L'équipe de Suisse messieurs connaît désormais l'identité de son nouvel entraîneur. La Fédération a nommé l'Argentin Juan Manuel Sarramalera (51 ans), qui succède à Mario Motta (63 ans).

Juan Manuel Serramalera dirigera désormais l’équipe de Suisse. imago images/Jan Huebner

Le nouveau coach dirige Volley Amriswil depuis 2021. Il cumulera cette fonction avec celle de sélectionneur. L'Argentin entame son mandat avec effet immédiat. Les premiers rendez-vous importants sont prévus cet été avec notamment les trois premiers matches de qualification en vue de l'Euro 2026.

Le nouvel entraîneur bénéficie d'une vaste expérience. Il a ainsi entraîné divers clubs en Allemagne, Pologne et Argentine et a déjà été assistant entraîneur des équipes nationales en Allemagne, Argentine et Chine.

jos, ats