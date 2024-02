Les épéistes suisses ont pris la quatrième place par équipes lors du traditionnel tournoi de la Coupe du monde à Heidenheim. Ils auraient même pu prétendre à mieux. En demi-finale contre le Japon, ne menaient-ils pas 20-14 après six des neuf duels avant de s'incliner 31-32 à la fin? Dans la finale pour la 3e place, les Suisses ont perdu 34-37 contre la France, deuxième du classement mondial.

Les Suisses se sont hissés à la quatrième place (image d’illustration). IMAGO/SOPA Images

Pourtant, ce ne fut pas une mauvaise journée pour les Suisses dans la chasse aux huit derniers tickets olympiques. Dans le classement décisif, la Tchéquie, classée juste devant la Suisse, a échoué en quarts de finale et n'a pris que la 7e place. Les plus proches poursuivants de la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne ont dû se contenter des 11e et 15e rangs.

Il ne reste plus qu'un tournoi de Coupe du monde dans la période de qualification, mi-mars à Tbilissi.

ck, ats