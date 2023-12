Le defender néo-zélandais, emmené par le navigateur Peter Burling, a dominé samedi au large de Jeddah (Arabie saoudite) la deuxième régate préliminaire de la Coupe de l'America 2024, nouvelle confrontation des six équipes engagées dans la course à l'aiguière d'argent.

Les Kiwis ont battu en finale les Italiens de Luna Rossa, après avoir terminé en première position du classement général à l'issue des huit manches qualificatives organisées entre jeudi et samedi en Arabie Saoudite.

Les Suisses d'Alinghi ont complété le podium de cette deuxième régate préliminaire de la Coupe de l'America, qui aura lieu à partir à partir d'août 2024 à Barcelone.

«Dans la première course aujourd'hui, le bateau est retombé sur la coque et nous avons perdu du terrain sur le reste de la flotte. Il nous était difficile de revenir. Mais nous avons fait une belle deuxième course, en allant où nous le voulions et en nous battant pour la victoire du début à la fin. Nous sommes contents de finir sur une belle note et de terminer troisième au général» a relevé Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi dans un communiqué de l'équipe.

Les Français du défi Orient Express (3e en Espagne) ont terminé à la dernière place, derrière American Magic (4e) et Ineos Britannia (5e).

L'enjeu de ce week-end était avant tout de se jauger et d'apprendre à naviguer en flotte pour les équipages en lice: une victoire ne rapportait rien sur le plan sportif.

Comme lors de la première régate préliminaire, les équipages ont navigué cette semaine à bord d'un AC40, voilier monotype modèle réduit de l'AC75 qui sera utilisé l'année prochaine.

Le prochain rendez-vous de la 37e Coupe de l'America aura lieu le 23 août 2024 avec la 3e et dernière régate préliminaire entre les six équipes engagées, pour la première fois à bord des AC75.

De la fin du mois d'août au début du mois d'octobre auront ensuite lieu à Barcelone les sélections pour déterminer l'équipe qui affrontera le Team New Zealand, tenant du titre.

Du 12 au 20 octobre 2024, le defender et le défi ayant remporté les sélections s'affronteront en duel lors de 13 régates. La première équipe à remporter sept courses gagnera le trophée.

ATS