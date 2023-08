Marlen Reusser a avoué avoir besoin de faire une pause. La Bernoise a livré quelques explications après son abandon inattendu lors du contre-la-montre des Mondiaux en Ecosse.

Marlen Reusser: un abandon étonnant IMAGO/Sirotti

«Je n'ai pas abandonné en raison d'un problème mécanique, mais parce que j'ai voulu abandonner à ce moment», a dit la Suissesse à la télévision SRF. «J'ai remarqué que je n'étais pas prête pour ce contre-la-montre, je n'avais pas faim. J'ai pris le départ pour les autres, tous ceux qui me soutiennent si bien.»

«Je n'avais juste pas envie», a précisé la médaillée d'argent des JO de Tokyo et vice-championne du monde 2020 et 2021. Marlen Reusser veut prendre un peu de distance. «Je dois faire une pause, et le plaisir reviendra ensuite, j'en suis convaincue.» La Bernoise n'a pas totalement exclu de prendre le départ de la course en ligne dimanche. «Je dois déjà un peu manger et dormir. Je verrai ensuite comment ça va.»

ats