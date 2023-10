La saison NBA ne démarre pas de manière idéale pour Clint Capela et les Hawks. Atlanta a subi sa deuxième défaite en deux matches, s'inclinant 126-120 sur son parquet face aux New York Knicks. La soirée de vendredi fut plus belle pour Victor Wembanyama, décisif face aux Rockets.

Les Hawks ont essuyé une deuxième défaite consécutive face aux Knicks. KEYSTONE

Comme à Charlotte deux jours plus tôt, Clint Capela s'est fait l'auteur de son traditionnel double double en cumulant 13 points et 13 rebonds (dont 6 en attaque). Mais comme ce fut le cas face aux Hornets, le pivot genevois affiche le moins bon différentiel de son équipe (-9), après avoir été aligné durant 28 minutes.

Les Hawks se sont heurtés à un Jalen Brunson en feu: le meneur des Knicks a inscrit 31 points, ajoutant 5 passes décisives et 3 rebonds. Il a notamment réussi 8 paniers primés, son record. En face, Trae Young a souffert face à la défense new-yorkaise: l'arrière des Hawks n'a rentré que 4 de ses 16 tirs (18 points).

Prodige «Wemby»

Eux aussi battus en ouverture de saison, les Spurs du prodige Victor Wembanyama ont en revanché débloqué leur compteur en battant Houston 126-122 après prolongation. Le «rookie» français a brillé en cumulant 21 points, 12 rebonds et 3 contres, inscrivant notamment le panier de l'égalisation dans le temps réglementaire.

ats