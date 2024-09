Léger changement de «programme» pour les Mondiaux 2025 prévus en Valais, a-t-on appris à un an de l'événement. Les épreuves d'E-cross country ne se dérouleront finalement pas à Loèche-les-Bains, ont annoncé les organisateurs mardi. Une solution est en discussion avec les autres destinations-hôtes.

Pas d’E-cross country à Loèche-les-Bains (image d’illustration). KEYSTONE

ATS

Bien que Loèche-les-Bains ait tout mis en œuvre pour participer activement à ces Mondiaux, la station doit renoncer. «En raison d'une série de facteurs, il n'est malheureusement pas possible de mettre en place un parcours qui réponde aux exigences sportives pour la discipline du E-VTT, qui tienne compte des conditions locales et qui satisfasse aux exigences légales», explique le CEO de My Leukerbad AG, Urs Zurbriggen, cité dans un communiqué.

