Darvin Ham a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal des Lakers. Cette décision forte a été prise quatre jours après l'élimination de Lakers par Denver au premier tour des play-off.

Darvin Ham a été limogé. KEYSTONE

ATS

Arrivé aux Lakers il y a deux saisons, Ham, qui s'en va avec un bilan global de 90 victoires pour 74 défaites en saison régulière. Sous sa direction, la franchise pourpre et or a remporté la toute première Coupe NBA (The In-Season Tournament) en décembre à Las Vegas après son succès en finale sur Indiana.

ATS