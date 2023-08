L'Anglais Matthew Fitzpatrick, vainqueur de l'US Open l'an dernier, sera la tête d'affiche de l'Omega European Masters à Crans-Montana. Dès jeudi, 150 golfeurs seront au départ.

Matthew Fitzpatrick s’avance comme la tête d’affiche de l’Omega European Masters. KEYSTONE

Fitzpatrick sera le chouchou du public et le premier prétendant au chèque de 425'000 euros promis au vainqueur. Le montant total des gains s'élève à 2,5 millions d'euros.

Le golfeur de 28 ans originaire de Sheffield débarque en terrain connu. Il s'est imposé en Valais en 2017 et 2018. Avant lui et pendant 40 ans, aucun joueur n'avait réussi à s'imposer deux fois de suite.

Il fallait en effet remonter à Severiano Ballesteros, vainqueur en 1977 et 1978. Le grand Espagnol, décédé en 2011 à l'âge de 54 ans d'une tumeur au cerveau, reste éternellement lié au tournoi. Il a réaménagé le terrain de l'ancien «Plan-Bramois» au milieu des années 90 en tant qu'architecte et depuis le parcours porte son nom. «Seve» Ballesteros s'est imposé pour la troisième et dernière fois à Crans-Montana en 1989. Matthew Fitzpatrick pourrait donc l'imiter cette semaine.

Willett en outsider

Parmi les autres prétendants, on retrouve un autre Anglais de Sheffield. A 35 ans, Danny Willett a lui aussi déjà triomphé en Valais. C'était en 2015. Quelques mois plus tard, il réussissait son plus grand coup en enlevant le Masters d'Augusta, le tournoi le plus prestigieux au monde.

Willett et Fitzpatrick jouent depuis des années presque exclusivement sur le circuit lucratif américain PGA. Le fait qu'ils participent ensemble à un tournoi européen demeure une grande exception. Le directeur du tournoi Yves Mittaz a réussi un sacré coup en les engageant.

Parmi le peloton, il convient également de mentionner les jumeaux danois Rasmus et Nicolai Höjgaard, qui montent en puissance et le Sud-Africain Thriston Lawrence, vainqueur l'an dernier.

La chance de Freiburghaus

Cette année et pour sa première saison en tant que membre à part entière du grand circuit européen, le Grison Jeremy Freiburghaus n'a pas répondu aux attentes. Il n'est entré dans le prize money que lors de six tournois et n'a jamais été mieux classé que 32e.

Freiburghaus a encore la possibilité de s'assurer le droit de jouer la saison prochaine. Mais pour cela, il a urgemment besoin d'un ou deux classements parmi les dix premiers ou, mieux encore, dans le top 5. Le terrain de Crans-Montana qu'il connaît par cœur et le soutien du public pourrait lui permettre d'effectuer un virage positif.

