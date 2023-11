Marcel Hug et Catherine Debrunner tiennent la forme. Les deux para-athlètes ont remporté le marathon en fauteuil roulant d'Oita au Japon.

Marcel Hug et Catherine Debrunner sortent vainqueurs du marathon d’Oita au Japon (image d’illustration). IMAGO/Sipa USA

Dans la course féminine, Manuela Schär a même permis à la Suisse de réaliser le doublé.

Hug, qui avait déjà dominé les six épreuves du World Marathon Majors cette année, a franchi la ligne d'arrivée en 1h17'51, manquant son propre record du monde pour quatre secondes. Le Thurgovien s'est imposé avec environ six minutes d'avance.

La course des femmes a été nettement plus disputée. Debrunner a remporté au sprint son duel avec Schär. Le résultat fut même si serré que la Thurgovienne et la Lucernoise sont classées dans le même temps.

ats