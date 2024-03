Zoug semble avoir retrouvé la forme au bon moment. Le champion 2021 et 2022 est à un succès d'atteindre les demi-finales des play-off puisqu'il mène désormais 3-2 dans la série contre Berne.

Dominik Schlumpf évolue à Zoug depuis novembre 2014. KEYSTONE

Le défenseur Dominik Schlumpf (33 ans), qui évolue à Zoug depuis novembre 2014, a répondu aux questions de Keystone-ATS.

Comment expliquer ces derniers résultats, alors que l'équipe n'avait pas convaincu depuis le début 2024 ?

«Nous savions que le potentiel nécessaire se trouvait à l'intérieur de l'équipe. Il n'y avait besoin que d'une petite étincelle pour nous secouer. On l'a montré dans le match 2 en gagnant 4-1 à Berne.»

Vous avez inscrit l'important 1-0 lundi lors du succès 6-2 qui vous a donné un puck de match. C'est déjà marqué votre deuxième réussite dans ces play-off, alors que vous n'en avez marqué qu'une fois lors de la saison régulière.

«On a fait une bonne sortie de zone, j'ai vu un trou et Lino (Martschini) m'a fait une passe en or. Après, on a pu développer notre jeu et nous avons inscrit les autres buts aux bons moments.»

Tout parle désormais pour vous dans cette série, non?

«Le prochain match sera sans aucun doute le plus difficile de la série. Il faudra l'aborder comme celui de lundi, c'est-à-dire se montrer actifs dès le début et nous soutenir les uns les autres dans chaque zone. Les cinq joueurs doivent être intégrés et évoluer ensemble.»

sfy, ats