Les Mondiaux de beachvolley commencent vendredi à Tlaxcala, au Mexique. Comme l'an passé, la Suisse aura trois équipes féminines dans un tournoi où la hiérarchie est bousculée.

Nina Brunner et Tanja Hüberli iront aux JO de Paris. KEYSTONE

Le timing est intéressant. Le processus de qualification pour les JO 2024 se trouve à peu près à mi-parcours. Et pour l'heure, outre les championnes d'Europe Nina Brunner et Tanja Hüberli, ce ne sont pas Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder qui se qualifieraient pour Paris, mais Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré. Et aux JO, seules deux paires d'un même pays peuvent participer.

Attention tout de même de ne pas voir la Lucernoise de 23 ans et la Bernoise de 25 ans comme étant déjà prêtes à faire leurs bagages pour la capitale française. Elles se sont pour l'heure assurées leur place grâce au nombre plus élevé de tournois joués. Au final, ce sont les douze meilleurs résultats de la phase de qualification qui comptent. Vergé-Dépré/Mäder ont donc suffisamment de temps pour passer devant.

Toutefois, Böbner/Vergé-Dépré ont confirmé leurs ambitions par de belles performances aux championnats d'Europe (élimination en quarts contre les futures lauréates Brunner/Hüberli) et une 2e place aux championnats de Suisse (derrière Brunner/Hüberli).

Vergé-Dépré/Mäder courent après leur forme

Du côté des médaillées de bronze olympiques de Tokyo, il est clair que la blessure de Mäder a mis un sérieux coup de frein au binôme. Il s'agit donc pour elles de retrouver un certain flow. Mais lors des tournois Elite 16, elles n'ont pas répondu aux attentes après un début de saison prometteur. A Gstaad, le duo a échoué en phase de groupes. A Hambourg et il y a une semaine à Paris, les deux femmes n'ont même pas atteint le tableau principal.

A relativiser toutefois, car les deux trentenaires ont à chaque fois échoué face aux Allemandes Laura Ludwig et Louise Lippmann. Le fait que de telles équipes s'affrontent dès les qualifications prouve que le niveau dans ces tournois est très élevé.

Début août lors des championnats d'Europe de Vienne, où Vergé-Dépré/Mäder ont bien joué, les Allemandes ont à nouveau gâché la fête en dominant les deux femmes dans le match pour le bronze. Ces championnats du monde seront donc un excellent test sur le long chemin vers Paris.

Brunner/Hüberli : la constance

Nina Brunner et Tanja Hüberli sont dans les clous. Après des performances solides et un nouveau titre européen, les deux femmes dominent nettement le classement interne. C'est donc logiquement sur les épaules de la Zougoise, qui aura 28 ans pendant le tournoi, et de la Schwytzoise de 31 ans que reposent les plus grands espoirs d'une première médaille mondiale helvétique féminine. A noter que l'équipe qui remportera le titre sera tête de série aux JO.

Il ne faudra en revanche pas s'attendre à une médaille côté masculin puisqu'il n'y a pas de paire engagée, et ce pour la deuxième fois consécutive.

ats