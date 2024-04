Roman Röösli et Andrin Gulich ne sont pas parvenus à conquérir un deuxième titre européen d'affilée en deux sans barreur. Le Lucernois et le Zurichois ont dû se contenter d'une médaille de bronze dimanche sur le plan d'eau de Szeged.

Roman Röösli et Andrin Gulich ont conquis le bronze dimanche à Szeged (archives). KEYSTONE

ATS

Sacrés champions du monde et champions d'Europe l'an dernier dans cette catégorie, Röösli – l'ancien partenaire du Vaudois Barnabé Delarze en deux de couple – et Gulich étaient encore dans le coup à mi-parcours dimanche en finale. Ils pointaient alors au 2e rang, à moins de deux secondes des leaders britanniques.

Mais le duo helvétique n'a pas tenu le choc sur les 1000 derniers mètres. Röösli/Gulich ont ainsi été devancés de 4''96 par les Britanniques Oliver Wynne-Griffith/Tom George, échouant au final à plus de deux secondes des médaillés d'argent, les Roumains Florin Arteni/Florin Lehaci.

Röösli et Gulich ont néanmoins offert à la Suisse sa troisième médaille à Szeged. Samedi, le Vaudois Raphaël Ahumada et le Nidwaldien Jan Schäuble avaient conservé leur titre en deux de couple, alors que le quatre de couple (Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock et Dominic Condrau) s'était paré d'argent.

ats