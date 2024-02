Ce week-end à Genève se tiennent les championnats de Suisse de badminton. En simple, Milena Schnider (Uzwil) et Joel König (Adliswil) sont les favoris.

Ce week-end à Genève se tiennent les championnats de Suisse de badminton. ats

Milena Schnider affiche une belle forme en ce moment. Elle vient de remporter à Reykjavik un tournoi «Future Series», le deuxième en quatre mois. Si elle entend décrocher son premier titre national, la joueuse d'Uster devra certainement franchir des obstacles romands. Il y a tout d'abord l'Yverdonnoise Julie Franconville, ainsi que les juniors Sofia Uvarova (Neuchâtel) et Leila Zarrouk, qui joue pour les Appenzellois de Trogen-Speicher.

Chez les messieurs, Joel König et Julien Scheiwiller du BC Adliswil sont les deux premières têtes de série. Leur principal contradicteur devrait être leur collègue de l'équipe nationale Nicolas A. Müller (Uzwil), qui s'est imposé en simple et en mixte il y a deux ans et qui aimerait bien élargir sa collection de médailles d'or.

A Genève, la quasi-totalité de l'élite du pays sera présente. Ne manquent que les tenants du titre en simple. Seulement Jenjira Stadelmann et Tobias Künzi se concentrent en ce moment sur la qualification pour les JO à Paris. Ils sont cette semaine en Iran pour récolter de précieux points.

ats