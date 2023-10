Matthias Kyburz (33 ans) a remporté le sprint du championnat d'Europe dans les rues de Vérone. Le numéro un mondial a ainsi couronné une saison quasi parfaite.

Matthias Kyburz (33 ans) a remporté le sprint du championnat d'Europe dans les rues de Vérone. KEYSTONE

Cet été, il avait obtenu deux médailles d'or aux Mondiaux à Flims-Laax, s'imposant sur la distance moyenne et en relais, et une d'argent sur la longue distance. A Vérone, il a gagné avec cinq secondes d'avance sur le Norvégien Kasper Harlem Fosser. Le bronze est revenu au Finlandais Tuomas Heikkila. Deux autres Suisses ont fini dans le top 10, soit Joey Hadorn (7e) et Florian Attinger (9e).

Côté féminin, la Suédoise Sara Hagström l'a emporté devant sa compatriote Tove Alexandersson et la Suissesse Simona Aebersold. Favorite, la Seelandaise était en tête à mi-parcours, mais elle a faibli ensuite et concédé 23 secondes à la gagnante. Natalia Gemperle a pour sa part terminé au pied du podium, à cinq secondes de sa compatriote.

bi, ats