Morgane Métraux a réussi son meilleur résultat en Grand Chelem. Keystone

Après avoir compilé 145 points au cours de ses deux premiers parcours et être passée près du cut, Morgane Métraux a signé deux cartes de 68 pour remonter dans le top 20 de cette quatrième volée du Grand Chelem. Elle termine à -3 avec 281 coups.

«Vendredi j'étais déçue de ma partie parce que je savais que mon jeu était bien en place, a expliqué la Vaudoise. Je suis venue ce week-end en me disant que je n'avais rien à perdre et ça a plutôt bien fonctionné. Je suis très contente. Ce tournoi est mon préféré, c'est le premier que je suis venue voir, c'est là que mes rêves ont commencé. C'est très spécial d'avoir pu faire ce résultat ici, si près de la maison.»

Valenzuela hors du top 40

Brillante 4e du Chevron Championship cette année pour le meilleur résultat en Grand Chelem de l'histoire du golf suisse, Albane Valenzuela a un peu déçu. 42e, la Genevoise n'est pas parvenue à confirmer son bon 69 lors du premier jour.

«Aujourd'hui (réd: dimanche), ce n'était pas le démarrage souhaité, a convenu la Genevoise. Beaucoup de mes puts sont passés tout près. Mais au final, il n'y a rien d'exceptionnel ni rien de catastrophique. Un week-end à Evian, c'est toujours sympa. Je vais maintenant me concentrer sur le British Open. Je sais maintenant que je peux faire un résultat en Majeur, il faut juste que mon putting soit à la hauteur. Je vais le travailler ces prochaines semaines et je sens que ce n'est pas loin d'être bien.»

Pour ses deux derniers parcours, elle a chaque fois réussi le par (71) pour totaliser 285 coups, soit quatre de plus que Morgane Métraux et 15 de plus que la vainqueure Céline Boutier. La Française a dominé son sujet en mettant six coups à sa dauphine, la Canadienne Brooke Henderson.

ATS