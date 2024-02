Neuchâtel UC a réussi un bel exploit en se hissant en demi-finale de la Coupe CEV. Les championnes de Suisse ont battu les Serbes de Jedinstvo Stara Pazova 15-13 dans le Golden Set.

Lauren Bertolacci et ses joueuses célèbrent la victoire KEYSTONE

A l'aller, les Neuchâteloises de Lauren Bertolacci avaient été battues 3-1. Elles ont remonté cet handicap devant leur public pour mener 3-1 et donc disputer et remporter un Golden Set. Les Américaines Tiata Scambray (24 points) et Madeline Haynes (22) ont été déterminantes.

En demi-finale, Neuchâtel UC sera opposé aux Polonaises de Grot Budowlani Lodz, qui ont sorti les Françaises de Béziers. Le match aller aura lieu en Pologne entre le 20 et le 22 février, le retour à Neuchâtel étant prévu entre le 27 et 29 février.

