A moins de 100 jours des Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août), le Musée olympique de Lausanne s'exporte. ats

Parmi ces collaborations, dont certaines sont listées sur son site internet, le Musée olympique s'est joint à l'Office de tourisme de Paris pour concocter un nouvel espace, à proximité de la Tour Eiffel. On y trouve, par exemple, une exposition consacrée aux nouvelles disciplines olympiques (skateboard, escalade sportive, BMX freestyle, surf, basket 3x3 et breaking).

Rue Rivoli cette fois-ci, le Musée des arts décoratifs explore les liens entre la mode et le sport, de l'Antiquité à nos jours. Quelque 450 vêtements et accessoires, photos, croquis, magazines, affiches, peintures, sculptures et vidéos sont présentés, en provenance en partie du Musée olympique.

L'institution lausannoise s'est aussi associée avec le Musée de la monnaie à Paris, où une exposition retrace l'évolution des médailles olympiques à travers les époques.

Sportifs et artistes

Au Clubhouse 24, situé au Palais de Tokyo, plus de 30 oeuvres originales – peintures, sculptures, photos et autres collages – créées par des artistes olympiques sont affichées. Cette exposition découle d'un programme du Musée olympique, lancé il y a cinq ans et intitulé «Artistes Olympiens».

Toujours à Paris, au siège de l'UNESCO, le Musée olympique et le CIO se sont associés pour produire une exposition de photos d'archives des cérémonies d'ouverture et de clôture des précédentes éditions. Les photographies seront affichées, dès le 24 juin, sur la clôture extérieure de l'établissement.

Le Musée olympique collabore aussi avec Gagosian, l'une des plus grandes galeries d'art internationales spécialisées dans l'art moderne et contemporain. Ses deux galeries parisiennes exposent cette année des oeuvres qui célèbrent les JO.

A Arles avec Photo Elysée

Hors de Paris, le Musée olympique et une autre institution lausannoise, Photo Elysée, vont coproduire cet été une exposition dans le cadre des Rencontres de la photographie d'Arles. Intitulée «Le sport à l'épreuve», elle montrera des photos issues des collections des deux musées.

De nombreux autres projets sont prévus tout au long de l'année. Le Musée olympique dit avoir prêté «des objets, son expertise et son soutien» aux expositions et initiatives liées à Paris 2024 réalisées par plus de 150 institutions. Parmi elles figurent aussi le Musée du Louvre, le Musée de l'histoire de l'immigration, le MuséoParc Alésia, la Cité du vin à Bordeaux et le Musée du Luxembourg.

