Surprenants vainqueurs de l'Australie treize jours plus tôt, les Fidji ont souffert pour confirmer cet exploit. Les «Flying Fijians» ont difficilement battu la Géorgie 17-12 samedi à Bordeaux pour conforter leur 2e place dans le groupe C de la Coupe du monde.

Eroni Mawi et les Fidji ont souffert face à la Géorgie Keystone

Les Fidjiens n'ont pas obtenu le succès bonifié qui leur aurait permis de valider leur ticket pour les quarts de finale et d'éliminer l'Australie. Mais ils ont assuré l'essentiel en renversant une situation des plus compromises samedi : imprécis et nerveux, ils étaient en effet menés 9-0 à la mi-temps.

Les valeureux Géorgiens n'ont cependant pas tenu le choc après la pause. Les Fidjiens ont inscrit deux essais transformés en deuxième période pour prendre quatre points d'avance sur l'Australie, qui n'aura pas son destin en main à l'heure d'entamer son dernier match dans cette poule dimanche face au Portugal.

Les Fidji sont quant à eux idéalement placés pour atteindre pour la troisième fois – la première depuis 2007 – les quarts de finale d'une Coupe du monde. Ils se frotteront également au Portugal à l'occasion de la dernière partie de la phase de poules, le dimanche 8 octobre à 21h à Toulouse.

ATS