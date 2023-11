La circulation aérienne sera interdite dans un rayon de 150 km autour de Paris le soir du 26 juillet 2024, pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Cela interrompra le trafic des deux plus grands aéroports français, a-t-on appris auprès de la Direction générale de l'Aviation civile.

La circulation aérienne sera interdite dans un rayon de 150 km (image d’illustration). IMAGO/ABACAPRESS

«Durant la cérémonie d'ouverture des JO le vendredi 26 juillet 2024, une zone d'interdiction temporaire stricte, d'un rayon de 150 km et sans limite d'altitude sera mise en place autour de Paris entre 19h00 et minuit», a précisé la DGAC. Cette mesure va donc interrompre les opérations des deux plus grands aéroports français, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, mais aussi Beauvais (Oise), spécialisé dans les vols low-cost, au début d'un week-end en pleine haute saison estivale.

«Hormis les vols des services d'urgence et les vols pouvant bénéficier, à titre exceptionnel, d'une dérogation accordée par l'Armée de l'Air et de l'Espace, aucun vol (ni décollage, ni atterrissage, ni survol) ne sera permis dans cet espace aérien sur le créneau horaire mentionné», a insisté la DGAC.