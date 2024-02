L'AC75 sur lequel Alinghi Red Bull Racing disputera la 37e Coupe de l'America cet été a quitté le chantier d’Ecublens en Suisse pour rejoindre l’Espagne, annonce l'équipe dans un communiqué.

Alinghi disputera la 37e Coupe de l'America à Barcelone à la fin de l’été. KEYSTONE

Après de longs mois de travail sur la conception et la construction du bateau, BoatOne, l'AC75 de course d'Alinghi Red Bull Racing, a quitté lundi matin le chantier d'Ecublens sur les rives du Lac Leman en Suisse. Ces prochains jours, il poursuivra son voyage en camion à travers la France et le nord-est de l'Espagne direction Barcelone.

Le nouvel AC75 sera le bateau du challenger suisse pour la prochaine Coupe de l'America. Comme l'exige le Protocole officiel de la course, il a été construit en Suisse, pays de la Société Nautique de Genève, le club représenté par l'équipe.

Une partie de l'équipe va maintenant s'installer à Barcelone pour accompagner la préparation de l'AC75 pour sa première sortie sur l’eau.

D'ici la compétition, il y aura encore six mois à attendre. Les challengers régateront en septembre et octobre 2024 pour désigner celui qui affrontera le tenant du titre de Nouvelle-Zélande pour la conquête de la 37e Coupe de l'America.

ATS