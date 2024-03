Victorieuse l'année dernière, Marlen Reusser n'a pas réédité cet exploit sur Gand-Wevelgem. La Bernoise s'est classée 29e, la meilleure Suissesse étant Noemi Rüegg, 24e.

Marlen Reusser s’est placée 29e. KEYSTONE

Marlen Reusser, qui a mené la course de bout en bout, s'est écartée de la route peu avant l'arrivée et a dû se rabattre sur le trottoir. Les caméras de télévision n'ont pas pu en saisir la raison. Il lui a ensuite fallu du temps pour combler l'écart avec le peloton, ce qui l'a finalement privée non seulement de l'énergie nécessaire, mais aussi d'un bon positionnement pour disputer la victoire au sprint.

Après 171 kilomètres, la Néerlandaise Lorena Wiebes s'est montrée la plus rapide dans l'emballage final. Elle s'est imposée à la photo-finish devant l'Italienne Elisa Balsamo, dont la compatriote Chiara Consonni a pris la 3e place.

pavo, ats