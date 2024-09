Timothé Mumenthaler : les jambes et la tête

Entre son titre de champion d’Europe du 200m et sa participation aux Jeux olympiques de Paris, le sprinter genevois a vécu une saison 2024 exceptionnelle. Rencontre avec l’Onésien, qui n’est pas qu’une bête de course, mais aussi étudiant à l’EPFL et surtout un jeune homme de 21 ans.

