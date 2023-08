L’équipe DSM jubile au milieu du chaos

Dans des conditions extrêmes, la formation DSM a gagné la 1re étape du Tour d'Espagne à Barcelone. L'Italien Lorenzo Milesi (21 ans) est ainsi devenu le premier leader de cette Vuelta.

La DSM-Firmenich remporte le chrono par équipes inaugural de #LaVuelta23 2023, Lorenzo Milesi maillot rouge ! L'équipe néerlandaise s'impose d'une seconde face à Movistar dans des conditions dantesques à Barcelone #LesRP pic.twitter.com/ed5heF7swD — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 26, 2023

Ce contre-la-montre par équipes, couru sur 14,8 km, s'est disputé sous une pluie battante dans les rues de la capitale de la Catalogne. De nombreuses chutes se sont produites.

L'équipe néerlandaise a bouclé le parcours en 17'30, devançant de quelques dixièmes la Movistar. EF-Education, la Soudal-Quick de Remco Evenepoel, le tenant du titre, et la Groupama-FDJ ont terminé dans un mouchoir de poche, à six secondes. La Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic a fini à 32 secondes.

Pour sa première participation dans un Grand Tour, c'est donc l'Italien Lorenzo Milesi qui va rêvetir le premier maillot rouge de leader de cette 78e édition. Il avait récemment été champion du monde M23 du contre-la-montre à Glasgow.