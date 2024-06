Le Canadien Derek Gee a remporté mardi la 3e étape du Dauphiné aux Estables. Ceci à la veille du contre-la-montre, premier rendez-vous important pour les favoris.

🤩 La joie d'une première victoire en WorldTour ! Bravo @DerekGee7 !



🤩 Elation at a first WorldTour win! Congrats Derek!#Dauphiné pic.twitter.com/FBvw4sKeBy — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 4, 2024

ATS

Le coureur de l'équipe Israel-Premier Tech a devancé au sprint le Français Romain Grégoire. Les deux hommes sont sortis du peloton des favoris dans les derniers mètres de la montée vers le plus haut village du Massif Central, à une altitude de 1343 m.

Gee prend par la même occasion le maillot jaune de leader.

Les favoris ont passé la journée au chaud sous un soleil enfin de la partie, se préservant pour le chrono de 34,4 kilomètres mercredi entre Saint-Germain-Laval et Neulise qui va dégager une première hiérarchie dans cette 76e édition, avant le final dans les Alpes ce week-end. Ce sera l'occasion de vérifier plus précisément l'état de forme des deux têtes d'affiche, Primoz Roglic et Remco Evenepoel.

«De bonnes jambes»

Le Slovène, champion olympique en titre, dit avoir «de bonnes jambes» depuis le début de la semaine, mais a été victime d'une légère chute mardi, a priori sans gravité.

Evenepoel, champion du monde en titre du chrono, évoque, lui, «un test parfait» pour savoir où il en est. Le Belge, qui effectue comme Roglic son retour en course deux mois après son accident au Tour du Pays basque, sort de ses premières étapes «bien fatigué», dort «beaucoup» et sent que son corps «se réhabitue à la compétition».

Le leader de Soudal-Quick Step attend surtout de voir comment il encaissera un effort de 45/50 minutes en position aérodynamique après sa fracture à la clavicule et à l'omoplate.

ATS