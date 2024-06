La Team Lausanne de 3x3 enchaîne les bons résultats sur le World Tour. Deuxième à Oulan-Bator deux semaines plus tôt, elle a terminé au même rang dans l'étape de Chengdu dimanche. La Team Fribourg, également 2e ce week-end mais à l'échelon inférieur à Orléans, n'est pas en reste.

Westher Molteni et la Team Lausanne enchaînent les bons résultats. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Lausanne - qui n'alignait qu'un seul joueur suisse, Westher Molteni, en Chine - s'est inclinée 20-19 en finale face aux têtes de série no 1, les Serbes d'Ub Huishan NE. Toujours en quête d'un premier succès sur le World Tour, elle pointe pour l'heure au 5e rang du classement général 2024 après quatre tournois.

La Team Fribourg fait également des dégâts cet été. Victorieuse du Challenger de Penang en Malaisie début juin, elle a failli récidiver à Orléans. Les deux Jonathan (Kazadi et Dubas) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ne se sont inclinés qu'en finale, où ils ont été battus 21-14 par les Lituaniens de Raudondvaris.