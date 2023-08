La crème de l'athlétisme se réunit jeudi soir au Letzigrund de Zurich pour le traditionnel Weltklasse juste après les Mondiaux de Budapest. Et certains Suisses entendent bien briller.

Sur le 100 m dames, Mujinga Kambundji tentera pour sa part de descendre pour la première fois de la saison sous les 11 secondes. KEYSTONE

Parmi ces athlètes helvétiques «revanchards», on retrouve un trio composé de Ditaji Kambundji, Jason Joseph et Simon Ehammer. Honneur à la Bernoise qui a terminé 7e du 100 m haies en 12''70, bien loin de son récent record de Suisse (12''47).

La course de la soeur cadette de Mujinga sera tout aussi relevée, puisque l'on retrouvera la recordwoman du monde Tobi Amusan, la championne olympique Jasmine Camacho-Quinn ou encore l'Américaine Kendra Harrison.

Jason Joseph n'aura pas lui la même concurrence que sa compatriote sur le 110 m haies. Le recordman de Suisse (13''10) sera le favori de sa course disputée avant le programme principal. Le Bâlois se méfiera en premier lieu du Français Sasha Zhoya et de l'Américain Eric Edwards. A noter que le podium mondial sera du côté de Xiamen en Chine pour le prochain meeting de Diamond League agendé le 2 septembre déjà.

Quant à Simon Ehammer, il ne voudra pas s'arrêter à trois essais cette fois-ci. Passé tout près d'un saut «médaillable» et refusé pour quelques millimètres aux Mondiaux de Budapest, l'Appenzellois veut faire mieux devant son public. Lui qui a goûté aux joies d'un succès en Diamond League à Oslo en juin a envie de ressentir à nouveau cela. Mais ses adversaires seront coriaces, à commencer par le champion du monde Miltiadis Tentoglou. Attention aussi aux deux Jamaïcains Tajay Gayle et Carey McLeod.

Mujinga Kambundji sous les 11 secondes?

Dernière course de la soirée, le relais 4x100 m dames sera aussi l'occasion pour Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt d'effacer le souvenir de la finale de Budapest et ce passage de témoin raté.

Sur le 100 m dames, Mujinga Kambundji tentera pour sa part de descendre pour la première fois de la saison sous les 11 secondes. Mais la victoire ne devrait pas échapper à la championne du monde, l'Américaine Sha'Carri Richardson. A voir aussi l'état de forme de la championne olympique Elaine Thompson-Herah, en retrait cette saison.

Les autres athlètes suisses seront Lore Hoffmann et Audrey Werro sur 800 m, Tom Elmer sur 1500 m, Jonas Raess sur 5000 m, William Reais sur 200 m, Finley Gaio (110 m haies), Julien Bonvin (400 m haies) et Loïc Gasch à la hauteur pour son dernier concours avant de prendre sa retraite.

Parmi les épreuves à suivre, il y aura le 200 m dames avec la fusée jamaïcaine Shericka Jackson, le 200 m messieurs avec le triple champion du monde de Budapest Noah Lyles, la perche avec Armoand Duplantis, le triple saut dames avec Yulimar Rojas ou encore le 400 m haies avec l'icône Karsten Warholm.

ats