Mujinga Kambundji avait le sourire samedi à Bellinzone. Son pied gauche a tenu le choc tout au long de la soirée, et les 11''05 réalisés en finale des championnats de Suisse sont plus qu'encourageants.

Mujinga Kambundji avait le sourire samedi à Bellinzone. Keystone

Le soulagement de la championne d'Europe 2022 du 200 m était d'ailleurs grand. «Je suis très, vraiment très contente», a souligné la Bernoise, qui s'était retrouvée au repos forcé au début de sa préparation estivale en raison d'une fasciite plantaire. «Le pied a tenu pendant trois courses, et le temps est cool».

La reine du sprint helvétique s'était pourtant rendue au Tessin non sans une certaine appréhension. «Entre une élimination dès les séries et un chrono de 11 secondes, tout me semblait possible», a poursuivi Mujinga Kambundji, qui avait récupéré le record de Suisse (10''89) lors des championnats de Suisse l'an dernier à Zurich.

«Besoin d'un peu de temps»

A Bellinzone, les conditions étaient également idéales en cette douce soirée d'été, avec un léger vent arrière. Les performances sont donc comparables. Et Mujinga Kambundji sait que sa marge de progression reste grande en cet été 2023: «Il me manque le meeting de vendredi prochain à Berne et quelques bons entraînements.»

La finaliste olympique et mondiale du 100 m a «besoin d'un peu de temps encore pour (se) remettre dans le bain», a-t-elle ajouté. Mais la tendance est clairement à la hausse: après deux premières sorties très moyennes à Athletissima (11''41) et à Lucerne (11''24), elle a montré d'immenses progrès samedi.

Et, en réalisant 11''11 en relâchant en demi-finales puis 11''05 en finale moins de deux heures plus tard, Mujinga Kambundji a pu constater non seulement que son pied gauche supportait la répétition des efforts. Mais aussi qu'elle était capable d'enchaîner deux courses de haut niveau.

Depuis de longs mois, la championne du monde et d'Europe du 60 m en salle doit composer avec des douleurs persistantes au pied gauche. «Ca me fait un peu mal chaque matin au réveil, et je ne serai véritablement soulagée que lorsque je n'aurai plus aucune douleur», a-t-elle d'ailleurs souligné samedi.

Cette inflammation du fascia plantaire et les douleurs qu'elle engendre l'ont contrainte à repousser de quelque six semaines le début de sa saison estivale. Elle a aussi dû renoncé à s'aligner cette saison en relais et sur 200 m, son pied souffrant encore plus dans les virages. Un choix judicieux.

«Semaine après semaine»

Bien sûr, les doutes ne sont pas totalement dissipés après ces championnats de Suisse à Bellinzone. «Le pied va probablement réagir. Mais j'espère que ce ne sera pas trop fort», a lâché Mujinga Kambundji, qui a toutefois retrouvé au Tessin l'espoir de vivre une belle fin de saison en plein air.

Aux Mondiaux de Budapest, la Bernoise devra si tout va bien disputer trois sprints en deux jours les 20 et 21 août. Mais pas question pour elle d'évoquer le moindre objectif concernant le rendez-vous hongrois. «Je prends semaine après semaine, mes pensées ne sont pas encore à Budapest», a-t-elle lâché, l'esprit simplement tourné vers le meeting Citius de Berne vendredi prochain.

ATS