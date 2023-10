Le successeur de Giancarlo Sergi à la présidence de Swiss Basketball sera finalement désigné le 9 décembre, annonce la fédération dans un communiqué. Thabo Sefolosha fait partie des candidats.

Le successeur de Giancarlo Sergi sera désigné le 9 décembre KEYSTONE

Le Conseil d'administration de Swiss Basketball a décidé d'organiser une élection anticipée et ouverte à tous lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire le 9 décembre. Aucun parrainage ne sera nécessaire pour cette élection, contrairement à ce qui était initialement prévu.

Certains délégués de Swiss Basketball ont récemment soumis au Conseil d'administration une proposition visant à remplacer Giancarlo Sergi par le jeune retraité Thabo Sefolosha (39 ans) lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire avec une entrée en fonction de l'ancien joueur de NBA au plus tard le 1er janvier 2024, confirme la Fédération dans son communiqué.

Swiss Basketball précise que ces propositions sont contraires à ses statuts, et que leur mise en application pourrait ainsi être contestée devant le Tribunal Arbitral du Sport par n'importe quel membre. Mais, «en signe d'ouverture et pour favoriser une transition efficace et constructive», le Conseil d'administration a décidé d'organiser une élection anticipée.

Le successeur de Giancarlo Sergi entrera ainsi en fonction au terme du mandat de ce dernier, soit à la fin de la saison en cours. Le futur président intégrera néanmoins le Conseil d'administration dès le 1er janvier 2024 afin de se familiariser avec son nouveau poste.

ats