Rory McIlroy et Patrick Cantlay partagent la tête de l'US Open à l'issue du 1er tour disputé jeudi à Pinehurst. La légende Tiger Woods a pour sa part de nouveau connu un premier tour compliqué.

McIlroy est en tête de l'US Open après le 1er tour, à égalité avec Cantlay. KEYSTONE

ATS

Rory McIlroy, no 3 mondial, a rendu une carte avec 5 birdies et aucun bogey. «Je suis heureux de mon départ», a commenté le Nord-Irlandais de 35 ans, vainqueur de l'US Open en 2011 et un quête d'un premier Majeur depuis 2014.

Patrick Cantlay, à la recherche d'un premier trophée majeur, a signé trois birdies sur ses cinq derniers trous du jour pour se retrouver à hauteur de McIlroy, un coup devant le Suédois Ludvig Aberg (3e). Le no 1 mondial Scottie Scheffler, vainqueur du prestigieux Masters en avril, est 34e à six coups de la tête.

Tiger Woods est quant à lui en 87e position, à 9 coups. L'homme aux 15 Majeurs dispute son troisième grand tournoi cette saison, un an après une opération à une cheville. Son retour à la compétition depuis février n'est pour l'instant pas concluant avec une 60e place au Masters puis un cut non franchi au PGA Championship en mai.

Petit à petit

«Je n'étais pas aussi tranchant qu'espéré», a indiqué Woods, triple vainqueur du tournoi (2000, 2002 et 2008). «Je m'améliore physiquement petit à petit cette année. Je n'ai juste pas été capable de beaucoup jouer parce que je ne veux pas hypothéquer mes chances de jouer les Majeurs.»

«C'est un dilemme. Jouer beaucoup avec le risque de se faire mal et de ne pas jouer (les tournois) ou ne pas jouer et se battre pour trouver sa forme», a-t-il ajouté.

ATS