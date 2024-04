Pierre-Ambroise Bosse (31 ans), champion du monde 2017 du 800 m et retiré des pistes depuis quatre mois, a écopé d'un an de suspension par l'Agence française de lutte antidopage (AFLD). La sanction a été prise pour trois défauts de localisation entre septembre 2022 et juin 2023.

Pierre-Ambroise Bosse n’a plus foulé de piste d’athlétisme depuis 2022 (archives). IMAGO

ATS

Cette suspension intervient alors que l'athlète, détenteur du record de France du 800 m, avait annoncé en décembre 2023 prendre sa retraite à quelques mois des JO de Paris. Opéré il y a un plus d'un an d'un tendon de la cuisse droite, il avait connu une récidive et avait dû de nouveau s'arrêter en avril 2023, une «récidive qui avait cassé la dynamique», avait-il expliqué à l'Equipe au moment de l'annonce de sa retraite.

