Avec Tadej Pogacar absent et Wout Van Aert à l'hôpital, la voie est libre pour Mathieu van der Poel au Tour des Flandres. Le Néerlandais peut devenir dimanche le septième coureur de l'histoire à s'imposer une troisième fois.

La terrible chute qui a coûté de multiples fractures mercredi à Van Aert prive le deuxième Monument de l'année d'un duel très attendu entre le Belge et son rival de toujours. Même décapité, le «Ronde», point culminant de la «quinzaine sainte», reste un spectacle total pour les amateurs de cyclisme et les centaines de milliers de spectateurs qui vont s'agglutiner, visage au ras des pavés, le long des monts de la Flandre orientale, entre Anvers et Audenaarde.

Mais le crash de Van Aert dans A travers la Flandre a jeté un froid, en Belgique et au-delà, alors que le forfait du Slovène Pogacar, vainqueur sortant concentré cette année sur la conquête du Giro, avait déjà enlevé un peu de piment à la course. Elle ressemble aujourd'hui plus que jamais à un boulevard pavé pour Van der Poel, d'autant qu'un autre outsider, Jasper Stuyven, s'est également brisé la clavicule mercredi et que Mads Pedersen, écorché et contusionné, y a aussi laissé quelques plumes.

Van der Poel était, lui, dans son canapé, au repos après avoir remporté le Grand Prix E3 en solitaire et fini deuxième de Gand-Wevelgem derrière Pedersen. Si l'absence et les bobos de plusieurs concurrents risquent de nuire au suspense dimanche, le public pourra se consoler avec le fait que Van der Poel ne court aujourd'hui plus seulement contre ses contemporains mais aussi pour la postérité.

«Il s'en va et c'est fini»

Petit-fils de Raymond Poulidor et fils d'Adrie, vainqueur du Tour des Flandres en 1986, le Champion du monde en titre connaît l'histoire du cyclisme et n'ignore rien des enjeux qui l'occupent désormais: devenir l'un des meilleurs coureurs de classiques de tous les temps.

Dans un sport où on convoque le passé à tout bout de champ, Van der Poel, vainqueur du Tour des Flandres en 2020 et 2022, commence à peser: s'il l'emporte dimanche, il va rejoindre Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabio Cancellara parmi les triples vainqueurs du «Ronde», avec la perspective de viser dès 2025 un quadruplé jamais réalisé. Il brigue aussi une cinquième victoire dans un Monument pour revenir à hauteur de Pogacar, le seul coureur en activité à en avoir gagné autant.

S'il est autant le favori, c'est que Van der Poel est comme chez lui dans les Berg, courts et raides, où son explosivité phénoménale et sa science millimétrée du pilotage font des ravages. «Il n'y a rien à faire contre Mathieu quand il est comme ça. En homme à homme il est imbattable. Il faut essayer de jouer le surnombre avec l'équipe. Mais lorsqu'il choisit de partir, il s'en va, tout simplement, et c'est fini», rapportait Jasper Stuyven vendredi après sa deuxième place au Grand Prix E3, plus d'une minute derrière le dragster néerlandais.

Armadas décimées

Jouer le surnombre pour essayer d'épuiser Van der Poel reste sans doute la seule solution. Mais les trois équipes de premier plan sont aujourd'hui décimées. Visma-Lease a bike a perdu son leader avec Van Aert alors qu'elle déplore déjà l'absence de Christophe Laporte et que Dylan van Baarle n'est pas tout frais non plus. Elle compte désormais sur Matteo Jorgenson, le vainqueur de Paris-Nice et de A travers la Flandre.

La Soudal-Quick Step de Julian Alaphilippe a, elle, une nouvelle fois brillé par son absence aux avant-postes, confirmant sa disparition des classiques qui étaient son coeur de cible. Une victoire dimanche paraît impensable.

Enfin, l'équipe Lidl-Trek, si impressionnante par sa force collective, a donc perdu Stuyven mais aussi Alex Kirsch mercredi, alors que son leader Mads Pedersen, sans doute le principal outsider, n'aura peut-être pas totalement récupéré de la chute non plus.

Dans ces conditions, difficile d'imaginer comment la victoire pourrait échapper à Van der Poel, sur le podium des quatre dernières éditions et qui s'apprête à remuer le couteau dans la plaie des Belges, bredouilles sur le «Ronde» depuis la victoire de Philippe Gilbert en 2017.

