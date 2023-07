⏪ The final KM where @Yarakastelijn got her first ever win, and where Demi faced Annemiek for the first time on the #TDFF2023!



⏪ Le dernier KM où @Yarakastelijn a obtenu sa toute première victoire, et où Demi a affronté Annemiek pour la première fois sur le #TDFF2023 !… pic.twitter.com/QLLz7Ca54v