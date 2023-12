Emmenés par LeBron James et un immense Anthony Davis, les Lakers ont soulevé la toute première Coupe NBA samedi à Las Vegas. L.A. a battu les Indiana Pacers 123-109 en finale.

Déjà quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), quatre fois MVP de la saison régulière et champion olympique en 2008 et 2012, LeBron James a étoffé encore son immense palmarès à près de 39 ans (le 30 décembre). Pour sa 21e saison NBA, la superstar du basket aura été essentielle à son équipe du début à la fin de ce nouveau tournoi, créé pour dynamiser la longue saison régulière.

Samedi à Las Vegas, LeBron James a compilé 24 points et 11 rebonds. Mais la finale, disputée face aux jeunes et électriques Pacers du meneur Tyrese Haliburton, a été décevante, hachée par les fautes et les maladresses des deux côtés, après que la Coupe NBA avait proposé ces derniers jours des rencontres magnifiques.

Dans une T-mobile Arena totalement acquise à leur cause, Les Lakers ont toutefois réussi une superbe performance défensive, face à la meilleure attaque de la ligue. Ils ont notamment étouffé Tyrese Haliburton (23 ans): avec 20 points et 11 passes, il a paru rattrapé par la pression d'une finale.

Les Lakers ont imposé leur rythme à la partie, jouant sur leur force au poste bas avec leur pivot Anthony Davis, impérial avec 41 points et 20 rebonds. Les Angelinos ont d'ailleurs largement dominé au rebond (70 à 43), et ont pu compter en première mi-temps sur un excellent Austin Reaves (28 points).

Un joli chèque, et de la confiance

En plus de faire plaisir au patron LeBron James et d'empocher chacun 500'000 dollars, les Lakers ont marqué les esprits dans un match couperet et terminé invaincus dans la compétition (7 victoires). De quoi envisager avec un peu plus de sérénité les futurs play-off, après avoir été battus en finale de la Conférence ouest au printemps par Denver.

La NBA proposait pour la première fois la Coupe NBA, dont le Final-4 a été disputé sur terrain neutre à Las Vegas jeudi (demies) et samedi. Toutes les rencontres, sauf la finale, comptent pour la saison régulière.

AFP