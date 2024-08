Certains parlent ouvertement de médaille, d'autres préfèrent se concentrer sur leur jeu et se livrer sans retenue. Demi-finalistes du tournoi olympique de Paris 2024, Tanja Hüberli et Nina Brunner font partie de cette seconde catégorie.

😱 Oh le point de fou !



La défense incroyable de la Suissesse qui la remet avec... le pied ! 👏



Vibrez devant #Paris2024 sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/T6H9cqALp2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2024

ATS

Il y a des moments où l'on sait que rien ne peut aller de travers. Nina Brunner s'est retrouvée «dans la zone» mardi dans le premier set du quart de finale gagné face aux championnes du monde en titre Sara Hughes/Kelly Cheng. A 16-14, elle a ainsi repoussé une attaque des Américaines d'une défense miraculeuse du pied.

«C'était de la pure chance», dit la Zougoise de 28 ans en rejetant toutes les félicitations et en se marrant. «Je ne suis pas vraiment une bonne footballeuse», assure-t-elle. Ce sauvetage lui a néanmoins fait comprendre une chose: «Je me suis dit que c'était forcément une bonne journée.»

Nina Brunner et sa partenaire Tanja Hüberli, de trois ans son aînée, n'ont connu que des jours heureux jusqu'à présent à Paris. En trois matches de groupe et deux duels à élimination directe, elles n'ont encore perdu aucun set. «Et nous avons très vite dû répondre à des questions au sujet de notre objectif», s'étonne Tanja Hüberli. «Nous voyons à quel point les attentes à notre égard ont augmenté.»

Pas de médaille annoncée

Les deux joueuses de Suisse centrale n'avaient pourtant pas fait d'annonces fracassantes avant leurs deuxièmes Jeux olympiques, bien que faisant partie des favorites en leur qualité de doubles championnes d'Europe et vainqueures du tournoi Elite16 de Tepic au Mexique cette année.

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Tanja Hüberli refuse d'ailleurs toujours de s'enflammer après la qualification pour les demi-finales, alors que le podium est bien à portée de main: «Le quart de finale était cool. Nous savions que nous n'avions rien à perdre», assure-t-elle.

Cette déclaration a de quoi surprendre. Mais «notre situation de départ était plus simple, car les Américaines avaient annoncé vouloir l'or», souligne Tanja Hüberli. Les Suissesses sont plus mesurées dans leurs propos. «Nous n'avons jamais annoncé de médaille, nous ne devons donc rendre aucun compte», poursuit-elle.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont d'ailleurs jusqu'ici toujours refusé de consulter le tableau de la phase à élimination directe, et se sont contentées de prendre chaque match l'un après l'autre. «Nous donnons tout et nous verrons bien ce qu'il adviendra», assure la Schwytzoise.

Plus de constance

«D'une manière générale, quelque chose s'est développé encore plus entre nous cette saison, et nous réussissons encore mieux que l'année dernière», se félicite Nina Brunner. «Nous sommes devenues un peu plus calmes et plus constantes».

Evidemment, l'expérience aide. «Nous nous sommes souvent retrouvées dans de telles situations. Nous avons d'ailleurs aussi déjà échoué dans de telles situations, et nous en avons ensuite parlé», explique l'épouse du hockeyeur Damien Brunner.

Plus question néanmoins de se cacher avant leur demi-finale prévue jeudi à 17h: «Bien sûr que nous voulons désormais une médaille», lâche Tanja Hüberli. Pour cela, il leur suffit d'une victoire, en demi-finale ou dans le match pour le bronze vendredi. Mais vu leur forme, le plus beau métal n'est pas à exclure.

Les plus belles photos de Paris 2024 Retrouvez les plus belles photos des jeux de Paris 2024 07.08.2024

ATS, par Marcel Hauck