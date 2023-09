Un carton et un doute. Le XV de France a signé à Marseille la plus large victoire de son histoire, contre la modeste Namibie (96-0).

Melvyn Jaminet marque un essai KEYSTONE

Seulement la sortie de son capitaine Antoine Dupont, touché à la tête, est une source d'inquiétudes pour la suite du Mondial.

C'est la seule ombre à un tableau autrement parfait: sorti en début de deuxième mi-temps après un choc tête contre tête avec son homologue namibien, Dupont n'est pas revenu sur le terrain et s'est rendu à l'hôpital pour subir des examens, selon France Télévision.

Les hommes de Fabien Galthié, après avoir assuré le bonus offensif dès la 21e minute, sont entrés dans les annales du rugby français en effaçant leur 87-10 record, déjà établi contre la Namibie et déjà lors d'une Coupe du monde organisée en France, en 2007. Ils ont marqué 14 essais au total, avec un triplé pour Damian Penaud et des doublés pour Jonathan Danty, Charles Ollivon et Louis Bielle-Biarrey.

La France, en route pour les quarts de finale, jouera son dernier match de poule le 6 octobre à Lyon contre l'Italie.

ATS