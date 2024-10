Mathias Flückiger (36 ans) est lavé de tout soupçon après avoir été accusé de violation des dispositions antidopage. Le Bernois est ainsi soulagé après plus de 800 jours de batailles juridiques.

Mathias Flückiger est enfin soulagé. KEYSTONE

SDA / ATS ATS

La Fédération internationale (UCI) et l'agence mondiale antidopage (WADA) ne transmettront pas le cas au Tribunal arbitral du sport, suivant ainsi la décision de Swiss Sports Integrity. Comme les délais sont désormais prescrits, Flückiger est ainsi acquitté après un combat de plus de deux ans.

«La charge mentale lors des deux dernières années a été incroyablement grosse. Arriver à sortir de cette affaire, avec de nombreux obstacles, a été de loin le combat le plus difficile et le plus long de ma carrière», a expliqué le Bernois dans un communiqué. «Je suis reconnaissant d'avoir eu une bonne équipe à mes côtés avec ma famille et mon amie. Grâce à eux, la vérité a gagné à la fin.»

Au final, toutes les parties sont arrivées à la conclusion que les échantillons recueillis sur le coureur le 5 juin 2022 n'étaient pas utilisables. Jamais un résultat positif n'aurait dû être annoncé.

«Je suis fier de ne jamais avoir abandonné et d'avoir eu la force de croire aussi longtemps à la justice. Et aussi d'avoir pu surmonter durant cette période autant de revers sur le plan mental», a encore dit le Bernois.

ats