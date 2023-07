Roman Mityukov peut rêver de podium sur 200 m dos dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois de 22 ans a en tout cas frappé fort jeudi en demi-finales, signant le meilleur temps avec un record de Suisse en prime (1'55''85).

Roman Mityukov a frappé fort en demi-finales du 200 m dos. Keystone

Seulement 6e après 50 m et 4e après 100 m dans la première demi-finale, Roman Mityukov a produit son effort sur la deuxième moitié de sa course, surtout sur les 50 derniers mètres. Le médaillé de bronze des Européens 2021 s'est imposé à la touche, devançant de 0''04 le Hongrois Benedek Bendeguz Kovacs (2e temps total).

Septième des Mondiaux 2022 dans sa discipline fétiche, Roman Mityukov a amélioré de 0''37 son record établi aux Européens de Rome l'an dernier. Il saura ne pas s'enflammer: il avait déjà réalisé le meilleur chrono des demi-finales aux Européens 2022 avec son ancien record, avant de manquer sa finale (4e en 1'56''45).

«Vous verrez bien»

«Je dois ne pas commettre les mêmes erreurs qu'à Rome», a d'ailleurs souligné le Genevois, dont la finale est programmée à 13h59 heure suisse vendredi. «Les séries du relais (4x200 m libre, vendredi matin) me permettront de ne pas trop penser à cette finale», la deuxième de sa carrière dans des Mondiaux en grand bassin.

«Je me sens très bien dans l'eau. La stratégie en demi-finales était de partir léger et de revenir très fort. C'était la bonne», a-t-il expliqué. Peut-il nager plus vite en finale vendredi, dès 13h59 heure suisse ? «Vous verrez bien s'il m'en reste sous le pied», s'est-il contenté de répondre.

Mamié manque le coche

Lisa Mamié, qui s'était qualifiée de justesse pour les demi-finales (15e des séries), est en revanche restée à quai sur 200 m brasse. La championne d'Europe 2022 de la spécialité a terminé 11e des demi-finales, en 2'24''84. La Zurichoise, dont le record de Suisse est de 2'22''05, aurait dû nager en 2'24''15 pour passer en finale.

La troisième représentante de Swiss Aquatics engagée jeudi dans le grand bassin japonais a manqué son affaire. Comme sur 50 et 100 m dos, Nina Kost a été éliminée dès les séries du 100 m libre. La sociétaire du Genève-Natation s'est classée 32e en 56''60, très loin de son record de Suisse (54''53).

ATS