Marc Hirschi (UAE) a terminé deuxième de l'Amstel Gold Race dimanche. Le coureur bernois a été battu au sprint par le Britannique Tom Pidcock (Ineos) à Valkenburg (NED).

Tom Pidcock célèbre avec son chien à l'arrivée IMAGO/Photo News

ATS

Hirschi a été le véritable dynamiteur de cette première classique ardennaise qui a mis du temps à se décanter. Le champion de Suisse sur route a lancé une attaque décisive à 35 kilomètres de l'arrivée qui a surpris le grand favori Mathieu Van der Poel (Alpecin), vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix.

«J'étais toujours très bien placé et j'ai bien étudié le parcours, donc je savais quand il fallait être devant ou pas», a déclaré Marc Hirschi après la course, au micro d'Eurosport. «Tactiquement, c'était une course presque parfaite.»

Piégé au sprint

Accompagné par une dizaine de coureurs, Hirschi a redoublé d'efforts au sommet du Geulhemmeberg, l'avant-dernière difficulté du parcours. Seuls les Belges Tiesj Benoot (Visma) et Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ainsi que Tom Pidcock sont parvenus à suivre l'accélération du Bernois.

Mais ce dernier s'est retrouvé quelque peu piégé lors du sprint final. Coincé entre Benoot et Pidcock, il a finalement tenté de passer par l'extérieur mais n'a pas réussi à doubler le Britannique.

Il lui aura finalement manqué une demi-roue pour battre le champion olympique de VTT et devenir le premier vainqueur suisse de l'Amstel Gold Race au 21e siècle. «Le deuxième est le premier perdant, mais je peux être fier de ma course», a encore lâché Hirschi.

Suite du triptyque

De son côté, Tom Pidcock a enfin triomphé sur cette classique. En 2021, c'était lui qui avait été battu à la photo-finish par le Belge Wout Van Aert. Le coureur de 24 ans avait également terminé troisième de l'édition 2023, remportée par Tadej Pogacar.

Cette belle deuxième place permet à Marc Hirschi d'aborder la suite du triptyque ardennais avec ambition. Il y a quatre ans, il avait signé l'un des plus grands succès de sa carrière en remportant la Flèche wallonne, avant de terminer sur le podium de la «Doyenne» des classiques, Liège-Bastogne-Liège.

luwi, ats