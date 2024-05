Les deux paires suisses en lice au tournoi Elite 16 d'Espinho, au Portugal, ont connu un faux départ jeudi. Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, ainsi que Tanja Hüberli et Nina Brunner ont été battues lors de leur premier match.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont, tout comme Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, connu la défaite jeudi. KEYSTONE

ATS

Au lendemain de leur qualification pour cette phase de groupes au détriment de la paire Zoé Vergé-Dépré/Esmée Böbner, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont bien réagi face au duo chinois Xue/Xia après un premier set complètement raté. Les deux Suissesses se sont finalement inclinées 9-21 21-14 13-15.

Elles joueront vendredi leurs deux autres matches de groupes contre les Allemandes Müller/Tillmann et les Américaines Hughes/Cheng. Pour accéder au tour à élimination directe et ainsi récolter des points importants en vue de la qualification olympique, Vergé-Dépré et Mäder doivent terminer au moins troisièmes.

Un bon test pour Hüberli/Brunner

Tanja Hüberli et Nina Brunner n'ont, pour leur part, plus besoin de points olympiques, mais leur duel avec les Brésiliennes Ana Patricia/Duda, qui occupent la première place mondiale, a servi de baromètre en vue des Jeux de Paris. Les Suissesses ont bien tenu le coup dans les deux sets, mais se sont tout de même inclinées 18-21 20-22. Elles auront l'occasion de se racheter cet après-midi face à la paire lituanienne Raupelyte/Paulikiene.

lemi, ats