Au cours de la 14e journée de SBL messieurs, la surprise est venue du Tessin. Massagno, troisième du classement, s'est incliné 88-83 contre son tout proche voisin de Lugano.

Robbi Gubitosa et ses hommes se sont inclinés 88-83 face à Lugano (image d’illustration). KEYSTONE

Les hommes de Robbi Gubitosa ont ainsi interrompu leur série de six victoires, toutes compétitions confondues. Lugano fait la bonne affaire en se rapprochant à deux points de Nyon et Pully, battus respectivement par Fribourg Olympic et Vevey.

Fribourg toujours aussi dominant

Les Fribourgeois poursuivent leur impressionnante domination avec un 14e succès en autant de matches. Martin Killian a été le plus productif sous le panier pour Olympic avec 25 points à son actif lors de la victoire 91-72 sur le parquet de Nyon.

Vevey reste deuxième après son succès 89-80 sur Pully, tandis que les Lions de Genève à la faveur de leur victoire 95-76 contre la lanterne rouge Starwings rejoignent Massagno à la 3e place. Union Neuchâtel peut toujours croire à une place dans le top 4 après avoir largement dominé Monthey 90-66.

ats