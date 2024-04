Malgré la déception de voir Tom Pidcock lui souffler la victoire, Marc Hirschi s'est réjoui de sa deuxième place à l'Amstel Gold Race. «Je peux être fier, c'est super d'être à nouveau aux avant-postes d'une grande course», a-t-il déclaré au micro d'Eurosport.

Marc Hirschi sur la deuxième marche du podium IMAGO/Sirotti

ATS

«Le deuxième est le premier perdant et c'était très serré lors du sprint, donc je suis forcément un peu déçu. Mais je suis satisfait de ma journée», a-t-il ajouté.

Le coureur bernois a confirmé qu'il était particulièrement à l'aise sur les classiques ardennaises, quatre ans après sa victoire à la Flèche wallonne et sa deuxième place à Liège-Bastogne-Liège. L'Amstel Gold Race «est ma course préférée de l'année. J'aime particulièrement courir sur ces routes», a-t-il souligné.

«J'étais toujours très bien placé et je connais parfaitement le parcours donc je savais quand il fallait être devant ou pas. J'ai anticipé une attaque de Mathieu (van der Poel) et nous avons bien coopéré avec ceux qui m'ont suivi. Tactiquement, c'était une course presque parfaite», a-t-il conclu.

luwi, ats