après avoir donné naissance à son premier enfant début 2023.

