28.11 - National League : Ajoie prolonge Thomas Thiry

Le HC Ajoie, lanterne rouge de National League, a prolongé de deux saisons le contrat de son défenseur français à licence suisse Thomas Thiry (26 ans). Il défend les couleurs du club jurassien depuis deux saisons. Formé à Genève-Servette, il a joué à Zoug et à Berne.

28.11 - NHL : Dean Evason remercié par le Wild

Les Minnesota Wild ont limogé leur entraîneur Dean Evason – qui était en poste depuis février 2020 – et son assistant Bob Woods. Le Wild a perdu 14 de ses 19 premiers matches de la saison en NHL. La franchise a nommé John Hynes comme nouvel entraîneur. Celui-ci a par le passé dirigé les New Jersey Devils (2015-2019) et les Nashville Predators (2020-2023). Il était sans club depuis la fin mai.

27.11 - Ski alpin : une descente supplémentaire à Val Gardena

Une des deux descentes renvoyées à Zermatt/Cervinia sera courue dans deux semaines à Val Gardena. Elle se disputera le jeudi 14 décembre. La station italienne accueillera aussi sur la même piste un super-G le vendredi 15 et une autre descente le samedi 16.

27.11 - Super League : Bâle sans Malone durant quelques semaines

Le FC Bâle devra se passer durant quelques semaines de Maurice Malone (23 ans). L'Allemand s'est blessé au ménisque du genou droit début novembre en Coupe contre Kriens et il a dû être opéré. Arrivé en début de saison sur les bords du Rhin, l'attaquant a inscrit trois buts en dix apparitions avec les rotblau.

27.11 - National League : Théo Rochette prolonge à Lausanne

Théo Rochette (21 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec le Lausanne HC, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26. L'attaquant a inscrit 15 points (6 buts/9 assists) lors de l'exercice en cours. Formé à la LHC Academy, Rochette avait ensuite passé plusieurs années en Amérique du Nord. Il est revenu à Lausanne au début de la saison actuelle.

26.11 - Biathlon : trois Suissesses dans le top 20

Trois Suissesses sont entrées dans le top 20 lors de l'épreuve individuelle sur 15 km à Östersund. Amy Baserga (12e), Lena Häcki-Gross (14e) et Elisa Gasparin (19e) ont ainsi réalisé de solides performances. La victoire est revenue à l'Italienne Lisa Vittozzi. Elle a devancé d'un dixième de seconde l'Allemande Franziska Preuss.

26.11 - Coupe Davis : la Suisse ira aux Pays-Bas

La Suisse devra se rendre aux Pays-Bas début 2024 en qualification de la Coupe Davis. La partie aura lieu les 2/3 février à Groningue. Ce tirage au sort n'est pas facile pour les Suisses, car leurs adversaires comptent deux joueurs dans le top 50, soit Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp.

26.11 - Bundesliga : Bjelica nouvel entraîneur d'Union Berlin

Union Berlin a nommé le Croate Nenad Bjelica (52 ans) comme nouvel entraîneur. Il succède au Zurichois Urs Fischer. La durée de son contrat n'a pas été précisée. Sa mission sera de sauver le club de la relégation.

24.11 - Football : le FC Nantes mis en examen

Le FC Nantes a été mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte sur des transferts suspects de joueurs, pour complicité d'un certain nombre d'irrégularités commises par des agents sportifs, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Rennes. Le club de football a été mis en examen le 21 septembre dernier en tant que personne morale représentée par son président, Waldemar Kita, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information du journal Ouest-France.

24.11 - Saut à ski : Deschwanden brillant, Ammann qualifié

A Kuusamo, Simon Ammann a réussi son entrée dans sa 27e saison de Coupe du monde. Avec un saut mesuré à 125 m, le quadruple champion olympique a assuré sa qualification pour le concours de samedi avec sa 35e place. Son coéquipier Gregor Deschwanden a, lui, brillé. Le leader de l'équipe de Suisse a pris la 2e place de la qualification avec un bond à 143 m. En revanche, Remo Imhof et le Vaudois Killian Peier ont manqué la qualification.

24.11 - CHL : Genève-Servette et Rapperswil-Jona fixés

Genève-Servette et les Rapperswil-Jona Lakers connaissent désormais la programmation de leurs quarts de finale de la Ligue des champions. Les Genevois recevront les Suédois de Växjö Lakers le mardi 5 décembre à 19h45 (retour le 12 décembre à 19h00). Quant aux Lakers, ils recevront également les Tchèques de Vitkovice le mardi 5 décembre (19h45) avec retour le 12 décembre à 18h00.

24.11 - Hockey : un mandat de plus pour le coach de Berne

Jussi Tapola, coach de Berne depuis le mois de juin, sera dès la saison prochaine entraîneur assistant de l'équipe de Finlande. Et ce pour deux ans. Son club soutient ce mandat extérieur. Le directeur sportif Andrew Ebbett voit une plus-value dans le fait que son entraîneur puisse travailler au plus haut niveau international. Mais le travail au quotidien avec Berne demeurera une priorité.

23.11 - Super League : fin de saison brutale pour Fazliji

Saint-Gall sera privé jusqu'au terme de la saison de son milieu de terrain Betim Fazliji (24 ans). L'international kosovar a été victime d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche lors d'un entraînement. Il sera opéré ces prochains jours.

22.11 - National League : grosse absence pour Genève

Genève-Servette va devoir se passer de son défenseur Theodor Lennström jusqu'à la fin de l'année. Le Suédois de 29 ans s'est blessé au haut du corps samedi dernier lors du match contre Bienne à la suite d'un coup de Tino Kessler. Lennström a compilé 6 assists en 11 rencontres jusqu'à maintenant en National League.

22.11 - Ski alpin : Aspen reprend le géant annulé à Sölden

Le géant messieurs annulé à Sölden le 29 octobre sera repris par Aspen. La course aura lieu le 1er mars dans la station américaine située dans le Colorado. Aspen accueillera ainsi deux géants et un slalom du 1 au 3 mars.

21.11 - Euro 2024 : il qualifie son équipe et... démissionne !

Le sélectionneur tchèque Jaroslav Silhavy (62 ans) a démissionné de son poste juste après la qualification de son équipe pour l'Euro 2024. Les Tchèques ont obtenu leur billet en battant la Moldavie 3-0 lundi. Silhavy était à la tête de la sélection depuis 2018.

21.11 - Football : la poisse pour Svenja Fölmli

La malchance s'acharne sur Svenja Fölmli (21 ans). L'internationale suisse du SC Fribourg s'est à nouveau sérieusement blessée. Elle a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche lors d'un entraînement. La Lucernoise était revenue en début de saison d'une blessure similaire, mais au genou droit. Cela l'avait obligée à manquer la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande cet été.

21.11 - Natation : six Suisses iront à Bucarest

Swiss Aquatics a sélectionné une nageuse et cinq nageurs pour les championnats d'Europe en petit bassin à Bucarest (5 au 10 décembre). Julia Ullmann (18 ans), Antonio Djakovic (21), Gian-Luca Gartmann (20), Thierry Bollin (23), Noè Ponti (22) et Marius Toscan (21) se rendront dans la capitale roumaine. Roman Mityukov, Jérémy Desplanches, Nina Kost et Lisa Mamié, qui avaient tous réussi la limite pour Bucarest, ont renoncé pour se concentrer sur la préparation des Mondiaux de Doha en février et des Jeux olympiques de Paris en été.

19.11 - Hippisme : Guerdat manque de peu le podium

Kevin Staut sur Beau de Laubry a remporté le saut Coupe du monde de Stuttgart. Le Français s'est montré le plus rapide des cavaliers qui ont réussi un sans-faute lors du barrage. Parmi eux figure Steve Guerdat. Le champion d'Europe sur Dynamix n'a pas pris tous les risques. Sa cinquième place lui permet d'engranger des points précieux en vue d'une qualification pour la finale de la Coupe du monde en avril prochain.

19.11 - National League : Kessler prend un match

Tino Kessler a écopé d'un match de suspension à la suite de sa charge contre la tête du défenseur genevois Theodor Lennström samedi soir lors du match entre Bienne et Genève-Servette. Le futur Davosien doit aussi s'acquitter d'une amende de 1500 francs.

18.11 - Pumptrack : von Niederhäusern à nouveau titrée

Christa von Niederhäusern a fêté son troisième titre de championne du monde de pumptrack dans la Öztal en Autriche. La Bernoise de 25 ans a dominé en finale la Tchèque Sabrina Kosarkova de 4 dixièmes de seconde.

18.11 - Euro M19 : la Suisse en 2e phase de qualification

La sélection suisse M19 s'est qualifiée à Boras en Suède pour la deuxième phase de qualification pour l'Euro 2024. Après un succès 2-1 contre l'hôte suédois, les Suisses ont battu 1-0 l'Italie, championne d'Europe en titre, à l'occasion de leur deuxième match. Junior Ligue du FC Zurich a inscrit le but de la victoire à la 66e minute. Pour terminer cette poule à quatre de qualification, la Suisse affrontera mardi le Liechtenstein. Le tour final de l'Euro M19 aura lieu en 2024 en Irlande du Nord.

17.11 - Super League : Martin Rueda fait son retour

Le FC Bâle a complété son staff d'entraîneurs avec l'engagement de Martin Rueda. Le Zurichois de 60 ans vient en soutien de l'entraîneur en chef Fabio Celestini et de son assistant Davide Callà. Rueda travaillait jusque-là comme directeur technique de la relève à Neuchâtel Xamax en Challenge League. Auparavant, il a entraîné plusieurs clubs en Suisse et même une fois à Dubai.

16.11 - Challenge League : Muntwiler raccroche à la fin de l'année

Philipp Muntwiler (36 ans) mettra un terme à sa carrière le 15 décembre contre le Stade nyonnais. Le milieu de terrain de Wil, qui a disputé plus de 500 matches entre la Super League et la Challenge League, officiera dès janvier 2024 comme entraîneur assistant à Wil.

16.11 - Super League : grosse absence à Saint-Gall

Saint-Gall sera privé durant quatre mois de son milieu de terrain Richard van der Venne (31 ans). Le Néerlandais devra être opéré à un genou après s'être blessé il y a une dizaine de jours lors du succès des Brodeurs 5-2 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy.

16.11 - Basketball : Olympic maintient son invincibilité

Fribourg Olympic reste invaincu en SBL cette saison. Dans un match en retard de la 2e journée, le leader du coach Thibaut Petit s'est imposé 80-72 face à Vevey Riviera, 2e du classement avec désormais 4 points de retard.

15.11 - Volleyball : Fin de parcours pour Kanti Schaffhouse

Kanti Schaffhouse a été éliminé en 16es de finale de Challenge League, le troisième niveau des Coupes d'Europe. Les protégées de Nicki Neubauer ont perdu 3-1 en Roumanie contre Team Voluntari, qui s'était déjà imposé 3-0 à l'aller.

15.11 - Football : Fabian Schär ne jouera pas contre Israël

Fabian Schär ne disputera pas le match Israël-Suisse, qui peut permettre à la sélection helvétique de valider son ticket pour l'Euro mercredi soir. Le défenseur de Newcastle souffre de douleurs musculaires dues à une «charge élevée ces dernières semaines», a annoncé l'ASF en début d'après-midi.

15.11 - Biathlon : Gasparin nouvelle responsable de la relève

Selina Gasparin va assumer une nouvelle tâche au sein de Swiss-Ski. La Grisonne, qui s'est retirée du sport de haut niveau en 2022, devient entraîneure en chef de la relève. Agée de 39 ans, Selina Gasparin prendra début février prochain la succession de Hartwig Birrer, qui part à la retraite. Actuellement, la vice-championne olympique 2014 pour la fédération suisse en tant que développeuse de talents au niveau des moins de 18 ans.

14.11 - National League : un Vaudois à Kloten

Le HC Kloten a engagé pour la saison prochaine les deux attaquants Nolan Diem et Keijo Weibel en provenance des Langnau Tigers. Ils ont signé un contrat de deux ans. Le Vaudois Nolan Diem (30 ans) dispute actuellement sa sixième saison dans l'Emmental après être passé par Zoug. Keijo Weibel (23 ans) est un produit de la formation de Langnau. Il a toutefois un peu de peine à s'imposer pleinement comme titulaire.

14.11 - Tour de France : départ de Lille en 2025

Le Tour de France 2025 partira de Lille. Ce sera la troisième fois que la ville des Hauts-de-France accueillera le départ de la Grande Boucle après 1960 et 1994. Les détails concernant les premières étapes seront dévoilés lors d'une conférence de presse le 30 novembre à Lille, a indiqué l'organisateur ASO.

13.11 - Super League : Zurich un mois sans Daprela

Fabio Daprela sera absent pendant environ un mois. Le défenseur de 32 ans du FC Zurich s'est déchiré un muscle du mollet droit lors de la victoire 3-0 contre Lugano.

12.11 - Hippisme : Steve Guerdat continue de briller

Une semaine après sa troisième place au Grand Prix à Lyon, Steve Guerdat est monté une nouvelle fois sur le podium à l'occasion du CSI 5 étoiles de Vérone. Le Jurassien sur Venard de Cerisy a pris le deuxième rang derrière le Britannique Ben Maher. Dans le barrage, il n'a été battu que de 15 centièmes par Maher pour un parcours sans faute.

12.11 - Basketball : les Suissesses déjà dos au mur

La Suisse a concédé sa deuxième défaite lors des qualifications pour l'Euro dames 2025. Les Suissesses se sont inclinées 85-61 à Igalo face au Monténégro. Déjà battues par le Luxembourg, elles n'ont pratiquement plus aucune chance de se qualifier puisqu'il faut terminer premier du groupe ou parmi les quatre meilleurs deuxièmes.

12.11 - National League : Dominik Kahun suspendu

L'attaquant allemand du CP Berne Dominik Kahun est suspendu pour un match et écope d'une amende de 3000 francs. Lors du match du 3 novembre contre Ajoie, il avait légèrement bousculé un juge de ligne, commettant une infraction contre un arbitre (règle IIHF 39/40).

12.11 - Beachvolley : l’argent mondial M21 pour la Suisse

Les Bernoises Leona Kernen et Annique Niederhauser ont remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde M21 à Roi Et en Thaïlande. Le duo s'est incliné en finale face aux Néerlandaises Desy Poiesz/Brecht Piersma (14-21 16-21).

11.11 - Ligue 1 : le Havre annonce la signature d'Ayew

Le Havre a annoncé la signature de l'ailier international ghanéen André Ayew (33 ans). Il était libre après la fin de son contrat cet été à Nottingham Forest. La durée de son engagement n'a pas été précisée.

10.11 - Hockey : Grégory Hofmann se blesse avec la Suisse

Grégory Hofmann s'est blessé mercredi lors d'un entraînement avec l'équipe de Suisse à Tampere (FIN). Il manquera le reste de la Coupe Karjala. L'attaquant de Zoug, âgé de 31 ans, quitte l'équipe nationale aujourd’hui pour se soumettre à d’autres examens médicaux en Suisse. Hofmann ne sera pas remplacé au sein de la sélection nationale.

09.11 - Serie A : Locatelli prolonge à la Juventus

L'international italien Manuel Locatelli (25 ans) a prolongé jusqu'en 2028 son contrat avec la Juventus. Formé à l'AC Milan, il évolue dans le club turinois depuis 2021. Son précédent contrat allait jusqu'en 2026.

08.11 - National League : Yannick Frehner prend 2 matches

Le Davosien Yannick Frehner a écopé de deux matches de suspension assortis d’une amende de 2500 francs. Ceci à la suite d'une charge à la bande à l'encontre du Léventin Daniele Grassi lors de la rencontre du 4 novembre entre Davos et Ambri-Piotta.

08.11 - National League : Julian Walker out plusieurs mois

Le HC Lugano sera privé de son attaquant Julian Walker (37 ans) pour environ quatre mois. Il s'est blessé samedi au coude droit contre Kloten et devra se soumettre à une opération. Les Bianconeri espèrent le récupérer pour la phase finale de la saison.

08.11 - Rugby : le Sud-Africain Duane Vermeulen dit stop

Le troisième ligne des Springboks Duane Vermeulen (37 ans) prend sa retraite, a annoncé la Fédération sud-africaine. Il faisait partie de l'équipe championne du monde en 2019 et 2023.

07.11 - Super League : le Lucernois Spadanuda sur le flanc

Le FC Lucerne sera privé de Kevin Spadanuda (26 ans) jusqu'à la pause hivernale. Le joueur s'est blessé au pied gauche dimanche en Super League contre Grasshopper. Les ligaments sont touchés.

07.11 - NBA : le All Star Game 2025 aura lieu à San Francisco

L'édition 2025 du All Star Game de la NBA aura lieu à San Francisco, a annoncé la Ligue nord-américaine lundi soir. La salle des Golden State Warriors de Stephen Curry sera le théâtre de cette exhibition, le 16 février. Le prochain All Star Game aura lieu le 18 fevrier 2024 à Indianapolis, la ville qui avait accueilli l'événement pour la première fois en 1985.

06.11 - National League : Davos recrute trois joueurs grisons

Le HC Davos annonce avoir engagé trois joueurs aux racines grisonnes. Il s'agit du gardien Luca Hollenstein, du défenseur Nico Gross et de l'attaquant Tino Kessler. Tous deux âgés de 23 ans et actuellement sous contrat avec Zoug, Hollenstein et Gross ont signé pour les deux prochaines saisons avec le HCD. Tino Kessler (27 ans) débarquera quant à lui en provenance de Bienne, avec un contrat de quatre ans à la clé dans les Grisons.

06.11 - Euro 2024 : le match Bulgarie - Hongrie à huis clos

La rencontre Bulgarie-Hongrie comptant pour les qualifications de l'Euro 2024 de football se tiendra à huis clos le 16 novembre prochain. La décision a été prise en raison du risque de perturbations signalé par les autorités bulgares, a indiqué l'UEFA lundi.

06.11 - National League : nouveau départ à Bienne

Mike Künzle quittera lui aussi le HC Bienne au terme de la saison 2023/24 de National Lague. L'attaquant de 29 ans, international à 24 reprises, a signé un contrat de deux ans avec Zoug. Künzle a fait ses débuts dans l'élite le 12 septembre 2013 avec les Zurich Lions. Avec les Zurichois, il a remporté le titre de champion en 2014 et 2018, avant de rejoindre Bienne il y a cinq ans.

06.11 - Hockey : un changement dans l’équipe de Suisse

Denis Malgin renonce à la Karjala Cup de cette semaine à Tampere. L'attaquant soleurois des Zurich Lions s'est blessé samedi lors du match à domicile contre Lausanne. L'entraîneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a désigné le Davosien Valentin Nussbaumer, en grande forme (15 points en 21 matches de National League), pour le remplacer dans sa sélection.

05.11 - Golf : Joel Girrbach promu

Le professionnel thurgovien Joel Girrbach est promu pour la première fois dans le grand circuit européen: le DP World Tour. L'Alémanique de 30 ans a décroché sa place en prenant la 7e place du tour final du Challenge Tour, doté de 500'000 euros. Il se retrouve ainsi 17e du classement général. Les vingt premiers du Challenge Tour reçoivent chaque saison le droit de jouer dans la catégorie supérieure.

05.11 - Européens de judo : pas de médaille pour Daniel Eich

Daniel Eich a manqué la médaille en catégorie 100 kg lors des Championnats d'Europe à Montpellier. L'Argovien de 23 ans s'est classé cinquième. Il a été battu en quart de finale par l'Israélien Peter Paltchik, mais il a gagné son duel en repêchage face à l'Autrichien Aaron Fara. Il s'est ensuite incliné pour la médaille de bronze contre le Russe Matvey Kanikovskiy. L'an dernier, il avait pris la troisième place aux Européens à Sofia.

05.11 - Euro de cyclocross : Kevin Kuhn 12e après une chute

Aux Championnats d'Europe de cyclocross à Pontchâteau (FRA), Kevin Kuhn, le meilleur Suisse, s'est classé 12e. Le Zurichois, cinquième l'an dernier, a longtemps fait partie du premier groupe de poursuivants. Aux deux-tiers de la course, Kuhn est tombé et n'est plus parvenu à faire la jonction avec le groupe. Le Belge Michael Vanthourenhout a créé la surprise en devenant champion d'Europe. Chez les dames, la favorite, la Néerlandaise Fem van Empel s'est imposée.

05.11 - Basketball 3x3 : Lausanne échoue en quarts à Wuxi

Lausanne Sport a vu son parcours au tournoi World Tour à Wuxi en Chine s'arrêter en quarts de finale. Les Vaudois se sont inclinés 16-15 face aux Lituaniens de Raudondravis Hoptrans. Dusan Bulut et Carlos Martinez ont mené la charge avec 6 points chacun, mais cela n'a pas suffi. Même les dix rebonds de Westher Molteni n'ont pas permis aux Lausannois de l'emporter. Il faut dire qu'en face, Marijus Uzupis a pris feu avec 11 points dont cinq tirs primés. Lausanne a finalement pris la 5e place et inscrit 50 points. La victoire est revenue à Paris qui a dominé les Serbes d'Ub en finale.

05.11 - Hippisme : Guerdat s'impose à Lyon avec Caracho

Steve Guerdat a remporté samedi soir à Lyon le Masters doté de 100'000 euros, en prélude à la Coupe du monde de saut d'obstacles. Le Jurassien s'est imposé sur Caracho. Il s'agit de leur plus grande victoire commune à ce jour. Caracho, un étalon de 11 ans, ne se trouve que depuis ce printemps dans les écuries de Guerdat à Elgg.

04.11 - Judo : désillusion pour les Suisses aux Européens

Le champion du monde Nils Stump a vécu une cruelle désillusion lors des championnats d'Europe de Montpellier. Dans la catégorie des moins de 73 kg, le Zurichois a échoué au premier tour face au Grec Michail Tsoutlasvili. Après environ trois minutes, Stump s'est retrouvé sur le dos. Tous les autres Suisses engagés samedi ont également été éliminés prématurément lors de ces championnats continentaux.

04.11 - National League : Fribourg confirme pour Reto Berra

Fribourg-Gottéron a confirmé la prolongation de deux saisons du contrat de Reto Berra. Le portier international est ainsi lié au club romand jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Arrivé en 2018, le gardien zurichois de 36 ans, s'est parfaitement remis de sa blessure de la saison dernière, comme en témoignent ses excellentes performances depuis le début de la saison 2023-2024.

04.11 - Football : démission de l’entraîneur du Dynamo Kiev

L'entraîneur roumain du Dynamo Kiev Mircea Lucescu a présenté sa démission au lendemain d'une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk (1-0). Le club ukrainien l'a annoncé. Après un message de remerciement adressé au technicien de 78 ans, aux commandes de l'équipe depuis 2020, le Dynamo a indiqué qu'Oleksandr Shovkovskiy, entraîneur des gardiens et ancien joueur du club, allait lui succéder.

03.11 - Hippisme : Guerdat manque de peu la victoire

Steve Guerdat a manqué de peu la victoire au Grand Prix du CSI 5 étoiles de Lyon. Le Jurassien a pris la troisième place avec sa jument Dynamix, qui lui a permis d'arracher le titre européen début septembre à Milan. Le champion olympique de Londres a réussi un sans-faute tant dans le parcours normal que lors du barrage». Guerdat s'est finalement avoué battu par le Français Julien Epaillard avec sa jument Dubai pour une seconde et demie.

03.11 - National League : Wüthrich out deux mois environ

Berne va devoir composer sans Philip Wüthrich pendant un moment. Le portier de 25 ans s'est blessé mardi dernier contre Zurich. Les Ours n'ont en revanche pas communiqué la nature de la blessure de leur gardien qui est apparu six fois cette saison avec un pourcentage d'arrêts de 90,5%.

03.11 - Premier League : Casemiro absent plusieurs semaines

Manchester United sera privé pendant plusieurs semaines de son milieu de terrain Casemiro (31 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers.

03.11 - F1 : le GP du Brésil au calendrier jusqu'en 2030

Le Grand Prix du Brésil restera au calendrier jusqu'en 2030 à Sao Paulo. Le contrat liant les organisateurs et la Formule 1 a été prolongé de cinq ans. La course se déroule sur le circuit d'Interlagos.

03.11 - Cyclisme : Michael Schär est de retour dans le peloton

Michael Schär (37 ans) est déjà de retour dans le peloton. Le Lucernois, qui a mis fin cet été à sa carrière après 18 ans comme professionnel, a été nommé directeur sportif de l'équipe Lidl-Trek.

03.11 - Super League : Bâle privé de Barisic pendant plusieurs semaines

Le FC Bâle sera privé de son défenseur central Adrian Barisic (22 ans) pour quelques semaines. L'international bosnien s'est blessé à un genou mercredi en Coupe.

03.11 - National League : Sopa prêté par Zurich à Ajoie

Kyen Sopa (23 ans) a été prêté par les Zurich Lions à Ajoie jusqu'au terme de la saison. L'attaquant avait brillé ces dernières semaines en Swiss League avec les GCK Lions. Il avait inscrit 10 buts et donné 8 assists en 17 matches.

02.11 - Waterpolo : les Européens n'auront pas lieu en Israël

Les Championnats d'Europe de waterpolo 2024 n'auront pas lieu à Netanya en Israël en janvier prochain comme prévu initialement en raison du conflit opposant Israël au Hamas palestinien, a annoncé jeudi la Fédération européenne de natation. La compétition devait avoir lieu du 3 au 16 janvier dans cette ville israélienne située à une trentaine de kilomètres au nord de Tel-Aviv. Différentes options sont actuellement à l'étude concernant le processus de qualification pour les prochains Championnats du monde de waterpolo qui auront lieu à Doha en février, a précisé la Fédération.

02.11 - Coupe d’Allemagne : Urs Fischer suspendu un match

Urs Fischer a été suspendu pour un match de Coupe d'Allemagne. L'entraîneur suisse d'Union Berlin avait écopé d'un carton rouge après la défaite contre le VfB Stuttgart pour avoir manifesté son mécontentement à l'arbitre.

02.11 - Coupe Spengler : Joe Thornton à Davos entre les Fêtes

Joe Thornton (44 ans) sera de retour à Davos entre les Fêtes de fin d'année. Le Canadien, qui a récemment annoncé sa retraite, officiera comme entraîneur assistant du Team Canada lors de la Coupe Spengler. Thornton a joué avec Davos durant les lockouts de NHL en 2004 et 2012, ainsi qu'en prêt en 2020. Il est marié avec une Davosienne.

02.11 - Gymnastique : succès brésilien et américain à Morges

La Brésilienne Julia Soares chez les dames et l'Américain Yul Moldauer côté masculin ont remporté la 40e édition du Memorial Arthur Gander à Morges. Les meilleurs résultats suisses ont été obtenus par Anny Wu, 6e, et Tim Randegger, 8e.

31.10 - Super League : main gauche cassée pour Witzig

St-Gall va devoir se passer de Christian Witzig pendant au moins un mois. Le joueur de 22 ans s'est cassé la main gauche samedi soir lors du match à domicile contre les Grasshoppers. Witzig se soumettra à une opération vendredi.

31.10 - National League : Lugano privé de Müller et Canonica plusieurs mois

Le HC Lugano sera privé pendant plusieurs mois de ses attaquants Marco Müller (29 ans) et Lorenzo Canonica (20 ans). Tous deux seront opérés ces prochains jours. Müller est touché à la cheville droite alors que Canonica souffre du poignet gauche. Ils devraient être indisponibles entre 14 et 16 semaines.

31.10 - National League : Tim Wolf va quitter Ajoie pour Zoug

Zoug a engagé le gardien Tim Wolf (31 ans) pour les deux prochaines saisons. Le portier évolue depuis cinq ans avec Ajoie. Wolf sera le numéro 2 derrière Leonardo Genoni.

30.10 - National League : Harri Säteri pincé pour simulation

Le gardien biennois Harri Säteri a écopé d’une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute. Cela s'est passé pendant le match de championnat de National League du 24 octobre entre Bienne et Zurich.

30.10 - National League : Tomas Jurco prolonge à Davos

Tomas Jurco a su se faire bien voir à Davos. L'ailier slovaque de bientôt 31 ans avait signé un bail d'un mois qui vient d'être prolongé jusqu'à la fin de la saison. Si l'homme aux 231 matches de NHL peut défaire ses valises, c'est parce qu'il a donné satisfaction au coach Josh Holden en inscrivant 5 buts et en délivrant une passe en 12 rencontres de National League.

29.10 - Rugby : un All Black désigné joueur mondial de l'année

Le Néo-Zélandais Ardie Savea (30 ans) a été désigné joueur mondial de l'année 2023 lors de la cérémonie des World Rugby Awards. Celle-ci s'est tenue dimanche à Paris au lendemain de la finale de la Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud contre les All Blacks (12-11).

29.10 - National League : Ajoie fait appel à un nouveau joueur étranger

Le HC Ajoie a engagé un huitième joueur étranger cette saison. Le club jurassien a recruté l'attaquant suédo-ukrainien Dmytro Timashov (27 ans) pour deux mois, avec option jusqu'au terme de la saison. Timashov évoluait lors des deux dernières saisons avec Brynäs, en Suède.

27.10 - Bundesliga : le début de la saison 2024/25 fixé

Le championnat d'Allemagne 2024/25 débutera le vendredi 23 août 2024, a annoncé la Ligue allemande (DFL). Ce sera deux semaines après les Jeux olympiques qui pourraient concerner plusieurs joueurs de Bundesliga. Le week-end des 23, 24 et 25 août 2024 marquera le début de la saison de la Bundesliga, qui se terminera le samedi 17 mai 2025, a expliqué la DFL. La Supercoupe d'Allemagne entre le champion et le vainqueur de la Coupe, ainsi que les 32es de finale de la Coupe d'Allemagne, se dérouleront le week-end précédant la reprise de la Bundesliga.

27.10 - Gymnastique : Lena Bickel manquera la Swiss Cup

Lena Bickel doit mettre fin à sa saison 2023 prématurément. La Tessinoise de 18 ans, qui avait décroché une place de quota pour les Jeux olympiques de Paris lors des récents Championnats du monde à Anvers, ne pourra pas participer à la Swiss Cup de Zurich le week-end prochain en raison de problèmes musculaires. Elle sera remplacée par la Zurichoise Stefanie Siegenthaler.

26.10 - Classement FIFA : place inchangée pour la Nati

La Suisse reste 14e du classement FIFA malgré sa récente contre-performance face au Bélarus (3-3). Championne du monde en titre, l'Argentine reste no 1 mondial, devant la France et le Brésil.

25.10 - National League : Dario Meyer prend deux matches

L'attaquant de Kloten Dario Meyer devra purger un deuxième match de suspension. Il a été suspendu pour sa charge par derrière contre Jakob Lilja (Ambri-Piotta) lors du match de Championnat samedi dernier. Il a déjà purgé un match mardi contre Berne.

24.10 - Super League : le FC Bâle encore privé de Comas

Le FC Bâle doit à nouveau composer avec l'absence d'Arnau Comas. Le défenseur central s'est blessé au ménisque gauche lors de la défaite concédée contre Servette samedi. L'Espagnol de 23 ans a déjà été opéré et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Comas avant manqué toute la deuxième phase du Championnat la saison dernière en raison d'une blessure à la cuisse.

24.10 - National League : un international letton à Bienne

Le HC Bienne a engagé l'ailier international letton Rihards Bukarts (27 ans) jusqu'à fin janvier. Le club seelandais réagit ainsi aux nombreuses blessures qui déciment son effectif. Bukarts évoluait récemment avec le club autrichien de Klagenfurt.

24.10 - National League : Ambri-Piotta prête Kilian Zündel

Ambri-Piotta a prêté son défenseur Kilian Zündel (22 ans) aux Vienna Capitals jusqu'à fin janvier. L'Autrichien à licence suisse doit ainsi retrouver du temps de jeu après avoir été mis sur le flanc en août et septembre par une blessure. L'accord peut être prolongé jusqu'au terme de la saison.

22.10 - Bundesliga : Nico Elvedi marque... en vain !

Nico Elvedi a marqué en vain dimanche en Bundesliga lors de la 8e journée. La réussite du défenseur suisse n'a pas empêché la défaite 3-1 du Borussia Mönchengladbach à Cologne. Ce revers contre un club qui n'avait pris qu'un point en sept matches ne constitue pas une bonne affaire pour Gerardo Seoane, l'entraîneur suisse du Borussia.

22.10 - Football : débuts réussis pour Hakan Yakin en Turquie

Hakan Yakin (46 ans) a réussi ses débuts en Turquie. Pour son premier match comme entraîneur d'Istanbulspor, le Bâlois a mené son équipe à un succès 2-1 contre Ankaragücü. C'est la première victoire de la saison pour le club de la ville stambouliote.

22.10 - Bundesliga : main cassée pour Leon Goretzka

Le Bayern Munich sera privé durant un certain temps de son milieu Leon Goretzka (28 ans). L'international allemand s'est cassé une main lors du succès 3-1 samedi à Mayence. Il a été opéré. Le club n'a pas précisé la durée prévue de l'absence de son joueur.

22.10 - Football : Voss-Tecklenburg plus en congé maladie

Martina Voss-Tecklenburg n'est plus en congé maladie de son poste de sélectionneuse de l'équipe d'Allemagne féminine. Elle est désormais officiellement en vacances. Un entretien avec les responsables de la Fédération (DFB) aura lieu à son retour. Voss-Tecklenburg, qui avait dirigé la Suisse de 2012 à 2018, était tombée malade début septembre, peu après l'élimination des Allemandes dès le 1er tour lors de la Coupe du monde. Son contrat court jusqu'à l'Euro 2025 en Suisse, mais il semble de plus en plus vraisemblable qu'elle n'aille pas jusqu'à son terme.

22.10 - Beachvolley : Vergé-Dépré/Mäder triomphent en Inde

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont remporté le tournoi Challenge à Goa en Inde. Les Suissesses se sont imposées en finale 21-19 21-16 face aux Allemandes Sandra Ittlinger et Karla Borger. Pour Vergé-Dépré/Mäder, ce succès dans ce tournoi de deuxième catégorie permet de mettre un peu de baume au coeur après leur performance décevante aux Mondiaux au Mexique. Après avoir aligné trois victoires dans leur groupe, les Suissesses avaient été sorties dès le premier match à élimination directe.

22.10 - DTM : Thomas Preining remporte le titre

Thomas Preining (25 ans) est devenu le premier Autrichien à être sacré champion de DTM. Il a remporté la dernière course de la saison à Hockenheim. L'Argovien Ricardo Feller (23 ans) a lui terminé troisième du championnat.

22.10 - National League : procédure ouverte contre Meyer

Le check par derrière de Dario Meyer sur le Léventin Jakob Lilja d'Ambri n'est pas resté sans suite. L'attaquant de Kloten est provisoirement suspendu pour un match. Le Zurichois ne jouera pas mardi contre Berne et une procédure a été ouverte.

21.10 - DTM : le Suisse Ricardo Feller perd gros à Hockenheim

Ricardo Feller a laissé définitivement filer le titre dans le championnat allemand des voitures de tourisme (DTM) samedi. L'Argovien de 23 ans a dû se contenter d'une 4e place dans la première course de la finale à Hockenheim et reste 3e du classement général, toujours dominé par l'Autrichien Thomas Preining qui a consolidé sa position de leader en s'imposant samedi.

20.10 - National League : Chris DiDomenico sanctionné

Chris DiDomenico doit passer à la caisse. L'attaquant de Fribourg-Gottéron écope d’une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute samedi dernier pendant le match de National League face à Rapperswil-Jona.

19.10 - National League : une suspension pour Denis Malgin

Les Zurich Lions devront se passer de Denis Malgin pour le match de vendredi contre Ajoie à Porrentruy. L'attaquant soleurois a été suspendu pour un match et a écopé d'une amende de 3000 francs. Il est sanctionné pour avoir percuté un juge de ligne par derrière samedi dernier en National League sur la glace d'Ambri-Piotta.

19.10 - Super League : Nikola Katic prolonge au FC Zurich

Le FC Zurich a prolongé prématurément d'un an le contrat de Nikola Katic qui expirait à l'été 2025. Le défenseur central croate a rejoint les Zurichois en 2022 en provenance des Glasgow Rangers. Cette saison, le joueur de 27 ans a joué l'ensemble des dix matches de Super League et a marqué deux buts.

18.10 - National League : Nando Eggenberger sanctionné

L'attaquant d'Ambri-Piotta Nando Eggenberger a été suspendu deux matches pour une charge contre le défenseur des Zurich Lions Dario Trutmann lors du match de Championnat samedi. Eggenberger a déjà purgé un match dimanche contre Genève-Servette et ne pourra pas être aligné vendredi à Rapperswil-Jona.

17.10 - Attentat à Bruxelles : l’UEFA prévoit un «moment de silence»

Un «moment de silence» sera observé mardi avant tous les matches qualificatifs pour l'Euro 2024 pour saluer la mémoire des victimes de l'attentat de Bruxelles, qui a coûté la vie lundi à deux Suédois, a annoncé l'UEFA. Deux supporters suédois ont été tués lundi soir dans la capitale belge et un troisième blessé alors qu'ils venaient assister au match éliminatoire pour le tournoi continental Belgique-Suède. L'auteur présumé de l'attaque, un Tunisien radicalisé de 45 ans, a été mortellement touché au cours d'une opération de la police belge mardi matin.

17.10 - National League : Eric Gelinas prend trois matches

Eric Gelinas écope de trois matches de suspension à la suite de sa charge à la tête contre le Lausannois Ken Jäger vendredi 13 octobre. Le joueur d'Ajoie a d’ores et déjà purgé un match de suspension. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 5200 francs.

16.10 - Football : un nouveau job pour Hakan Yakin

Hakan Yakin (46 ans) s'est trouvé un nouveau job. L'ancien international suisse a signé un contrat de deux ans pour devenir entraîneur du club d'Istanbulspor, actuel 19e du championnat de Turquie. Il avait quitté en mai dernier son poste de coach de Schaffhouse en Challenge League.

16.10 - Jeux olympiques : le CIO entérine l'arrivée de 5 sports

Le Comité international olympique (CIO) a adopté lundi le programme des JO 2028 de Los Angeles, marqué par l'arrivée de cinq nouveaux sports dont le cricket, principale innovation destinée à séduire de nouvelles audiences. Comme proposé vendredi par la commission exécutive, dont les avis sont systématiquement suivis, la 141e session de l'instance réunie à Bombay, en Inde, a validé à une immense majorité l'inclusion du cricket, du baseball/softball, du squash, du «flag football» et de la crosse, un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes.

15.10 - Hippisme : la Suisse se met en évidence au Maroc

L'équipe de Suisse de saut d'obstacles s'est classée au 2e rang du CSIO 4* de Rabat. Elian Baumann, Mehdi Roessli-Dobjanschi, Alexandra Amar et Barbara Schnieper, ont obtenu cinq points de pénalité, soit un de plus que le quatuor belge vainqueur. La troisième place est revenue à la France (16 points de pénalité).

15.10 - Cyclisme : nouveau podium pour Marc Hirschi

Marc Hirschi tient la forme en cette fin de saison sur route. Le Bernois de 25 ans a décroché un nouveau podium dimanche en terminant 2e de la Veneto Classic à Bassano del Grappa. Il a concédé 14'' au vainqueur, son coéquipier au sein de la Team UAE Davide Formolo. Il avait remporté cette course l'an dernier, devant... Formolo.

15.10 - National League : Nando Eggenberger suspendu

Nando Eggenberger est suspendu de manière provisionnelle pour un match. Une procédure ordinaire est en outre ouverte à l'encontre de l'attaquant grison d'Ambri-Piotta, coupable d'avoir chargé à la bande Dario Trutmann (Zurich Lions) samedi en National League.

15.10 - Bundesliga : un coach danois à Augsbourg

Le Danois Jess Thorup est le nouvel entraîneur du FC Augsbourg en Bundesliga. Il succède à Enrico Maassen, limogé récemment. Thorup a signé un contrat jusqu'à l'été 2025 avec l'équipe des Suisses Ruben Vargas et Kevin Mbabu.

14.10 - National League : une charge sur Jäger suspend Gelinas

Coupable d'avoir chargé Ken Jäger (LHC) à la tête vendredi en National League, le défenseur d'Ajoie Eric Gelinas est suspendu de manière provisionnelle pour un match. Une procédure ordinaire a en outre été ouverte à l'encontre du Canadien.

13.10 - National League : Olofsson puni pour une simulation

L'ailier biennois Jesper Olofsson est sanctionné pour avoir simulé une faute lors du match de National League disputé samedi dernier face à Genève-Servette. Le Suédois devra s'acquitter d'une amende de 2000 francs.

12.10 - Football : le match de la Nati à guichets fermés

L'équipe de Suisse a toujours la cote. Le match contre le Bélarus pour les qualifications en vue de l'Euro 2024 à St-Gall se jouera à guichets fermés. Les 17'000 places ont trouvé preneurs pour un coup d'envoi dimanche à 18h. La Suisse devait d'abord affronter Israël jeudi soir à Tel Aviv, mais en raison des événements dans la bande de Gaza, la partie a été reportée au mois de novembre.

11.10 - Super League : fin de saison pour Meritan Shabani

Grasshopper devra se passer jusqu'au terme de la saison de son milieu de terrain Meritan Shabani (24 ans). Celui-ci s'est blessé au ligament croisé du genou gauche lors du succès 3-0 à Yverdon samedi en Super League. Il sera opéré ces prochains jours.

11.10 - Snowboard : l'équipe suisse de half-pipe change de coach

L'Allemand Patrick Cinca prendra la succession de Pepe Regazzi au poste d'entraîneur de groupe de snowboard half-pipe dès le 1er novembre. Depuis 2011, Regazzi était entraîneur en chef de l’équipe de freestyle de Swiss-Snowboard, une période durant laquelle il a célébré des succès majeurs. Ce changement intervient à la demande du Tessinois.

11.10 - National League : Fabio Hofer prolonge à Bienne

L'attaquant autrichien du HC Bienne, Fabio Hofer (32 ans) a prolongé de quatre saisons son contrat avec le club seelandais, qui se terminait au printemps prochain. Hofer est arrivé à Bienne au cours de l'été 2020 après avoir passé deux saisons à Ambri-Piotta. Cet attaquant à licence suisse est blessé depuis le quatrième match de championnat à Ambri-Piotta le 22 septembre.

10.10 - Formule 1 : Pirelli prolonge son accord

Pirelli a prolongé son accord avec la formule 1. Le manufacturier italien, qui équipe les monoplaces depuis 2011, restera au moins jusqu'à fin 2027 le seul fournisseur de pneus pour la F1. Un nouveau contrat de trois ans (saisons 2025 à 2027) a été signé. Pirelli était en concurrence avec le fabricant japonais Bridgestone. Les championnats de F2 et de F3 seront aussi fournis en gommes par les Italiens.

09.10 - Bundesliga : Augsbourg se sépare de son coach

Le FC Augsbourg de Ruben Vargas et Kevin Mbabu est le premier club de Bundesliga à se séparer de son coach cette saison. La formation bavaroise, seulement 15e du classement après sept journées, a décidé de limoger Enrico Maassen pour le remplacer provisoirement par l'entraîneur des M23 Tobias Strobl.

09.10 - Serie A : Paulo Dybala sur le flanc un mois

L'attaquant argentin Paulo Dybala a été blessé à un ligament du genou gauche lors de la victoire 4-1 de l'AS Rome à Cagliari, a indiqué son club. Il sera absent un mois. Le club romain a expliqué que les examens effectués lundi avaient révélé une entorse du ligament latéral interne du genou gauche.

09.10 - Super League : coup dur pour Lucerne et Ismajl Beka

Le FC Lucerne sera privé durant plusieurs mois de son défenseur central Ismajl Beka (23 ans). L'international kosovar s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Beka a été touché dimanche à Lausanne lors de la défaite 3-1 des Lucernois. Le défenseur devra se soumettre à une opération ces prochains jours. La durée de son indisponibilité n'est pas connue avec précision, mais il n'est pas impossible que sa saison soit déjà finie.

09.10 - Premier League : Bowen prolonge de sept ans à West Ham

L'international anglais Jarrod Bowen (26 ans) voit son avenir avec West Ham. Il a prolongé de sept ans son contrat avec le club londonien, soit jusqu'en 2030. Bowen a inscrit 45 buts en 166 matches avec les Hammers. Il avait notamment marqué le 2-1 décisif en mai contre la Fiorentina en finale de Conference League. «Marquer le but de la victoire à la dernière minute sera quelque chose que je chérirai pour toujours», a déclaré le joueur. Les Hammers avaient engagé Bowen en 2019, en provenance de Hull.

09.10 - Badminton : Milena Schnider se met en évidence

Milena Schnider (21 ans) est en verve sur le circuit des Future-Series. Elle a remporté le tournoi de Zagreb et a été finaliste à Sofia. Cela va lui permettre de figurer désormais aux alentours de la 140e place mondiale.

08.10 : Mondiaux de Beachvolley : Hüberli/Brunner se hissent en 16es

Tanja Hüberli et Nina Brunner sont qualifiées pour les 16es de finale des Mondiaux au Mexique. Le duo a gagné son deuxième match de groupe et jouera lundi soir pour la 1re place face à une paire lettone.

08.10 : Course d'orientation : Trois médailles suisses pour clore les Européens

L'équipe de Suisse a brillé lors de la dernière journée des Championnats d'Europe de sprint en Italie. Matthias Kyburz a défendu son titre dans le sprint par élimination tandis que chez les dames, Elena Howald-Roos et Natalia Gemperle ont décroché respectivement l'argent et le bronze.

07.10 - Serie A : la Juventus dévoile des chiffres inquiétants

La Juventus a mal à ses finances. La saison dernière, le club turinois a accusé une perte de 123,7 millions d'euros, soit quand même moins que le déficit record de l'année précédente, qui se montait à 239,3 millions.

07.10 - Football : un nouveau coach pour l’équipe d’Allemagne dames

Horst Hrubesch est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne des dames. Agé de 72 ans, l'ancien buteur du SV Hambourg remplace Martina Voss-Tecklenburg qui est malade. Après une Coupe du monde décevante, Martina Voss-Tecklenburg, qui a dirigé l'équipe de Suisse par le passé, a pris un congé pour des raisons de santé. La durée de ce congé n'a pas été précisée.

07.10 - Patinage artistique : les CE 2027 auront lieu à Lausanne

Les championnats d'Europe 2027 auront lieu en Suisse. La Fédération internationale (ISU) a en effet attribué l'organisation des compétitions à Lausanne. La ville vaudoise avait déjà accueilli les Européens en 1992 et 2002, ainsi que les Mondiaux en 1997. Lausanne a été préférée à des candidatures de Bulgarie (Sofia), Allemagne (Essen) et Slovaquie (Bratislava). Les épreuves se dérouleront dans la Vaudoise Arena, l'enceinte du Lausanne HC.

07.10 - Premier League : Newcastle prolonge Guimaraes

Le milieu brésilien Bruno Guimaraes (25 ans) a prolongé son contrat de cinq saisons avec Newcastle. Il sera ainsi lié avec les Magpies jusqu'en 2028. Guimaraes était arrivé en provenance de Lyon en janvier 2022. son

07.10 - National league : Alessio Bertaggia suspendu

Genève-Servette sera privé de son attaquant Alessio Bertaggia samedi soir à domicile contre Bienne. Le Tessinois a été suspendu provisoirement pour un match suite à une charge à la tête de Giovanni Morini (Lugano) lors de la rencontre de vendredi en National League. Une procédure ordinaire a en outre été ouverte contre Bertaggia.

06.10 - Hockey : la Fédération suisse récompensée par l’IIHF

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a décerné le «Prix du développement durable» à la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) à l'occasion de son congrès semestriel au Portugal. Luc Tardif, président de l'IIHF, a remis le prix qui récompense le fait que la Suisse ait intégré le développement durable et ce d'une manière conséquente, lors de l'organisation du championnat du monde des moins de 18 ans au printemps dernier à Bâle et à Porrentruy. Huit autres nations s'étaient portées candidates pour le prix du développement durable, en plus de la Suisse.

06.10 - NHL : Tim Berni se retrouve sans contrat

L'avenir de Tim Berni reste incertain à quelques jours de la reprise de NHL. Le défenseur international suisse n'a pas reçu de nouvelle offre de contrat après le camp de préparation avec Columbus. La saison dernière, Berni (23 ans) avait disputé 59 matches de NHL avec les Blue Jackets.

06.10 - NFL : un joueur de légende s’en est allé

Dick Butkus, icône des Chicago Bears, est décédé en Californie à l'âge de 80 ans. Il était considéré comme l'un des plus féroces plaqueurs de l'histoire de la NFL.

05.10 - Cyclisme : Marc Hirschi deuxième du Gran Piemonte

Marc Hirschi a pris la 2e place du Gran Piemonte, une semi-classique disputée au nord de l'Italie. Le champion de Suisse n'a été devancé que par l'Italien Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), qui a réglé au sprint ses trois compagnons d'échappée.

05.10 - Challenge League : trois mois d'absence pour Djacko

Leader de Challenge League, Thoune sera privé pendant trois mois de son défenseur gauche Kevin Djacko (30 ans). Le Français s'est blessé aux ligaments du genou droit dimanche à Vaduz. Jusqu'ici, Djacko avait été titularisé lors des neuf rencontres de championnat depuis le début de la saison.

05.10 - Cyclisme : 2e victoire en cinq jours pour Démare

Le Français Arnaud Démare (32 ans) a remporté son deuxième succès en cinq jours sous ses nouvelles couleurs d'Arkéa-Samsic. Il a remporté Paris-Bourges au sprint jeudi. C'est la quatrième victoire de la saison pour le Picard de 32 ans, déjà vainqueur du Tour de Vendée dimanche. C'est aussi sa deuxième sous son nouveau maillot de la formation bretonne qu'il a rejointe cet été en provenance de Groupama-FDJ.

04.10 - Challenge League : un nouveau coach pour Bellinzone

Avant-dernier du classement de Challenge League, l'AC Bellinzone a engagé Mario Rosas Montero comme nouvel entraîneur. L'Espagnol de 43 ans, qui avait joué en son temps cinq matches pour le FC Barcelone, succède à Sandro Chieffo. Celui-ci a été suspendu par les dirigeants tessinois qui lui reprochaient des manquements professionnels.

04.10 - Football : les jeunes russes pourront jouer au Mondial

La FIFA a levé la suspension des équipes de football russes des moins de 17 ans. Cela leur permettra de participer à nouveau aux Coupes du monde M17. Cette décision est similaire à celle prise le 27 septembre par l'UEFA.

04.10 - National League : Mika Henauer prêté à Kloten

Le CP Berne prête Mika Henauer (23 ans) à Kloten jusqu'à fin janvier. Le défenseur peut toutefois être rappelé en tout temps par les Ours en cas de besoin. Cette saison, Henauer a très peu joué avec Berne. Il devrait avoir davantage de temps de glace avec le club zurichois.

04.10 - Swiss League : Jackson quitte La Chaux-de-Fonds

Robert Jackson quitte La Chaux-de-Fonds avec effet immédiat, a annoncé mercredi l'actuel 4e du championnat de Swiss League. Le contrat est résilié d'un commun accord avec l'attaquant américain, auteur de six points en sept matches et qui «a peiné à convaincre» selon les termes du communiqué.

04.10 - National League : Marc Marchon prend deux matches

Marc Marchon écope d'une suspension de deux matches pour une infraction contre un arbitre commise vendredi dernier en National League face aux Zurich Lions. L'attaquant de Kloten, qui doit s'acquitter d'une amende de 2600 francs, a déjà purgé un match.

03.10 - Ski alpin : une très bonne nouvelle pour Crans-Montana

Crans-Montana accueillera finalement trois courses de Coupe du monde dames à mi-février 2024. Une deuxième descente a en effet été ajoutée au programme par la FIS. Cette décision fait suite à l'abandon pour cette saison du combiné par équipes. Dès lors, la station valaisanne sera le théâtre entre le 16 et le 18 février de deux descentes et d'un super-G. Même décision concernant Kitzbühel chez les messieurs, qui auront droit à une deuxième descente sur la Streif mais dans un format sprint. Comme cette descente remplace celle initialement prévue à Lake Louise, le nombre de courses prévu ne change pas. En revanche, la FIS n'a pas encore réattribué le super-G de Lake Louise.

03.10 - Cyclisme : Van Wilder s’adjuge les Trois vallées varésines

Le Belge Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a remporté la 102e édition des Trois vallées varésines. Cette course semi-classique sert de répétition générale au Tour de Lombardie, qui aura lieu samedi. Van Wilder (23 ans) a surpris le groupe des favoris, dont les Slovénes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, en leur faussant compagnie à 8 km de l'arrivée. Il a devancé au terme des 196,5 km l'Equatorien Richard Carapaz et le Russe Aleksandr Vlasov. Van Wilder est le premier Belge à s'imposer dans les Trois vallées varésines depuis Eddy Merckx en 1968.

03.10 - Super League : St-Gall privé de Diaby

Saint-Gall sera privé de son défenseur central Abdoulaye Diaby (23 ans) pendant trois semaines. Le Malien est touché au genou et à la cheville du côté droit.

03.10 - Serie A : Luis Alberto reste fidèle à la Lazio

Le milieu espagnol Luis Alberto (30 ans) a prolongé de quatre ans son contrat avec la Lazio, soit jusqu'en 2027, a annoncé le club romain sur X (ex-Twitter). Depuis 2016, il a disputé 270 matches et inscrit 49 buts pour la formation de la capitale italienne.

02.10 - Super League : Lucerne privé de Kemal Ademi

Le FC Lucerne devra probablement se passer de Kemal Ademi pendant trois mois. L'attaquant de 27 ans a subi une rupture de l'articulation scapulo-humérale lors du match de Super League de jeudi dernier à Bâle. Une opération était prévue ce lundi.

02.10 - National League : Winnik dans le viseur du Juge unique

Daniel Winnik est dans le collimateur du Juge unique. Une procédure ordinaire a en effet été ouverte à l'encontre de l'attaquant canadien de Genève-Servette en raison d'une possible infraction contre un arbitre lors du match de National League de dimanche face à Zoug.

01.10 - Superbike : enfin un résultat pour Aegerter

Après deux mois laborieux, Dominique Aegerter a signé un résultat probant à Portimao. 14e samedi, le Bernois s'est classé au 8e rang dimanche. La victoire est revenue au leader du Championnat du monde Alvaro Bautista.

01.10 - National League : David Reinbacher de retour à Kloten

David Reinbacher va retrouver Kloten et la National League. Le défenseur autrichien de 18 ans, choisi en 5e position par Montréal lors de la dernière draft de NHL, a été prêté par la franchise québécoise aux Aviateurs pour la saison en cours.

01.10 - National League : procédure et suspension contre Marchon

Marc Marchon est suspendu pour un match de National League de manière provisionnelle. Une procédure a été ouverte à l'encontre de l'attaquant de Kloten pour une infraction contre un arbitre lors du derby de vendredi contre les Zurich Lions (1-5). Son coéquipier Nicholas Steiner écope lui d'une méconduite de match rétroactive pour une charge avec la crosse commise samedi face à Lugano.

01.10 - Athlétisme : Le Guen 24e du 5 km

Morgan Le Guen a pris la 24e place dans le 5 km des premiers Mondiaux sur route, organisés à Riga. Le Genevois a signé un record personnel en 13'46'' pour concéder 47'' au champion du monde, l'Ethiopien Hagos Gebrihwet. Il était le seul Suisse engagé dans des joutes où des titres étaient attribués sur trois distances (mile, 5 km et semi-marathon).

01.10 - Super League : Pius Dorn prolonge à Lucerne

Pius Dorn se plaît au FC Lucerne. Le milieu allemand de 27 ans a prolongé de deux ans soit jusqu'en 2026 le contrat le liant au club de Suisse centrale.

30.09 - Superbike : Dominique Aegerter en retrait au Portugal

Lors de la première course du week-end de course à Portimão, Dominique Aegerter n'a obtenu que la 14e place. Au classement du championnat du monde, le Bernois de 32 ans a reculé de la 10e à la 11e place. Une deuxième course aura lieu dimanche à Portimão.

30.09 - Beachvolley : les Suissesses ratent leur affaire à Paris

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont manqué leur répétition générale en vue des Mondiaux prévus dès la semaine prochaine au Mexique. Les championnes d'Europe 2023 ont été éliminées dès les 8es de finale du tournoi Elite16 de Paris, disputé dans le stade de Roland Garros. Elles ont été battues 21-15 15-21 15-12 par les Allemandes Laura Ludwig et Louisa Lippmann.

30.09 - VTT : Valentina Höll succède à Camille Balanche

Valentina Höll s'adjuge pour la deuxième fois après 2021 la Coupe du monde de Downhill. Une 3e place lors de l'avant-dernière étape de la saison samedi à Snowshoe a suffi au bonheur de l'Autrichienne. Championne du monde en titre, Valentina Höll a notamment profité des malheurs de sa grande rivale neuchâteloise Camille Balanche. Cette dernière avait dû mettre fin à sa saison après une grave chute survenue à la fin août en Andorre.

30.09 - Baseball : la Suisse au 12e rang à l’Euro

L'équipe de Suisse masculine a conclu le championnat d'Europe disputé en République tchèque au 12e rang. Cette place suffit aux Helvètes pour assurer leur participation au prochain Euro dans la 1re division.

29.09 - Super League : le FC Zurich privé de Bledian Krasniqi

Le FC Zurich devra composer sans Bledian Krasniqi pour quelques semaines. Le milieu de terrain de 22 ans s'est blessé au pied gauche mardi à l'occasion du derby contre Grasshopper (2-1).

28.09 - National League : Ajoie privé de Gregory Sciaroni

Gregory Sciaroni (34 ans) sera absent durant plusieurs semaines. L'attaquant d'Ajoie a dû être opéré à une main, après s'être blessé mardi en National League contre Kloten.

28.09 - Football : la Norvège boycottera aussi les Russes

La Norvège rejoint l'Ukraine et la Pologne s'agissant du boykott des tournois de football avec la participation d'équipes russes. La Fédération norvégienne de football l'a annoncé jeudi après que l'UEFA ait décidé mardi que la sélection russe des moins de 17 ans pouvait à nouveau participer. «Les équipes norvégiennes ne joueront pas contre des équipes russes aussi longtemps que la guerre durera», a expliqué la présidente de la Fédération, Lise Klaveness.

28.09 - Course d’orientation : deux Suisses disent stop

La Bernoise Sabine Hauswirth (35 ans) et le Zurichois Florian Howald (32 ans) ont annoncé la fin de leur carrière. Ils disputeront leur dernière compétition la semaine prochaine en Italie lors des championnats d'Europe, qui constitueront aussi la finale de la Coupe du monde.

27.09 - Football : la crise continue pour Schalke 04

Schalke 04 ne sort pas de la crise. Le club de Gelsenkirchen, relégué en 2e Bundesliga au terme de la saison dernière, a limogé son entraîneur Thomas Reis. Après sept matches, Schalke se trouve en position de relégable. Reis était en poste depuis le début 2023. L'identité de son successeur n'est pas encore connue.

27.09 - Super League : Winterthour privé de Granit Lekaj

Le FC Winterthour sera privé de son capitaine et défenseur Granit Lekaj (33 ans) pendant plusieurs semaines. Il s'est blessé samedi en Super League contre Stade Lausanne-Ouchy. Lekaj a été touché au ligament interne d'un genou.

27.09 - Bundesliga : la poisse pour Serge Gnabry

Serge Gnabry (28 ans) sera absent «plusieurs semaines», a indiqué le Bayern Munich. L'attaquant s'est fracturé l'avant-bras gauche mardi soir en Coupe d'Allemagne contre le Preussen Münster.

26.09 - Swiss League : Arno Nussbaumer rejoint «La Tchaux»

Le CP Zoug a prêté son défenseur Arno Nussbaumer (20 ans) au HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League. Le club neuchâtelois est en proie à de nombreuses absences en défense suite à des blessures. Originaire de Suisse centrale, Nussbaumer (179 cm/71kg) est un défenseur qui patine sous les couleurs zougoises depuis l’âge de 13 ans. Il compte 45 matches en National League.

25.09 - Football : la Ligue 1 sur Canal+, c’est bientôt fini

Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, ne participera pas pour la première fois à l'appel d'offres pour les droits TV du championnat français sur la période 2024-2029. La chaîne l'a indiqué lundi à l'AFP, confirmant une information de L'Equipe. Les droits de diffusion télévisés en direct ont été mis à prix à 800 millions d'euros par saison par la Ligue de football professionnel (LFP) le 12 septembre. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour se positionner.

25.09 - National League : Berne - Davos repoussé d’un jour

Le match de Championnat de National League entre Berne et Davos prévu le mardi 28 novembre a été repoussé d'un jour et refixé au mercredi 29 novembre à 19h45. Cette modification permettra ainsi d'éviter la concurrence du match de la Ligue des champions entre Young Boys et Etoile Rouge Belgrade agendé le même soir.

24.09 - Athlétisme : belle performance d'Annik Kälin

Annik Kälin a mis un terme à sa saison 2023 sur une belle performance. Elle a pris la 2e place de l'heptathlon lors du meeting Decastar à Talence, en France. La Grisonne a totalisé 6390 points, soit le quatrième meilleur score de sa carrière.

24.09 - Championnat de Croatie : trois buts pour Drmic

Josip Drmic (31 ans) a fêté de belle manière sa première titularisation de la saison avec Dinamo Zagreb. L'attaquant suisse a marqué trois buts lors du succès du champion 5-1 à Rudes.

24.09 - MXGP : Seewer 2e du dernier week-end

Jeremy Seewer (29 ans) a fini 2e du dernier week-end en MXGP. A Matterley Basin, en Angleterre, il n'a été devancé que par le Slovène Tim Gajser à l'addition des deux manches. Au général final, le Suisse termine au 3e rang.

24.09 - VTT : Vital Albin et Linda Indergand vainqueurs

Vital Albin et Linda Indergand sont les vainqueurs de la Swiss Bike Cup. Albin a fini 4e lors de l'ultime course à Gstaad et a maintenu son avance au général, qu'il a remporté pour la deuxième fois. Indergand a quant à elle gagné la course devant Noëlle Buri, la lauréate 2022.

24.09 - Marathon de Berlin : Debrunner et Hug récidivent

Les athlètes suisses en fauteuil roulant ont comme l'an dernier dominé les débats dans le marathon de Berlin. Déjà vainqueurs en 2022, Catherine Debrunner et Marcel Hug ont récidivé douze mois plus tard dans la capitale allemande, où Manuela Schär s'est par ailleurs classée 3e. Pour Hug (37 ans), il s'agit du 8e succès à Berlin.

23.09 - Ligue 1 : Cömert débloque son compteur en France

Eray Cömert a inscrit son premier but en Ligue 1. Le défenseur suisse prêté par Valence à Nantes a signé de la tête (46e) le 2-1 des Canaris, qui ont battu le Lorient d'Yvan Mvogo 5-3 lors de la 6e journée.

23.09 - Triathlon : le Français Coninx champion du monde

Le Français Dorian Coninx (29 ans) a remporté la grande finale de la Série mondiale à Pontevedra, ce qui lui a donné le titre de champion du monde de la distance olympique. Côté suisse, Simon Westermann a fini 25e et Sylvain Fridelance 40e.

23.09 - Superbike : un petit point pour Aegerter

Dominique Aegerter a dû se contenter du point de la 15e place au Motorland d'Aragon en Superbike. Le Bernois, 9e du championnat, a ainsi manqué son objectif de finir dans le top 10. Il espère faire mieux lors de la deuxième course dimanche. L'épreuve a été remportée par l'Italien Michael Rinaldi. L'Espagnol Alvaro Bautista, leader du championnat, est tombé deux fois et a fini hors des points.

23.09 - DTM : Ricardo Feller sur le podium

L'Argovien Ricardo Feller (23 ans) est monté pour la 4e fois de la saison sur le podium en DTM. A Spielberg, pour la première course du week-end, il a terminé 3e après une superbe remontée puisqu'il s'était élancé en 26e position. Feller occupe le 3e rang du championnat.

22.09 - Super League : gros coup dur pour Kastriot Imeri

Les Young Boys devront se passer pendant plusieurs semaines de leur milieu offensif Kastriot Imeri. Le Genevois de 23 ans s'est blessé à un ligament extérieur du genou droit. La blessure sera soignée via des soins sans qu'aucune opération ne soit nécessaire.

22.09 - Beachsoccer : la Suisse échoue en quart de finale

L'équipe de Suisse de Beachsoccer s'est 4-3 contre le Bélarus en quart de finale de l'Euro à Alghero (ITA) et n'est ainsi plus en mesure de défendre le titre acquis en 2022. Tobias Steinmann avait pourtant donné deux buts d'avance à la Suisse, mais les Bélarusses ont rapidement égalisé avant de prendre l'avantage dans le deuxième tiers-temps. Après l'égalisation suisse de Glen Hodel à 3-3, les joueurs de l'Est ont marqué le but victorieux juste avant le coup de sifflet final.

22.09 - Swiss League : Bryan Rüegger prêté à Thurgovie

En raison de la blessure de l'un des portiers de Thurgovie (Luis Janett), Bryan Rüegger, gardien de Fribourg-Gottéron, évoluera avec le club alémanique en licence B ce samedi face à Olten. En échange, Loic Galley, prêté depuis le début de l'exercice au HC Thurgovie, rejoindra les Romands pour le déplacement à Zurich. La situation sera réévaluée en fonction de la durée et de la nature de la blessure du portier thurgovien.

22.09 - Football : Meho Kodro viré après 49 jours seulement

Meho Kodro (56 ans) a été limogé de son poste de sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine. L'ancien entraîneur de Servette et Stade Lausanne-Ouchy était en place depuis... 49 jours seulement ! Durant son court passage sur le banc, Kodro a vu son équipe battre le Liechtenstein 2-1 et perdre 1-0 contre l'Islande. Après 6 des 10 matches de qualification pour l'Euro 2024, la Bosnie-Herzégovine compte 7 points de retard sur la 2e place de son groupe.

22.09 - Canoë : Koechlin manque sa qualification pour les JO

Thomas Koechlin n'a pas obtenu sa qualification pour les JO de Paris. A Lee Valley, en Angleterre, le Genevois a fini 12e ex-aequo du slalom avec l'Espagnol Luis Fernandez, avec 8''04 de retard sur le vainqueur. Comme Fernandez avait été plus rapide de six centièmes lors de la qualification, c'est lui qui a décroché la dernière place de quota pour Paris 2024. Koechlin ne peut plus qu'attendre et espérer que l'Afrique ou l'Asie ne remplisse pas leur contingent, ce qui lui permettrait d'être repêché.

22.09 - National League : Rapperswil privé de Petr Cajka

Les Rapperswil-Jona Lakers devront encore se passer des services de Petr Cajka pour une rencontre. L'attaquant tchèque à licence suisse a écopé de deux matches de suspension pour une charge par l'arrière sur Dario Allenspach (Zoug) ainsi que d'une amende de 1820 francs. Cajka a déjà purgé un match.

21.09 - Classement FIFA : la Suisse perd une position

L'équipe de Suisse a perdu une place dans le nouveau classement mondial FIFA. La sélection de Murat Yakin occupe désormais la 14e place après le match nul au Kosovo (2-2) et la victoire 3-0 sur Andorre en qualification pour l'Euro 2024. L'Allemagne, qui sera le pays hôte, est classée un rang derrière la Suisse. L'Argentine, championne du monde, mène le classement devant la France et le Brésil.

20.09 - Gymnastique : mauvaise nouvelle pour Cereghetti

Caterina Cereghetti doit renoncer à participer aux Championnats du monde à Anvers du 30 septembre au 8 octobre. La Tessinoise est forfait en raison d'une blessure au pied. La place laissée libre aux Mondiaux par Cereghetti sera occupée par Anny Wu. L'Argovienne formera avec la championne de Suisse du concours général Lena Bickel l'équipe dames en Belgique.

20.09 - Beachsoccer : la Suisse perd son deuxième match

La Suisse a perdu 7-4 contre la Turquie lors de son deuxième match du championnat d'Europe de beachsoccer à Alghero, en Italie. Elle avait entamé le tournoi avec un succès contre la Roumanie. Les Suisses devront battre l'Azerbaïdjan jeudi pour atteindre les quarts de finale.

20.09 - Super League : le FC St-Gall encore privé de son capitaine

Saint-Gall devra se passer encore pendant plusieurs semaines de son capitaine Lukas Görtler (29 ans). Le milieu allemand, qui s'était blessé au pied gauche à fin août contre le FC Zurich, a finalement été opéré pour une élongation à la cheville. Son absence des terrains va donc se prolonger.

19.09 - National League : Streule prend deux matches

Maximilian Streule est suspendu pour deux matches à la suite de sa charge contre la tête du Luganais Joey LaLeggia samedi soir. Le défenseur de Fribourg écope en outre d’une amende de 1800 francs. Le jeune homme de 19 ans ne pourra donc pas être sur la glace ce soir à Ambri.

19.09 - Gymnastique : Benjamin Gischard, le destin brisé

Benjamin Gischard (27 ans) sera indisponible durant plusieurs mois. Le Bernois, qui s'était blessé au genou au début du mois lors des championnats de Suisse, a été opéré au ligament croisé et au ménisque. Son forfait pour les Mondiaux à Anvers, qui auront lieu dès le 30 septembre, était déjà connu.

19.09 - National League : Davos privé de Peltonen

Aleksi Peltonen (Davos) est suspendu à titre provisoire. Le fils de Ville Peltonen souffre de diabète et doit prendre un médicament qui n'est pas autorisé. La demande d'exception présentée par le club grison n'a pas été déposée dans les délais. Ce retard pourrait constituer une violation des dispositions antidopage, selon Swiss Sport Integrity. C'est pourquoi l'attaquant âgé de 25 ans restera suspendu jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

18.09 - Super League : Ulisses Garcia prolonge à YB

Young Boys et Ulisses Garcia prolongent leur collaboration jusqu'à l'été 2026. Le latéral de 27 ans est arrivé à Berne en été 2018 en provenance du Werder Brême. En 175 matches, le Genevois, sélectionné quatre fois en équipe nationale, a fêté quatre titres de champion et deux succès en Coupe de Suisse.

18.09 - National League : Davos prolonge Matej Stransky

Le HC Davos est plus que convaincu par Matej Stransky (30 ans). Le club grison a en effet prolongé de trois ans le contrat de l'attaquant tchèque, jusqu'au terme de la saison 2026/27. Stransky, qui a gagné le bronze des Mondiaux 2022 avec son pays, évolue depuis l'été 2021 à Davos. Les Suédois Joakim Nordström et Klas Dahlbeck avaient récemment aussi prolongé leur entente avec le HCD.

18.09 - Basketball : un nouvel Américain à Fribourg Olympic

Fribourg Olympic a engagé pour trois mois l'Américain Ross Williams (23 ans). Ce pigiste de 1m78 doit compenser les absences des blessés Jonathan Kazadi et Dylan Ducommun. Une option d'extension du contrat de Williams jusqu'au terme de la saison est intégrée dans l'accord. La saison dernière, Ross Williams évoluait avec une équipe universitaire dans son pays. Il avait une moyenne de 9,9 points par match.

17.09 - Cyclisme : Stefan Küng brille en Slovaquie

Stefan Küng est prêt pour le contre-la-montre des championnats d'Europe de mercredi prochain. Le Thurgovien a pris la 2e place du Tour de Slovaquie, à 2'16'' du vainqueur Rémi Cavagna. Le Valaisan Antoine Debons s'est quant à lui classé 13e au terme des cinq étapes.

17.09 - Tennis : Céline Naef titrée à Neubourg

Céline Naef a décroché de très haute lutte le plus beau titre de sa jeune carrière. La Schwytzoise de 18 ans a remporté le tournoi ITF du Neubourg, en France, après avoir écarté deux balles de match dans une finale gagnée 4-6 6-2 7-6 (9/7) face à la Russe Alina Korneeva (WTA 217). Elle passera de la 152e à la 125e place du classement WTA.

17.09 - Tour de Romandie : l’édition 2024 en partie dévoilée

Les organisateurs du Tour de Romandie féminin ont dévoilé dimanche les noms des villes qui accueilleront les trois arrivées d'étape de l'édition 2024 (6-8 septembre). Il s'agit de Lausanne, La Tzoumaz - où se conclura l'étape-reine - et Morges. La dernière inconnue concernant les villes-étapes du prochain Tour de Romandie masculin a également été levée dimanche. La 1re étape, dont l'arrivée sera jugée à Fribourg, partira de Châteaux-d'Oex le 24 avril. L'épreuve se déroulera du 23 au 28 avril, avec un prologue à Payerne et une dernière étape en boucle autour de Vernier.

17.09 - Course d’orientation : les favoris s’imposent au Sentier

Les favoris ont triomphé dimanche au Sentier, théâtre des épreuves de longue distance des Championnats de Suisse. Simona Aebersold s'est imposée devant Natalia Gemperle et Paula Gross, Matthias Kyburz triomphant quant à lui avec plus de 6' d'avance sur Florian Howald et Fabian Aebersold.

16.09 - Football : Zeqiri buteur avec Genk

Andi Zeqiri a trouvé les chemins des filets avec sa nouvelle équipe de Genk en Belgique. L'attaquant vaudois a ouvert la marque à la 17e minute du match contre l'Union St-Gilloise. L'adversaire malheureux de Servette en qualification de la Ligue des champions s'est imposé finalement 2-0.

15.09 - Formule E : Mortara quitte Maserati

L'écurie de Formule E Maserati MSG Racing annonce dans un communiqué le départ d'Edoardo Mortara. Le pilote genevois a passé les six dernières saisons avec cette équipe, auparavant nommée Venturi, décrochant six succès dans cette catégorie pour 13 podiums au total. Il avait terminé 2e du championnat 2021 et 3e en 2022.

14.09 - Serie B : Kasami poursuit son chemin en Italie

L'ancien international Pajtim Kasami (12 sélections) va poursuivre sa carrière en Serie B italienne. Le milieu offensif de 31 ans, sans club depuis son départ de l'Olympiakos en juin, s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec la Sampdoria. Le champion du monde M17 de 2009 aura pour coach Andrea Pirlo, dont la mission est de faire remonter le club de Gênes en Serie A.

14.09 - Swiss League : Kenins à Martigny pour deux matches

Ronalds Kenins (32 ans) entamera la saison en Swiss League avec le HCV Martigny. Lausanne annonce avoir prêté son attaquant letton à licence suisse pour deux matches au club valaisan afin qu'il retrouve le rythme de la compétition. Le médaillé de bronze du dernier Mondial n'a disputé aucun match de préparation avec le LHC.

14.09 - National League : Davos prolonge son duo suédois

Le HC Davos a prolongé juste avant le début de la nouvelle saison les contrats de Joakim Nordström et Klas Dahlbeck. Le duo suédois, qui joue ensemble depuis sept ans pour le même club, était arrivé en 2022 dans les Grisons. L'attaquant Nordström a reçu une prolongation jusqu'au terme de la saison 2026-2027, le défenseur Dahlbeck jusqu'au terme du championnat 2025-2026.

14.09 - National League : Marc Marchon rejoint Berne

Le CP Berne annonce un premier transfert pour le printemps 2024 avant même d'avoir entamé le championnat 2023/24 de National League. Les Ours ont mis sous contrat l'ailier de Kloten Marc Marchon (28 ans), qui a signé pour trois ans avec option pour une saison supplémentaire. L'ailier a réussi 22 points lors du championnat 2022/23.

13.09 - Swiss League : un pigiste letton à la Chaux-de-Fonds

Médaillé de bronze au dernier Championnat du monde avec la Lettonie, Renars Krastenbergs (24 ans) s’est engagé jusqu’au 14 octobre avec le HC La Chaux-de-Fonds. L’attaquant de 24 ans est appelé à remplacer le Norvégien Sondre Olsen qui souffre d’une fracture au pied.

09.09 - Ligue des champions : le FCZ au 2e tour qualificatif

Les joueuses du FC Zurich ont atteint le 2e et dernier tour de qualification pour la Ligue des champions. Les championnes de Suisse se sont imposées 3-1 à l'extérieur lors de leur duel en un seul match contre le FC Birkirkara de Malte. Pour accéder à la phase de groupes, le FCZ jouera les 10 ou 11 et 18 ou 19 octobre prochains contre un adversaire qui sera tiré au sort vendredi. L'un des demi-finalistes de la saison dernière, le FC Arsenal, a déjà été éliminé de la compétition, à la surprise générale. L'équipe londonienne, avec les Suissesses Lia Wälti et Noelle Maritz, a été sortie par le Paris FC après les tirs au but.

09.09 - Hippisme : un premier titre national pour Alain Jufer

Alain Jufer est pour la première fois champion de Suisse de saut d'obstacles. Le Jurassien, âgé de quarante ans, s'est imposé à Ascona sur Dante MM, devant Anthony Bourquard et Adrian Schmid. Jufer, qui habite depuis peu à Herrliberg, au bord du lac de Zurich, succède à Bryan Balsiger. Le vainqueur de l'année dernière a dû se contenter de la septième place avec Scarlina de Tiji Z, après une première manche de finale ratée.

08.09 - Challenge League : un joueur de l’OM à Xamax

L'attaquant français Salim Ben Seghir (20 ans) débarque à Neuchâtel Xamax en provenance de Marseille. Il a été prêté pour une saison. Formé à Nice, il a disputé un match de Ligue 1 en 2020 face à Dijon. Il a ensuite rejoint l'OM pour la saison 2021-2022. Il a joué un match de L1 contre Montpellier. La saison dernière, il avait été prêté à Valenciennes en Ligue 2 lors de la seconde partie de la saison. Il y a disputé 18 matches. Salim Ben Senghir est le frère d'Eliesse Ben Seghir, milieu offensif de l'AS Monaco.

08.09 - VTT : Keller sur le podium en short race aux Gets

Alessandra Keller fut la seule représentante helvétique à monter sur le podium en short race lors de la Coupe du monde de VTT aux Gets. La Nidwaldienne a pris la 3e place. Une semaine après sa première victoire de la saison, elle a pourtant perdu la tête du classement général au profit de la Néerlandaise Puck Pieterse, victorieuse pour la première fois en short race. Chez les hommes, les Français Victor Koretzky et Jordan Sarrou ont réalisé un doublé français. Le meilleur Suisse, Thomas Litscher, s'est classé 7e.

08.09 - Tir : Jan Lochbihler sacré champion de Suisse

Jan Lochbihler a été sacré champion de Suisse à Thoune à la carabine petit calibre, la discipline reine. La victoire va l'aider dans le classement olympique interne. En effet, il y a trois semaines aux championnats du monde de Bakou, ce n'est pas le Soleurois mais Christoph Dürr qui a assuré à la Suisse sa place de quota pour les JO. Les résultats obtenus lors de compétitions définies au préalable permettront de déterminer qui pourra prendre le départ pour la Suisse à Paris en été 2024. Les championnats suisses font partie de ces événements.

08.09 - Super League : Valenzuela ne jouera plus cette année

Le FC Lugano devra se passer des services de Milton Valenzuela au moins jusqu'au mois de janvier. Le défenseur s'est blessé aux adducteurs de la jambe droite dimanche dernier contre Lucerne. Il n'a pas encore été décidé si l'Argentin de 25 ans va passer sur la table d'opération. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas disponible avant le début de l'année prochaine.

08.09 - Super League : un départ à Yverdon Sport

L'AC Bellinzone (ChL) a engagé deux nouveaux joueurs au cours des derniers heures de la campagne des transferts. Il s'agit de l'ailier Lirik Vishi (22 ans) en provenance d'Yverdon. Le Bernois avait été formé dans le mouvement junior du FC Bâle. Arrivé dans le Nord vaudois l'été dernier, il a effectué 27 apparitions en matches officiels avec Yverdon (5 buts et 4 passes décisives). Vishi est accompagné de Stephan Seiler (22 ans). Le milieu du FC Zurich s'est engagé pour une saison avec le club tessinois. La saison dernière, il avait été prêté à Winterthour lors de la première partie du Championnat.

07.09 - Super League : un joueur du FC Bâle prêté au SLO

Le FC Bâle a prêté le milieu de terrain Emmanuel Essiam pour une saison au Stade Lausanne-Ouchy. Le Ghanéen de 19 ans, qui a disputé jusque-là 10 matches pour les Rhénans, doit acquérir de l'expérience dans les rangs du néo-promu. Il n'y a pas d'option d'achat pour les Vaudois.

07.09 - Gymnastique : la délégation suisse complétée

Florian Langenegger complète l'équipe de Suisse pour les championnats du monde qui se dérouleront à Anvers du 30 septembre au 8 octobre. L'Argovien de 20 ans prend la place du capitaine Benjamin Gischard, blessé, au côté de Christian Baumann, Luca Giubellini, Taha Serhani et Noe Seifert. Gischard s'est blessé au genou lors des championnats de Suisse début septembre à Glaris et sera absent pour une durée indéterminée.

06.09 - Athlétisme : Joseph et Ehammer aux finales à Eugene

Jason Joseph sur 110 m haies et Simon Ehammer au saut en longueur se sont qualifiés pour la finale de la Diamond League à Eugene. Le Bâlois et l'Appenzellois ont confirmé leur présence. Noah Lyles sera lui aussi de la partie les 16 et 17 septembre. La star du sprint, triple champion du monde à Budapest, avait annoncé sa fin de saison prématurée après le Weltklasse à Zurich.

06.09 - Super League : un défenseur estonien à GC

Les Grasshoppers ont engagé le défenseur central estonien Maksim Paskotsi. Le joueur de 20 ans aux 18 sélections internationales a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2026. Paskotsi est issu du mouvement junior de Flora Tallinn, le champion d'Estonie en titre. En 2020, il avait rejoint le centre de formation de Tottenham et a disputé 17 matches avec l'équipe M21.

06.09 - Football : Kasper Schmeichel retrouve de l’embauche

Kasper Schmeichel, s'est engagé avec Anderlecht, pour une saison et une seconde année en option. Le gardien danois de 36 ans venait de résilier son contrat avec Nice. Il s'agissait ainsi pour Anderlecht «d'une occasion unique de faire venir un gardien de but avec autant de métier», a commenté le directeur sportif Jesper Fredberg dans un communiqué du club.

06.09 - National League : Dominic Zwerger sur le flanc

Coup dur pour Ambri-Piotta à la veille de la reprise ! Touché samedi lors d’un match amical à Sursee contre les Tchèques de Mountfield, Dominic Zwerger est sur le flanc. L’attaquant autrichien souffre d’une blessure à l’épaule gauche qui l’éloignera des patinoires pendant au moins un mois et demi. Cette blessure sera soignée de manière conservatoire.

05.09 - Aviron : la Suisse performe encore aux Mondiaux

Deux autres bateaux suisses ont atteint les demi-finales lors de la troisième journée des Championnats du monde d'aviron à Belgrade. Frédérique Rol et Patricia Merz en deux de couple poids légers ont réussi à se qualifier en prenant la deuxième place de la manche de rattrapage, tout comme le quatre sans barreur masculin composé de Kai Schätzle, Patrick Brunner, Timo Roth et Joel Schürch.

05.09 - Super League : GC prolonge Dadashov et le prête

Grasshopper a prolongé le contrat de son attaquant international azeri Renat Dadashov (24 ans) jusqu'au terme de la saison 2024-2025. Mais en même temps, il est prêté cette saison au club turc Hatayspor (1re division). Dadashov est arrivé en prêt de Wolverhampton en 2020 à Grasshopper. Cette saison, il a disputé cinq matches avec l'équipe zurichoise pour un but.

03.09 - Bundesliga : Union Berlin étrillé par Leipzig

Union Berlin a manqué l'occasion de rejoindre Bayer Leverkusen et Bayern Munich en tête au terme de la 3e journée de Bundesliga. Le club d'Urs Fischer a été battu 3-0 à domicile par le RB Leipzig. Les futurs adversaires des Young Boys en Ligue des champions ont impressionné dans la capitale. Ils ont marqué par Simons (51e) et Sesko (85e/87e). Union a joué à dix dès la 64e et l'expulsion de Volland. Les deux clubs comptent 6 points, donc 3 de moins que le duo de tête.

03.09 - Volleyball : premier titre continental pour les Turques

La Turquie est devenue pour la première fois championne d'Europe chez les dames. Les Turques ont remporté 3-2 à Bruxelles une finale passionnante contre la Serbie et sont donc restées invaincues durant ce tour final disputé dans quatre pays. Les Turques ont aussi pris leur revanche sur la Serbie, qui leur avait infligé une défaite en finale il y a quatre ans malgré avoir mené deux fois d'un set.

03.09 - Super League : Dimitri Oberlin file en Turquie

Dimitri Oberlin a été transféré de Servette à Adanaspor. Le joueur offensif de 25 ans a signé un contrat d'un an avec le club de deuxième division turque.cLa saison dernière, Oberlin avait été prêté à Thoune en Challenge League, où il a inscrit 4 goals en 22 matches.

03.09 - Super League : Marco Burch quitte Lucerne

Le FC Lucerne a perdu un de ses piliers. Marco Burch quitte la Suisse centrale pour rejoindre le Legia Varsovie, vainqueur de la Coupe de Pologne. Le défenseur central de 22 ans avait disputé 106 matches pour les Lucernois depuis ses débuts en décembre 2019. Il avait remporté la Coupe de Suisse en 2021.

03.09 - Tennis : un Tessinois triomphe à Sion

Remy Bartola (ATP 369) a remporté le tournoi ITF 25'000 dollars de Sion pour fêter à 25 ans la victoire la plus significative de sa carrière. En finale, le Tessinois s’est imposé 6-2 7-5 devant le Britannique Anton Matusevich (ATP 557).

02.09 - Super League : Mambimbi quitte YB pour Saint-Gall

Felix Mambimbi (22 ans) quitte les Young Boys pour Saint-Gall. L'attaquant fribourgeois a fêté trois titres de champion (2019, 2020, 2021) et une Coupe de Suisse (2020) avec les Bernois. Depuis ses débuts en Super League en février 2019, Mambimbi a disputé 106 matches avec YB et inscrit 14 buts. Il avait été prêté la saison dernière aux Pays-Bas à Cambuur.

02.09 - Football : Rieder a fait ses premiers pas en Ligue 1

Fabian Rieder a effectué de courts débuts en Ligue 1. L'international suisse arrivé des Young Boys est entré en jeu à la 93e pour Rennes sur la pelouse de Brest. Le derby breton s'est conclu sur un nul 0-0.

02.09 - Cyclisme : Chabbey 10e de la Classic Lorient, Reusser 29e

Elise Chabbey a pris la 10e place de la Classic Lorient, une course française d'un jour avec le statut de Coupe du monde. La Genevoise a rejoint Plouay dans le même temps que la lauréate, la Néerlandaise Mischa Bredewold. Sa coéquipière de l'équipe SD Worx, Marlen Reusser (29e) a également rallié l'arrivée dans le groupe de tête. La Bernoise disputait sa première course depuis les Championnats du monde à Glasgow le 13 août.

01.09 - Super League : le SLO attire un espoir du PSG

Stade Lausanne-Ouchy a obtenu le prêt pour une saison du milieu français Ismaël Gharbi (19 ans), qui appartient au PSG. Ce joueur, qui possède aussi les nationalités espagnole et tunisienne, a fait six apparitions en Ligue 1 la saison dernière avec le club champion de France.

01.09 - Football : Ryan Gravenberch du Bayern à Liverpool

Le milieu international néerlandais Ryan Gravenberch (21 ans) quitte le Bayern Munich un an après son arrivée. Il rejoint Liverpool où il a signé un «contrat de longue durée», selon le club anglais. Le montant du transfert est estimé à 40 millions d'euros.

01.09 - Premier League : une arrivée et un départ à Man. City

Manchester City a enregistré une arrivée et un départ au dernier jour du mercato. Le futur adversaire des Young Boys en Ligue des champions a engagé le milieu portugais Matheus Nunes (25 ans), qui jouait à Wolverhampton, pour une somme estimée à 62 millions d'euros. Au chapitre des départs, l'attaquant anglais Cole Palmer (21 ans) a été cédé à Chelsea pour 47 millions d'euros.

01.09 - Beachvolley : les champions de Suisse sont connus

Florian Breer et Marco Krattiger ont décroché leur premier titre de champion de Suisse ensemble. En finale, ils ont battu les tenants Adrian Heidrich/Leo Dillier en trois sets, non sans avoir sauvé une balle de match. Krattiger avait par le passé décroché deux titres nationaux, alors que Breer n'avait jamais eu cette joie. Pas de surprise chez les dames, avec la victoire des championnes d'Europe Tanja Hüberli et Nina Brunner. Elles ont obtenu un cinquième titre consécutif en battant en finale Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner, comme déjà en 2022.

01.09 - Super League : Baldé joue un vilain tour au LS

Après six mois très convaincants, Aliou Baldé quitte le Lausanne-Sport. L’attaquant sénégalais de 20 ans s’est engagé pour l’OGC Nice. Il était sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec le club vaudois dont le propriétaire est le même que celui de l’OGC Nice.

01.09 - Super League : fin de saison pour Michael Kempter

Michael Kempter (28 ans) a été victime dimanche contre Lucerne d'une grave blessure à un genou. Le latéral de Grasshopper a été opéré jeudi du ligament croisé et du ménisque. Selon le club zurichois, Kempter ne jouera plus cette saison.

01.09 - Football : Alba quitte la sélection espagnole

Le défenseur espagnol Jordi Alba a décidé à 34 ans de mettre un terme à sa carrière internationale après 92 sélections en équipe nationale. Le latéral gauche, ancien du Barça et désormais aux Etats-Unis où il joue à l'Inter Miami au côté de Lionel Messi, était le capitaine de «la Roja» victorieuse en juin dernier de la Ligue des nations. Alba avait fait ses débuts internationaux en 2011. En 92 sélections, il a marqué neuf buts, dont un en finale de l'Euro 2012 remportée par l'Espagne.

31.08 - Bundesliga : le Borussia Dortmund recrute Füllkrug

Niclas Füllkrug (30 ans) quitte le Werder Brême pour le Borussia Dortmund, où il a signé pour trois ans. L'attaquant international allemand avait fini meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière avec 16 réussites.

31.08 - Serie A : Calafiori rejoint Ndoye à Bologne

Riccardo Calafiori (21 ans) quitte à son tour le FC Bâle. Le défenseur italien a été transféré à Bologne, où il a signé pour quatre ans. Le latéral gauche – qui n'a passé qu'une saison sur les bords du Rhin – retrouvera à Bologne son ancien coéquipier du FCB Dan Ndoye.

31.08 - Gymnastique : longue absence pour Samir Serhani

Samir Serhani (24 ans) sera absent durant cinq mois en raison d'une blessure à une épaule. Le Zurichois a été victime d'une rupture partielle du tendon du court biceps le 17 août en sortant des barres parallèles alors qu’il disputait la deuxième sélection pour les Mondiaux. Serhani a été opéré mardi dernier. L'intervention s'est bien déroulée.

31.08 - Football : Amdouni ouvre son compteur à Burnley

L'international suisse Zeki Amdouni a ouvert son compteur but en Angleterre. Le Genevois s'est fait l'auteur de l'unique but de la victoire 1-0 de Burnley sur le terrain de Notthingam Forest lors du 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. L'ancien buteur de Lausanne et Bâle est entré en jeu à la 78e minute avant de frapper dans les arrêts de jeu.

31.08 - Bundesliga : Jordan Siebatcheu prêté à Gladbach

Jordan Siebatcheu (27 ans) a été prêté pour un an par Union Berlin à Borussia Mönchengladbach, qui disposera d'une option d'achat. L'attaquant américain, qui avait brillé avec les Young Boys avant de partir en Bundesliga, n'a marqué que 4 buts en 32 matches la saison dernière avec le club berlinois.

31.08 - Volleyball : record mondial de spectateurs

Un nouveau record de spectateurs dans le sport féminin a été établi aux Etats-Unis. 92'003 spectateurs ont assisté mercredi soir à un match de volleyball de collège entre les Nebraska Huskers et Omaha dans l'Etat du Nebraska. Le précédent record pour un événement sportif féminin était jusqu'alors de 91'648 spectateurs pour le duel de la Ligue des champions de football entre Barcelone et Wolfsburg au Camp Nou en avril 2022.

30.08 - Super League : Steve Rouiller reste fidèle à Servette

Steve Rouiller (33 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec Servette, soit jusqu'à fin juin 2025. Le défenseur central évolue dans le club genevois depuis 2018. Il portait auparavant les couleurs de Lugano.

30.08 - Hockey sur glace : Zwerger out 6 à 8 semaines

Ambri-Piotta devra se passer de Dominic Zwerger pour le début de la saison. L'attaquant autrichien s'est blessé à l'épaule gauche samedi dernier lors d'un match de préparation.

30.08 - Football : Riesen tente l’aventure en Bundesliga

L'internationale suisse Nadine Riesen (23 ans) va tenter sa chance en Bundesliga. Elle quitte le FC Zurich pour Eintracht Francfort, où elle s'est engagée pour trois ans. Riesen (13 sélections) avait gagné le doublé la saison dernière avec le FCZ. A Francfort, la défenseure latérale aura notamment comme coéquipière sa collègue de l'équipe de Suisse Géraldine Reuteler.

30.08 - Premier League : Raphaël Varane sur le flanc

Le défenseur français Raphaël Varane (30 ans) sera absent «quelques semaines» en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Il manquera le match à Londres contre Arsenal dimanche, a annoncé son club de Manchester United. L'équipe d'Erik ten Hag est déjà privée de plusieurs joueurs majeurs pour le dernier match de Premier League avant la trêve internationale. Luke Shaw, Mason Mount et la recrue Rasmus Hojlund sont actuellement blessés.

30.08 - Snowboard : coup d’arrêt pour Ariane Burri

Ariane Burri (23 ans) a subi un coup d'arrêt dans sa préparation en vue de la saison hivernale. La Lucernoise s'est cassé un os du pied gauche à Leysin lors d'un entraînement. La spécialiste de freestyle a été opérée lundi à Zurich et a dû renoncer à un camp d'entraînement prévu en Nouvelle-Zélande. Elle espère être apte pour le début de saison qui aura lieu à Coire le 21 octobre.

30.08 - National League : un nouvel étranger au CP Berne

Le CP Berne a engagé le centre canadien Corban Knight (32 ans) pour la saison à venir. Cet attaquant devient le septième étranger sous contrat avec les Ours. Knight a disputé 52 matches de NHL répartis sur quatre ans. Il évoluait depuis trois saisons en KHL avec Avangard Omsk, club avec qui il a été champion en 2021. En 278 rencontres de KHL, le Canadien a inscrit 196 points. Il avait rompu son contrat avec Omsk au début août, citant des raisons personnelles.

29.08 - Cyclisme : plus de peur que de mal pour Dillier

La chute de Silvan Dillier samedi dernier lors du Tour du Benelux n'a pas de lourdes conséquences pour le coureur argovien. Il n'y a aucune blessure à la tête après des examens menés à l'hôpital. Une fois que sa clavicule sera moins douloureuse, Dillier pourra participer aux dernières courses de la saison.

29.08 - Super League : une arrivée à Grasshopper

Grasshopper poursuit le renforcement de son effectif. Le club zurichois, actuellement 9e de Super League, a engagé le défenseur franco-camerounais Théo Ndicka (23 ans). Formé à l'Olympique Lyonnais, il portait les couleurs du club belge de 1re division du KV Ostende depuis trois saisons.

29.08 - Super League : Servette enrôle un latéral droit

René Weiler pourra compter sur un nouveau latéral droit. Le Hongrois Bendeguz Bolla s'est en effet engagé avec Servette pour une saison. Bolla, 24 ans, est prêté par Wolverhampton avec une option d'achat. Le Hongrois aux onze sélections connaît la Super League puisqu'il a disputé les deux dernières saisons sous le maillot de GC. Il a inscrit six buts avec les Sauterelles en un peu plus de 60 parties.

28.08 - Tir : un nouveau titre mondial pour la Suisse

La Suisse a décroché un nouveau titre par équipe lundi aux Mondiaux de Bakou. Pascal Bachmann, Gilles Dufaux et Sandro Greuter ont remporté le match aux trois positions à la carabine à 300 m, une discipline non olympique. Bachmann a en outre cueilli le bronze en individuel, alors que Dufaux s'est classé 6e. Chez les dames, dans la même discipline, Silvia Guignard Schnyder, Anja Senti et Michèle Bertschi ont quant à elles obtenu l'argent par équipe, Guignard Schnyder se parant du même métal en individuel.

28.08 - Super League : deux jeunes joueurs renforcent Bâle

Le FC Bâle a engagé deux jeunes joueurs. L'attaquant argentin Juan Gauto (19 ans) a signé un contrat de cinq ans en provenance du club Atlético Huracan (1re division argentine). Le milieu de terrain portugais Renato Veiga (20 ans) du Sporting Lisbonne s'est engagé pour quatre saisons.

28.08 - Super League : GC s’offre un nouvel attaquant

Les Grasshoppers ont engagé l'attaquant Dorian Babunski (26 ans). Il possède la double nationalité espagnole et macédonienne du Nord et a signé pour deux saisons. Il arrive du club de 1re division hongroise de Debrecen.

28.08 - National League : longue pause pour Deniss Smirnovs

Deniss Smirnovs (24 ans) est au repos forcé pour plusieurs mois, déplore son club de Kloten. L'attaquant letton à licence suisse s'est fracturé une cheville vendredi dernier lors d'un match amical face à Lugano.

27.08 - Lutte suisse : Samuel Giger logique vainqueur

Le Thurgovien Samuel Giger (25 ans) a remporté la Fête d'Unspunnen à Interlaken. Favori de la manifestation, il a honoré son rang en gagnant ses six duels.

27.08 - Aviron : Trois victoires pour la délégation suisse

La Suisse a fêté trois médailles d'or à Krefeld lors des Européens M23. Aurelia-Maxima Janzen a remporté le skiff, alors que Gian Sturzina et Marion Heiniger ont gagné le skiff poids légers.

26.08 - Tir : nouvelle médaille pour la Suisse aux Mondiaux

La Suisse a décroché une nouvelle médaille dans les Mondiaux de Bakou samedi en se parant d'argent dans l'épreuve par équipes à la carabine à 300 m. Sandro Greuter, Gilles Dufaux et Pascal Bachmann ont été devancés pour 0,01 point par l'Autriche. Les tireurs helvétiques ont en revanche manqué leur affaire dans la compétition individuelle de cette discipline non olympique. Sandro Greuter, Silvia Guignard et Gilles Dufaux se sont classés respectivement 10e, 11e et 12e, Pascal Bachmann se classant 22e.

26.08 - Hockey dames : le dernier match de la Suisse annulé

Le dernier match du tournoi international féminin qui devait opposer la Suisse à l'Allemagne à Kloten samedi a dû être annulé. Le tournoi des 4 nations opposait depuis jeudi la Suisse, la Hongrie, la France et l'Allemagne. Comme l'a communiqué la fédération, une grande partie de l'équipe allemande souffre d'une maladie gastro-intestinale aiguë. Le coup d'envoi du match aurait dû être donné à 19 heures à la Schluefweg Arena de Kloten.

25.08 - Athlétisme : la formation du 4x400 m suisse connue

Catia Gubelmann, Julia Niederberger, Rachel Pellaud et Giulia Senn composeront le relais 4 x 400 m qui s'alignera samedi dans les séries lors des Mondiaux de Budapest. La remplaçante sera Audrey Werro.

24.08 - Football : les Suissesses reculent au classement FIFA

La Suisse a perdu un rang au classement FIFA dames après le Mondial en Australie et Nouvelle-Zélande. Elle occupe désormais la 21e place d'une hiérarchie dominée par la Suède devant l'Espagne, les Etats-Unis et l'Angleterre.

24.08 - Athlétisme : les Romands en force sur le 4x100 m

Quatre Romands seront alignés dans les séries des relais 4x100 m vendredi soir aux Mondiaux de Budapest. Le quatuor masculin est composé du Fribourgeois Pascal Mancini, du Neuchâtelois Bradley Lestrade, du Genevois Felix Svensson et d'Enrico Güntert. La Vaudoise Melissa Gutschmidt fera quant à elle équipe avec Natacha Kouni, Salomé Kora et Géraldine Frey chez les dames.

24.08 - Super League : un portier croate au LS

Le Lausanne-Sport complète le cadre de son équipe de Super League en engageant le gardien Karlo Letica. Le Croate de 26 ans, qui a quitté le club roumain de première division de Sibiu, a signé un contrat de deux ans.

22.08 - Super League : une énième recrue pour Yverdon

Yverdon continue d'étoffer son effectif. Le club vaudois a engagé pour deux ans l'ailier valaisan Yannick Cotter (21 ans). Celui-ci a passé les deux dernières saisons au sein de la réserve de la Juventus.

22.08 - Super League : un latéral congolais au Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a trouvé le successeur d’Archie Brown pour occuper le flanc gauche de sa défense. Le néo-promu annonce la venue du Congolais Morgan Poaty (26 ans). Formé à Montpellier, il évoluait depuis 2021 à Seraing en Belgique.

22.08 - Mondiaux de tir : du bronze pour Jan Lochbihler

Jan Lochbihler a apporté à la Suisse une première médaille aux Mondiaux à Bakou. Le Soleurois a fini troisième au tir au fusil couché, une discipline qui n'est pas olympique. Il était tenant du titre après sa victoire l'an passé au Caire.

22.08 - Badminton : Stadelmann et Künzi éliminés aux Mondiaux

Jenjira Stadelmann et Tobias Künzi ont été sortis d'entrée aux Mondiaux de Copenhague. Les deux numéros 1 suisses ont perdu en deux sets au 1er tour de compétition. Jenjira Stadelmann a été battue 21-13 21-13 par l'Américaine Iris Wang. Pour sa part, Tobias Künzi a subi la loi du Français Toma Junior Popov, vainqueur 21-7 21-17.

21.08 - Mondiaux de tir : Christen au pied du podium

Nina Christen a échoué au pied du podium aux Mondiaux de Bakou lors du tir trois positions petit calibre. La Nidwaldienne, championne olympique dans cette discipline à Tokyo en 2021, a fini au 4e rang.

21.08 - Super League : Mabil pour deux ans à Grasshopper

Grasshopper a engagé pour deux ans l'attaquant international australien Awer Mabil (27 ans). Il évoluait jusqu'ici en Espagne avec Cadix. Mabil compte 31 sélections et 8 buts avec les Socceroos.

21.08 - Fête d'Unspunnen : le roi de la lutte Joel Wicki forfait

Roi de la lutte depuis son succès à Pratteln l'été dernier, Joel Wicki (26 ans) a dû déclarer forfait pour la Fête d'Unspunnen, prévue dimanche à Interlaken. Le Lucernois est blessé à un coude. Wicki a été touché il y a trois semaines lors de la Fête du Brünig. Il espère éviter une opération, mais il ne veut pas prendre de risques. Le Lucernois a dès lors indiqué que sa saison était terminée.

21.08 - Hockey : une parenthèse à Zurich pour Alina Müller

Les Zurich Lions pourront compter en début de saison sur le concours d'Alina Müller. L'attaquante de 25 ans mettra ensuite le cap vers les Etats-Unis où elle poursuivra sa carrière professionnelle. Elle est sous un contrat avec le Boston Pride.

21.08 - Super League : un départ au FC Saint-Gall

A la recherche de temps de jeu après une saison bien difficile, Noha Ndombasi (22 ans) quitte le FC St-Gall. L'attaquant français retourne au pays avec la signature d'un contrat en faveur de Concarneau, néo-promu en Ligue 2.

20.08 - Athlétisme : pas de finale pour Tom Elmer sur 1500 m

Seul Suisse engagé dimanche soir aux Mondiaux de Budapest, Tom Elmer a été éliminé en demi-finales du 1500 m. Repêché après avoir chuté lors des séries la veille, le Glaronais a terminé 11e de la seconde demi-finale en 3'38''33. Il a échoué à environ 3 secondes d'une place en finale.

20.08 - Beachvolley : l’argent européen M20 pour la Suisse

Muriel Bossart et Leona Kernen ont remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe M20 à Riga. Le duo n'a été stoppé qu'en finale par les Polonaises Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio en trois sets.

20.08 - Motocross : podium pour Jeremy Seewer aux Pays-Bas

Jeremy Seewer s'est bien comporté lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le Zurichois de 29 ans s'est classé 3e dans la première course de la catégorie MXGP à Arnhem, puis 2e dans la seconde. Au classement journalier, il s'est ainsi classé 3e derrière le Français Romain Febvre et l'Espagnol Jorge Prado. Au général, Seewer est également 3e derrière Prado et Febvre. Il reste encore trois étapes sur 19 à disputer.

19.08 - Handi-sport : nouveau carton de la délégation

La délégation suisse a conquis quatre médailles supplémentaires samedi dans les Européens multisports de sport-handicap à Rotterdam. Les cyclistes Flurina Rigling et Franziska Matile-Dörig ont remporté la course en ligne dans leur catégorie respective, 24 heures après voir toutes deux triomphé dans le contre-la-montre. Marc Elmer et Lars Porrenga ont quant à eux obtenu le bronze en badminton.

18.08 - Handi-sport : cinq médailles suisses dans le contre-la-montre

La délégation cycliste suisse a frappé fort lors des épreuves du contre-la-montre des Championnats d'Europe handisport à Rotterdam. Flurina Rigling, Franziska Matile-Dörig et Celine van Till se sont assurés du titre dans leurs catégories respectives. Timothy Zemp ainsi que le Benjamin Früh sont également montés sur le podium avec une deuxième et troisième places.

18.08 - Football : Bono part lui aussi en Arabie saoudite

Le gardien marocain Bono (32 ans), de son vrai nom Yassine Bounou, part lui aussi en Arabie saoudite. Il quitte le FC Séville pour Al-Hilal, où il s'est engagé pour trois ans.

Bono avait été l'un des héros du Maroc qui s'était hissé en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il aura notamment Neymar comme coéquipier dans son nouveau club.

17.08 - Ultra-trail du Mont-Blanc : Kilian Jornet forfait

La superstar espagnole de la course longue distance Kilian Jornet a annoncé jeudi ne pas prendre le départ de la 20e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc le 1er septembre prochain à Chamonix (Haute-Savoie) en raison d'une blessure au bassin. «Pas d'UTBM pour moi cette année. Je ne peux toujours pas courir à cause de ma blessure au sacrum. Nous avons donc décidé qu'il valait mieux donner la priorité à la récupération», a écrit sur ses réseaux sociaux le Catalan, quatre fois vainqueur de l'épreuve.

17.08 - Bundesliga : Kevin Volland rejoint Union Berlin

Union Berlin, entraîné par le Suisse Urs Fischer, a engagé l'attaquant international allemand Kevin Volland (31 ans) en provenance de Monaco. L'ex-coéquipier de Breel Embolo n'était plus le premier choix dans le team entraîné par Adi Hütter.

17.08 - Super League : un défenseur portugais à Zurich

Le FC Zurich a engagé l'arrière droit Rodrigo Conceição. Le Portugais de 23 ans jouait dernièrement pour le FC Porto, où son père, l'ancien international Sergio Conceição, est entraîneur. Rodrigo Conceição a disputé 25 matches avant que son contrat n'expire cet été et ne soit pas prolongé. Les responsables de l'actuel leader de la Super League n'ont pas communiqué la durée du contrat de l'ancien international espoirs portugais.

17.08 - Premier League : Liverpool engage Wataru Endo

Le milieu défensif et international japonais Wataru Endo va quitter Stuttgart pour rejoindre Liverpool, a annoncé l'entraîneur du VfB Stuttgart Sebastian Hoeness, pour un transfert estimé autour d'une vingtaine de millions d'euros selon la presse allemande.

17.08 - Super League : un attaquant serbe à Bâle

Un jour après l'engagement de Yusuf Demir, le FC Bâle annonce une nouvelle recrue. Djordje Jovanovic rejoint l'équipe de Timo Schultz en provenance du Maccabi Tel Aviv. L'avant-centre de 24 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club rhénan. En 64 matches avec le multiple champion israélien, il a marqué 32 buts. Jusqu'à présent, Jovanovic a joué trois fois pour l'équipe nationale serbe.

17.08 - Mondiaux de tir : Jason Solari en chocolat

Comme lors des Championnats d'Europe à Tallinn en mars, où il avait terminé 4e, Jason Solari a manqué la médaille aux Championnats du monde de Bakou dans la catégorie pistolet à air comprimé 10 m. Le Tessinois de 23 ans s'est classé 6e. En finale, Solari a perdu trois places par rapport aux qualifications. Le Chinois Zhang Bowen est devenu champion du monde devant le Serbe Damir Mikec. Le bronze est revenu au Bulgare Kiril Kirov.

16.08 - Super League : un jeune ailier autrichien au FC Bâle

Le FC Bâle annonce l'arrivée d'un nouveau renfort offensif. Le club rhénan a engagé en prêt pour une saison l'ailier autrichien Yusuf Demir (20 ans), qui appartient au Galatasaray Istanbul. Formé au Rapid Vienne, Demir avait tenté sa chance durant quelques mois au FC Barcelone lors de l'exercice 2021/22.

16.08 - US Open : wild cards pour Williams et Wozniacki

Ex-nos 1 mondiaux, Venus Williams (43 ans) et Caroline Wozniacki (33 ans) disputeront le prochain US Open (28.08-10.09). Toutes deux classées au-delà de la 500e place mondiale, l'Américaine et la revenante danoise ont reçu une invitation de la part des organisateurs.

16.08 - Gymnastique : Marco Pfyl forfait pour les Mondiaux

Marco Pfyl doit enterrer ses ambitions de participation aux Championnats du monde en octobre prochain à Anvers. Le gymnaste schwytzois de 25 ans est forfait en raison d'une blessure à l'épaule et au pied. C'est pour cette raison qu'il manquera les prochaines compétitions de sélection pour les championnats du monde. Lors des Championnats d'Europe en 2021 à Bâle, Pfyl s'est classé 6e à la barre fixe et 8e aux barres parallèles.

15.08 - National League : Zoug prête Vogel à La Chaux-de-Fonds

Zoug a prêté son défenseur Rémi Vogel (21 ans) au dernier champion de Swiss League La Chaux-de-Fonds. Il avait déjà disputé quatre matches avec les Neuchâtelois la saison dernière.

15.08 - Super League : un défenseur norvégien à Yverdon

Le néo-promu Yverdon a engagé pour deux saisons le défenseur central norvégien Niklas Gunnarson (32 ans). Les Vaudois doivent composer actuellement avec les blessures de leurs deux «centraux» Breston Malula et Aris Sörensen. Ils ont donc dû réagir dans l'urgence pour trouver un nouveau défenseur central. Gunnarson évoluait en Suède la saison dernière au sein de l'IFK Norrköping.

14.08 - Super League : international irlandais M21 à Zurich

Le FC Zurich, leader de Super League, a engagé l'attaquant irlandais, international M21, Armstrong Oko-Flex. Ce joueur de 21 ans aux racines nigérianes doit remplacer Aiyegun Tosin, parti rejoindre Lorient en Ligue 1. La saison dernière, Oko-Flex avait été prêté par West Ham United à Swansea City où il a disputé treize matches en deuxième division anglaise. En tant que junior, il a joué à Arsenal et au Celtic Glasgow.

14.08 - Bundesliga : moins de tolérance à l’alcool à Stuttgart

Le VfB Stuttgart a modifié la réglementation concernant la consommation d'alcool dans son stade. La limite tolérée a été abaissée de 1,4 à 1,0 pour mille. La décision a été prise après plusieurs incidents commis par des spectateurs en état d'ivresse.

13.08 - Mercato : cap sur le Brésil pour Dimitri Payet

Dimitri Payet va rebondir au Brésil après son départ de l'Olympique de Marseille, direction Vasco da Gama. Le Réunionnais a signé un pré-contrat avec le club de Rio de Janeiro. La durée du futur contrat n'a pas été précisée, mais les médias locaux estiment qu'il pourrait s'étendre jusqu'en 2025. Fin juillet, le président de l'OM Pablo Longoria avait libéré Dimitri Payet (36 ans) de sa dernière année de contrat, qui lui assurait par ailleurs une reconversion au sein du club, où il est très apprécié par les supporters.

13.08 - Golf : succès de Lilia Vu, Morgane Métraux 69e

Lilia Vu a remporté le British Open à Walton-on-the-Hill C'est le deuxième titre du Grand Chelem gagné cette année par l'Américaine de 25 ans, après le Chevron Championship en avril. Elle a terminé à 14 sous le par et a devancé nettement l'Anglaise Charlie Hull (-8) et la Sud-Coréenne Shin Juyai (-7). Pour sa part, la Vaudoise Morgane Métraux se classe au 69e rang avec un total de +10 alors que la Genevoise Albane Valenzuela n'avait pas passé le cut.

13.08 - Cyclisme : l'or mondial pour les Suissesses en quadrille

Le quatuor suisse féminin de cyclisme artistique a remporté la médaille d'or aux championnats du monde à Glasgow. Lors de la finale du quadrille, le quatuor composé de Vanessa Hotz, Carole Ledergerber, Stefanie Moos et Flavia Schürmann s'est nettement imposé avec 215,79 points devant l'Allemagne (189,26) et l'Autriche (141,32). Lors des Mondiaux de l'an dernier, les Suissesses, avec la même composition, avaient pris la deuxième place derrière les Allemandes. Après le bronze de Sina Bäggli/Julia Hämmerli en duo, c'est la deuxième médaille de la délégation suisse de cyclisme artistique en Ecosse.

12.08 - Championship : Fassnacht ouvre son compteur

Lors de la 2e journée de la deuxième division anglaise (Championship), Christian Fassnacht a ouvert son compteur avec son club de Norwich City. Lors du 4-4 à Southampton, l'ancien ailier d'YB a marqué le 4-3 à six minutes de la fin, mais cela n'a pas suffi pour remporter la victoire.

12.08 - Cyclisme : les Suisses loin des meilleurs en M23

Les Suisses ont été loin du compte dans la course sur route M23 des Mondiaux à Glasgow. Au terme des 154 km, le meilleur représentant helvétique a été Fabio Christen, 33e à presque cinq minutes du vainqueur français Axel Laurence. Jan Christen, frère de Fabio, et Fabian Weiss ont abandonné.

12.08 - VTT : Lucien Leiser rate de peu la médaille en trial

Après l'argent en 2015, le trialiste suisse Lucien Leiser a manqué de peu une deuxième médaille aux championnats du monde. Lors des Mondiaux en Ecosse, le multiple champion de Suisse jurassien s'est classé 5e. Leiser a récolté 140 points dans cinq secteurs différents et il lui a manqué 50 points pour monter sur le podium. C'est l'Espagnol Alejandro Montalvo Milla qui est devenu champion du monde avec 250 points sur 300 possibles.

12.08 - Bundesliga : le Danois Joakim Maehle à Wolfsburg

Wolfsburg a engagé pour quatre ans l'international danois Joakim Maehle (26 ans). Ce latéral aux 37 sélections évoluait depuis 2021 à Atalanta. Le montant du transfert est estimé à 12 millions d'euros.

11.08 - Football : un international français inculpé pour viol

L'attaquant français de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder a été inculpé pour «viol, tentative de viol et agression sexuelle», a indiqué le parquet de Nice. Les faits remontent à début juillet sur la Côte d'Azur. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'international (19 sélections) de 32 ans, placé sous contrôle judiciaire et qui a dû «s'acquitter d'une caution de 900'000 euros», a précisé le parquet de Nice.

11.08 - Super League : Bâle renforce son secteur offensif

Bâle a engagé pour quatre ans le joueur offensif allemand Maurice Malone (22 ans), qui évoluait à Augsbourg. Il avait été prêté la saison dernière au Wolfsberger AC, en Autriche, pour qui il a inscrit neuf buts et donné onze passes décisives.

11.08 - Bundesliga : Leipzig enrôle un espoir tricolore

Le RB Leipzig a engagé pour cinq ans le défenseur international français M21 Castello Lukeba (20 ans), qui évoluait à Lyon. Le club allemand a déboursé 30 millions d'euros plus des bonus éventuels pour recruter le défenseur qui doit prendre la succession du Croate Josko Gvardiol, parti à Manchester City.

11.08 - Super League : Bâle privé de Sergio Lopez

Le FC Bâle sera privé pendant plusieurs mois de son défenseur Sergio Lopez (24 ans). La latéral droit s'est blessé au ligament croisé du genou droit lors d'un entraînement. Il devra être opéré mardi.

11.08 - Para-cyclisme : nouvelle médaille pour Celine van Till

Après avoir remporté l'or du contre-la-montre individuel, Celine van Till a obtenu l'argent lors de la course sur route des championnats du monde en Ecosse. La para-athlète genevoise n'a dû s'avouer vaincue que par la Danoise Emma Lund lors du sprint final.

10.08 - Mercato : Ardaiz part en Turquie

Joaquin Ardaiz (24 ans) quitte Lucerne, qui ne comptait plus sur lui. L'attaquant uruguayen rejoint Sanliurfaspor, en 2e division turque. Les modalités du transfert ne sont pas connues.

10.08 - Athlétisme : quatre médailles en deux heures pour la Suisse

L'athlétisme suisse a vécu une belle journée aux championnats d'Europe M20 à Jérusalem. En deux heures, quatre médailles ont été conquises. Audrey Werro (800 m) et le relais messieurs 4 x 100 m ont gagné de l'or, Ramon Wipfli (800 m) s'est paré d'argent alors qu'Andrin Huber a obtenu du bronze au décathlon.

10.08 - Cyclisme : un coureur renommé chez l’équipe Q36.5

La nouvelle équipe suisse Q36.5 a engagé un coureur plutôt renommé. L'Italien Giacomo Nizzolo, champion d'Europe en 2020 et vainqueur d'une étape du Giro l'année suivante, rejoint pour les deux prochaines années cette formation qui vise à moyen terme l'accession au World Tour. Actuellement, le spécialiste du sprint de 34 ans est sous contrat avec Israel-Premier Tech.

10.08 - Escalade : du bronze pour Dominic Geisseler

La Suisse a finalement décroché une médaille sur des Mondiaux à Berne. Dominic Geisseler a obtenu le bronze en paraclimbing.

09.08 - E-VTT : les deux titres mondiaux pour la Suisse

La Suisse a cueilli les deux titres mondiaux attribués en E-VTT mercredi à Glasgow. L'ancienne championne du monde de marathon Nathalie Schneitter (37 ans) s'est imposée pour la deuxième fois dans la spécialité, alors que le Seelandais Joris Ryf (25 ans) a conquis son premier or mondial.

09.08 - Escalade : Sascha Lehmann échoue en demi-finale

Sascha Lehmann a été éliminé en demi-finale du combiné bloc et difficulté mercredi aux Mondiaux de Berne. Le Bernois de 25 ans a pris la 15e place, alors qu'il fallait terminer dans le top 8 pour se hisser en finale.

09.08 - Athlétisme : Géraldine Frey étincelante sur 100 m

Géraldine Frey tient la forme à quelques jours des Mondiaux de Budapest (19-27 août). La sprinteuse du LK Zoug a signé un nouveau record personnel sur 100 m mercredi à Langenthal, s'imposant en 11''18. Elle est désormais la cinquième performeuse suisse de l'histoire sur la rectiligne.

09.08 - Athlétisme : de l’argent pour Valentin Imsand

L'espoir Valentin Imsand s'est paré d'argent dans le concours à la perche des Européens M20 de Jerusalem mercredi, offrant à la Suisse sa deuxième médaille dans ces joutes après l'argent conquis par Valérie Guignard sur 100 m haies. Le Valaisan de 18 ans, vice-champion d'Europe M18 l'an passé, a passé 5m40. Il a été devancé au nombre d'essais par l'Italien Simone Bertelli.

09.08 - Para-cyclisme : une Genevoise sacrée aux Mondiaux

Celine van Till a décroché mercredi à Glasgow son premier titre mondial en para-cyclisme. La Genevoise de 32 ans, passée tout d'abord par l'hippisme et l'athlétisme en sport-handicap après avoir été victime d'un grave accident de dressage, s'est imposée dans le contre-la-montre (catégorie T2) avec plus d'une minute d'avance sur sa dauphine.

09.08 - Premier League : Gary O’Neil chez Wolverhampton

Les Wolverhampton Wanderers ont nommé Gary O'Neil (40 ans) comme nouvel entraîneur avec un contrat de trois ans, a annoncé le club de Premier League mercredi. L'ex-coach de Bournemouth succède à Julen Lopetegui qui a quitté son poste mardi, quelques jours avant le début du championnat, en raison de «divergences d'opinion sur certains sujets», notamment sur les transferts.

09.08 - Super League : le FC Bâle privé d’Arnau Comas

Le FC Bâle doit composer pendant plusieurs semaines sans son défenseur central Arnau Comas. L'Espagnol de 23 ans souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, contactée dimanche dernier en Super League sur la pelouse de Grasshopper.

08.08 - Ligue des champions : une sérieuse option pour le PSV

Servette affronterait vraisemblablement le PSV Eindhoven en barrage de la Ligue des champions si les Grenat venaient à passer l'obstacle Glasgow Rangers. Le vice-champion des Pays-Bas a en effet pris une option sur une place en play-off en dominant le Sturm Graz de Gregory Wüthrich 4-1 à l'aller mardi au 3e tour qualificatif.

08.08 - Ligue des champions : Servette privé de Gaël Ondoua

Le Servette FC doit composer sans son milieu camerounais Gaël Ondoua pour le match aller du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions prévu mercredi à Glasgow face aux Rangers. Les autorités britanniques ne lui ont en effet pas délivré le visa nécessaire, déplorent les Grenat dans un communiqué diffusé mardi.

08.08 - Para-cyclisme : deux médailles de plus pour Rigling

Flurina Rigling a décroché ses deuxième et troisième médailles dans les Mondiaux de para-cyclisme de Glasgow. La Zurichoise de 26 ans a pris mardi la 3e place de l'épreuve de scratch et la 2e de l'omnium, après s'être parée d'or dans la poursuite individuelle.

08.08 - Athlétisme : 1ère médaille suisse aux Européens M20

La Suisse a décroché mardi une première médaille lors des Européens M20 de Jerusalem. La hurdleuse bernoise Valérie Guignard (19 ans) s'est parée d'argent sur 100 m haies, grâce à un nouveau record personnel (13''23). Elle a toutefois été nettement devancée par la gagnante, l'Allemande Rosina Schneider (13''06).

08.08 - Moto3 : Dettwiler dans le grand bain en Autriche

Noah Dettwiler (18 ans) va effectuer ses débuts en championnat du monde Moto3. Le Bâlois a reçu une invitation pour le Grand Prix d'Autriche prévu le 20 août sur le circuit de Spielberg. Dettwiler roulera pour le team «Cuna de Campeones». Il sera le premier Suisse à évoluer en championnat du monde depuis la retraite de Thomas Lüthi à fin 2021. Ce dernier est par ailleurs le manager du jeune pilote bâlois.

08.08 - Bundesliga : bonne nouvelle pour Cédric Zesiger

Micky van de Ven (22 ans) quitte Wolfsburg pour Tottenham. Le défenseur néerlandais a signé pour six ans avec le club londonien. Selon les médias, le transfert se monterait à 50 millions d'euros. Ce départ renforce les chances de Cédric Zesiger d'être titulaire avec les Loups. Le défenseur suisse est arrivé cet été en Allemagne en provenance des Young Boys.

07.08 - Cyclisme : Imhof décroche une bonne 7e place

Le Thurgovien Claudio Imhof a réussi à décrocher une bonne 7e place dans la course à l'élimination des Championnats du monde de Glasgow. C'est le Britannique Ethan Vernon qui s'est adjugé le titre de champion du monde d'un groupe de 24 participants.

07.08 - Handisport : deuxième médaille pour Matile-Dörig

La para-cycliste suisse Franziska Matile-Dörig a remporté la médaille de bronze de l'omnium aux championnats du monde de Glasgow. L'Appenzelloise de 31 ans était déjà montée sur la deuxième marche du podium au scratch.

06.08 - Triathlon : le relais mixte suisse en bronze

Le relais mixte suisse a obtenu la médaille de bronze aux championnats d'Europe de Balikesir, comme l'an passé à Munich. Les Helvètes ont profité de la disqualification de la France pour monter sur le podium d'une compétition remportée par la Grande-Bretagne devant l'Espagne.

06.08 - IndyCar : Kyle Kirkwood s'impose à Nashville

L'Américain Kyle Kirkwood a remporté la course d'IndyCar de Nashville, dans le Tennessee. Il a devancé le Néo-Zélandais Scott McLaughlin et l'Espagnol Alex Palou, leader du championnat. Kirkwood, qui s'était élancé de la huitième position, a enlevé la deuxième victoire de sa carrière en Indycar après celle d'avril à Long Beach, en Californie.

06.08 - VTT : Marc Stutzmann au pied du podium à Glasgow

Marc Stutzmann a fini au pied du podium dans l'épreuve de marathon des Mondiaux en Ecosse, à Glentress Forest. Le Neuchâtelois Alexandre Balmer a quant à lui pris la septième place.

06.08 - Universiade : de l’or pour la Suisse en tennis

Henry von der Schulenburg a remporté le tournoi de tennis à l'Universiade de Chengdu, apportant ainsi une deuxième médaille d'or à la délégation suisse. En athlétisme, le relais dames 4 x 100 m composé par Noémie Salamin, Veronica Vancardo, Oksana Aeschbacher et Karin Disch a conquis du bronze. La Suisse a jusqu'ici obtenu sept médailles.

05.08 - Premier League : Chelsea enrôle Robert Sanchez

L'ancien gardien espagnol de Brighton, Robert Sanchez, s'est engagé pour sept ans avec Chelsea. Soit jusqu'en 2030, a annoncé le club londonien. Sanchez, 25 ans, qui compte 87 matchs en Premier League, sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga, alors que l'ancien gardien des «Blues» Édouard Mendy a quitté l'Angleterre cet été pour Al-Ahli et le championnat saoudien. Le montant du transfert s'élèverait à 25 millions de livres (environ 29 millions d'euros).

05.08 - Cyclisme : Tudor et BMC partenaires jusqu’en 2029

Tudor va pouvoir continuer sa route. L'équipe cycliste suisse du Continental Tour a prolongé son partenariat avec BMC de six ans, soit jusqu'en 2029. Créée en 2018, l'équipe s'appelait Swiss Racing Academy avant de changer de nom pour devenir Tudor en 2022. Elle possède la licence ProTeam depuis cette année.

05.08 - Universiade : plusieurs médailles pour la Suisse

La Suisse a obtenu une troisième médaille à l'Universiade de Chengdu. En tennis, Jeffrey von der Schulenburg et Jonas Schär ont obtenu du bronze en double messieurs. Ils ont perdu en demi-finale, mais il n'y a ensuite pas eu de petite finale. Une quatrième médaille a suivi en heptathlon. Lydia Boll, qui n'a pas obtenu sa sélection pour les Mondiaux de Budapest, a fini sur la troisième marche du podium avec un total de 5923 points.

05.08 - Escalade : Petra Klingler manque la finale

Pas de médaille suisse lors de la deuxième épreuve des Championnats du monde d'escalade sportive à Berne. En demi-finale de bloc, Petra Klingler n'a pas réussi à se classer dans le top 6 et donc à accéder à la finale. La championne du monde de bloc 2016, âgée de 31 ans, était la seule Suissesse à s'être qualifiée pour la demi-finale. Lors des qualifications, Klingler s'était encore classée 7e, mais en demi-finale, elle n'a pu faire mieux que 13e. La Slovène Janja Garnbret s'est imposée en finale. Elle a devancé la Française Oriane Bertone et l'Américaine Brooke Raboutou.

04.08 - Football : fonctions élargies pour Roberto Mancini

Le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini est désormais également chargé des équipes des moins de 21 ans et de 20 ans. A la tête de la Nazionale depuis mai 2018 qu'il a conduite à la victoire à l'Euro 2021, Roberto Mancini supervisera le fonctionnement des deux sélections M21 et M20 et sera épaulé d'un entraîneur pour chacune, respectivement Carmine Nunziata et Attilio Lombardo, qui était jusque-là l'un de ses adjoints.

04.08 - Paracyclisme : nouveau titre pour Flurina Rigling

Flurina Rigling a cueilli l'or lors des Championnats du monde de paracylisme de Glasgow. La Zurichoise a consevé son titre sur la poursuite 3 km.

04.08 - Super League : international camerounais à Servette

International camerounais à 11 reprises, Jérôme Onguéné rejoint le Servette FC. Le défenseur central de 25 ans a été prêté pour une année par l’Eintracht Francfort. Formé à Sochaux, Jérôme Onguéné a également évolué au VfB Stuttgart, au FC Salzbourg et au Genoa. Par ailleurs, le club genevois a reconduit jusqu'au 30 juin 2026 le contrat de Thimothé Cognat. Jouer essentiel de l'équipe, le demi français porte les couleurs du Servette FC depuis l'été 2018.

04.08 - Bundesliga : une promotion pour Jonas Omlin

Jonas Omlin (29 ans) a été nommé capitaine du Borussia Mönchengladbach. Le gardien suisse, arrivé en janvier de Montpellier pour succéder à son compatriote Yann Sommer, grimpe ainsi dans la hiérarchie interne des «Fohlen», qui sont désormais entraînés par Gerardo Seoane.

04.08 - National League : un autre attaquant américain à Langnau

Les Langnau Tigers se mettent à l'heure américaine. Le club a engagé l'attaquant Anthony Louis (28 ans) un jour après avoir recruté son compatriote Sean Malone. Louis a évolué durant six ans en AHL et jouait la saison dernière en KHL avec Barys Astana.

03.08 - WRC : Ott Tänak vire en tête en Finlande

L'Estonien Ott Tänak (M-Sport-Ford) a pris la tête du rallye de Finlande, 9e manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la première épreuve spéciale disputée dans les rues de Jyväskylä. Il a devancé de 0''6 le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et de 0''7 le local de l'étape et champion du monde en titre Kalle Rovanperä (Toyota). Cette première spéciale sera suivie de neuf autres vendredi, huit samedi et quatre dimanche, dernier jour de l'épreuve.

03.08 - Super League : Mohamed Ali Camara fidèle à YB

L'avenir de Mohamed Ali Camara s'écrira toujours à Berne. Le défenseur central guinéen de 25 ans a prolongé son contrat avec les Young Boys jusqu'au 30 juin 2026. Mohamed Ali Camara porte le maillot des Young Boys depuis l'été 2018.

03.08 - Golf : Danny Willett présent à Crans-Montana

Vainqueur du Masters d’Augusta en 2016, Danny Willett sera, à nouveau, l’une des têtes d’affiche de l’European Masters de Crans-Montana qui se déroulera du 31 août au 3 septembre. Le Britannique s’alignera pour la 13e fois sur le parcours valaisan.

03.08 - National League : un centre américain à Langnau

Les Langnau Tigers annoncent la venue de l'Américain Sean Malone pour les deux prochaines saisons. Le centre de 28 ans a fait l'essentiel de sa carrière en AHL pour comptabiliser 166 points en 311 matches. Le club bernois a, ainsi, cinq étrangers sous contrat avec Malone et le quatuor finlandais formé de Harri Pesonen, Aleksi Saarela, Vili Saarijärvi et Juuso Riikola. La venue d'un centre étranger supplémentaire est à l'étude.

03.08 - Cyclisme : pas de Mondiaux pour Rob Stannard

Rob Stannard a été suspendu pour une violation antidopage. Le routier australien manquera dimanche le Championnat du monde de Glasgow. Le coureur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a déclaré que les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de quatre ans et a nié tout manquement. Rob Stannard est devenu professionnel fin 2018 avec la formation Mitchelton-Scott (connue désormais sous le nom de Jayco AlUla) avant de rejoindre Alpecin-Deceuninck, équipe basée en Belgique, en 2022, année lors de laquelle il a remporté le Tour de Wallonie.

02.08 - Cyclisme : un espoir suisse rejoint Hirschi et Pogacar

Jan Christen (19 ans) passe professionnel. Le prometteur Argovien, champion d'Europe M19 l'an passé, a signé le 1er août un contrat de cinq ans avec le team UAE. Il aura ainsi notamment comme coéquipiers le Bernois Marc Hirschi et le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France.

02.08 - Ligue 1 : un nouveau défenseur pour Monaco

Le défenseur central ghanéen Mohamed Salisu (24 ans) quitte Southampton, relégué en 2e division anglaise. Il s'est engagé pour cinq ans avec Monaco, a officialisé le club de la Principauté. Selon différentes sources proches du dossier, le montant de la transaction est de 15 millions d'euros pour le défenseur central ghanéen, dont le contrat avec Southampton courait jusqu'en juin 2024.

31.07 - National League : Berne perd son deuxième compteur

Le CP Berne ne pourra plus compter sur les services d'Oscar Lindberg la saison prochaine. L'attaquant suédois de 31 ans a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat. Avec 16 buts et 26 assists en 51 rencontres, Oscar Lindberg s'est affirmé comme le deuxième compteur de l'équipe lors du dernier exercice. Ce choix de quitter le CP Berne est dû a des «raisons privées». Il évoluera désormais à Skelleftea.

31.07 - Cyclisme : le chrono national agendé en octobre

Repoussés en raison du tragique décès de Gino Mäder, les Championnats de Suisse du contre-la-montre, prévus le 22 juin, ont été fixés au 1er octobre. Ils se dérouleront toujours à Gansingen sur un parcours toutefois légèrement modifié pour une distance de 31 km et une dénivellation de 190 m.

30.07 - Universiades : une première médaille pour la Suisse

Gioia Vetterli a assuré à la Suisse sa première médaille aux Universiades de Chengdu. La judoka zurichoise de 24 ans a remporté le bronze dans la catégorie des moins de 70 kilos.

30.07 - Hippisme : Martin Fuchs troisième à Dinard

Martin Fuchs est à nouveau monté sur le podium du Grand Prix du CSI 5* de Dinard. Le Zurichois de 31 ans, qui a remporté cette compétition dotée de 500'000 euros ces deux dernières années, a terminé 3e sur Leone Jei, derrière l'Autrichien Max Kühner et l'Irlandais Shane Sweetnam. Comme neuf de ses concurrents, Fuchs a réalisé deux parcours sans faute. Il lui a manqué 19 centièmes pour la deuxième place et un peu plus d'une seconde et demie pour la victoire. Le deuxième meilleur Suisse a été Steve Guerdat avec Dynamix, qui s'est classé 11e, deux places devant Janika Sprunger.

30.07 - Motocross : Jeremy Seewer sur le podium en Finlande

Jeremy Seewer est monté sur le podium lors de l'étape du championnat du monde de motocross à Vantaa. Le Zurichois de 29 ans a terminé deuxième de la première course derrière le Français Romain Febvre. Avec la 5e place qui a suivi, il s'est classé 4e de ce week-end de Grand Prix en Finlande. Après 14 des 19 étapes, Seewer occupe la 3e place du classement général derrière l'Espagnol Jorge Prado et Febvre.

30.07 - Ski alpin : déchirure du tendon d'Achille pour Sette

Coup dur pour le géantiste Daniele Sette. Le Grison de 31 ans a annoncé sur Instagram s'être déchiré un tendon d'Achille. La durée de sa convalescence n'est pas connue, mais il ne sera vraisemblablement pas prêt à en découdre fin octobre à Sölden.

30.07 - Volleyball : double victoire des Suissesses

L'équipe de Suisse dames a obtenu deux succès en autant de matches amicaux ce week-end à Schönenwerd face à la Finlande. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci, victorieuses 3-1 vendredi, se sont imposées 3-0 samedi soir. Elles poursuivront leur préparation pour l'Euro en Espagne la semaine prochaine.

29.07 - Football : Edinson Cavani à Boca Juniors

Edinson Cavani, libéré de son contrat avec Valence, rejoint Boca Juniors. L'attaquant uruguayen de 36 ans va signer un contrat jusqu'en décembre 2024 et est attendu à Buenos Aires dans les prochaines heures pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers qui se préparent pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

29.07 - Super League : deux ans de plus pour Mario Frick

Le FC Lucerne a prolongé le contrat de son entraîneur Mario Frick pour deux années supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le ressortissant du Liechtenstein avait succédé à Fabio Celestini lors de la trêve hivernale de la saison 2021/2022 alors que le FC Lucerne occupait la dernière place du classement. Il a assuré le maintien du club au printemps 2022 avant de lui ouvrir à nouveau les portes des Coupes d’Europe à la faveur d’une quatrième place lors du dernier exercice.

29.07 - Festival olympique de la jeunesse : sept médailles pour la Suisse

La Suisse repart du Festival olympique de la jeunesse européenne de Maribor avec 7 médailles. Elle a cueilli quatre titres grâce à la spécialiste de VTT Anja Grossmann en cross-country, à la nageuse Kay Lyn Löhr sur le 200 m brasse, et aux athlètes Shirin Kerber sur 1500 m et Akira Eghagha sur 200 m.

29.07 - Superbike : Dominique Aegerter 8e à Most

Dominique Aegerter est enfin revenu dans le top ten du Championnat du monde de superbike après cinq courses un brin décevantes. Le Bernois s'est classé huitième de la manche de Most, en République tchèque. La victoire est revenue au sextuple champion du monde nord-irlandais Jonathan Rea.

29.07 - Tennis : Anastasia Pavyluchenkova interdite d'entrée

Anastasia Pavlyuchenkova a annoncé avoir été interdite d'entrée sur le territoire tchèque, où doit se dérouler à partir de lundi le tournoi WTA de Prague. Vendredi, le ministère tchèque de l'Intérieur avait indiqué qu'une joueuse russe avait été refoulée à l'aéroport de Prague, sans préciser son identité. «Je ne pourrai pas jouer à Prague la semaine prochaine. Je continue ma préparation sur dur pour les séries américaines. Rendez-vous à Cincinnati», a indiqué sur Instagram la joueuse russe, ancienne n°11 mondiale et finaliste de Roland-Garros en 2021.

28.07 - Football : une légende uruguayenne dit stop

Le défenseur uruguayen Diego Godin (37 ans) mettra fin à sa carrière professionnelle dimanche après un dernier match avec Vélez Sarsfield en championnat d'Argentine, a indiqué une source du club argentin. «Diego a décidé que dimanche serait son dernier match. Ensuite, il retournera en Uruguay et ne jouera plus», a déclaré la source.

28.07 - National League : Berne engage un gros poisson

Le CP Berne a engagé pour deux ans le défenseur suédois Patrik Nemeth (31 ans), qui revient ainsi en Europe après dix ans en NHL. Il a disputé 537 matches dans la Ligue nord-américaine. Nemeth, un solide défenseur de 1m92 pour 103 kg, a évolué avec Dallas Stars, Colorado Avalanche, Detroit Red Wings, New York Rangers et dernièrement avec Arizona Coyotes. Il a inscrit 72 points en NHL.

28.07 - Euro 2032 : candidature commune pour l’Italie et la Turquie

L'Italie, championne d'Europe en titre, et la Turquie ont décidé de fusionner leurs dossiers. Les deux pays veulent présenter une candidature commune à l'organisation de l'Euro 2032, a annoncé l'UEFA. La Fédération turque avait initialement déposé un dossier pour les éditions 2028 et 2032 alors que l'Italie avait manifesté dès février 2022 son intérêt pour accueillir le championnat d'Europe en 2032. Pour 2028, l'UEFA a enregistré une candidature commune déposée par l'Angleterre, l'Irlande du nord, l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles.

27.07 - Golf : Crans-Montana tient sa tête d’affiche

L'Omega European Masters de Crans-Montana, qui débute le 31 août, tient sa star. L'Anglais Matthew Fitzpatrick revient sur le haut plateau valaisan après ses victoires de 2017 et 2018. Avec ses deux victoires à Crans, Matthew Fitzpatrick est entré dans l'histoire. Cela faisait 40 ans qu'aucun golfeur n'avait remporté deux fois de suite le tournoi valaisan. Le prédécesseur de Fitzpatrick était le légendaire Severiano Ballesteros, décédé d'un cancer en 2011. L'Espagnol s'était imposé à Crans-Montana en 1977 et 1978.

26.07 - Serie A : un statut d'européen pour les joueurs suisses

Les joueurs de Suisse et de Grande-Bretagne seront à l'avenir traités de la même manière que les joueurs de l'Union européenne en Italie. La fédération italienne l'a annoncé mercredi. Une demande en ce sens avait été faite par la Serie A, où chaque club ne pouvait inscrire que deux joueurs non européens par saison. La nouvelle réglementation s'applique déjà à la saison à venir.

26.07 - Echecs : Quang Liem Le récidive au Festival de Bienne

Le Vietnamien Quang Liem Le (31 ans) a remporté comme l'an passé le tournoi des Grands Maîtres du Festival international de Bienne. Il a assuré sa victoire au dernier tour en faisant match nul avec le Tchèque David Navara. Il a aussi profité de la défaite de l'Allemand Vincent Keymer, alors leader, contre l'Indien Arjun Erigaisi.

26.07 - Basketball : les Danois en tête du groupe de la Suisse

Le Danemark a pris la tête du groupe H des pré-qualifications de l'Euro 2025. A Naestved, il s'est imposé 82-75 face au Kosovo. Ces deux équipes avaient précédemment battu la Suisse. Seul le premier du groupe continuera son parcours.

26.07 - Cyclisme : Filippo Ganna gagne le Tour de Wallonie

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a remporté le Tour de Wallonie au terme de la 5e et dernière étape. Celle-ci est revenue à son compatriote Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) à Aubel. Ganna, qui avait remporté l'étape initiale samedi dernier ainsi que le contre-la-montre mardi, devance au classement général final son équipier chez Ineos, l'Anglais Joshua Tarling, deuxième à 18 secondes.

26.07 - NBA : un match délocalisé au Mexique

Les Hawks d'Atlanta affronteront le Magic d'Orlando le 9 novembre lors d'un match de la NBA délocalisé à Mexico City. Il s'agira du 32e match de la NBA disputé au Mexique depuis 1992, soit le plus grand nombre de rencontres du championnat organisées hors des États-Unis et du Canada.

25.07 - Super League : Quentin Maceiras quitte YB et la Suisse

Quentin Maceiras (27 ans) quitte les Young Boys pour le club hongrois de Puskas Akademia FC. Le défenseur valaisan évoluait à Berne depuis trois ans. Il a fêté deux titres nationaux et une Coupe avec YB. En tout, Maceiras a disputé 71 matches avec les Bernois. Mais il n'a fait que 11 apparitions la saison dernière.

25.07 - Echecs : le suspense reste entier au Festival de Bienne

Le Festival de Bienne reste passionnant jusqu'à la fin. Vincent Keymer a été le seul à remporter sa partie lors de l'avant-dernière ronde de mardi et conserve ainsi ses chances de remporter la médaille d'or. Outre Keymer, David Navara et Le Quang Liem, qui s'affronteront demain, se disputeront la victoire du tournoi. Jusqu'à présent, Jules Moussard s'est montré très performant, ne se laissant vaincre par aucun de ses adversaires dans les parties au temps de réflexion classique, lui qui était pourtant le moins bon joueur en lice.

25.07 - Super League : un espoir géorgien au FC Bâle

Gabriel Sigua quitte le Dinamo Tbilissi, club de première division géorgienne, pour le FC Bâle où il a signé un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain offensif géorgien de 18 ans a disputé 31 matches avec Tbilissi la saison dernière, dont deux lors des qualifications pour la Ligue des champions. En mars, Sigua a en outre fêté ses débuts dans l'équipe nationale de Géorgie.

25.07 - Athlétisme : fin de saison pour Salome Lang

La sauteuse en hauteur bâloise Salome Lang, 25 ans, ne participera plus à aucune compétition cette saison. La détentrice du record de Suisse (1,97 m) a décidé avec son équipe de mettre un terme prématuré à sa saison pour des raisons médicales.

25.07 - Super League : Fidan Aliti quitte Zurich

Fidan Aliti (29 ans) quitte le FC Zurich pour la Turquie. Le défenseur a signé un contrat de trois ans avec Alanyaspor. L'international kosovar évoluait depuis 2020 au FCZ. Il a disputé 108 matches officiels avec le club et faisait partie de l'équipe qui avait été championne de Suisse en 2022.

25.07 - Escrime : deux Suissesses éliminées précocement

Les escrimeuses suisses n'ont pas réussi d'exploit lors des Mondiaux de Milan. Angeline Favre a ainsi fini au 40e rang, alors qu'Angela Krieger a dû se contenter de la 61e place. Toutes deux ont été éliminées dès les 32es de finale. La Valaisanne Favre a perdu 15-11 contre l'Estonienne Erika Kirpu. Pour sa part, la Lucernoise a été battue 15-12 par la Brésilienne Nathalie Moellhausen, championne du monde en 2019.

25.07 - Basketball : Fribourg Olympic engage un étranger

Fribourg Olympic a engagé pour une saison l'Américain Xavier Green (27 ans), qui devient ainsi le troisième étranger du club champion de Suisse. Green est un joueur polyvalent de 1m97 qui évoluait la saison dernière en Norvège avec Kongsberg, où il avait une moyenne de 22 points par match.

25.07 - MotoGP : Alex Rins manquera le GP de Grande-Bretagne

L'Espagnol Alex Rins, touché à la jambe droite en Italie en juin, manquera le GP de Grande-Bretagne au début août. Il sera remplacé par son compatriote Iker Lecuona, a annoncé son équipe Honda-LCR. Rins (27 ans) «se remet de sa blessure au péroné et au tibia» subie lors d'une chute sur le sprint du GP d'Italie sur le Mugello, début juin. A cause de sa blessure, le Catalan avait déjà dans la foulée manqué les GP d'Allemagne et des Pays-Bas, dernière course disputée avant la trêve estivale. Il n'avait alors pas été remplacé.

24.07 - Beachvolley : frustration pour Böbner et Vergé-Dépré

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû se contenter d'un 4e rang dans le tournoi Challenge d'Edmonton. La frustration est de mise : battu 17-21 26-24 15-13 par les Tchèques Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova dans le match pour la 3e place, le duo helvétique a manqué quatre balles de match dans le deuxième set.

23.07 - Super League : Winterthour - Lucerne s'est joué sous protêt

Le FC Lucerne a joué sous protêt samedi à Winterthour dans un match qui s'est terminé sur un score nul et vierge. Les visiteurs sont d'avis que Samuel Ballet n'aurait pas dû être aligné par les Zurichois en raison de son expulsion en match amical contre Villarreal.

22.07 - Athlétisme : Jason Joseph en verve à Madrid

Jason Joseph a égalé son record de Suisse du 110 m haies au meeting de Madrid. Il a couru la distance en 13''10, comme début juin à Florence en Diamond League. Le Bâlois âgé de 24 ans a remporté la course dans la capitale espagnole, devançant notamment le Français Wilhelm Belocian. Joseph est parti en camp d'entraînement à fin juin après Athletissima, et il a entamé la deuxième partie de saison de manière impressionnante. Il sera en action le week-end prochain à Bellinzone lors des championnats de Suisse.

22.07 - Football : Kwadwo Duah tente l’aventure bulgare

Ancien joueur de Neuchâtel Xamax et du Servette FC, Kwadwo Duah tente l'aventure bulgare. L'attaquant de 26 ans a signé un contrat de trois ans avec le Ludogorets Razgrad. Le Champion de Bulgare aurait négocié un transfert de 3 millions d'euros avec Nuremberg pour le recruter. La saison dernière, Kwadwo Duah a inscrit 11 buts en 2e Bundesliga avec le club allemand.

22.07 - Escrime : deux Suissesses dans le tableau principal

Angela Krieger s'est qualifiée pour le tableau principal à l'épée lors des Mondiaux de Milan. Elle sera ainsi la deuxième Suissesse en lice parmi les 64 finalistes. Angeline Favre était pour sa part directement qualifiée.

22.07 - Super League : Saint-Gall enrôle un latéral gauche

Saint-Gall a engagé pour deux ans le latéral gauche Chima Okoroji (26 ans), qui était libre. Cet Allemand qui possède aussi le passeport anglais a évolué lors des trois dernières saisons en 2e Bundesliga avec Jahn Regensburg, Paderborn et Sandhausen.

22.07 - F1 : le GP de Hongrie au calendrier jusqu’en 2032

Le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, disputé depuis 1986 sur le tracé du Hungaroring, a prolongé sa présence au calendrier jusqu'en 2032. L'annonce a été faite par les organisateurs du championnat du monde en marge du GP disputé ce week-end. Ce nouvel accord fait suite à l'annonce que le Hungaroring «fera l'objet d'importants travaux de développement et de rénovation dans les années à venir, notamment la construction d'un nouveau bâtiment des stands et d'une nouvelle tribune principale», a indiqué le promoteur du championnat, Formule One. Annoncé au calendrier jusqu'en 2027, le GP voit donc son contrat prolongé pour cinq années supplémentaires.

21.07 - Super League : Tomas Ribeiro quitte GC

Un autre joueur quitte GC avant le début de la saison samedi contre Servette. Tomas Ribeiro, défenseur central de 24 ans, retourne au Portugal au Vitoria Guimarães. Ribeiro était arrivé en janvier 2022 en provenance de Belenenses et s'était établi chez les Zurichois.

21.07 - Super League : Gaël Ondoua de retour à Servette

Servette annonce le retour de Gaël Ondoua (27 ans). Le milieu international camerounais a signé un contrat de deux ans avec le club grenat, où il avait déjà évolué de 2019 à 2021. Il était ensuite parti en 2e Bundesliga, à Hanovre 96.

21.07 - National League : Bienne s’offre un attaquant finlandais

Le HC Bienne a engagé pour une saison l'attaquant finlandais Aleksi Heponiemi (24 ans), qui appartenait aux Florida Panthers. Lors des trois dernières années, il a principalement joué en AHL. La fraction finlandaise s'est ainsi renforcée chez les finalistes des play-off. Heponiemi rejoint ainsi le gardien Harri Säteri, le défenseur Ville Pokka et les attaquants Toni Rajala et Jere Sallinen. Le nouvel entraîneur, Petri Matikainen, vient aussi de Finlande, tout comme son prédécesseur Antti Törmänen.

21.07 - National League : un bénéfice pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie a réalisé un bénéfice comptable de 420'000 francs lors de la saison 2022/23, malgré des résultats sportifs moyens. L'une des raisons en est la bonne fréquentation de la patinoire, avec une moyenne de 4332 spectateurs par match, soit plus qu'escompté. Dernier de la qualification, le club jurassien avait sauvé sa place en National League lors du barrage promotion-relégation contre La Chaux-de-Fonds.

21.07 - Super League : Kukeli assistant de Berner à GC

Grasshopper a promu Burim Kukeli (39 ans) au poste d'assistant de l'entraîneur Bruno Berner. L'ancien international albanais dirigeait jusqu'ici l'équipe M21 des Sauterelles. Les deux techniciens avaient déjà travaillé ensemble à Kriens.

20.07 - Tour de France : Wout van Aert quitte la course

Wout van Aert (Jumbo-Visma) quitte le Tour de France. Le Belge va rejoindre son épouse, qui est sur le point d'accoucher. Il n'a pas gagné d'étape cette année sur la Grande Boucle, mais a beaucoup travaillé pour son leader, le maillot jaune danois Jonas Vingegaard.

20.07 - National League : les Zurich Lions engagent un gros poisson

Les Zurich Lions ont engagé pour la saison prochaine l'attaquant canadien Derek Grant (33 ans). Ce centre qui peut aussi évoluer à l'aile était sous contrat avec les Anaheim Ducks en NHL. Il est le sixième étranger dans le contingent des Lions.

20.07 - Super League : du mouvement au FC Bâle

Bâle et les Grasshoppers font des affaires ensemble. Les Rhénans ont engagé le défenseur Dominik Schmid (25 ans) pour trois ans et prêté l'attaquant Bradley Fink (20 ans) à GC pour une saison, sans option d'achat.

19.07 - Super League : un ancien joueur de Servette signe à Yverdon

Un autre renfort du côté d'Yverdon. Le néo-promu en Super League a engagé jusqu'en 2025 l'ailier de 26 ans Varol Tasar. L'Allemand, passé par Servette, a disputé la dernière saison en Challenge League avec Aarau. Mais le joueur avait été prêté par Lucerne.

19.07 - Football : Livia Peng recrutée par le Werder Brême

Livia Peng (21 ans), qui fait partie de la sélection suisse en vue de la Coupe du monde dames, jouera au Werder Brême la saison prochaine. La gardienne grisonne était partie il y a un an en Suède à Häcken Göteborg, où elle n'a que peu joué. Elle avait ensuite été prêtée à Levante, en Espagne.

19.07 - Hockey : un nouveau mondial juniors en Suisse

Après Porrentruy et Bâle cette année pour les messieurs, la Suisse va à nouveau accueillir un mondial juniors. Zoug sera le théâtre du Mondial dames M18 l'an prochain. Zoug avait déjà accueilli le Mondial M18 masculin en 2015.

18.07 - Echecs : David Navara s'installe en tête

Une victoire sans appel en 42 coups fait du vétéran tchèque David Navara le seul leader du tournoi des grands maîtres du Festival d'échecs de Bienne. Outre Navara, le vainqueur de l'année précédente, le Vietnamien Le Quang Liem, a également marqué les esprits en remportant avec les pièces noires une finale disputée contre Bogdan-Daniel Deac. Les autres parties se sont terminées par un match nul après plus de six heures de jeu.

18.07 - Challenge League : Xamax enrôle Simone Rapp

Neuchâtel Xamax annonce l'arrivée d'un attaquant expérimenté. Le Tessinois Simone Rapp (30 ans), ancien joueur de Thoune, St-Gall ou Lausanne, rejoint les Rouge et Noir pour une durée qui n'a pas été précisée dans le communiqué.

18.07 - Super League : la 5e journée chamboulée

Deux matches de la 5e journée de Super League doivent être reportés en raison du calendrier des Coupes d'Europe. Les duels Young Boys - Stade Lausanne-Ouchy et Lugano - Bâle, respectivement prévus le 26 et le 27 août, seront refixés à une date restant à déterminer.

18.07 - Super League : Yverdon engage un attaquant croate

Le promu Yverdon Sport poursuit ses emplettes à quelques jours de la reprise de la Super League. Le club vaudois annonce avoir engagé pour deux ans l'ailier croate Mihael Klepac (25 ans), qui évoluait à Mura en Slovénie. Il s'agit de la septième recrue estivale poir YS.

17.07 - Super League : Musa Araz de retour à Winterthour

Le FC Winterthour a mis sous contrat pour deux saisons le milieu de terrain Musa Araz. Le joueur de 29 ans a disputé les trois dernières saisons avec Sion. Araz s'adaptera rapidement à la Schützenwiese puisqu'il connaît déjà la maison. Lors de la saison 2015/16, il avait rejoint le club zurichois en prêt en provenance du FC Bâle et avait disputé 22 matches en Challenge League et en Coupe de Suisse.

17.07 - Super League : GC enrôle un défenseur néerlandais

Les Grasshoppers ont mis Dirk Abels sous contrat. Libre, le Néerlandais a signé un bail de deux ans avec option. Le défenseur de 26 ans vient du Sparta Rotterdam. Abels était titulaire aux Pays-Bas où il a disputé 146 matches. Le Néerlandais rejoint la Super League sans frais de transfert.

17.07 - Super League : deux nouveaux renforts pour Yverdon

Deux renforts pour Yverdon. Le club du Nord-Vaudois a engagé Ricardo Alves et Mohamed Tijani. Ricardo Alves reste en Super League et arrive de St-Gall. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert du milieu de 21 ans. Tijani débarque lui en prêt avec option d'achat de Viktoria Plzen en première division tchèque. International béninois de 26 ans, c'est un défenseur imposant. Dimanche, Yverdon avait déjà engagé l'Italien de 28 ans, Dario Del Fabro. Le défenseur, qui évoluait dernièrement en Serie B, a signé pour trois ans.

17.07 - Basketball : Boris Mbala signe en Lituanie

Boris Mbala va découvrir le championnat de Lituanie. L'international suisse quitte donc Fribourg Olympic pour le BC Gargzdai. L'arrière de 27 ans rejoint un club qui va disputer sa deuxième saison dans l'élite lituanienne. La saison passée, il a inscrit 12,5 points en moyenne et capté 4,4 rebonds.

17.07 - Super League : YS change officiellement de «proprio»

Yverdon Sport passe officiellement en mains américaines à moins d'une semaine du début de la Super League. La Commission des licences de la Swiss Football League a validé ce changement lundi. La Commission a accepté une modification des conditions de la majorité du club, soit une participation majoritaire prise par Jamie Welch, un entrepreneur américain qui habite en Suisse. Le consentement de l'autorité en charge des licences est nécessaire lors d'un changement du contrôle d’un club, également en dehors de la procédure d'octroi des licences.

16.07 - Athlétisme : Ingebrigtsen signe le 4e chrono de l'histoire

Jakob Ingebrigtsen a confirmé son état de forme lors du meeting Diamond League de Chorzow. Le Norvégien a amélioré sur le tartan polonais son record d'Europe du 1500 m. Il l'a battu de 0''81 avec un chrono de 3'27''14. Il est désormais à 1''14 du record du monde du Marocain Hicham El Guerrouj qui tient depuis 25 ans.

16.07 - Lutte suisse : Armon Orlik vainqueur logique

Le Grison Armon Orlik (28 ans) a remporté logiquement la Fête du sud-ouest de la Suisse à Romanel-sur-Lausanne. Il a dominé le Fribourgeois Benjamin Gapany lors de la passe finale.

16.07 - Echecs : Surprise à Bienne

Le prodige allemand Vincent Keymer (18 ans) et le Tchèque David Navara partagent la première place du Festival de Bienne. Cette première journée a été marquée par la contre-performance du favori Arjun Erigaisi. L'Indien a, en effet, perdu ses trois premières parties.

16.07 - Ski alpin : Lake Louise n'est plus au calendrier

La Coupe du monde ne fera pas halte à Lake Louise cet hiver. La station canadienne située dans l'Alberta organisait des courses depuis 1991. Les organisateurs espèrent trouver une solution pour revenir au calendrier lors de la saison suivante. Depuis quelques années, la situation financière de ces épreuves est tendue.

16.07 - Motocross : Seewer deux fois sur le podium

Jeremy Seewer (Yamaha) est monté deux fois sur le podium à Loket en Tchéquie. Le Zurichois s'est classé deuxième de la première course et troisième de la deuxième. Il est aussi troisième du championnat MXGP.

16.07 - Hippisme : Martin Fuchs remporte le Grand Prix

Martin Fuchs a remporté le Grand Prix lors du CSIO de Falsterbo, en Suède. Le Zurichois a précédé le Néerlandais Willem Greve. Les Suisses ont brillé à Falsterbo, puisqu'ils avaient gagné le Prix des nations vendredi et que le Jurassien Steve Guerdat avait gagné l'épreuve principale samedi.

16.07 - Triathlon : Les Suisses en bronze

La Suisse a remporté la médaille de bronze en relais mixte aux Mondiaux de Sprint à Hambourg. Le quatuor helvétique était composé de Max Studer, Julie Deron, Sylvain Fridelance et Cathia Schär. L'Allemagne a gagné devant la Nouvelle-Zélande en l'absence de la France, qui avait gagné les trois derniers titres. Chaque athlète devait parcourir 300 m à la nage, 7 km en vélo et 1,75 km à la course.

16.07 - Handisport : De l'argent pour Fabian Blum sur 100 m

Fabian Blum (28 ans) a obtenu la médaille d'argent sur 100 m lors des Mondiaux de Paris. Le Lucernois en fauteuil roulant a ainsi apporté une 13e médaille à la délégation suisse. Ces épreuves prendront fin lundi.

15.07 - Triathlon : Places d'honneur pour les Suisses

Les Suisses ont obtenu des places d'honneur à Hambourg aux Mondiaux de Super-Sprint. Le Zurichois Max Studer s'est classé 6e et la Vaudoise Cathia Schär 8e. Tous deux ont manqué le podium au terme des 300 m de natation, 7 km de vélo et 1,5 km de course.

15.07 - Handisport : Trois médailles pour la Suisse

La délégation suisse a décroché trois nouvelles médailles à Paris aux Mondiaux d'athlétisme en sport handicap. Sur 400 m, tant Catherine Debrunner (T53) que Manuela Schär (T54) ont gagné l'or, alors qu'Elena Kratter a obtenu l'argent en saut en longueur.

15.07 - Super League : Yverdon engage un attaquant espagnol

Yverdon Sport mise sur un attaquant espagnol pour son retour en Super League. Le club du Nord vaudois annonce avoir engagé pour un an Kevin Carlos (22 ans), qui a été prêté par Huesca (D2 espagnole). Son contrat comporte une option d'achat «pour la suite», souligne YS sur son site internet.

15.07 - Superbike : Aegerter abandonne sur ennui mécanique

Dominique Aegerter est en souffrance dans le championnat du monde de Superbike. Le Bernois a été contraint à l'abandon sur ennui mécanique samedi lors de la première course programmée à Imola, où la victoire est revenue à l'inévitable Alvaro Bautista. Aegerter avait déjà terminé hors du top 10 dans les trois courses précédentes.

14.07 - Super League : le SLO engage un défenseur

Stade Lausanne-Ouchy a engagé Michael Heule en provenance du FC Wil. Le défenseur gaucher de 22 ans, qui possédait un contrat jusqu'en 2024 avec les St-Gallois, a disputé 34 matches la saison dernière. Heule a été formé dans le mouvement juniors du FC St-Gall et n'a disputé qu'un match en Super League en mai 2021.

14.07 - Ligue des nations dames : la Suisse débutera à St-Gall

La Suisse entamera son parcours en Ligue des nations dames le vendredi 22 septembre à Saint-Gall face à l'Italie. L'équipe d'Inka Grings recevra l'Espagne le jeudi 31 octobre au Letzigrund de Zurich. Entre ces deux rencontres, la Suisse se déplacera en Espagne (26 septembre) et en Suède (27 octobre). Les lieux de ces matches n'ont pas encore été déterminés, ainsi que le dernier match à domicile face à la Suède (vendredi 1er décembre) et le déplacement en Italie (5 décembre).

13.07 - Super League : Ltaief encore prêté à Winterthour

Sayfallah Ltaief (23 ans) portera encore les couleurs de Winterthour la saison prochaine. L'ailier tunisien a été prêté une deuxième fois par le FC Bâle à son ancien club. Ltaief avait été transféré à Bâle il y a un an après la promotion de Winterthour en Super League. Mais le FCB l'avait prêté au club zurichois après la moitié du championnat.

13.07 - Super League : un latéral japonais au Servette FC

Le Servette FC a trouvé un accord avec le club japonais Kashima Antlers pour le transfert du joueur Keigo Tsunemoto. Le latéral droit de 24 ans s’engagera avec le club genevois après le passage de la visite médicale et la signature officielle du contrat avec le club. Le nouvel entraîneur René Weiler avait eu Tsunemoto sous ses ordres lors de son passage au Japon.

13.07 - Plongeon : coup dur pour Madeline Coquoz

Madeline Coquoz s'est blessée mercredi après-midi lors d'un entraînement. Une IRM a montré qu'elle était blessée à l'épaule. Elle doit renoncer à participer aux Championnats du monde à Fukuoka, qui débutent ce vendredi. La Fribourgeoise va donc rapidement revenir en Suisse. Sa saison est terminée. Le forfait de Coquoz entraîne celui de Thibaud Bucher pour le plongeon synchonisé mixte aux 3 mètres. Le Fribourgeois pourra tout de même participer au plongeoir de 1 m.

13.07 - Mondial dames : bonne nouvelle pour la Suisse

Soulagement au sein de l'équipe de Suisse dames: la capitaine Lia Wälti a récupéré en temps voulu de sa blessure à la cheville et sera à disposition du team pour le premier match de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande le 21 juillet contre les Philippines. «Je peux à nouveau tout faire et je suis de retour à part entière», a précisé la milieu de terrain d'Arsenal dans une interview avec la Télévision suisse.

13.07 - Bundesliga : un nouveau rôle pour Pirmin Schwegler

Pirmin Schwegler est de retour dans le club de Bundesliga d'Hoffenheim comme directeur du football professionnel. Jusqu'à l'année dernière, il a travaillé comme responsable de la détection au Bayern Munich. Comme joueur, il avait porté les couleurs d'Hoffenheim entre 2014 et 2017.

11.07 - Super League : du renfort pour Stade Lausanne Ouchy

Néo-promu en Super League, Stade Lausanne-Ouchy a engagé le milieu de terrain français Elies Mahmoud. La durée du contrat n'a pas été précisé par le club vaudois. Mahmoud (22 ans) a connu une saison pleine avec le Havre la saison dernière. Il a disputé 31 matches (2 passes décisives) avec le champion de Ligue 2, promu en fin de Championnat.

11.07 - Swiss League : deux Suédois au HCV Martigny

Le HCV Martigny, néo-promu en Swiss League, a engagé deux joueurs suédois pour la saison à venir. Il s'agit du défenseur Erik Ullman (26 ans) en provenance de Vita Hästen (D2 suédoise) et de l'attaquant David Lindquist (30 ans) de BIK Karlsgoga (D2 suédoise). Les deux Scandinaves ont signé pour une saison.

11.07 - Super League : Lugano engage Steven Deana

Le FC Lugano a engagé jusqu'au 31 décembre 2023 le gardien Steven Deana (33 ans) pour pallier la blessure de Sebastian Osigwe. Il portait le maillot du Servette FC depuis 2021. Le Schaffhousois a également joué à Sion, à Aarau et à Duisbourg en Allemagne. Le club tessinois a également décidé de renforcer son staff de gardiens avec l'engagement pour deux saisons du jeune portier grec Fotis Pseftis (20 ans) en provenance du mouvement juniors de l'AC Milan.

11.07 - Football : Coumba Sow rejoint le FC Bâle

L'internationale suisse Coumba Sow (28 ans) a signé un contrat de trois ans avec le FC Bâle. Elle était prêtée à Servette Chênois depuis le début 2023 par le Paris FC. Cela lui a permis d'avoir assez de temps de jeu dans la perspective de la Coupe du monde.

11.07 - Challenge League : un attaquant français à Xamax

Neuchâtel Xamax annonce l'arrivée de l'attaquant français Lucas Marin (20 ans). Il arrive en provenance de la réserve d'Yverdon, où il évoluait depuis février 2023.

10.07 - Football : Koller champion d’Egypte avec Al Ahly

Après la victoire en Ligue des champions africaine, Marcel Koller a fêté le titre national avec son club de Al Ahly Le Caire. L'équipe dirigée par le Zurichois de 62 ans ne peut plus être rejointe en tête du classement après la défaite 1-2 de son dauphin Pyramids Le Caire. Koller avait pris ses fonctions auprès du club le plus titré (43 titres de champion) il y a une année. Après vingt-neuf journées de Championnat, l'équipe est toujours invaincue.

09.07 - BMX : nouveau titre européen pour Zoé Claessens

Sacrées respectivement en élite et en M23, Zoé Claessens et Nadine Aeberhard ont conquis à Bruxelles avec Thalya Burford le titre européen par équipes. Dans la course masculine, la Suisse, avec Cédric Butti, Loris Aeberhard et Filib Steiner, a cueilli le bronze. La victoire est revenue aux Pays-Bas.

09.07 - Tour de Sibiu : un chrono fatal pour Matteo Badilatti

Matteo Badilatti a perdu le Tour de Sibiu lors de la dernière journée. Le leader a tout perdu lors du contre-la-montre qui a conclu cette épreuve de l'Europe Tour. 63e de ce chrono sur 3,3 km, le Grison a terminé à la quatrième place du classement final à 20'' du vainqueur, le Britannique Mark Donovan.

09.07 - BMX : Nikita Ducarroz au pied du podium à Bruxelles

Nikita Ducarroz a pris la quatrième place de l'épreuve Coupe du monde de freestyle à Bruxelles. La médaillée de bronze des Jeux de Tokyo a fait le plein de confiance avant les Championnats du monde de Glasgow le mois prochain. Décevante lors des récents rendez-vous en Arabie saoudite et à Montpellier, Nikita Ducarroz est restée à 0,03 point du podium. La victoire est revenue à l'Australiene Zhou Huimin.

09.07 - Ironman : le Zurichois Jan van Berkel part en beauté

Jan van Berkel a mis un terme à sa carrière en beauté. Le Zurichois âgé de 37 ans a remporté l'Ironman Switzerland à Thoune lors de sa dernière course en tant que professionnel. Il a gagné avec 2'12 d'avance sur l'Allemand Leonard Arnold. Van Berkel a fêté un quatrième succès dans cette épreuve après 2018, 2019 et 2021.

09.07 - Giro Donne : Annemiek van Vleuten triomphe encore

Annemiek van Vleuten a enlevé la 34e édition du Giro Donne, l'appellation officielle du Tour d'Italie des dames. Déjà victorieuse à trois reprises de l'épreuve, la Néerlandaise a survolé son sujet face, il est vrai, à une opposition modeste. La Zurichoise Petra Stiasny a obtenu le meilleur résultat dans le camp suisse avec son 23e rang.

09.07 - NBA : à 74 ans, Gregg Popovich prolonge le plaisir

A 74 ans, Gregg Popovich ne désarme pas. L'entraîneur légendaire a prolongé son contrat avec San Antonio jusqu'au 30 juin 2028. Nommé au Hall of Fame cette année, Gregg Popovich a mené les Spurs à cinq titres NBA depuis qu'il a pris en main l'équipe en 1996, ce qui fait de lui l'entraîneur le plus ancien en activité de toutes les grandes ligues sportives américaines. Il a également dirigé une sélection américaine composée de stars de la NBA qui a remporté l'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

09.07 - Football : Luana Bühler de Hoffenheim à Tottenham

Luana Bühler (27 ans) quitte Hoffenheim après y avoir joué pendant cinq ans. L'arrière, qui est sélectionnée pour la Coupe du monde dames avec la Suisse, a signé un contrat pour deux saisons avec Tottenham Hotspur.

08.07 - Football : clap de fin pour Megan Rapinoe

L'Américaine Megan Rapinoe prendra sa retraite sportive à la fin de la saison à l'âge de 38 ans. «C'est avec un sentiment profond de paix et de reconnaissance que j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à pratiquer ce sport magnifique», a écrit sur ses réseaux sociaux la double championne du monde, qui s'apprête à disputer avec les Etats-Unis la quatrième Coupe du monde de sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août).

08.07 - Basketball 3x3 : Fribourg prend la porte

Battu 19-15 en demi-finale par les Japonais d'Utsunomina, Fribourg a dû se contenter de éa quatrième place dans «son» tournoi à domicile. Victorieux 21-15 de Lausanne au tour précédent, les Fribourgeois n'ont pas marqué les points suffisants pour s'ouvrir les portes du Masters de Debrecen. Cette déception sportive ne doit toutefois pas occulter le succès populaire de ce tournoi.

08.07 - Wimbledon : Belinda Bencic sur le Centre Court

Belinda Bencic (no 14) aura les honneurs du Centre Court dimanche pour son huitième de finale contre la no 1 mondiale Iga Swiatek. Le match devrait débuter aux alentours de 16.00 (17.00 en Suisse). Il suivra le duel très indécis entre Andrey Rublev (no 7) et Alexander Bublik (no 23).

08.07 - Football : le Belarus limoge son entraîneur

Adversaire de la Suisse dans les qualifications de l'Euro 2024, le Belarus a limogé son sélectionneur Georgi Kondratiev. Le pays a perdu trois de ses quatre premiers matches, dont celui face aux Suisses (0-5).

07.07 - Women's Super League : la saison débutera fin août

La saison de la Women's Super League débutera le samedi 26 août. Les dix équipes disputeront dix-huit journées jusqu'au 13 avril 2024. Les huit premières disputeront les play-off. L'avant-dernière et la dernière disputeront une poule de promotion-relégation avec deux équipes de LNB.

07.07 - Cyclisme : Badilatti s'offre un podium en Roumanie

Le grimpeur Matteo Badilatti a pris la deuxième place de la deuxième étape du Sibiu Tour en Roumanie. Le Grison de 30 ans a concédé 24 secondes dans la montée finale au Belge Lennert van Eetvelt (Lotto). Les deux hommes occupent les deux premières places du classement général alors qu'il reste deux étapes. Badilatti court cette saison pour la nouvelle équipe suisse Q36.5, En février, il avait fêté un succès d'étape au Tour du Rwanda. Sa première chez les professionnels.

07.07 - Football : un nouveau patron pour l'arbitrage suisse

Sascha Kever (48 ans) a été nommé président de la Commission des arbitres par le comité central de l'ASF. Il succède à Christophe Girard, qui n'a pas sollicité de nouveau mandat. Le nouveau patron de l'arbitrage suisse, qui travaille dans la gestion de fortune, a dirigé plus de 700 matches comme arbitre de 1990 à 2014. Il a aussi été arbitre FIFA et a officié lors de la finale de la Coupe de Suisse 2010.

07.07 - Ligue 1 : le PSG engage Manuel Ugarte

Le Paris Saint-Germain a officialisé vendredi la signature du milieu défensif uruguayen Manuel Ugarte, au lendemain de l'arrivée des deux premières recrues de l'été, le défenseur Milan Skriniar et l'attaquant Marco Asensio. Le joueur du Sporting Portugal a été transféré pour 60 millions d'euros, montant communiqué par le club lisboète, coté en bourse. Il a signé jusqu'en 2028.

07.07 - National League : Benoît Jecker fidèle à Gottéron

Benoît Jecker (29 ans) a prolongé de trois saisons son contrat avec Fribourg-Gottéron, soit jusqu'en 2027. La précédente entente allait jusqu'au printemps 2024. Jecker reste sur une très bonne saison, avec 12 points inscrits en 54 matches.

06.07 - Beachvolley : première journée mitigée pour les Suisses à Gstaad

Les paires suisses féminines ont connu une première journée mitigée au tournoi Elite 16 à Gstaad. Tant Tanja Hüberli/Nina Brunner qu'Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder ont gagné un match et en ont perdu un autre. Tout reste cependant possible pour la suite de la compétition.

06.07 - Beachsoccer : la Suisse privée de Mondiaux en 2024

La Suisse a manqué sa qualification pour les Mondiaux 2024, après une défaite 3-2 contre le Danemark. Elle avait déjà perdu précédemment face à la Turquie. Ce coup d'arrêt arrive cinq jours après la médaille d'or conquise aux Jeux européens. Ce sera la première fois depuis 2013 que les Suisses ne seront pas présents aux Mondiaux.

06.07 - Super League : Saint-Gall engage un Néerlandais

Saint-Gall a engagé pour deux ans le Néerlandais Richard van der Venne (30 ans). Ce milieu de terrain évoluait en Australie lors de la saison écoulée.

06.07 - Tennis : le Challenger de Zoug avec Stricker et Fognini

Le tournoi Challenger ATP à Zoug (23 au 30 juillet) présentera deux têtes d'affiche. Les organisateurs se sont assuré les participations du Bernois Dominic Stricker (ATP 117) et de l'Italien Fabio Fognini (ATP 121/ancien no 7). Le mieux classé sera le Français Arthur Rinderknech (ATP 82). Alexander Ritschard (ATP 161) est le deuxième Suisse directement qualifié pour le tableau principal.

06.07 - National League : Zoug dans les chiffres noirs

Le CP Zoug a bouclé la saison 2022-2023 avec un bénéfice malgré une élimination en demi-finales des play-off. Le Groupe CP Zoug a bouclé l'année avec un bénéfice de 596'553 francs. Le club de Suisse central a enregistré le chiffre d'affaires record de 35,31 millions. La saison précédente, Zoug avait inscrit un chiffre d'affaires de 33,26 millions et un bénéfice de 602'345 francs.

06.07 - Challenge League : un international M19 à Aarau

Le FC Aarau s'est assuré les services de l'international suisse M19 Esey Gebreyesus. L'ailier de 19 ans est issu du mouvement juniors des Grasshoppers, mais a disputé les deux dernières saisons avec la deuxième équipe de l'Olympique Marseille. Il s'est engagé pour une année avec option pour deux autres.

05.07 - National League : bénéfice conséquent pour Gottéron

Malgré l'échec sportif de la saison dernière, Fribourg-Gottéron présente une situation financière saine. L'exercice 2022/2023 s'est, en effet, soldé par un bénéfice de 547'553 francs. Le club a ainsi pu rembourser la première moitié du prêt Covid à la hauteur de 1,5 million de francs.

05.07 - Football : Angel Di Maria revient au Benfica

Angel Di Maria s'est engagé avec le Benfica. Le Champion du monde argentin retrouve le club avec lequel il a évolué à son arrivée en Europe. Agé de 35 ans, l'attaquant, passé notamment par le Real Madrid et le PSG, avait annoncé début juin qu'il quittait la Juventus. Ciblé par l'Arabie saoudite, il a préféré retourner au Benfica, où il a joué de 2007 à 2010.

05.07 - NHL : trois ans de contrat pour David Reinbacher

Choisi au premier tour par Montréal lors de la draft, David Reinbacher, ancien défenseur de Kloten, s'est engagé pour trois ans avec le Canadien. Agé de 18 ans, l'Autrichien possède une clause dans son contrat qui lui permet de revenir en Suisse s'il ne devait pas trouver sa place l'automne prochain dans l'alignement de Montréal.

05.07 - Volleyball : Julie Lengweiler file en Grèce

L'attaquante Julie Lengweiler s'est engagée avec le club grec Aris Thessalonique pour la saison prochaine. L'internationale suisse vivra sa troisième expérience à l'étranger après un passage à Ténérife l'an dernier et à Kuusamo en Finlande la saison précédente.

04.07 - Football : Inler quitte le club d’Adana Demirspor

Gökhan Inler quitte le club d'Adana Demirspor de sa propre volonté après un engagement de trois ans. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse, âgé de 39 ans, n'exclut pourtant pas de continuer sa carrière ailleurs. Inler aura laissé des traces de son passage dans le sud de la Turquie. Au printemps 2020, il avait été partie prenante du retour de l'équipe dans la plus haute ligue turque. Après la promotion, le Suisse figurait comme un pilier de l'équipe et a porté jusqu'à la dernière journée, début juin, le brassard de capitaine.

04.07 - Football : une nouvelle arrivée en Arabie saoudite

L'attaquant portugais Jota (24 ans) quitte le Celtic Glasgow, pour qui il avait marqué 28 buts depuis 2021. Il s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad, où il aura notamment comme coéquipiers les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté. Le montant du transfert serait de l'ordre de 30 millions d'euros.

04.07 - Mercato : deux joueurs de Wolverhampton à GC

Grasshoppers a obtenu le prêt pour une saison de deux joueurs appartenant à la relève de Wolverhampton. Il s'agit de l'attaquant canadien Theo Corbeanu (21 ans) et du défenseur central néerlandais Nigel Lonwijk (20 ans).

04.07 - Hockey : les Swiss Ice Hockey Games 2023 à Zurich

La deuxième édition des Swiss Ice Hockey Games aura lieu cette année à Zurich-Altstetten, qui accueillera aussi avec Fribourg les Mondiaux en 2026. Ce tournoi se déroulera du 14 au 17 décembre. Comme l'an passé à Fribourg, la compétition réunira la Suisse, la Finlande, la Suède et la Tchéquie.

03.07 - Football : Steven Gerrard rejoint l'Arabie saoudite

Steven Gerrard cède à son tour aux sirènes de l'Arabie saoudite. L'ancien manager des Glasgow Rangers et d'Aston Villa dirigera l'Ettifaq FC. Licencié par Aston Villa en octobre 2022, l'ex-joueur mythique de Liverpool rejoint dans ce Championnat le technicien portugais Jorge Jesus, engagé récemment à Al-Hilal.

03.07 - Super League : Boris Cespedes s'engage avec Yverdon

Yverdon-Sport tient son premier renfort. Le néo-promu en Super League annonce la venue pour les deux prochaines saisons de l'international bolivien Boris Cespedes (28 ans). Le demi a fait toutes ses classes au Servette FC. Comme le club genevois n'a pas reconduit son contrat, il arrive libre dans le Nord-Vaudois.

03.07 - Super League : un renfort belge pour le FC Bâle

Le FC Bâle ne fait pas que de vendre. Quelques jours après l'annonce du transfert d'Andy Diouf à Lens, les Rhénans enregistrent la venue de Jonathan Dubasin. Agé de 23 ans, le demi offensif belge évoluait à Albacete, en 2e division espagnole. Ancien international M19, il a présenté la saison dernière des statistiques remarquables avec dix buts et sept passes décisives.

03.07 - Ligue des champions : Union Berlin jouera au Stade olympique

Union Berlin jouera ses rencontres de Ligue des Champions au Stade olympique. La formation dirigée par Urs Fischer n'évoluera donc pas pour sa première campagne dans cette compétition dans son antre de l'Alten Försterei dont la capacité est limitée à 22'000 spectateurs. Le Stade olympique pourra, en revanche, accueillir 74'000 fans.

03.07 - Super League : un jeune de l'Inter en prêt à St-Gall

Apparu à trois reprises en Serie A avec l'Inter, Mattia Zanotti évoluera cette saison avec le FC St-Gall. International M20, le latéral droit italien de 20 ans a été prêté une saison par l'Inter, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027. Mattia Zanotti a disputé la récente finale de la Coupe du monde M20 en Argentine, perdue 1-0 par l'Italie devant l'Uruguay.

03.07 - Super League : un international letton signe à GC

Les Grasshoppers annoncent la venue de Kristers Tobers. Ce défenseur letton de 22 ans évoluait au Lechia Gdansk en Pologne. Il a signé un contrat de deux ans. Kristers Tobers compte 24 sélections en équipe de Lettonie dont il fut déjà à deux reprises le capitaine.

03.07 - Challenge League : Xamax tient sa quatrième recrue

Neuchâtel Xamax poursuit son recrutement. Le club de la Maladière annonce la venue de l'international kosovar Eris Abedini. Ce demi de 24 ans a évolué à Winterthour la saison dernière après avoir tenté une expérience en Espagne, à Grenade. Les Xamaxiens avaient déjà officialisé les engagements de Sead Hajrovic (Yverdon), d'Angelo Campos (Brühl St. Gall) et de Sébastien Moulin (Bâle).

03.07 - Mercato : Sandro Tonali passe de Milan à Newcastle

L'international italien Sandro Tonali (23 ans) quitte l'AC Milan. Le milieu de terrain a signé un contrat de cinq ans avec Newcastle. Le montant du transfert n'a pas été communiqué.

03.07 - Basketball : Cheikh Sane de retour en Suisse

Ancien joueur d'Union Neuchâtel et des Starwings, Cheikh Sane évoluera la saison prochaine à Fribourg. Le pivot sénégalais de 31 ans, s'est engagé pour une année. Il a évolué lors du dernier exercice en D2 française, à Boulazac.

03.07 - Mercato : un jeune d’YB en prêt à Vaduz

Le FC Vaduz a obtenu le prêt pour une saison du milieu de terrain fribourgeois Théo Golliard (20 ans), qui appartient aux Young Boys. Le joueur a fait une apparition en Coupe avec la première équipe du champion de Suisse.

02.07 - F1 : le GP d’Autriche au calendrier jusqu’en 2030

Le Grand Prix d'Autriche restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2030, ont informé les organisateurs du championnat du monde. La nouvelle est tombée en marge de l'édition 2023 à Spielberg. Le Grand Prix autrichien avait été reconduit récemment jusqu'en 2027. Il sera donc présent trois années de plus désormais après un accord avec le promoteur local.

02.07 - Superbike : Aegerter ne se met pas en évidence

Dominique Aegerter (Yamaha) n'a pas fait d'étincelles en Superbike à Donington. Le Bernois a fini 12e samedi et 11e dimanche sur le circuit anglais. Au général, il occupe le 9e rang avec 97 points. L'Espagnol Alvaro Bautista (Ducati) est largement leader avec 357 points.dimanche

01.07 - Natation : Dressel rate les championnats du monde

Septuple médaillé d'or olympique, Caeleb Dressel de retour après une longue absence, a raté sa dernière chance de participer aux championnats du monde à Fukuoka (14-30 juillet), samedi lors du 50 m nage libre aux championnats américains à Indianapolis. L'Américain n'a signé que le 22e temps des séries. Le nageur de 26 ans et aux 14 titres de champion du monde avait déjà échoué sur trois autres épreuves, le 50m papillon (il a fini 3e), le 100m papillon (5e) et le 100m nage libre, dont il n'avait pas atteint la finale.

01.07 - VTT : Balanche en tête de la Coupe du monde

Camille Balanche s'est hissée pour la troisième fois de rang sur la deuxième marche d'un podium lors d'une descente Coupe du monde. Comme à Leogang, la Neuchâteloise n'a été devancée que par l'Autrichienne Valentina Höll. Elle a concédé 2''9 sur la Championne du monde. A la faveur de ce résultat, Camille Balanche conserve la tête du classement de la Coupe du monde qu'elle avait enlevé l'an dernier. Son avantage sur Valentina Höll n'est toutefois plus que de 38 points.

01.07 - BMX : Zoé Claessens et Gil Brunner titrés

La Vaudoise Zoé Claessens et le Thurgovien Gil Brunner ont cueilli l'or aux Championnats de Suisse Racing de Genève. A une semaine des Championnats d'Europe de Besançon, Zoé Classens a devancé Christelle Boivin et Thalya Burford. Quant à Gil Brunner, il s'est imposé devant le Champion du monde Simon Marquart et Renaud Blanc.

01.07 - Superbike : Dominique en retrait à Donington

Dominique Aegerter a pris la 12e place de la première des deux manches du Championnat du monde organisées à Donington. Le Bernois a perdu trois rangs dans l'ultime tour lorsqu'il a failli aller à terre à la suite d'un accrochage. La victoire est revenue à l'Espagnol Alvaro Bautista. Le pilote Ducati a remporté 15 des 16 manches disputées à ce jour.

30.06 - Ligue 1 : Andy Diouf à Lens, c'est fait

Le transfert d'Andy Diouf à Lens, vice-Champion de France, est finalisé. Le demi de 20 ans du FC Bâle avait été prêté par Rennes l'été dernier. Les Rhénans ont eu la bonne idée de lever l'option d'achat qui était de 5 millions d'euros pour le vendre 15 millions d'euros à Lens.

30.06 - Serie A : Milan recrute dans les rangs de Chelsea

Le demi de Chelsea Ruben Loftus-Cheek s'est engagé avec l'AC Milan pour quatre ans. Selon les médias italiens, Milan va verser à Chelsea une indemnité de l'ordre de 21 millions d'euros pour le joueur anglais de 27 ans, à qui il restait une année de contrat à Londres.

30.06 - National League : nouvel assistant pour Gianinazzi

Luca Gianinazzi pourra compter sur un nouvel assistant à la bande du HC Lugano. Les Tessinois ont, en effet, officialisé la venue du Finlandais Kalle Kaskinen, appelé à remplacer son compatriote Matti Alatalo. L'autre assistant de Luca Gianinazzi sera Krister Cantoni.

30.06 - Beachsoccer : la Suisse en finale

Victorieuse 5-4 aux tirs au but, la Suisse disputera la finale des Championnats d'Europe de Tarnow. Menée 3-1 puis 4-2, la sélection d'Angelo Schirinzi a signé une belle remontada. Son adversaire en finale sera le vainqueur du match Espagne – Italie.

30.06 - Super League : mauvaise nouvelle pour le FC Zurich

Le milieu offensif du FC Zurich Antonio Marchesano s'est blessé à la cuisse droite mercredi lors du match amical contre le FC Dietikon (6-0). Les examens ont montré qu'il souffrait d'une déchirure musculaire. Le joueur de 32 ans sera absent quatre semaines et manquera entre autres le camp d'entraînement à Ried.

30.06 - Badminton : une médaille pour Jenny Stadelmann

Jenny Stadelmann sera samedi médaillée européenne. La no 1 suisse disputera les demi-finales des Jeux européens de Tarnow à la faveur de son succès 21-12 7-21 21-19 devant la Belge Lianne Tan. La Bernoise va ainsi offrir à la Suisse une première médaille dans le cadre des Championnats d'Europe depuis le bronze de Sabrina Jaquet en 2017. Opposée samedi à la Danoise Mia Blichfeldt, la finaliste du Swiss Open de Bâle, Jenny Stadelmann peut rêver de marcher sur les traces de Liselotte Blumer, sacrée Championne d'Europe en 1980.

30.06 - Ligue des champions : le FCZ connaît ses adversaires potentiels

Les joueuses du FC Zurich devront écarter deux adversaires en qualification de la Ligue des Champions pour participer à la phase de groupes qui réunira seize équipes. Comme tête de série, le champion de Suisse affrontera le 9 septembre - dans un lieu à désigner - le vainqueur du duel entre le champion du Monténégro Breznica et le champion de Malte Birkikara. En cas de succès, les Zurichoises disputeront le dernier tour de qualification avec match aller (10-11 octobre) et retour (18-19 octobre). Le tirage au sort aura lieu le 15 septembre à Nyon.

30.06 - Challenge League : Xamax rapatrie Moulin

Neuchâtel Xamax a obtenu le prêt d'une saison de Sébastien Moulin (21 ans). Le milieu offensif a été formé par le club neuchâtelois. En 2017, Sébastien Moulin (qui n’a pas de lien de parenté avec le directeur du football Christophe Moulin) est parti à Bâle. L'an dernier, il a disputé 30 matches avec la deuxième équipe en Promotion League et a marqué à neuf reprises.

30.06 - Super League : un nouveau président pour GC

Les Grasshoppers ont trouvé un successeur au président démissionnaire Sky Sun. Il s'agit de l'Anglais Matt Jackson, 51 ans, un ancien footballeur professionnel. Jackson a disputé plus de 140 matches en Premier League au poste de défenseur. Il a remporté la Coupe en 1995 sous les couleurs d'Everton. Après son retrait de la compétition en 2008, Jackson a occupé différentes fonctions dans le management. Son dernier poste le situait à Wolverhampton.

30.06 - Basketball : Yoan Granvorka file à Rouen

L'international suisse Yoan Granvorka (26 ans) s'est engagé avec Rouen Métropole Basket en deuxième division française. L'ancien ailier arrière d'Union Neuchâtel jouait déjà en France la saison dernière à Le Portel en 1re division.

29.06 - Tour de France : une minute de silence pour Mäder

La 110e édition du Tour de France a débuté avec un moment émotionnel. A l'occasion de la présentation des équipes jeudi soir à Bilbao, l'équipe Bahrain du malheureux Gino Mäder a été appelée en premier sur la scène du Musée Guggenheim. En mémoire du Suisse, décédé il y a deux semaines après son accident au Tour de Suisse, une minute de silence a été observée. L'équipe Bahrain-Victorius a été dotée de dossards de 62 à 69. Le numéro 61 n'a pas été distribué en l'honneur du Suisse.

29.06 - Super League : le SLO lancera sa saison le 26 juillet

Stade Lausanne-Ouchy disputera son premier match de Super League contre Lugano le mercredi 26 juillet à 20h30 à la Pontaise. Cette date permet à cette partie de ne pas entrer en concurrence avec le match aller du 2e tour de qualification de la Ligue des champions entre Servette et Genk, prévu la veille à 20h30.

29.06 - Mercato : Viola Calligaris signe au PSG

L'internationale suisse Viola Calligaris - 43 sélections - rejoint le Paris St-Germain. La défenseuse de 27 ans, qui a joué en Espagne depuis six ans pour l'Atlético Madrid, Valence et dernièrement Levante, retrouvera ainsi Ramona Bachmann, une autre internationale suisse, à Paris.

29.06 - Swiss League : retour au bercail pour Jan Neuenschwander

Jan Neuenschwander quitte les Langnau Tigers pour rejoindre les GCK Lions en Swiss League. Le centre de 30 ans a signé un contrat d'une saison avec son club formateur.

29.06 - Golf : Miguel Angel Jimenez viendra à Crans-Montana

Victorieux du tournoi en 2010, Miguel Angel Jimenez (59 ans) sera à nouveau de la partie lors de l'European Masters de Crans-Montana qui se déroulera du 31 août au 3 septembre. L'Espagnol est toujours capable de tenir les premiers rôles comme le souligne sa septième place au classement du PGA Tour Champions qui rassemble aux Etats-Unis les joueurs âgés de plus de 50 ans.

29.06 - Jeux européens : Nina Christen poursuit sa moisson

La Suisse a enlevé l'argent dans l'épreuve dames du tir aux trois positions à 50 m lors des Jeux européens à Wroclaw. Victorieuses des qualifications, Nina Christen, Sarina Hitz et Chiara Leone se sont inclinées en finale devant la Norvège. Le bronze est revenu à l'Allemagne. Déjà titrée d'or à l'individuelle, en mixte et par équipes, Nina Christen a, ainsi, poursuivi sa moisson, avec une quatrième médaille.

29.06 - Jeux européens : Deschwanden se pare de bronze

Gregor Deschwanden a cueilli une médaille de plus pour la Suisse aux Jeux européens. Le Lucernois a remporté le bronze au concours de saut au petit tremplin de Zakopane. Deuxième après la première manche, Gregor Deschwanden a été devancé en finale par deux Autrichiens, Daniel Tschofenig et Jan Hörl. Le Vaudois Kilian Peier a, pour sa part, pris la 20e place.

28.06 - Hippisme : les Suisses brillent à Aix-la-Chapelle

Les deux cavaliers suisses Edouard Schmitz et Martin Fuchs ont manqué de peu la victoire lors du premier événement du CHIO d'Aix-la-Chapelle. Dans le Prix d'Europe, doté de 200'000 francs, seul le Brésilien Yuri Mansur sur Miss Blue a devancé les deux Suisses. Schmitz sur Gamin et Fuchs sur Conner ont également bouclé le barrage sans faute, mais ils se sont montrés plus lents que le Sud-Américain.

28.06 - Premier League : Kai Havertz rejoint Arsenal

L'international allemand Kai Havertz change de quartier à Londres. Après trois saisons à Chelsea, l'attaquant de 24 ans rejoint Arsenal pour 70 millions de francs. Havertz avait connu son plus grand succès avec Chelsea lors de la victoire en Ligue des champions 2021. Il avait réussi l'unique but de la partie contre Manchester City.

28.06 - MLS : Doumbia rejoint Shaqiri à Chicago

Ousmane Doumbia rejoint Xherdan Shaqiri au Chicago Fire en MLS. Le milieu de terrain ivoirien a été prêté jusqu'à la fin de l'année au moins au club américain, qui a le même propriétaire que Lugano. Doumbia (31 ans) avait remporté le titre de champion de Suisse avec le FC Zurich en 2022 avant de prendre le chemin de Lugano. L'ancien Servettien a contribué au 3e rang des Tessinois en Super League. Il a disputé 43 matches et inscrit trois buts.

28.06 - Challenge League : une arrivée au FC Aarau

Le FC Aarau renforce son attaque avec l'engagement de Yannick Toure (22 ans). L'ancien international junior helvétique arrive des Young Boys et a signé pour deux ans avec le club de Challenge League. Au cours de la dernière saison et demie, il a été prêté à Thoune et à Wil, autres clubs de Challenge League.

28.06 - Hockey : la Suisse basée à Prague au Mondial 2024

L'équipe de Suisse évoluera à Prague lors de la phase préliminaire du Mondial 2024 (10-26 mai). Elle y affrontera le Canada, la Finlande, la Tchéquie, le Danemark, la Norvège et la Grande-Bretagne. Les matches de l'autre poule se joueront à Ostrava.

28.06 - Ligue des champions : la finale des dames à Lisbonne

La finale de la Ligue des champions dames aura lieu au printemps 2025 à Lisbonne au stade José Alvalade. En 2024, elle se disputera à Bilbao. Les lieux des deux prochaines finales de la Ligue Conference sont désormais connus: 2024 à Athènes, 2025 à Wroclaw en Pologne.

28.06 - Basketball : Paul Gravet passe de Fribourg à Genève

Paul Gravet (27 ans) rejoint les Lions de Genève, où il s'est engagé pour deux ans. L'ailier international suisse évoluait depuis 2018 à Fribourg Olympic, avec qui il a conquis quatre titres consécutifs de champion de Suisse. Il avait auparavant déjà porté le maillot des Lions, de 2016 à 2018.

28.06 - Bundesliga : le Bayern et Qatar Airways, c’est terminé

Le Bayern Munich a annoncé mercredi avoir mis fin d'un commun accord à son partenariat commercial avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Ce partenariat, qui durait depuis cinq ans, était controversé de longue date en raison des accusations de violation des droits humains dans ce pays du Golfe.

27.06 - Super League : Kevin Spadanuda revient en Suisse

Kevin Spadanuda rejoint Lucerne. Le club de Suisse centrale a signé un contrat jusqu'en 2026 avec l'ailier de 26 ans qui arrive d'Ajaccio. Le natif de Bülach a évolué en Challenge League avec le FC Aarau entre 2019 et 2022. La saison dernière, il fut le deuxième meilleur goleador de la ligue avec 18 buts. Spadanuda a ensuite rejoint l'AC Ajaccio en Ligue 1, où il a fait 22 apparitions, n'a marqué aucun but et a finalement été relégué avec l'équipe.

27.06 - Super League : le LS engage un défenseur belge

Le FC Lausanne-Sport a engagé le défenseur central Noë Dussenne. Le Belge de 31 ans a signé un contrat de trois ans avec le club vaudois. Dussenne jouait récemment au Standard de Liège, où il était également capitaine. La saison dernière, il a marqué cinq buts et délivré deux passes décisives en 34 matches.

27.06 - Super League : Anto Grgic pour quatre ans à Lugano

Le FC Lugano annonce l'arrivée d'Anto Grgic, qui évoluait à Sion depuis 2018. Le milieu de 26 ans s'est engagé pour quatre ans avec le club tessinois.

27.06 - Basketball : le Mondial M19 à Lausanne en 2025

Bonne nouvelle pour le basket suisse ! Lausanne accueillera en 2025 la Coupe du monde M19. Elle se déroulera à la Vaudoise Arena du 28 juin au 6 juillet. En qualité de pays organisateur, la Suise disputera pour la première fois cette Coupe du monde M19. Lors de ces seize premières éditions, cette Coupe du monde a permis à des joueurs comme Stephen Curry et Nikola Jokic de fourbir leurs armes avant d'évoluer en NBA.

26.06 - Plongeon : résultat honnête de Suckow

Jonathan Suckow a pris la 10e place du plongeoir à 1 m des Jeux européens en Pologne. Le Genevois avait été classé 8e samedi lors du concours sur le plongeoir à 3 m.

26.06 - Tir : Nina Christen manque de peu une nouvelle finale

Trois jours après son triomphe en finale du fusil à 10 m et deux jours après l'or par équipes à la carabine à air comprimé, Nina Christen a manqué de peu l'accession à une nouvelle finale aux Jeux européens. La championne olympique de 29 ans s'est classée neuvième du match aux trois positions du fusil à 50 m, soit la première place non qualificative pour la finale. Sarina Hitz, la deuxième Suissesse en lice, a pris la 26e place.

26.06 - Super League : le SLO engage un défenseur français

Stade Lausanne-Ouchy a engagé le défenseur central français Sahmkou Camara (20 ans). Celui-ci évoluait lors de la saison écoulée en 4e division française avec Pays de Grasse.

26.06 - Football : décès de l’ancien sélectionneur de l’Ecosse

L'ancien sélectionneur de l'Ecosse Craig Brown est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé le club d'Aberdeen, où il avait terminé sa carrière. Brown reste le dernier coach à avoir emmené son pays au Mondial, en 1998 en France.

25.06 - Bundesliga : Urs Fischer honoré

Urs Fischer est, pour les lecteurs du «Kicker», le meilleur entraîneur de la saison en Bundesliga. Le Zurichois de 57 ans a mené Union Berlin en Ligue des Champions. Urs Fischer a recueilli 21,8% des voix pour s'imposer devant Xabi Alonso (21,0 %) qui avait succédé à Gerardo Seoane en cours de saison à la tête du Bayer Leverkusen.

25.06 - Escalade : Julien Clémence étincelant

Julien Clémence s'est paré de bronze lors des Jeux européens de Tarnow. Le Lucernois de 21 ans a pris la troisième place en bloc derrière le Français Thomas Lemagner et le Letton Edvards Gruzitis. Chez les dames, la Vaudoise Sofya Yokoyama a pris la sixième place.

25.06 - Super League : un défenseur malien rejoint St-Gall

Abdoulaye Diaby rejoint St-Gall en provenance du club hongrois de Ujpest. Le défenseur malien de 22 ans a signé un contrat de deux saisons avec les Suisses orientaux.

25.06 - Basketball : Union Neuchâtel engage deux joueurs

Union Neuchâtel, qui a reçu sa licence pour évoluer en LNA messieurs, a confirmé l'engagement de deux joueurs. Le pivot de la Grenade, Arkim Robertson (29 ans) a signé pour une saison supplémentaire. L'Argentin Esteban de la Fuente (22 ans) reste également une saison de plus. Il avait été la révélation des moins de 23 ans de la LNA la saison dernière.

24.06 - MotoE : Troisième podium pour Krummenacher

Pour sa première saison en championnat du monde MotoE, Randy Krummenacher est monté sur le podium pour la troisième fois. Le Zurichois de 33 ans a pris la 3e place du GP des Pays-Bas à Assen lors de la première des deux courses. Il n'a été battu que par l'Italien Matteo Ferrari et l'Espagnol Jordi Torres. Lors de la deuxième course, il n'a pu faire mieux que 9e. Au général, Krummenacher occupe toujours la 4e place. Il accuse un retard de 33 points sur le leader Torres.

24.06 - Cyclisme : Simone Velasco nouveau champion d'Italie

Simone Velasco (Astana) a remporté le championnat d'Italie à Comano Terme. Il s'est imposé dans un sprint à six devant Lorenzo Rota (Intermarché), déjà 2e l'an passé. En l'emportant au terme des 227 km parcourus dans la région du Trentin, après plus de 5h30 de course, Velasco décroche à 27 ans la plus prestigieuse victoire de sa carrière. Il succède à Filippo Zana, absent de cette édition en raison d'une fracture de la clavicule droite.

23.06 - Super League : le SLO engage un milieu de terrain français

Le néo-promu en Super League, Stade Lausanne-Ouchy a engagé le milieu de terrain français Maxence Renoud (23 ans). Il arrive en provenance de Lyon La Duchère en Nationale 2 (4e division). Ce joueur de 171 cm a disputé 27 matches la saison dernière pour un total de 4 buts et 3 passes décisives.

23.06 - Tennis : Karen Khachanov forfait pour Wimbledon

Karen Khachanov manquera le tournoi de Wimbledon (du 3 au 16 juillet). Comme l'a annoncé le Russe de 27 ans sur Instagram, il doit renoncer en raison d'une blessure au dos subie à Roland-Garros.

23.06 - Super League : Shkelqim Vladi d’Aarau pour Lugano

Shkelqim Vladi quitte Aarau pour Lugano. Le double national kosovar et suisse a signé un contrat de quatre ans avec le club tessinois. La saison dernière, l'attaquant de 22 ans a inscrit 15 buts en Challenge League avec le club argovien.

23.06 - Super League : Basil Stillhart rejoint Winterthour

Basil Stillhart rejoint le FC Winterthour. Le défenseur de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec l'avant-dernier de la dernière saison de Super League. Stillhart a joué les trois dernières années au FC Saint-Gall. A la mi-juin, le contrat avait été résilié prématurément et d'un commun accord.

23.06 : Basketball : Kazadi et Cotture prolongent à Olympic

Jonathan Kazadi pour une saison et Arnaud Cotture pour deux ans ont prolongé leur contrat avec Fribourg Olympic, champion de Suisse en titre. En revanche, le capitaine et meilleur pointeur de l'équipe Boris Mbala, Paul Gravet et Yuri Solca quittent le club fribourgeois.

23.06 - Hockey : Tomas Dolana se retire après dix-huit ans

L'attaquant de Sierre Tomas Dolana se retire à l'âge de 38 ans. Le Tchèque à licence suisse, qui avait débuté en Suisse en 2005 avec Forward Morges, a disputé 954 matches en Swiss League dont la plus grande partie sous les couleurs de Viège, à qui il fut fidèle de 2008 à 2020. Il a comptabilisé 733 points (244 buts).

22.06 - BMX : Nikita Ducarroz échoue au pied du podium

Nikita Ducarroz (26 aans) n'a pas obtenu de médaille en BMX Freestyle lors des Jeux européens en Pologne. La Genevoise a dû se contenter du 4e rang dans le skatepark de Krzeszowice. Ce résultat constitue une déception pour la Suissesse, qui avait obtenu le bronze aux JO de Tokyo en 2021 et l'argent aux Mondiaux l'an passé. Elle avait par ailleurs été championne d'Europe en 2021 à Moscou.

22.06 - Karaté : du bronze pour Yuki Ujihara

L'Argovien Yuki Ujihara (22 ans) a remporté la médaille de bronze en Kata lors des Jeux européens en Pologne. Il a été battu en demi-finale par le Turc Ali Sofuoglu, champion d'Europe en titre.

21.06 - Super League : valse des gardiens à Servette

Le FC Servette a prêté pour une saison son gardien remplaçant Edin Omeragic (21 ans) au Stade Nyonnais, néo-promu en Challenge League. Pour assurer le poste de doublure de Jérémy Frick, le club genevois a engagé Joël Mall (32 ans). Le portier argovien portait les couleurs de l'Olympiakos Nicosie dans le Championnat chypriote. Formé à Aarau, Mall a également joué à Grasshopper. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec Servette.

21.06 - Super League : un attaquant de Bundesliga à YB

Les Young Boys ont attaqué l'attaquant congolais Silvère Ganvoula (26 ans). Il portait les couleurs du VfL Bochum en Bundesliga et arrive libre dans la capitale. Il s'est engagé pour trois saisons avec le club champion de Suisse. Il compte dix-huit sélections avec l'équipe de la République du Congo.

20.06 - Super League : Bâle enrôle un défenseur néerlandais

Le FC Bâle tient son premier renfort pour la saison 2023/24. Le club rhénan annonce avoir engagé jusqu'en 2027 le défenseur central néerlandais Finn van Breemen (20 ans), qui évoluait à La Haye en 2e division batave.

20.06 - Basketball : deux équipes promues dans l’élite dames

La LNA dames comptera à nouveau huit équipes la saison prochaine contre six lors du dernier exercice. Le champion de LNB Riva a, en effet, accepté de monter à l'échelon supérieur, tout comme le finaliste des play-off, Baden.

20.06 - Super League : le SLO engage définitivement Eberhard

Mischa Eberhard est transféré de manière définitive à Stade Lausanne Ouchy, annonce Young Boys. Le milieu de 21 ans s'est engagé pour deux ans avec le club vaudois, néo-promu en Super League. Il avait été prêté par YB à Yverdon puis à Aarau lors des deux précédentes saisons.

20.06 - Serie A : Lecce se sépare de son entraîneur

L'entraîneur de Lecce Marco Baroni va quitter son poste, a annoncé mardi le club de Serie A sans dévoiler le nom d'un successeur. Aucun accord n'a été trouvé avec la direction sur une prolongation de son contrat, malgré le maintien assuré en fin de saison.

20.06 - Super League : St-Gall met sous contrat un Suédois

Le FC St-Gall mise sur un jeune attaquant suédois. Les Brodeurs ont engagé Nikolaj Möller (20 ans), qui appartenait à la relève d'Arsenal et évoluait dernièrement en D2 néerlandaise. Les deux parties ont paraphé une entente portant jusqu'en 2027.

19.06 - Football : Servette Chênois et son coach se séparent

Servette Chênois et son coach Eric Sévérac (43 ans) ont annoncé leur séparation. Le Français avait été le seul entraîneur du club depuis la création de l'équipe féminine en été 2017. Sous sa houlette, les Genevoises ont obtenu le titre de championnes de Suisse en 2021 ainsi que la victoire en Coupe de Suisse ce printemps. Il a aussi mené ses protégées à la phase de groupes de la Ligue des champions dames en 2021/22. La séparation s'est faite d'un commun accord et dans un grand respect mutuel, selon le club.

19.06 - Football : le Mexique limoge son entraîneur

Le sélectionneur argentin du Mexique, Diego Cocca, a été démis de ses fonctions. La décision arrive après l'élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des nations de la Concacaf la semaine dernière. Le Mexicain Jaime Lozano a été nommé sélectionneur par intérim pour le temps de la Gold Cup, le championnat d'Amérique du nord et centrale, qui débute samedi. Cocca ne sera ainsi resté que quatre mois à la tête des Mexicains.

19.06 - Escalade : victoire helvétique à Innsbruck

Sascha Lehmann tient la forme à moins de deux mois des Mondiaux de Berne (1er-12 août). Le Bernois de 25 ans a cueilli son deuxième succès en Coupe du monde dès l'ouverture de la saison à Innsbruck, s'adjugeant l'épreuve de lead (difficulté). Sa seule précédente victoire à ce niveau avait été obtenue dans la même discipline, à Villars-sur-Ollon en juillet 2019.

19.06 - Super League : un espoir du Bayern prêté à Saint-Gall

Saint-Gall a obtenu le prêt pour une saison du défenseur central Justin Janitzek (19 ans), qui appartient au Bayern Munich. Ce grand gabarit de 1m92 évoluait jusqu'ici avec la deuxième équipe du club bavarois, en Ligue régionale.

19.06 - Super League : André Moreira quitte GC

André Moreira (27 ans) quitte Grasshopper après deux saisons. Le gardien portugais et le club zurichois n'ont pas pu se mettre d'accord sur un nouveau contrat. Justin Hammel (22 ans) sera dès lors le nouveau portier titulaire de GC.

19.06 - Golf : l'European Masters avec le tenant du titre

Tenant du titre, le Sud-Africain Thriston Lawrence sera bien présent lors de l'édition 2023 de l'European Masters de Crans-Montana (31.08-3.09). Les organisateurs du tournoi valaisan l'ont annoncé lundi dans un communiqué.

19.06 - Tennis : Nick Kyrgios déclare forfait pour Halle

Nick Kyrgios a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Halle, une semaine après son élimination au 1er tour à Stuttgart où il jouait pour la première fois depuis octobre 2022. Le finaliste de Wimbledon 2022 a invoqué une blessure à un genou, selon l'ATP. Il avait déjà renoncé à Roland-Garros en raison d'un genou douloureux.

19.06 - Super League : du mouvement à Grasshopper

Pascal Schürpf a retrouvé de l'embauche en Super League. Le milieu de 33 ans, dont le contrat n'a pas été renouvelé à Lucerne, s'est engagé pour un an auprès de Grasshopper. Le contrat du Bâlois est assorti d'une option pour une prolongation de douze mois. GC a par ailleurs annoncé le départ de son gardien titulaire André Moreira, avec qui il n'a pas été possible de trouver un terrain d'entente en vue d'une prolongation de contrat. Le club zurichois qu'il misera sur le jeune gardien Justin Hammel (22 ans), ancien du Stade Lausanne-Ouchy.

18.06 - Tennis : Murray gagne un deuxième Challenger

Andy Murray a gagné son deuxième Challenger consécutif sur herbe. L'Ecossais a triomphé à Notingham en battant le Français Arthur Cazaux 6-4 6-4 dimanche en finale. Il avait sorti le Bernois Dominic Stricker en quart de finale. Ancien no 1 mondial, Andy Murray (36 ans) s'était imposé la semaine précédente à Surbiton, cueillant alors son premier trophée sur gazon depuis sept ans. Le double champion olympique grimpera ainsi à la 38e place mondiale lundi.

18.06 - Super League : GC engage Kempter et perd Demhasaj

Grasshopper perd son attaquant Shkelqim Demhasaj. Le Kosovar de 27 ans a choisi de ne pas prolonger son contrat arrivé à échéance. Demhasaj faisait partie des piliers de la formation zurichoise dans l'ultime partie de la saison écoulée, avec trois buts et deux assists signés au cours des sept dernières rencontres de championnat. Les Sauterelles se sont toutefois renforcées défensivement avec l'arrivée de Michael Kempter. Le latéral gauche de 28 ans, qui évoluait dernièrement avec Saint-Gall, s'est engagé pour deux ans avec GC. L'ancien international junior suisse et triple international A philippin a fait 25 apparitions en deux saisons pour le club de Suisse orientale.

17.06 - Carnet noir : la Suisse pleure un champion olympique

Jean Wicki est décédé peu avant son 90e anniversaire. Le Valaisan pilotait le bob à quatre suisse qui avait décroché l'or durant les Jeux olympiques de Sapporo en 1972. Il avait mis un terme à sa carrière après cette victoire prestigieuse. Wicki avait aussi été champion d'Europe de bob à quatre en 1968. Il avait gagné deux médailles de bronze aux JO, en 1968 à Grenoble en bob à quatre et à Sapporo en bob à deux quatre ans plus tard.

17.06 - Aviron : Andri Struzina deuxième en skiff poids légers

Andri Struzina (26 ans) s'est classé deuxième en skiff poids légers lors de l'épreuve Coupe du monde à Varese. Il n'a été devancé que par l'Italien Niels Torre, vainqueur avec 5''64 d'avance. Gian Struzina (22 ans), le frère d'Andri, était aussi en finale et a terminé sixième.

17.06 - VTT : nouveau podium pour Camille Balanche

Camille Balanche (33 ans) a pris la 2e place de la descente à Leogang, comme déjà la semaine dernière à Lenzerheide en ouverture de saison. La Neuchâteloise a été battue par l'Autrichienne Valentina Höll, plus rapide d'un peu plus de 4 secondes. Le podium a été complété par la Britannique Rachel Atherton, qui avait gagné dans la station grisonne.

17.06 - MotoE : Randy Krummenacher s’illustre en Allemagne

Randy Krummenacher (33 ans) a signé son meilleur résultat de la saison en MotoE. Le Zurichois s'est classé 2e du sprint du GP d'Allemagne sur le Sachsenring derrière l'Espagnol Jordi Torres. Krummenacher a été moins heureux dans la deuxième course, qui a été interrompue prématurément par la pluie. Le Suisse a terminé au 6e rang d'une épreuve remportée par l'Espagnol Hector Garzo.

16.06 - Super League : Grasshopper perd son numéro 10

Grasshopper laisse partir libre son numéro 10 Petar Pusic, véritable figure d'identification du club. Le milieu de terrain, âgé de 24 ans, arrive en fin de contrat au 30 juin. Son avenir n'est pas connu. Pusic était arrivé à GC en 2011 en provenance des juniors de Schaffhouse. Il a débuté en première équipe en 2017 et a inscrit 23 buts en 181 matches.

16.06 - Championship : Leicester nomme Maresca comme manager

Relégué en Championship (D2) à la fin de la saison dernière, Leicester a trouvé son nouveau manager. Les Foxes ont engagé l'Italien Enzo Maresca (43 ans), qui était l'un des adjoints de Pep Guardiola à Manchester City. Le nouvel entraîneur a signé pour trois ans.

16.06 - VTT : les Suisses largement battus en Short Race

Une fois n'est pas coutume, les Suisses n'ont joué aucun rôle en vue lors de la Short Race en Coupe du monde à Leogang. Alessandra Keller a dû se contenter du 11e rang alors que Nino Schurter n'a pu faire mieux que 17e. La France a signé un doublé. Pauline Ferrand-Prévot s'est imposée côté féminin et Jordan Sarrou a dominé la course masculine.

16.06 - Super League : Wehrmann et Lucerne, c'est fini

Les droits de Jordy Wehrmann n'appartiennent plus au FC Lucerne. Le milieu de terrain défensif néerlandais et le club de Suisse centrale ont résilié avec effet immédiat le contrat valable jusqu'en été 2024. Wehrmann avait rejoint le FC Lucerne en janvier 2021. Il a disputé 45 matches et participé à la victoire de la Coupe 2021. La saison dernière, il a été prêté au club néerlandais de deuxième division de La Haye. On ne sait pas encore où Wehrmann poursuivra sa carrière.

16.06 - Escrime : pas d'exploit suisse

Les escrimeurs suisses n'ont pas brillé au championnat d'Europe à Plovdiv. Tant Max Heinzer qu'Alexis Bayard ont été éliminés en 8es de finale. Tous deux avaient obtenu le bronze voici un an à Antalya.

16.06 - Super League : un espoir israélien débarque à Zurich

Le FC Zurich a engagé l'international M21 israélien Arad Bar (23 ans), qui évoluait dans son pays avec Maccabi Petah Tikva. Ce milieu de terrain «box to box» a signé un contrat de trois ans.

15.06 - Serie A : Rudi Garcia nommé entraîneur de Naples

Naples a choisi Rudi Garcia (59 ans) comme nouvel entraîneur. Le technicien français succède à Luciano Spalletti, qui a quitté son poste après avoir décroché le titre de champion d'Italie. Garcia retrouve ainsi la Serie A, où il avait oeuvré de 2013 à 2016 à la tête de l'AS Rome. Il était libre depuis son départ d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, en avril dernier. Après Rome, Garcia avait dirigé Marseille et Lyon.

15.06 - Carnet noir : décès de l’Ecossais Gordon McQueen

L'ancien international écossais Gordon McQueen est décédé à l'âge de 70 ans. Sa famille avait annoncé en 2021 qu'il souffrait de démence. McQueen avait été champion d'Angleterre en 1974 avec Leeds et avait gagné la FA Cup en 1983 avec Manchester United.

15.06 - Super League : Matej Maglica part de Saint-Gall

Matej Maglica retourne au VfB Stuttgart. Prêté au FC St-Gall en janvier 2022, le défenseur croate de 24 ans a été rappelé par le club de Bundesliga. Il aura porté à 52 reprises le maillot du FC St-Gall.

14.06 - Super League : Basil Stillhart quitte le FC St. Gall

Basil Stillhart quitte le FC St. Gall. Le contrat du défenseur thurgovien de 29 ans n'a pas été prolongé selon le souhait des deux parties. Il évoluait depuis trois ans avec le FC St. Gall. On ignore encore le nom de son prochain club.

14.06 - Athlétisme : 19,21 m pour Stefan Wieland

Stefan Wieland a signé la meilleure performance du meeting de Thoune. Le Bernois a réussi un jet à 19,21 m pour devenir le quatrième Suisse à franchir la barrière des 19 m au lancer du poids après Werner Günthör, Jean-Pierre Egger et Edy Hubacher. Agé de 24 ans, Stefan Wieland a amélioré son record personnel de 28 centimètres lors de son premier essai.

14.06 - Super League : un espoir français à Lugano

Relégué ce printemps en Ligue 2 avec Ajaccio, Yanis Cimignani rebondit à Lugano. Le demi français de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec le club tessinois. International M20 à six reprises, Yanis Cimignani est apparu à huit reprises cette saison en Ligue 1 avec le club corse.

14.06 - Super League : le FC Zurich perd son directeur sportif

Le FC Zurich doit se trouver un nouveau directeur sportif. Marinko Jurendic quitte, en effet, le club du Letzigrund pour tenter l'aventure en Bundesliga, à Augsbourg. Il est accompagné pour ce nouveau défi par Heinz Moser, le responsable de la relève au sein du FCZ. Marinko Jurendic avait pris ses fonctions en 2020. Deux ans plus tard, il avait été l'un des architectes de la conquête du titre national du FC Zurich.

14.06 - Super League : un milieu de terrain polonais à YB

Le Polonais Lukasz Lakomy (22 ans) quitte Zaglebie Lubin pour les Young Boys. Ce milieu de terrain s'est engagé pour cinq ans avec les champions de Suisse. Lakomy a inscrit quatre buts lors de la saison écoulée en 34 matches de championnat. Il compte deux sélections en équipe de Pologne M21.

14.06 - Premier League : James Milner signe à Brighton

Le club de Brighton annonce la signature pour un an de James Milner. Agé de 37 ans, le demi arrive libre en provenance de Liverpool. Formé à Leeds, James Milner est passé par Newcastle, Aston Villa, Manchester City et Liverpool avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019. A Brighton, il disputera la Ligue Europa après la 6e place obtenue en Premier League cette saison. Il compte 61 sélections en équipe d'Angleterre.

14.06 - Super League : deux jeunes joueurs signés par Lucerne

Dantas Fernandes (20 ans) a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec le FC Lucerne. Le latéral gauche sera prêté la saison prochaine à Wil, en Challenge League. Il a fait ses débuts en Super League contre Sion lors de l'avant-dernière journée de la saison écoulée. Le club a aussi accordé un premier contrat pro de trois ans au défenseur central Mauricio Willimann (20 ans). Celui-ci a fait une apparition en Super League avec Lucerne en avril contre Zurich.

14.06 - Football : un nouvel entraîneur pour l’Ajax

Maurice Steijn (49 ans) est le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam avec qui il a signé un contrat de trois ans. Il succède à l'intérimaire John Heitinga. Steijn entraînait le Sparta Rotterdam depuis avril 2022. Un club qu'il a maintenu dans l'élite la saison passée avant de l'amener à la 6e place cette saison.

13.06 - Challenge League : Bellinzone tient son entraîneur

Sandro Chieffo est le nouveau coach de l'AC Bellinzone. Le technicien de 44 ans, qui entraînait les M21 du FC Lucerne lors des trois dernières saisons, s'est engagé pour une année avec option avec l'avant-dernier du championnat 2022/23 de Challenge League. Il succède à Sergio Zanetti, qui avait été nommé en avril.

13.06 - Super League : Randy Schneider quitte Saint-Gall

Randy Schneider (21 ans) quitte Saint-Gall après une saison et malgré un contrat valable jusqu'en 2025. Le milieu offensif s'est engagé pour trois ans avec Winterthour. Arrivé en provenance d'Aarau à l'été 2022, Schneider a fait 14 apparitions en Super League et 3 en Coupe avec les Brodeurs. Le montant de son transfert n'a pas été divulgué.

13.06 - Challenge League : nouveau président pour Aarau

Markus Mahler (51 ans) est le nouveau président du FC Aarau. Ce spécialiste en marketing était déjà proche du club depuis longtemps, notamment en faisant partie de l'association de sponsors «Club 100». Il succède à Philipp Bonorand.

12.06 - Athletissima : un 5000 m de feu le 30 juin

Le public de la Pontaise assistera à un 5000 de feu lors de l'édition 2023 d'Athletissima le 30 juin. Les organisateurs du meeting vaudois annoncent en effet un duel entre le champion olympique Selemon Barega et le recordman du monde Joshua Cheptegei. Le recordman du monde du poids Ryan Crouser a par ailleurs aussi confirmé sa présence, toute comme la perchiste américaine Katie Moon.

12.06 - Ligue des champions africaine : Marcel Koller sacré avec Al Ahly

Marcel Koller a remporté la Ligue des champions d'Afrique à la tête d'Al Ahly. L'équipe du technicien zurichois de 62 ans a obtenu le nul 1-1 en finale retour sur la pelouse du Wydad Casablanca, après s'être imposée 2-1 à l'aller. Il s'agit du 11e sacre dans cette compétition pour la formation égyptienne.

11.06 - Cyclisme : Coup dur pour Claudio Imhof

Coup dur pour Claudio Imhof ! Le pistard thurgovien de 32 ans s'est cassé la main gauche lors de la première étape du Tour d'Eure-et-Loire. Opéré à St. Gall, il devra différer sa tentative de battre le record de Suisse de l'heure qu'il entendait tenter le 6 juillet prochain à Granges.

11.06 - Motocross : Jeremy Seewer placé à Teutschenthal

Jeremy Seewer a joué placé à Teutschenthal (GER) lors des deux manches du Championnat du monde. Le Zurichois a pris respectivement les deuxième et cinquième places des deux manches remportées par l'Espagnol Jorge Prado. A la faveur de ce doublé, Jorge Prado a consolidé sa première place au championnat avec un total de 453 points. Jeremy Seewer occupe le cinquième rang avec 320 points.

10.06 - MotoE : Krummenacher deux fois proche du podium

Randy Krummenacher n'est pas parvenu à s'immiscer dans la bataille pour les places sur le podium à l'occasion de la deuxième étape du Championnat du monde de MotoE à Mugello. Le Zurichois de 33 ans a pris la 5e place de la première course du Grand Prix d'Italie, et la 7e de la seconde course disputée sous la pluie. L'Italien Andrea Mantovani et le Brésilien Eric Granado sont les vainqueurs de la journée. Au classement général du Championnat du monde, l'Espagnol Jordi Torres mène avec 63 points après quatre des seize courses. Krummenacher figure au 4e rang avec 45 unités.

10.06 - VTT : Balanche à nouveau 2e dans les Grisons

Comme l'an dernier, Camille Balanche (33 ans) a dû se contenter de la 2e place à Lenzerheide, théâtre de l'ouverture de la de Coupe du monde de Downhill. La Neuchâteloise, lauréate du dernier classement général, a été devancée d'une demi-seconde par la quintuple championne du monde britannique Rachel Atherton, de retour après sa pause maternité. Chez les hommes, tous les Suisses ont échoué dès les qualifications d'une épreuve gagnée par le Britannique Jordan Williams.

09.06 - Bundesliga : Kobel dans le onze idéal de la saison

Gregor Kobel est à l'honneur en cette fin de saison en Bundesliga. Le gardien international suisse de Borussia Dortmund fait partie du onze idéal de la saison établi par le magazine spécialisé «Kicker». Le Zurichois de 25 ans a obtenu 11 «cleen sheats» durant ce championnat d'Allemagne 2022/23, encaissant 32 buts en 27 parties disputées. Il a obtenu la meilleure note moyenne parmi les gardiens, avec 2,74.

09.06 - Bundesliga : le Bayern officialise l'arrivée de Laimer

En fin de contrat avec le RB Leipzig et annoncé depuis plusieurs mois au Bayern Munich, Konrad Laimer a officiellement rejoint le Rekordmeister jusqu'à l'été 2027. Le club bavarois l'a confirmé dans un communiqué vendredi. L'international autrichien de 26 ans est ainsi la première recrue estivale du Bayern Munich, qui vient de décrocher son 11e titre national consécutif. Les Bavarois n'ont rien eu à débourser pour s'offrir les services du milieu défensif formé à Salzbourg et arrivé à Leipzig à l'été 2017.

09.06 - Mondial M20 : l’Italie rejoint l'Uruguay en finale

L'Italie affrontera l'Uruguay pour sa toute première finale du Mondial des moins de 20 ans dimanche. Les Italiens ont battu la Corée du Sud 2-1 jeudi en demi-finale au stade Diego Armando Maradona de La Plata, grâce notamment à une nouvelle réussite de leur star Cesare Casadei (7e but en 6 matches).

08.06 - Handball : un 13e titre pour Kadetten Schaffhouse

Kadetten Schaffhouse a décroché jeudi le 13e titre de champion de Suisse de son histoire, le deuxième d'affilée. La formation entraînée par Adalsteinn Eyjolfsson s'est imposée 32-28 devant son public face à Kriens-Lucerne, vainqueur de la phase préliminaire, dans l'acte IV de la finale des play-off.

08.06 - Mondial M20 : l’Uruguay décroche sa troisième finale

L'Uruguay s'est qualifié pour la troisième finale du Mondial des moins de 20 ans de son histoire, après sa victoire 1-0 aux dépens d'Israël jeudi au stade Diego Maradona à La Plata. La formation sud-américaine, qui affrontera dimanche l'Italie ou la surprenante Corée du Sud, tentera de remporter son premier titre après ses finales perdues en 1997 et en 2013.

08.06 - Super League : une première recrue pour le SFC

Vice-champion de Suisse 2022/23, le Servette FC tient sa première recrue estivale. Les Grenat annoncent avoir engagé jusqu'en 2025 le latéral gauche congolais Bradley Mazikou (27 ans), qui débarque en provenance de l'Aris Salonique.

08.06 - Super League : Jankewitz prêté à Winterthour

Alexandre Jankewitz portera le maillot de Winterthour la saison prochaine. Le milieu vaudois de 21 ans fait l'objet d'un nouveau prêt de la part des Young Boys, qui l'avaient déjà cédé provisoirement à St-Gall en 2022 puis à Thoune en Challenge League lors de l'exercice 2022/23.

08.06 - Athlétisme : quatre médailles suisses en deux jours

La Suisse a conquis quatre médailles lors des deux premières journées des Mondiaux «Offroad» à Innsbruck/Stubai. Judith Wyder et Theresa Leboeuf se sont respectivement parées d'argent et de bronze jeudi dans l'épreuve de «Trail Short», obtenant en outre l'argent par équipe en compagnie de Nina Zoller, Emma Pooley et Ariane Wilhem. La veille, Roberto Delorenzi, Dominik Rolli et Jonas Soldini avaient décroché le bronze par équipe en «Vertical».

08.06 - National League : Ville Pokka signe à Bienne

Le HC Bienne a décidé d'enrôler un nouveau défenseur étranger à la suite de la grave blessure dont Victor Lööv a été victime lors du dernier match de la finale des play-off perdue face à Genève-Servette. Le club seelandais annonce la venue du Finlandais Ville Pokka (29 ans), qui s'est engagé pour un an.

07.06 - Super League : Daprelà passe de Lugano à Zurich

Le défenseur central Fabio Daprelà (32 ans) quitte le FC Lugano pour rejoindre le FC Zurich dès la saison à venir. Il a signé un contrat de deux ans. Latéral de formation, Daprelà vient de passer six ans à Lugano. Il avait soulevé la Coupe de Suisse avec les Tessinois en 2022. Il a joué plusieurs saisons en Italie et une année en Angleterre à West Ham (2009-2010).

07.06 - Football : Michael Frey de retour au Royal Antwerp

Schalke 04 n'a pas levé l'option d'achat de l'ancien international suisse espoirs Michael Frey. L'attaquant de 28 ans retourne au Royal Antwerp après un prêt de six mois. En 15 matches de Bundesliga, Frey a délivré trois passes décisives, mais n'a pas marqué. Alors que Frey était relégué avec Schalke, son club d'origine a remporté le premier titre de champion de Belgique depuis 66 ans après une dernière journée incroyable.

06.06 - Saut à la perche : Angelica Moser s’impose à Huelva

Angelica Moser a remporté le concours à la perche du meeting de Huelva mardi soir. La Zurichoise a effacé une barre à 4m50, soit 6 cm de moins que sa meilleure performance de l'hiver.

06.06 - Super League : Reichmuth et Wallner de retour au FCZ

Le FC Zurich a mis fin aux prêts de Nils Reichmuth et Silvan Wallner. Le milieu de terrain et le défenseur central sont de retour de Wil en Challenge League. Les deux joueurs de 21 ans sont issus du mouvement junior du FCZ et avant de jouer en Suisse orientale, ils ont déjà disputé des matches de Super League avec Zurich.

06.06 - Super League : YB engage un international M18

Auteur du doublé Championnat/Coupe de Suisse, Young Boys annonce l'arrivée d'un international M18 suisse. Il s'agit de l'ailier Malik Deme (18 ans), qui évoluait à Grasshopper et s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club bernois.

06.06 - Cyclisme : Vingegaard perd son lieutenant Kruijswijk

Le Danois Jonas Vingegaard devra défendre son titre au Tour de France sans son coéquipier Steven Kruijswijk. Le Néerlandais s'est fracturé le bassin et la clavicule lors d'une chute à l'occasion de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné lundi. Kruijswijk avait terminé à la troisième place du Tour de France en 2019. Il était prévu qu'il aide dès le 1er juillet Vingegaard à rééditer son succès dans la Grande Boucle au sein de l'équipe Jumbo-Visma. Il restera à Vingegaard à compter sur la loyauté de Wout van Aert.

04.06 - Athlétisme : Ditaji Kambundji affutée

Ditaji Kambundji a réussi la meilleure performance suisse lors du meeting international de Hengelo. En 12''78 sur 100 m haies, la médaillée de bronze des Européens a claqué le quatrième meilleur temps de sa carrière. La Bernoise a amélioré sa meilleure marque de la saison de 8 centièmes et s'est rapprochée de 8 centièmes de sa meilleure performance personnelle (12''70). L'Américaine Nia Ali s'est imposée en 12''61, Ditaji Kambundji prenant la troisième place.

04.06 - Basket 3x3 : la Serbie à nouveau sacrée

L'équipe masculine de Serbie a remporté pour la sixième fois en huit éditions la Coupe du monde de basket 3x3, en battant les États-Unis 21 à 19, dimanche à Vienne. Les Serbes se sont imposés grâce aux sept points de Dejan Majstorovic, trois de moins que son adversaire, Jimmer Fredette, ex-joueur NBA passé notamment par Sacramento, Chicago et La Nouvelle-Orléans au début des années 2010. Dans le tournoi féminin, la victoire est revenue aux États-Unis qui ont battu en finale la France 16 à 12. Les Américaines, championnes olympiques en titre, n'avaient plus remporté l'épreuve depuis 2014 et comptent désormais trois titres mondiaux.

04.06 - Superbike : Aegerter 11e à Misano

Dominique Aegerter (Yamaha) n'a pas confirmé dimanche sa belle 6e place de samedi en championnat du monde Superbike à Misano. Le Bernois a cette fois dû se contenter du 11e rang. Il occupe la 7e place provisoire du championnat dominé par l'Espagnol Alvaro Bautista (Ducati).

04.06 - Golf : Kim Métraux recule à Helsingborg

Kim Métraux n'a pas réussi à obtenir son meilleur classement de l'année. La Vaudoise, qui était 10e du Helsingborg Open en Suède samedi, a reculé lors du dernier tour au 23e rang. Elle a notamment connu des soucis au putting.

04.06 - Dauphiné : Christophe Laporte remporte la 1ère étape

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 1ee étape du Critérium du Dauphiné dimanche à Chambon-sur-Lac. Il a du même coup endossé le maillot jaune. Le Varois âgé de 30 ans s'est imposé alors que le peloton des favoris a repris le Belge Rune Herregodts, échappé depuis le début de la journée, à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée seulement. C'est la 29e victoire professionnelle de la carrière de Laporte.

04.06 - Cyclisme : Démare remporte la Brussels Classic

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la Brussels Classic en devançant au sprint le Danois Tobias Lund Andresen et le Belge Jordi Meeus à l'ombre du stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Démare, qui avait déjà remporté cette semi-classique belge en 2017, faisait partie d'un groupe de 23 attaquants au sein duquel ne figurait pas le Belge Tim Merlier, l'un des favoris du jour.

04.06 - Beachvolley : Hüberli/Brunner sorties en demi-finale

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont été sorties en demi-finale du tournoi Elite 16 à Ostrava. La paire suisse a subi la loi des Brésiliennes Patricia/Duda, qui ont gagné 18-21 21-11 15-12. Elle a ensuite aussi perdu le match pour la troisième place, face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brendie Wilkerson, sur le score de 21-16 21-14.

04.06 - Triathlon : du bronze pour Schär et Briffod

Les triathlètes vaudois ont brillé lors du championnat d'Europe à Madrid. Tant Cathia Schär (21 ans) qu'Adrien Briffod (27 ans) ont obtenu une médaille de bronze en distance olympique. Cathia Schär a même figuré en tête après la partie en vélo. Sur les 10 derniers km de course, elle a été dépassée par Jeanne Lehair, une Française qui porte les couleurs du Luxembourg, et par l'Allemande Lisa Tertsch. En raison de la mauvaise qualité de l'eau dans la capitale espagnole, la partie de natation (1,5 km) a été remplacée par une course de 5 km. La course masculine a été remportée par l'Espagnol David Castro Fajardo devant le Britannique Jonathan Brownlee. Briffod est arrivé 14 secondes plus tard que le vainqueur.

04.06 - Hippisme : Guerdat gagne la Coupe de Suisse

Steve Guerdat a comblé une petite lacune dans son immense palmarès. Le Jurassien a en effet remporté la Coupe de Suisse, une épreuve disputée avant le Grand Prix dans le cadre du CSIO de Saint-Gall. Sur Easy Star, Guerdat - déjà champion olympique et plusieurs fois vainqueur de la finale de la Coupe du monde - a précédé Martin Fuchs (Viper) et le champion de Suisse Bryan Balsiger (Don Juan).

04.06 - Formule E : deux Suisses dans les points à Jakarta

Maximilian Günther (Maserati) a remporté la deuxième course du week-end de formule E à Jakarta. Vainqueur la veille, son compatriote allemand Pascal Wehrlein (Porsche) a cette fois fini 6e, mais il a pris la tête du championnat. Sous une forte chaleur, Günther, parti de la pole, a devancé le Britannique Jake Dennis (Andretti) et le Néo-Zélandais Mith Evans (Jaguar). Deux Suisses ont pu entrer dans le top 10: Edoardo Mortara (Maserati) s'est classé 8e et Sébastien Buemi (Envision) 10e. Au championnat, Wehrlein mène avec 134 points. Dennis en a 133 et le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision) 128. Buemi est 9e avec 62 points.

04.06 - Rallye de Sardaigne : victoire de Thierry Neuville

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le rallye de Sardaigne devant le Finlandais Esapekka Lappi, son équipier au sein de l'équipe sud-coréenne. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), champion du monde en titre et 3e dimanche, conserve la tête du championnat du monde devant Neuville au terme de cette 6e manche de la saison qui en compte 13. C'est la 18e victoire de Neuville en WRC, sa première depuis le rallye du Japon la saison dernière.

03.06 - Football : Blanc réélu à la présidence de l'Association suisse

Dominique Blanc (72 ans) a été réélu à la présidence de l'Association suisse de football (ASF). Le Vaudois, qui n'avait pas d'opposant, entamera ainsi un troisième mandat de deux ans. Les délégués ont par ailleurs approuvé à l'unanimité une réforme structurelle. Désormais, deux femmes feront partie du comité central de l'ASF, dont le nombre de membres passera de sept à neuf.

03.06 - Hippisme : Victoire suisse dans la Chasse

La Suisse a fêté un nouveau succès dans le CSIO de St-Gall lors de la Chasse, épreuve principale de la journée de samedi. La Soleuroise Barbara Schnieper s'est imposée sur Inook en signant un sans-faute, s'imposant avec une seconde et demie d'avance sur sa dauphine.

03.06 - BMX : Zoé Claessens 2e en ouverture de saison

La Vaudoise Zoé Claessens tient la forme. La vice-championne du monde 2022 a pris la 2e place de la manche d'ouverture de la Coupe du monde samedi à Sakarya en Turquie. Elle n'a été devancée que par la championne olympique de Tokyo, la Britannique Bethany Shriever. Meilleur Helvète chez les hommes, Simon Marquart s'est classé 5e.

03.06 - Superbike : Aegerter 6ème samedi à Misano

Dominique Aegerter (Yamaha) a décroché samedi la 6e place de la première des deux courses de Superbike programmées ce week-end à Misano. Le Bernois a concédé un peu plus de 19'' au vainqueur et leader du championnat du monde Alvaro Bautista (Ducati). Il pointe au 7e rang du classement des pilotes, avec 83 unités.

02.06 - Ligue 1 : Sergio Ramos et le PSG, c’est terminé

Le Paris Saint-Germain a annoncé vendredi soir le départ en fin de saison de son défenseur central espagnol Sergio Ramos, âgé de 37 ans et qui était arrivé au club il y a deux ans. «Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s'apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club», a écrit le PSG dans un communiqué.

02.06 - Super League : le Servette FC fait sa révolution de palais

Le Servette FC annonce officiellement la non-reconduction des contrats de Moritz Bauer, de Boris Cespedes, de Gaël Clichy, de Steven Deana et de Théo Valls. Parmi ces cinq joueurs, seul Gaël Clichy était un titulaire indiscutable au sein de l'équipe qui a terminé le championnat à la deuxième place. Par ailleurs, le club précise que le prêt de Kevin Mbabu est arrivé à son terme. Le défenseur international poursuivra en principe sa carrière à Fulham auquel il appartient.

02.06 - Bundesliga : Gladbach se sépare de son coach

Borussia Mönchengladbach, l'équipe des Suisses Jonas Omlin et Nico Elvedi, s'est séparé de son entraîneur Daniel Farke après une saison seulement. Ce dernier avait pris la succession d'Adi Hütter (ex Young Boys). Il n'a laissé l'équipe qu'au 10e rang. Son successeur n'a pas encore été nommé.

02.06 - MLS : l’Inter Miami vire son entraîneur

L'Inter Miami a annoncé le limogeage de son entraîneur anglais Phil Neville, après une série de quatre défaites et une dernière place au classement de la conférence Est de la Ligue nord-américaine de football (MLS). Alors que l'Inter Miami est souvent cité comme une destination possible pour la superstar argentine Léo Messi, donné partant du Paris SG, Neville sera remplacé à titre provisoire par un de ses adjoints... argentin, Javier Morales, a précisé le club.

02.06 - NHL : Patrick Kane opéré à la hanche

Patrick Kane ne sera pas opérationnel cet automne lors de la reprise de la NHL. Agé de 34 ans, l'ancien pigiste biennois a subi une intervention à la hanche qui l'immobilisera pendant plusieurs mois. Après presque 16 saisons à Chicago, Patrick Kane a rejoint à la fin février les New York Rangers qui ont été éliminés au premier tour des play-off par New Jersey. Elu MVP de la saison 2015/2016, Patrick Kane se retrouve désormais libre de tout contrat.

02.06 - Basketball : Nancy Fora signe à Tarbes

Nancy Fora poursuivra sa carrière en 1re division française. La meneuse internationale suisse, qui avait annoncé son départ d'Elfic Fribourg avant même la fin de la saison, s'est engagée pour un an avec Tarbes selon un communiqué du club français. La Tessinoise de 25 ans a remporté les cinq derniers titres de champion de Suisse sous le maillot d'Elfic.

02.06 - Ligue des champions : l’arbitre de la finale maintenu

L'arbitre polonais Szymon Marciniak, désigné pour la finale de la Ligue des Champions le 10 juin, a présenté ses excuses après une polémique sur sa participation à un congrès organisé par l'extrême droite. «Après réflexion et une enquête plus approfondie, il s'est avéré que j'ai été gravement induit en erreur et que j'ignorais totalement la véritable nature et les affiliations de l'événement», écrit Szymon Marciniak dans une déclaration communiquée par l'UEFA. L'UEFA, alertée jeudi par l'association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme Nigdy Wiecej ("Plus jamais") et qui avait déclaré prendre l'affaire «très au sérieux», a donc confirmé la désignation du Polonais pour arbitrer Manchester City - Inter Milan, le 10 juin à Istanbul.

01.06 - Hippisme : Jufer battu pour un dixième de seconde

Alain Jufer a manqué de peu la victoire lors de la principale épreuve de la journée inaugurale du CSIO de Saint-Gall. Le cavalier jurassien, qui chevauchait Dante, a été battu pour un dixième de seconde. C'est l'Anglais Harry Charles qui s'est imposé avec Aralyn Blue.

01.06 - Bundesliga : Stuttgart bien parti pour rester dans l'élite

Le Vfb Stuttgart est bien parti pour rester en Bundesliga. Il a en effet remporté le barrage aller promotion-relégation contre le SV Hambourg sur le score net de 3-0. Le match retour aura lieu lundi à Hambourg.

01.06 - Hippisme : Balsiger remplace Schwizer pour le Prix des Nations

Michel Sorg a dû procéder à un changement dans l'équipe de Suisse prévue pour le Prix des Nations vendredi au CSIO de Saint-Gall. Vancouver, le cheval de Pius Schwizer, est en effet blessé. C'est donc Bryan Balsiger et Dubai qui remplaceront la paire. Les trois autres Helvètes en lice seront Edouard Schmitz avec Gamin, Martin Fuchs sur Leone Jei et Steve Guerdat avec Venard. Les Suisses espèrent rééditer leur succès de 2022.

01.06 - Ski alpin : Matthias Mayer engagé comme conseiller

Retraité du Cirque blanc à 32 ans à la fin décembre à la surprise générale, le triple Champion olympique Matthias Mayer demeurera très proche de l'équipe d'Autriche. Il a, en effet, été engagé au titre de conseiller pour les disciplines de vitesse au sein de l'équipe nationale.

31.05 - Super League : Mets quitte définitivement le FCZ

Le FC Zurich a cédé définitivement le défenseur central Karol Mets (30 ans) au FC St-Pauli en deuxième Bundesliga. Il était déjà en prêt depuis une demi-année dans la cité hanséatique. L'international estonien aux 85 sélections était arrivé à Zurich en janvier 2022 en provenance du CSKA Sofia. Il a disputé un total de 32 matches officiels pour le FCZ. Il avait fait partie de l'équipe sacrée championne de Suisse au terme de la saison 2021-2022.

31.05 - Super League : Marc Hornschuh fidèle au FCZ

Marc Hornschuh portera toujours le maillot du FC Zurich lors de l'exercice 2023/24 de Super League. Le défenseur central allemand de 32 ans a prolongé d'un an son contrat avec le FCZ, qu'il avait rejoint durant l'été 2021.

30.05 - Football : la Suisse M17 privée de Mondial

La Suisse ne disputera pas la Coupe du monde M17 en novembre prochain. La sélection dirigée par Sascha Stauch s'est inclinée 4-2 devant l'Angleterre lors du match pour la 5e place de l'Euro en Hongrie. Après le 0-0 en phase de poules de mercredi dernier, la Suisse a raté le coche. Après avoir concédé l'ouverture du score, elle a, en effet, eu le bonheur de mener 2-1 juste après la pause grâce à des réussites d'Elio Rufener et du capitaine Demir Xhemalija. Seulement, les Anglais devaient inscrire trois buts en l'espace de neuf minutes pour forcer la décision.

28.05 - Super League : Trois départs au FC Zurich

Le FC Zurich a d'ores et déjà officialisé trois départs cet été. L'international norvégien Ole Selnaes et l'attaquant croate Roko Simic ne seront pas conservés. Le défenseur Ilan Sauter, formé au club, connaît la même infortune.

28.05 - Beachvolley : Victoire des Suissesses

Après les hommes à Gstaad, les femmes à Bratislava: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Menia Bentele/Anna Lutz ont offert à la Suisse une nouvelle victoire à la Coupe des Nations, dont les résultats ont une incidence sur la course à la qualification pour les Jeux de Paris 2024. Les Suissesses ont battu l'Ukraine en finale grâce au succès au Golden Set d'Esmée Böbner et de Zoé Vergé-Dépré.

27.05 - Challenge League : l’adversaire de Xamax connu

Rapperswil-Jona sera l'adversaire de Neuchâtel Xamax en barrage (31 mai/3 juin) pour une place en Challenge League. Les Saint-Gallois ont assuré leur place en s'imposant 3-1 à Bavois lors de la dernière journée de Promotion League.

27.05 - Handisport : Hug et Debrunner encore brillants

Marcel Hug (37 ans) et Catherine Debrunner (28 ans) ont encore brillé aux «ParAthletics 2023» à Nottwil. Le Thurgovien a battu le record du monde du 1500 m en 2'43''73. La Lucernoise a pour sa part amélioré celui du 100 m en 15''25 et celui du 1500 m en 3'12''03.

27.05 - Football : 38e sacre national pour Benfica

Le Benfica Lisbonne a été sacré champion du Portugal pour la 38e fois de son histoire. Il s'est assuré du titre en battant le relégable Santa Clara (3-0) lors de la dernière journée. Il termine avec trois points d'avance sur le FC Porto, vainqueur du Vitoria Guimaraes (3-0). Le club des Aigles, qui n'avait pas été champion depuis 2019, totalise 87 points en 34 journées, ainsi que l'attaque la plus prolifique (82 buts) et la défense la plus solide (20 buts).

27.05 - Premier League : Luton Town promu 31 ans après

Luton Town retrouve l'élite du football anglais après 31 ans d'absence. Le club a obtenu sa promotion en battant Coventry 1-1 ap, 6-5 tab en finale des play-off à Wembley. Luton rejoint ainsi dans l'élite Burnley et Sheffield United, qui avaient pour leur part obtenu leur billet pour la Premier League au terme des 46 matches de championnat.

27.05 - Escrime : le bronze pour la Suisse aux Européens M23

Les jeunes épéistes suisses ont décroché une troisième médaille dans les Européens M23 de Budapest. Le Genevois Sven Vineis, titré en individuel, Diego Erbetta, Jonathan Fuhrmann et Ian Hauri se sont parés de bronze dans l'épreuve par équipe. La Valaisanne Angéline Favre a également décroché le bronze dans ces joutes.

27.05 - Formule 3 : un Jurassien sur le podium à Monaco

Le Jurassien Grégoire Saucy (ART) a fêté un podium lors du sprint de formule 3 à Monaco. Il a en effet pris la 3e place et occupe ainsi le 2e rang provisoire du championnat.

27.05 - Football : nouveau défi en 1re Ligue pour Vogel

Le FC Naters s'est attaché les services d'un ancien capitaine de l'équipe de Suisse au poste d'entraîneur. Le club valaisan de 1re ligue a engagé pour un an l'ex-milieu défensif genevois Johann Vogel (46 ans/94 sélections), avec option pour une saison supplémentaire. Le Meyrinois a récemment dirigé les équipes de Suisse M19 et M17.

27.05 - Basketball : Monthey-Chablais tient son entraîneur

Monthey-Chablais a déniché le successeur de Patrick Pembele au poste d'entraîneur. Le club valaisan de SBL messieurs a engagé pour deux ans le Grec Christianos Chougaz (54 ans), qui dirigeait récemment l'Union Tarbes Lourdes en 3e division française.

26.05 - Super League : le FC Sion privé de Poha

Le FC Sion doit composer sans Denis-Will Poha jusqu'au terme de la saison. Le milieu de 26 ans a été suspendu pour trois matches après avoir été expulsé jeudi face à Lucerne pour une voie de fait.

26.05 - Escrime : les Suisses brillent à Budapest

Les espoirs suisses ont brillé lors des championnats d'Europe M23 de Budapest, à l'épée. Le Genevois Sven Vineis s'est paré d'or chez les messieurs, à seulement 19 ans, alors que la Valaisanne Angéline Favre (22 ans) a conquis le bronze chez les dames.

25.05 - Tennis : une nouvelle aventure pour Martina Hingis

Martina Hingis (42 ans) tente une nouvelle aventure. La Saint-Galloise a été engagée comme consultante pour le tennis par la télévision alémanique SRF. Elle fera ses débuts au micro lors de la finale de Roland-Garros.

25.05 - Athlétisme : Marcell Jacobs ne se rendra pas à Rabat

Le champion olympique italien du 100 m Marcell Jacobs, blessé au dos, a annoncé jeudi son forfait pour l'étape de Ligue de Diamant de Rabat, dimanche. Une absence qui privera le public de l'une des deux confrontations prévues avec le champion du monde américain Fred Kerley avant les Mondiaux de Budapest (19-27 août). «Je suis obligé de manquer la première confrontation de cette année avec Kerley à Rabat, que j'attendais avec impatience, en raison d'un léger problème lombaire que je vais tenter de régler le plus vite possible», écrit Jacobs sur son compte Instagram.

25.05 - Saut à skis : un concours dames à Engelberg

Pour la première fois, un concours de saut dames de la Coupe du monde sera organisé en Suisse. Il aura lieu du 15 au 17 décembre à Engelberg en même temps que l'épreuve masculine sur le grand tremplin du Titlis.

25.05 - Tennis : Paula Badosa renonce à Roland-Garros

L'Espagnole Paula Badosa (WTA 29) a déclaré forfait pour le tournoi de Roland-Garros qui débute dimanche. Elle souffre d'une fracture de fatigue. «A Rome, je me suis fait une fracture de fatigue à la colonne vertébrale», a écrit la joueuse de 25 ans sur ses réseaux sociaux. L'ancienne no 2 mondiale a précisé qu'elle ne serait pas en mesure de jouer en compétition «pendant plusieurs semaines». C'est à Roland-Garros qu'elle avait obtenu son meilleur résultat en Grand Chelem en atteignant les quarts de finale en 2021.

24.05 - Football : Zuber réussit le doublé avec l'AEK Athènes

Après le titre de champion, l'international suisse Steven Zuber a également gagné la Coupe avec l'AEK Athènes. En finale, l'équipe de la capitale s'est imposée 2-0 contre le PAOK Salonique.

24.05 - Ladies Open de Lausanne : Belinda Bencic présente

La no 1 suisse Belinda Bencic sera bien présente à la prochaine édition du Ladies Open de Lausanne du 24 au 30 juillet prochain. Il s'agira de la quatrième édition du tournoi WTA 250 lausannois. Bencic (WTA 11) avait atteint les quarts de finale l'an dernier où elle s'était inclinée contre la Croate Petra Martic, future lauréate du tournoi.

24.05 - Football : la Suisse affrontera l'Allemagne

L'équipe de Suisse garçons M17 est restée invaincue lors de son troisième et dernier match de poule au Championnat d'Europe en Hongrie. A Debrecen, elle a contraint l'Angleterre au nul (0-0). En raison d'une meilleure différence de buts, les Anglais se sont offert la première place du groupe devant les Suisses. Les joueurs helvétiques, qui s'étaient imposés auparavant contre les Pays-Bas et la Croatie, se qualifient pour les quarts de finale en tant que deuxièmes. Ils affronteront samedi l'Allemagne qui a remporté le groupe C avec trois victoires.

24.05 - Super League : deux départs au FC Lugano

Fabio Daprelà (32 ans) et Mickaël Facchinetti (32 ans) ne porteront plus le maillot de Lugano la saison prochaine. Le club tessinois n'a pas prolongé le contrat des deux joueurs. Daprelà, formé au FC Zurich et ancien international suisse juniors, évolue avec les bianconeri depuis 2017. Il était arrivé en provenance du Chievo Vérone. Facchinetti joue avec Lugano depuis 2020 et un transfert depuis Sion.

24.05 - Gymnastique : changement de coach pour la Suisse

L'Américaine Wendy Bruce-Martin (50 ans) quitte son poste d'entraîneur des dames à la Fédération suisse. Elle était en fonction depuis octobre 2021. Sa décision a été motivée par des «raisons personnelles» et la séparation s'est faite par consentement mutuel. Le Français Franz Kistler (38 ans), déjà membre de l'encadrement, reprend provisoirement les attributions de l'Américaine.

23.05 - Euro M17 : les Suissesses laminées 10-2 par la France

Les filles suisses M17 se sont largement inclinées en demi-finales de l'Euro en Estonie. Elles ont été battues 10-2 par la France quelques jours après avoir pris le meilleur sur le tenant du titre l'Allemagne au tour préliminaire. Les buts suisses ont été inscrits par Iman Beney (YB) sur le 1-4 et Anja Klingenstein (Aarau) sur le 2-6.

23.05 - Swiss League : avec dix équipes la saison prochaine

La Swiss League comprendra bien dix équipes lors du prochain Championnat 2023-2024. Les Ticino Rockets joueront désormais à Bellinzone et transformeront leur nom en «Bellinzona Rockets» après avoir quitté Biasca. Ainsi, le club tessinois rejoint Bâle, La Chaux-de-Fonds, GCK Lions, Olten, Sierre, Thurgovie, Viège, Winterthour et le néo-promu HCV Martigny pour le Championnat de Suisse de 2e division.

23.05 - NFL : Le Super Bowl 2026 aura lieu à San Francisco

Le Super Bowl 2026 aura lieu à San Francisco, a annoncé la NFL. Ce sera la deuxième fois que le Lewis Stadium des 49ers accueillera l'évènement. En 2024, le Super Bowl se jouera à Las Vegas, puis à La Nouvelle-Orléans l'année suivante.

23.05 - Ski nordique : Joel Bieri succède Berni Schödler

Le Bernois Joel Bieri (33 ans) a été nommé chef du saut et du combiné nordique à Swiss-Ski. Il succède à ce poste à Berni Schödler, qui a démissionné après 13 ans de fonction.

23.05 - Football : un nouveau coach pour le Liechtenstein

L'Allemand Konrad Fünfstück (42 ans) a été nommé sélectionneur du Liechtenstein à partir du 1er juin. Il succède à Martin Stocklasa, parti en mars diriger Vaduz.

22.05 - National League : Davos engage un défenseur finlandais

Le HC Davos a engagé un sixième étranger en la personne du défenseur finlandais Kristian Näkyvä (32 ans). Celui-ci a signé pour une saison, avec une deuxième en option. Näkyvä compte 23 sélections avec son pays. Il a notamment gagné la Champions Hockey League en 2015 avec le club suédois de Lulea. Le défenseur évoluait cette saison en Suède avec Örebro, avec qui il a disputé la Coupe Spengler fin décembre à Davos.

22.05 - Super League : Favé assistera Schultz

Le nouvel entraîneur Timo Schultz arrivera au FC Bâle la saison prochaine avec son assistant français Loïc Favé. Le duo était déjà actif en 2e Bundesliga avec St-Pauli Hambourg. Davide Callà restera en poste comme deuxième assistant au sein du club rhénan.

21.05 - Motocross : succès du Zurichois Jeremy Seewer en France

Jeremy Seewer (Yamaha) a remporté le GP de France MXGP à Villars-sous-Ecot. Le Zurichois âgé de 28 ans s'est imposé dans la 1re manche et a fini 2e de la seconde. Lors des 12 premières courses de la saison, il n'était monté qu'une fois sur le podium.

21.05 - Football : 10e titre consécutif pour Salzbourg

Salzbourg est assuré d'un 10e titre consécutif de champion d'Autriche. Le club a obtenu les points nécessaires en battant son poursuivant Sturm Graz 2-1. Philipp Kohn était dans la cage du champion, alors que Noah Okafor était blessé.

21.05 - Tennis : Andy Murray renonce à Roland-Garros

Andy Murray (ATP 42) renonce à participer à Roland-Garros. L'Ecossais âgé de 36 ans préfère se concentrer sur la préparation de la saison sur gazon. Murray va ainsi manquer le French Open pour la troisième fois de suite. Il avait été finaliste en 2016 contre le Serbe Novak Djokovic.

20.05 - Natation : limite olympique pour Ponti sur 200 m papillon

Noè Ponti a obtenu samedi sa limite olympique sur 200 m papillon. Le Tessinois de 21 ans a réalisé un chrono de 1'55''42 lors du meeting Mare Nostrum de Monaco, ce qui lui a valu une 3e place. Il avait déjà validé son ticket pour Paris 2024 sur le 100 m papillon, discipline dans laquelle il s'était paré de bronze aux JO 2021.

20.05 - Football : les Suissesses en demi-finales de l'Euro M17

Les filles M17 suisses se sont qualifiées pour les demi-finales du Championnat d'Europe en Estonie. Dans un match de poule décisif, la sélection dirigée par la coach Veronica Maglia a battu 2-1 l'Allemagne, tenante du titre. La Suisse affrontera la France mardi pour une qualification en finale. L'autre demi-finale opposera l'Espagne à l'Angleterre.

19.05 - Football : Darmstadt premier promu en Bundesliga

Le SV Darmstadt de l'attaquant suisse Filip Stojilkovic (ex-Sion) est de retour en Bundesliga. L'équipe proche de Francfort a remporté son match de l'avant-dernière journée 1-0 contre Magdebourg et ne peut plus être délogée d'une des deux premières places du classement. Il s'agit de la quatrième promotion des «Lys» en Bundesliga. La dernière avait eu lieu lors de la saison 2014-2015.

19.05 - VTT : Schurter et Flückiger renoncent aux Européens

Nino Schurter et Mathias Flückiger renoncent à participer aux championnats d'Europe de Cracovie à fin juin. Tous deux donnent la priorité à la Coupe du monde.

19.05 - Football : l’arbitre suisse Sandro Schärer blessé

L'arbitre suisse Sandro Schärer a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde M20 en Argentine, prévue du 20 mai au 11 juin. Le Schwytzois âgé de 34 ans est blessé à un mollet. La durée de son indisponibilité n'est pas connue.

19.05 - Ligue 1 : Marquinhos prolonge au PSG

Le défenseur brésilien Marquinhos (29 ans) a prolongé jusqu'en 2028 son contrat avec le Paris Saint-Germain, dont il est le capitaine. Le joueur est arrivé au club de la capitale à l'âge de 19 ans, en 2013, en provenance de l'AS Rome. «Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi», a déclaré Marquinhos, «convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir».

19.05 - Cyclisme : un nouveau forfait de marque sur le Giro

Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ne prendra pas le départ de la 13e étape du Tour d'Italie entre Borgofranco d'Ivrea et Crans-Montana. Le champion du monde 2019 a passé une mauvaise nuit avec de la toux et il s'est réveillé avec un fort mal de gorge. Pedersen a notamment remporté au sprint la 6e étape de cette édition du Giro.

19.05 - Tennis : Benoît Paire invité au Geneva Open

Les organisateurs du Geneva Open ont attribué la troisième et dernière wild-card au Français Benoît Paire (ATP 160). Le spectaculaire joueur âgé de 34 ans disputera le tournoi pour la troisième fois de sa carrière. Ce printemps, il a remporté un tournoi Challenger à Puerto Vallarta, au Mexique.

18.05 - Challenger de Bordeaux : Wawrinka sèchement sorti

Stan Wawrinka (ATP 84) a été stoppé en quart de finale du très relevé Challenger de Bordeaux, doté de 200'000 euros. Impressionnant vainqueur (6-3 6-0) d'Andy Murray (ATP 42) mercredi, le Vaudois s'est incliné 7-5 6-1 devant le Français Ugo Humbert (ATP 50) jeudi après-midi.

18.05 - Athlétisme : Audrey Werro en verve à Langenthal

Audrey Werro (19 ans) a brillé lors du meeting de l'ascension à Langenthal. La jeune Fribourgeoise a couru la distance inhabituelle de 600 m en 1'25''12. C'est la meilleure performance suisse de tous les temps, avec 1''04 de mieux que Regula Zürcher en 1996.

18.05 - Handball : le sélectionneur Martin Albertsen s'en va

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames Martin Albertsen (49 ans) quitte son poste malgré un contrat valable jusqu'à fin 2024. Le Danois a demandé à partir pour aller coacher un club européen réputé, et la Fédération a donné suite à sa requête.

18.05 - Football : neuvième succès consécutif pour Wolfsburg

Wolfsburg a remporté la Coupe d'Allemagne dames pour la neuvième fois consécutive. En finale à Cologne, les finalistes de la Ligue des champions (le 3 juin à Eindhoven contre Barcelone) ont battu Fribourg 4-1.

18.05 - Coupe Davis : un Suisse-France pour commencer

L'équipe de Suisse connaît son programme pour la phase de groupes de la Coupe Davis. En lice à Manchester du 12 au 17 septembre, la sélection du capitaine Severin Lüthi affrontera la France le mardi 12, la Grande-Bretagne le vendredi 15 et l'Australie le samedi 16. Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifieront pour la grande finale à Malaga (21-26 novembre).

17.05 - Basketball : un nouveau coach pour les Suissesses

Hervé Coudray est le nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse dames. Responsable technique national, le Français succède à Domenico Marcario qui s'est tourné vers le 3x3. Il sera secondé par deux assistants qui oeuvrent en LNA, Eleni Kafantari (Kanti Aarau) et Romain Gaspoz (Elfic Fribourg). Agé de 57 ans, Hervé Coudray a rejoint Swiss Basketball l'automne dernier après une longue carrière sur les bancs des équipes françaises tant masculines que féminines.

17.05 - Cyclisme : mauvaise nouvelle pour Geoghegan Hart

Dans la soirée, Ineos a fait savoir dans un communiqué que Tao Geoghegan Hart s'était fracturé la hanche gauche et devrait se faire opérer. Victorieux du Giro en 2020, le Britannique est l'un des coureurs qui est allé à terre mercredi lors de l'étape la plus longue du Giro. Tao Geoghegan Hart occupait la troisième place du classement général.

17.05 - Cyclisme : Tudor Pro Cycling de la partie en Pologne

L'équipe Tudor Pro Cycling a reçu une invitation pour le Tour de Pologne (29 juillet au 4 août), qui figure au programme du World Tour. Il s'agira de la quatrième épreuve par étapes de la plus haute catégorie disputée par la formation présidée par Fabian Cancellara. Elle a déjà disputé Tirreno - Adriatico et le Tour de Romandie. En juin, elle s'alignera sur le Tour de Suisse.

16.05 - Roland-Garros : Nick Kyrgios ne viendra pas

Nick Kyrgios (ATP 26) a déclaré forfait pour Roland-Garros. L'Australien âgé de 28 ans souffre toujours d'un genou. Le finaliste de Wimbledon 2022 n'a pas encore joué cette année sur le circuit ATP, après une opération à un ménisque en janvier.

16.05 - Football : deux tests avant la Coupe du monde

L'équipe de Suisse dames disputera deux matches de préparation avant la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Elle recevra ainsi la Zambie à Bienne le 30 juin (18h00) avant d'affronter le Maroc à Winterthour (18h00) le 5 juillet. Les deux adversaires des Suissesses participeront aussi à la Coupe du monde. La Suisse entamera la compétition le 21 juillet à Dunedin face aux Philippines.

16.05 - National League : contrat résilié avec Yves Stoffel

Lugano et son attaquant Yves Stoffel (22 ans) ont convenu de résilier à l'amiable le contrat qui les liait. Le joueur grison évoluait depuis 2021 avec les bianconeri, pour qui il a fait 81 apparitions.

16.05 - Football : Thorsten Fink retrouve de l'embauche

Thorsten Fink (55 ans) a été nommé entraîneur de St-Trond, en 1re division belge. Le technicien allemand avait par le passé notamment dirigé Bâle et Grasshopper en Suisse, ainsi que le SV Hambourg et Austria Vienne.

15.05 - Hockey : Johan Lundskog rebondit à Mannheim

L'ancien coach de Berne, le Suédois Johan Lundskog s'est engagé deux saisons comme entraîneur de Adler Mannheim, récent demi-finaliste en DEL. Lundskog avait dirigé le CP Berne de l'été 2021 à novembre 2022 avant d'être remplacé par le Finlandais Toni Söderholm, qui a quitté depuis le club de la capitale pour signer à Munich.

14.05 - Football : Steven Zuber décroche le graal en Grèce

Steven Zuber a cueilli le titre de Champion de Grèce sous le maillot de l'AEK Athènes. Buteur et passeur lors du succès 4-0 de l'AEK devant Volos lors de l'ultime journée, le Zurichois a tenu un rôle prépondérant dans ce sacre. L'international remporte un deuxième titre national neuf ans après avoir enlevé le Championnat de Russie avec le CSKA Moscou. Quant à l'AEK Athènes, il est couronné pour la treizième fois.

14.05 - Hippisme : Fuchs étincelant à Windsor

Martin Fuchs a remporté le Grand Prix du CSIO de Windsor. Montant Conner Jei, le Zurchois a devancé de 0''4 le Champion olympique Ben Maher dans le barrage. A la faveur de ce succès, Martin Fuchs a reçu un chèque de 125'000 euros.

14.05 - Tennis : un qualifié sur la route de Stan à Bordeaux

Stan Wawrinka (ATP 84) disputera dès mardi à Bordeaux son premier tournoi Challenger de l'année. Opposé à un qualifié d'entrée de jeu, le Vaudois pourrait retrouver Andy Murray (ATP 42), exempté du premier tour, en huitième de finale. Finaliste dimanche dernier du Masters 1000 de Madrid, Jan-Lennard Struff est la tête de série no 1 de ce Challenger doté de 200'000 euros.

14.05 - Cyclisme : Marc Hirschi triomphe en Hongrie

Marc Hirschi a remporté le Tour de Hongrie. Le Bernois n'a pas eu besoin de défendre son maillot de leader dimanche lors de l'ultime étape à Budapest. Elle a, en effet, été neutralisée en raison du mauvais temps. Marc Hirschi avait pris la tête du classement généra vendredi. Il partage le podium avec un autre coureur suisse, Yannis Voisard qui a a pris la troisième place. Le Jurassien de 24 ans a enlevé l'étape de samedi.

13.05 - MotoE : Premier départ et podium pour Krummenacher

Randy Krummenacher a connu les joies du podium pour son premier départ en MotoE. Le Bernois de 33 ans, venu se relancer dans cette catégorie labellisée «championnat du monde» depuis cette année, a pris la 3e place de la première course disputée samedi au Mans. Il est resté plus discret lors de la deuxième course, se classant 7e.

13.05 - Athlétisme : Lobalu domine Abraham

Dominic Lobalu a survolé les débats samedi dans le Grand Prix de Berne. Le réfugié sud-soudanais de 24 ans, qui pourrait bientôt représenter la Suisse, a bouclé les 10 miles du parcours en 47'41''. Il a devancé de 1'15'' le recordman de Suisse du marathon Tadesse Abraham. Chez les dames, Nicole Egger (5e) fut la meilleure Suissesse d'une course gagnée par la Kényane Jebichii Lydia Korir.

13.05 - Coupe de France : Bachmann et le PSG s'inclinent en finale

Ramona Bachmann n'a pas pu soulever une deuxième fois consécutive la Coupe de France. Le PSG s'est en effet incliné 2-1 face à son grand rival Lyon samedi en finale à Orléans, malgré une réussite sur penalty de son internationale helvétique (36e, 2-1). La star norvégienne Ada Hegerberg avait permis aux Lyonnaises de mener 2-0 dès la 23e, en signant un doublé.

13.05 - Golf : Kim Métraux de Heer 10e à Evian

Kim Métraux de Heer n'a pas manqué son retour sur le Ladies European Tour, après sept semaines de pause. La Lausannoise a pris une belle 10e place dans un tournoi disputé sur le parcours de l'Evian Championship, l'un des Majeurs du circuit féminin.

12.05 - Beachvolleyball : début réussi pour les Suisses

Les beachvolleyeurs suisses sont entrés avec succès dans la nouvelle saison de la Coupe des nations. Grâce à deux succès nets 2-0 contre la Turquie, Adrian Heidrich/Leo Dillier et Yves Haussener/Quentin Métral se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Gstaad. Les deux duos helvétiques affronteront samedi matin le Luxembourg. Le vainqueur du tournoi se qualifiera pour le tournoi final, qui se déroulera plus tard dans la saison avec huit nations. Une place dans le top 3 offrira une place pour le tournoi de qualification olympique de l'an prochain.

11.05 - Bundesliga : Sommer a-t-il trouvé son nouveau point de chute ?

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines au Bayern Munich, Yann Sommer va probablement quitter le club bavarois en fin de saison. Selon une information de «Blick.ch», le portier de la Nati pourrait rejoindre Manchester United.

Pour mémoire, la formation anglaise avait déjà voulu enrôler Sommer alors qu’il défendait encore la cage du Borussia Mönchengladbach l’été dernier. Le Suisse pourrait prendre la place de David de Gea dans la mesure où le contrat du gardien espagnol expire en juin. Affaire à suivre...

11.05 - Super League : Youan quitte St-Gall définitivement

Thody Elie Youan quitte St-Gall définitivement. Le club écossais d'Hibernian, chez qui l'attaquant évolue sur la base d'un prêt cette saison, a levé une option pour l'acquisition définitive du Français de 24 ans.

11.05 - Super League : Omeragic rejoint Montpellier

Le défenseur Becir Omeragic (21 ans) quittera le FC Zurich cet été après cinq années pour rejoindre Montpellier en Ligue 1. International à quatre reprises, il a disputé 109 matches et fêté un titre de champion de Suisse avec les Zurichois. Formé à Servette, le Genevois avait rejoint le FC Zurich en 2018 alors qu'il évoluait avec les M18 du club genevois.

10.05 - Serie A : la Juventus fixée le 22 mai

La justice sportive italienne réexaminera le 22 mai la pénalité de la Juventus Turin pour fraudes comptables présumées, suspendue le 20 avril pour une réévaluation. La cour d'appel de la Fédération avait infligé en janvier un retrait de quinze points à la Juve en raison de plus-values jugées artificielles lors de certaines ventes de joueurs. Mais le Collège de garantie du Comité olympique italien (Coni), saisi par le club, a provisoirement rendu ces points aux Bianconeri en avril en demandant une réévaluation.

10.05 - Golf : forfait de Tiger Woods

Tiger Woods, qui s'est fait opérer de la cheville droite le mois dernier, a déclaré forfait pour le Championnat PGA, deuxième levée du Grand Chelem de la saison qui se déroulera la semaine prochaine à Oak Hill dans l'Etat de New York. L'Américain aux quinze titres Majeurs avait subi une intervention pour soigner son arthrite post-traumatique d'une fracture talienne, ayant résulté de son grave accident de voiture subi en février 2021.

10.05 - European Hockey Awards : Cadieux et Törmänen nominés

Jan Cadieux et Antti Törmänen figurent parmi les nominés des «European Hockey Awards». Les entraîneurs de Genève-Servette et de Bienne sont en course pour le titre du coach de l'année. Champion de Suisse, Genève-Servette est nominé dans la catégorie de l'année avec Tappara Tampere, Växjö Lakers, Ocelari Trinec et les Beéfast Giants. Les gagnants seront connus le 13 juin.

10.05 - Handall : la Suisse disputera le match d'ouverture

La Suisse aura l'honneur de disputer le match d'ouverture de l'Euro 2024. Elle affrontera l'Allemagne le 10 janvier dans le stade de football de Dusseldorf qui pourra accueillir 50'000 spectateurs à cette occasion. Les autres adversaires de la Suisse dans le tour préliminaire seront la France, championne olympique en titre, et la Macédoine du Nord. Ces deux rencontres se dérouleront à Berlin.

10.05 - Patinage artistique : la Hongrie se retire

La Hongrie se retire de l'organisation des Championnats d'Europe, prévus fin janvier 2024 à Budapest. Le marasme économique et l'envolée des prix de l'énergie sur fond de conflit en Ukraine expliquent cette décision. Pour les mêmes raisons financières, la Hongrie s'était partiellement désengagée en début d'année de l'Euro féminin de handball, organisé avec l'Autriche et la Suisse l'an prochain. Après le retrait de Budapest, seule la ville de Debrecen accueillera des compétitions.

10.05 - Volleyball : l’entraîneur de la Suisse va s’en aller

L'entraîneur de l'équipe de Suisse messieurs Mario Motta quittera son poste cet été après le tour final du Championnat d'Europe. L'Italien de 62 ans était en poste depuis 2017. L'Euro aura lieu du 28 août au 16 septembre en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël. L'équipe de Suisse, qui s'est qualifiée pour la première fois pour un tour final, jouera en Italie avec le champion du monde en titre, l'Italie, la Serbie, l'Allemagne, la Belgique et l'Estonie.

09.05 - Ligue 1 : Antoine Kombouaré limogé

Nouvelle révolution de palais en Ligue 1, la seizième de la saison! Antoine Kombouaré a été démis de ses fonctions à la tête du FC Nantes. L'ancien joueur du FC Sion a été remplacé par Pierre Aristouy, le responsable des M19 qui devra assurer le maintien. Le FC Nantes a basculé du mauvais côté de la barre dimanche après sa défate 2-0 à domicile devant Strasbourg. Antoine Kombouaré a mené l'an dernier Nantes à la victoire en Coupe de France.

09.05 - Aerials : Andrin Schädler se retire à 22 ans

Andrin Schädler tire sa révérence à 22 ans. Le Zurichois a décidé de cesser sa carrière pour privilégier ses études. Il a participé à deux championnats du monde. Son meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde est une quatrième place en mars dernier St. Moritz.

09.05 - Challenge League : Christophe Moulin revient au bercail

Christophe Moulin rebondit à Neuchâtel Xamax. Limogé par Nice en janvier dernier avec Lucien Favre dont il était l'adjoint, Christophe Moulin sera dès la saison prochaine le directeur du football de Neuchâtel Xamax, le club où il a fait toutes ses classes de joueur et d'entraîneur. Il assumera la responsabilité de l'ensemble des activités en lien avec les aspects sportifs de la première équipe ainsi que de la Xamax Academy.

08.05 - Tennis : retour gagnant pour Leandro Riedi

Sur le flanc depuis la mi-mars en raison d'une fracture de fatigue, Leandro Riedi (ATP 58), comme Dominic Stricker la semaine dernière à Prague, a signé un retour gagnant. Le Zurichois a passé le premier tour du Challenger de Mauthausen, en Autriche. Leandro Riedi s'est imposé 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (8/6) sur sa cinquième balle de match face au Bulgare Adrian Andreev (ATP 212). Son adversaire au prochain tour sera le Croate Dino Prizmic (ATP 330).

08.05 - Cyclisme : coup d'arrêt pour Elise Chabbey

Coup d'arrêt pour Elise Chabbey ! Victime d'une chute dimanche lors de l'ultime étape du Tour d'Espagne, la Genevoise devra subir une intervention à la main en raison d'une fracture du scaphoïde. La durée de son indisponibilité n'a pas encore été définie.

08.05 - Judo : pas d'exploit pour les Suissesses aux Mondiaux

Binta Ndiaye et Fabienne Kocher n'ont pas créé la surprise aux Championnats du monde de Doha. La Lausannoise et l'Argovienne n'ont pas passé le cap des huitièmes de finale dans la catégorie des 52 kg. Binta Ndiaye a battu la Polonaise Aleksandra Kaleta avant de s'incliner devant l'Israélienne Gefen Primo. Quant à Fabienne Kocher, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2021, elle a gagné ses deux premiers combats avant d'être battue par la Japonaise Uta Abe, qui est parvenue à conserver sa couronne à la faveur de sa victoire en finale devant l'Ouzbèke Diyora Keldiyorova. Le bronze est revenu à la Française Amandine Bouchard et à l'Italienne Odette Giuffrida.

07.05 - Superbike : course solide d'Aegerter à Montmeló

Dominique Aegerter a pris la 8e place, dimanche, de la deuxième course du week-end de championnat du monde de Superbike à Montmeló, près de Barcelone. Samedi, le pilote bernois avait pris une bonne 5e place à l'occasion de la première épreuve. Au classement général, il occupe la 6e place provisoire. Aegerter et sa Yamaha ont concédé 16 secondes au vainqueur de l'épreuve, l'Espagnol Alvaro Bautista. Il lui a manqué 8 secondes pour grimper sur son premier podium dans la série.

06.05 - Curling : une arrivée chez les championnes du monde

Selina Witschonke remplacera à l'avenir Briar Schwaller-Hürlimann au sein du CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni. La Lucernoise quitte le Team St-Moritz pour rejoindre les championnes du monde. Schwaller-Hürlimann avait été priée de quitter le CC Aarau il y a quelques jours en raison de dissonances internes. La fille du champion olympique Patrick Hürlimann était pourtant partie prenante du titre mondial conquis il y a six semaines.

05.05 - Super League : fin de saison pour Dejan Sorgic

Le FC Lucerne doit composer sans Dejan Sorgic pour le sprint final de la Super League, annonce le club de Suisse centrale. L'attaquant de 33 ans, auteur de huit buts dans ce championnat 2022/23, souffre d'une double fracture aux côtes.

05.05 - Tennis : Riedi de retour la semaine prochaine

Leandro Riedi effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine à l'occasion du Challenger de Mauthausen en Autriche. Le Zurichois de 21 ans, actuellement 156e du classement ATP, a été éloigné du circuit pendant deux mois en raison d'une fracture de fatigue au pied droit.

04.05 - Serie A : Charles Pickel suspendu deux matches

Charles Pickel manquera les deux prochains matchs de Serie A avec Cremonese. Le milieu de terrain suisse de 25 ans a reçu un carton rouge mercredi contre Milan (1-1) et a été suspendu. Pickel fait partie des piliers de l'équipe lombarde, fortement menacée de relégation, qui dispute sa première saison en Serie A depuis 1996.

04.05 - National League : Wallmark signe à Fribourg-Gottéron

Le centre Lucas Wallmark s'est engagé pour deux saisons avec Fribourg-Gottéron. Le Suédois de 27 ans arrive des Zurich Lions où il a compilé 37 points au cours de la dernière saison. Wallmark sera le sixième joueur étranger à disposition de Christian Dubé aux côtés de ses compatriotes Andreas Borgman, Marcus Sörensen, Jacob De la Rose, de l'Américain Ryan Gunderson et du Canadien Christopher DiDomenico.

04.05 - Cyclisme : l'équipe nationale au Tour de Romandie féminin

La deuxième édition du Tour de Romandie féminin aura lieu du 15 au 17 septembre. Swiss Cycling sera représentée par une sélection sur les routes romandes. En revanche, la Fédération renonce à aligner une équipe sur la boucle nationale en raison du manque d'athlètes de haut niveau disponibles à ce moment de la saison.

03.05 - Dopage : un vice-champion olympique suspendu trois ans

Nijel Amos, vice-champion olympique du 800 m en 2012, a été suspendu trois ans pour dopage à un modulateur métabolique. Agé de 29 ans, le Botswanais avait été contrôlé positif le 4 juin 2022 aux métabolites du GW1516 lors d'un test hors compétition, et avait été suspendu provisoirement en juillet, juste avant les Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis). Nijel Amos est le troisième performeur de tous les temps sur le double tour de piste. Il avait couru en 1'41''73 en 2012 aux Jeux olympiques de Londres où il avait décroché l'argent derrière le recordman du monde kényan David Rudisha.

03.05 - Ski alpin : trois candidatures pour les Mondiaux 2029

Narvik et Soldeu se portent à nouveau candidats à l'organisation des Championnats du monde de ski alpin 2029. Les Norvégiens et les Andorrans ont déposé leur deuxième candidature après leur échec face à Crans-Montana lors du choix des Championnats du monde 2027. Le troisième candidat est Val Gardena. Pour les deux autres championnats du monde mis au concours, la FIS n'a annoncé qu'une seule candidature. Lahti souhaite organiser les Mondiaux de ski nordique en 2029, tandis que Planica souhaite organiser ceux de vol à skis en 2028.

03.05 - Super League : GC devra se passer de Carvalho

Blessé au genou droit samedi à Lugano, l'international M20 Filipe de Carvalho doit mettre un terme à sa saison. L'attaquant des Grasshoppers ne devra toutefois pas subir une intervention. Formé aux Grasshoppers, Filipe de Carvalho (19 ans) est apparu à 18 reprises cette saison en Super League. Il a inscrit un but, en janvier lors de la défaite 2-1 à domicile face aux Young Boys.

03.05 - Patinage artistique : longue suspension pour Jessica Pfund

La Chambre disciplinaire du sport suisse a prononcé une suspension de quatre ans à l'encontre de la patineuse artistique helvético-américaine Jessica Pfund (25 ans). Elle avait été contrôlée positive à l'amphétamine, à la cocaïne et à ses métabolites lors des Championnats de Suisse 2021. Cette suspension est effective depuis le 6 janvier 2022.

03.05 - National League : Bienne engage Derungs

Le HC Bienne annonce la venue de l'attaquant d'Ajoie Ian Derungs. Agé de 23 ans, Ian Derungs s'est engagé pour deux ans avec le club seelandais.

03.05 - Hockey : trois arbitres suisses au Mondial

Trois arbitres suisses officieront lors du championnat du monde en Lettonie et en Finlande qui débute le 12 mai: Stefan Hürlimann, Eric Cattaneo et Miroslav Stolc. Les trois hommes doivent leur sélection à leurs performances lors de la saison écoulée pour figurer dans le contingent des 32 arbitres issus de 12 pays retenus pour ce tournoi.

02.05 - Tennis : Djokovic pourra retrouver l'US Open

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic pourra participer à l'US Open cette année du 28 août au 10 septembre. Le 11 mai, le gouvernement américain a levé les exigences de vaccination pour les voyageurs internationaux. Le Serbe de 35 ans, qui n'est pas vacciné contre le covid, peut donc entrer dans le pays. En 2022, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem a dû renoncer à l'US Open et à l'Open d'Australie en raison de restrictions de voyage. Il a en outre manqué plusieurs Masters 1000 à l'étranger.

02.05 - National League : Adam Rundqvist reste en Ajoie

Le Suédois à licence suisse Adam Rundqvist quitte Thurgovie en Swiss League pour rejoindre Ajoie en National League. Le défenseur de 32 ans a signé un contrat d'un an avec le club jurassien. Après avoir terminé la saison avec Thurgovie, Rundqvist a disputé six matchs de play-out et de barrage pour Ajoie et a contribué, avec trois assists, au maintien de son club contre La Chaux-de-Fonds.

02.05 - National League : Louis Robin revient à Zoug

Louis Robin est de retour à Zoug. Parti en 2021 pour le Canada, le jeune attaquant yverdonnois de 20 ans retrouve la Bossard Arena après des saisons à Rimouski, Shawinigan et Val-d'Or. Il a inscrit 39 points en 44 matches la saison passée. Il avait pris part au Mondial M20 avec la Suisse en marquant deux buts et en faisant une passe.

02.05 - Hockey sur glace : Schumacher reprend la Suisse M17

Le nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse M17 se nomme Fabio Schumacher. A 39 ans, il quitte Zoug pour rejoindre la fédération le 1er juin. Ces dix dernières années, Schumacher était l'entraîneur de la relève du club de Suisse centrale. Durant la saison 2021/22, il a entraîné Zoug Academy en Swiss League et occupait dernièrement le poste de coach de l'équipe M20 en élite.

01.05 - Tour de Bretagne : Pellaud remporte le général

Privé de Tour de Romandie, Simon Pellaud a brillé sur les routes bretonnes. Le grimpeur valaisan de la formation Tudor a remporté le classement général du Tour de Bretagne, qui s'est conclu lundi à Châteaugiron. Il a pris les commandes à l'issue de la 3e étape, dont il avait pris la 2e place, et a défendu jusqu'au bout ce rang.

01.05 - Serie A : Frosinone premier promu en Serie A

Frosinone est la première équipe assurée d'être promue en Serie A la saison prochaine. La formation entraînée par le champion du monde 2006 Fabio Grosso a validé son ticket à quatre journées de la fin en battant la Reggina 3-1 lundi. Elle offre à ce club la troisième promotion de son histoire dans l'élite.

01.05 - National League : Toni Söderholm à la tête du Red Bull Munich

Remercié le mois dernier par le CP Berne, Toni Söderholm a rebondi en Allemagne. Le Finlandais de 45 ans entraînera le Red Bull Munich la saison prochaine.

01.05 - Patinage artistique : Daisuke Takahashi prend sa retraite

Le Japonais Daisuke Takahashi, devenu le premier homme asiatique champion du monde, a annoncé sa retraite sportive en même temps que celle de sa partenaire de danse sur glace Kana Muramoto. Agé de 37 ans, Takahashi s'était emparé du titre mondial à Turin en 2010 devant le Canadien Patrick Chan et le Français Brian Joubert, un mois après être devenu le premier patineur japonais à remporter une médaille olympique, en glanant le bronze aux Jeux de Vancouver. Après une première retraite sportive en 2014, il avait rechaussé les patins quatre ans plus tard, avant de se tourner vers la danse sur glace mixte en 2020 avec Kana Muramoto comme partenaire.

29.04 - Promotion League : Stade nyonnais boycotte un match

Le Stade nyonnais, actuel 2e de Promotion League, a boycotté son match prévu samedi à Saint-Gall contre Brühl. Le club vaudois a ainsi protesté contre la Swiss Football League et sa politique d'octroi des licences.

29.04 - Curling mixte : victoire des Américains

Cory Thiesse et Korey Dropkin ont apporté aux Etats-Unis leur premier titre mondial en curling mixte. En finale à Gangneung, ils ont dominé le Japon 8-2.

28.04 - Hockey : l’affiche de la 95e Coupe Spengler est connue

On connait désormais l'affiche de la 95e Coupe Spengler qui se déroulera du 26 au 31 décembre prochain. Elle réunira Davos, le Team Canada, le tenant du titre Ambri-Piotta, Frölunda, Dynamo Pardubice et KalPa Kuopio. Le club finlandais est la dernière équipe invitée par les organisateurs. Les Finlandais avaient remporté la Coupe Spengler en 2018 pour leur unique participation au tournoi à ce jour.

28.04 - LaLiga : double casquette pour Quique Sanchez Reyes

Getafe, qui avait limogé son entraîneur Quique Sanchez Flores jeudi, a nommé son directeur sportif Ruben Reyes pour lui succéder.Selon la presse locale, Quique Sanchez Reyes est devenu une solution de rechange après le refus du technicien José Bordalas, remercié du Valence CF en juin 2022. Quique Sanchez Flores a été destitué après la défaite de Getafe sur sa pelouse mercredi contre Almeria 2-1, laissant le club dans la zone rouge, à la 18e place, en Liga.

28.04 - National League : un troisième Suédois à Zoug

Le Suédois Andreas Wingerli s'est engagé pour deux ans avec l'EV Zoug. Cet attaquant de 25 ans évoluait au sein de son club formateur de Skelleftea. Avec l'arrivée d'Andreas Wingerli, les Zougois comptent six étrangers sous contrat pour la saison prochaine: les Suédois Niklas Hansson, Lukas Bengtsson et Andreas Wingerli, le Tchèque Jan Kovar, l'Américain Brian O'Neill et l'Allemand Marc Michaelis.

28.04 - National League : Kloten prolonge son topscorer

Le EHC Kloten a prolongé jusqu'au 30 juin 2025 le contrat de son topscorer Miro Aaltonen. Agé de 29 ans, le centre finlandais a comptabilisé 51 points en 54 rencontres. Par ailleurs, le club zurichois annonce la venue de deux attaquants étrangers. Le Finlandais Niko Ojamäki (27 ans) s'est engagé pour deux saisons. Il vient de remporter la Ligue des Champions avec Tappara Tampere. Le Canadien Tyer Morley (31 ans) a, pour sa part, signé pour un an. Il avait également évolué à Tampere avant de rejoindre l'été dernier Wolfsburg.

27.04 - Handball : la Suisse qualifiée pour l’Euro 2024

La Suisse disputera l'Euro 2024 en Allemagne. La formation de Michael Sutter est assurée de terminer à la deuxième place, synonyme de qualification directe, du groupe 6 du tour préliminaire après le succès de la Hongrie sur la Lituanie. Victorieuse 26-19 de la Géorgie mercredi, la Suisse participera à sa cinquième finale de l'Euro après 2002, 2004, 2006 et 2020.

27.04 - National League : Manix Landry sur les traces de son père

Ambri-Piotta annonce l'engagement pour les deux prochaines saisons de Manix Landry. Agé de 20 ans, ce centre canadien possède une licence suisse. Drafté par Arizona au cinquième tour en 2021, il évoluait dans la ligue juniors de la QMJHL au Canada. Son père Eric Landry a porté les couleurs d'Ambri-Piotta de 2010 à 2012.

27.04 - Beachvolley : retour gagnant pour Vergé-Depré/Mäder

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont signé un retour gagnant sur le front de l'Elite-Tour. A Uberlandia, elles ont enlevé 21-15 21-15 21-15 le derby suisse qui les opposait à Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré. Joana Mäder a livré sur le sable brésilien son premier match depuis cette funeste finale du 19 juin dernier pour le bronze des Championnats du monde de Rome où elle s'était blessée à l'épaule. Cette rencontre n'était pas également une rencontre comme les autres pour Anouk Vergé-Dépré qui était opposée à sa soeur cadette Zoé.

27.04 - LaLiga : Getafe limoge son entraîneur

17e de la Liga, Getafe s'est séparé de son entraîneur Quique Sánchez Flores, après avoir enchaîné mercredi un cinquième match sans victoire. Battu 2-1 par Almeria lors de la 31e journée, Getafe est désormais menacé par la relégation. Quique Sánchez Flores avait été engagé en octobre 2021. Selon la presse locale, l'Espagnol José Bordalás, déjà passé à Getafe entre 2016 et 2021, serait favori à sa succession.

27.04 - Football : Steven Zuber brille face au PAOK

Steven Zuber a montré la voie à suivre pour l'AEK Athènes, vainqueur 4-0 du PAOK Salonique mercredi dans les play-off du championnat de Grèce. Le Zurichois a ouvert la marque à la 21e minute, signant sa troisième réussite en six matches dans ces play-off. L'AEK Athènes occupe la tête du classement, à égalité de points avec le Panathinaikos qu'il affrontera dimanche dans le choc au sommet. Zuber (31 ans) retrouve la forme au bon moment: il n'avait marqué que trois fois en 18 apparitions durant la phase préliminaire.

26.04 - F1 : Laurent Mekies nouveau directeur d'AlphaTauri

Le Français Laurent Mekies va remplacer l'Autrichien Franz Tost comme directeur d'AlphaTauri, a annoncé l'écurie italienne de Formule 1 dans un communiqué diffusé mercredi. La date de prise de fonction de Mekies sera précisée ultérieurement, mais il est acté que Tost quittera son poste à la fin de la saison 2023.

26.04 - Handball : la Suisse quasiment qualifiée pour l’Euro

L'équipe de Suisse masculine a pratiquement son ticket pour l'Euro 2024, prévu en janvier en Allemagne, en poche. La sélection de Michael Suter a décroché un succès crucial en Géorgie (26-19) mercredi dans le cadre des éliminatoires. Il ne manque qu'un point à la formation helvétique pour valider sa qualification. Leader invaincu du groupe 6 devant la Suisse, la Hongrie pourrait le lui offrir dès jeudi en obtenant au moins le nul en Lituanie (3e). Sinon, la Suisse pourra décrocher son billet dimanche en accueillant la Lituanie.

26.04 - Curling mixte : Briar et Yannick Schwaller peuvent encore rêver

La Suisse a préservé ses chances d'atteindre la phase finale des Mondiaux de double mixte à Gangneung. Briar et Yannick Schwaller ont en effet battu la Suède 8-4, grâce à une excellente fin de partie, et notamment un coup de trois dans le septième et avant-dernier end. Les époux Schwaller affronteront les Allemands et les Japonais jeudi. Il semble probable qu'ils auront besoin de deux victoires pour continuer leur parcours dans ces Mondiaux.

25.04 - National League : Schneeberger et Mayer sanctionnés

Noah Schneeberger et Robert Mayer doivent passer à la caisse. Le défenseur de Bienne et le gardien de Genève-Servette écopent respectivement de 4000 et 2000 francs d'amende pour avoir simulé une faute lors de l'acte V de la finale des play-off. Il s'agit de la deuxième sanction du genre pour Schneeberger cette saison.

25.04 - Hockey : la Suisse M18 reçoit une correction

L'équipe de Suisse a subi une véritable correction à Bâle dans son dernier match de groupe des Mondiaux M18. Les juniors helvétiques ont en effet été écrasés 10-0 par les Etats-Unis. Grâce à ses précédents succès contre la Norvège et la Lituanie, la Suisse de Marcel Jenni a assuré son maintien. Elle jouera en quart de finale contre le Canada.

24.04 - Football : un nouveau contrat pour Pepe à Porto

Pepe (40 ans) n'est pas prêt à ranger ses crampons. Le défenseur central portugais a en effet prolongé d'un an son contrat avec le FC Porto. «La légende continue», a annoncé le champion du Portugal à propos de la signature de ce nouveau bail. Pepe était revenu à Porto en janvier 2019, après avoir passé dix ans au Real Madrid puis une saison et demie au Besiktas Istanbul.

24.04 - Youth League : L'AZ Alkmaar triomphe à Genève

L'AZ Alkmaar a remporté avec brio la Youth League 2022/23, compétition réservée aux M19 dont la phase finale était organisée au Stade de Genève. La formation néerlandaise a dominé les Croates de l'Hajduk Split 5-0 en finale lundi.

24.04 - Curling mixte : troisième succès pour la Suisse

Briar et Yannick Schwaller ont fêté un troisième succès en quatre matches au championnat du monde mixte à Gangneung. La paire suisse a battu la Turquie (Dilsat Yildiz et Bilal Cakir) 5-4 après un affrontement très serré.

24.04 - National League : Berne s’offre un attaquant tchèque

Le CP Berne a engagé pour deux ans l'attaquant tchèque Martin Frk (29 ans), qui évolue actuellement en AHL avec Springfield Thunderbirds. Le joueur au tir puissant est en Amérique du Nord depuis 2010. Il a joué le plus souvent en AHL (440 matches/177 buts), mais a quand même disputé 124 matches de NHL (20 buts/21 assists).

23.04 - Tour de Romandie : Alexandre Balmer renonce

Alexandre Balmer ne prendra pas part au Tour de Romandie qui commence mardi. Le Neuchâtelois de l'équipe Jayco AIUIa a participé à Liège-Bastogne-Liège dimanche et s'est dit fatigué des efforts consentis. Sur Instagram, le coureur de bientôt 23 ans a motivé sa décision en expliquant qu'il devait se reposer et qu'il ne sent pas encore en pleine santé.

23.04 - Superbike : Dominique Aegerter placé à Assen

Dominique Aegerter a connu un week-end faste à Assen. Sixième samedi, le Bernois a pris la quatrième place de la course de dimanche pour signer son meilleur résultat de la saison. Le pilote Yamaha occupe désormais la huitième place du Championnat du monde. Champion du monde en titre, Alvaro Bautista a fait coup double aux Pays-Bas. L'Espagnol reste désormais sur une série de six victoires de rang. Il a pris à Assen une option sans doute décisive sur un nouveau sacre.

23.04 - Formule E : pas le jour des Suisses à Berlin

Les pilotes suisses en Formule E n'ont pas connu la meilleure des journées à Berlin lors de la 8e manche du championnat du monde. Le pilote ABT Nico Müller s'est classé 9e, Sébastien Buemi 20e et Edoardo Mortara 22e. La course a été remportée par le Néo-Zélandais Nick Cassidy. Au classement du championnat du monde, l'Allemand Pascal Wehrlein mène avec 100 points, quatre points devant Cassidy. Buemi occupe la 8e place (57).

23.04 - Hockey sur glace: la Suisse file en quarts

La Suisse a remporté son deuxième match au Mondial M18. A Bâle, les joueurs de Marcel Jenni ont disposé de la Lettonie 5-1 et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Neuchâtelois Leo Braillard s'est mis en évidence. L'attaquant des Cataractes de Shawinigan en LHJMQ a inscrit deux buts. Mardi, la Suisse doit encore affronter les Etats-Unis qui ont réussi 19 buts en deux rencontres. Mais elle est déjà qualifiée pour les quarts de finale.

23.04 - Curling mixte : un premier revers pour la Suisse

Briar et Yannick Schwaller ont concédé leur première défaite au Championnat du monde mixte de Gangneung. Après deux victoires initiales, la paire suisse s'est inclinée 8-2 devant les Etats-Unis. Les époux Schwaller ont subi un coup de trois lors de deux ends de rang trop tôt dans la partie.

23.04 - Lutte : Damian von Euw échoue sur le fil

Il n'a manqué qu'une victoire à Damian von Euw pour offrir à la Suisse une médaille aux Championnats d'Europe de Zagreb. Le Schwytzois s'est hissé en demi-finale dans la catégorie des 85 kg. Il s'est incliné 5-1 devant le futur vainqueur, le Hongrois Istvan Takasz. Il a, ensuite, été battu 5-2 par le Bulgare Semen Novikov dans le match pour le bronze.

23.04 - Marathon de Zurich : record et titre pour Lehmann

Adrian Lehmann a été sacré Champion de Suisse du marathon. A Zurich, l'Argvoven a battu son record personnel de 45'' pour signer un chrono de 2h11'44''. La victoire est revenue au Kenyan Mark Kiptoo (2h09'12''). Samira Schnüriger a cueilli le titre chez les dames en 2h41'40'', loin des 2h24'14'' de la gagnante du jour, l'Ethiopienne Helen Bekele.

22.04 - Curling mixte : Briar et Yannick Schwaller brillent

Briar et Yannick Schwaller ont entamé de manière parfaite le championnat du monde de double mixte de Gangneung en Corée du Sud. Le couple helvétique a écrasé l'Angleterre de Lina et Michael Opel 11-2 forçant la décision en marquant 8 points entre le 2e et le 4e ends. La paire anglaise a abandonné après six des huit ends.

22.04 - Superbike : Aegerter se met en évidence à Assen

Le «rookie» Dominique Aegerter a signé samedi son meilleur résultat de la saison dans le championnat du monde de Superbike. Le Bernois de 32 ans a pris la 6e place de la première course programmée sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas. Il pointe au 6e rang d'un championnat du monde dominé par le tenant du titre Alvaro Bautista.

21.04 - Hockey : large victoire de la Suisse au Mondial M18

Battue par la Finlande jeudi pour son entrée en lice dans le tournoi, la Suisse a parfaitement rebondi dans le Championnat du monde M18. La sélection de Marcel Jenni s'est imposée 5-0 à Bâle devant la Norvège. Elle pourrait faire un pas de plus vers les quarts de finale si elle bat la Lettonie dimanche après-midi.

21.04 - Super League : le calendrier du FC Bâle modifié

La qualification du FC Bâle pour les demi-finales de la Conference League a des conséquences sur le calendrier de Super League. La rencontre de la 33e journée entre St-Gall et le FCB est reportée d'un jour au dimanche 14 mai à 16h30. Le match GC – Lucerne aura lieu un jour plus tôt, soit le samedi 13 mai à 18h.

21.04 - Coupe Spengler : Pardubice pour la deuxième fois à Davos

La liste des participants à la 95e Spengler Cup est presque complète. Outre Davos, le Team Canada, le tenant du titre Ambri-Piotta et les Suédois de Frölunda, le Dynamo Pardubice sera de la partie. Pour le sextuple champion tchèque, il s'agit de la deuxième participation au traditionnel raout grison après 2007, où il s'était classé 4e. Le sixième et dernier club participant cette année sera annoncé ultérieurement par les organisateurs.

21.04 - Basketball : Pembele quittera Monthey en fin de saison

Le BBC Monthey-Chablais entamera la saison 2023/24 de SBL avec un nouveau coach. Le contrat de Patrick Pembele ne sera en effet pas renouvelé cet été, annonce Le Nouvelliste. Le technicien de 30 ans occupait le poste d'entraîneur principal des Sangliers depuis mars 2019, lorsqu'il avait succédé à Manu Schmitt.

20.04 - Carnet noir : décès de Dominik Neff, ex-joueur d’YB

Joueur des Young Boys entre 1994 et 1997, Dominik Neff a trouvé la mort dans un accident de voiture à Chiètres. L'ancien demi était âgé de 47 ans.

20.04 - Hockey : pas d’exploit pour la Suisse au Mondial M18

La Suisse n'a pas signé d'exploit pour son entrée en lice dans «son» championnat du monde M18. Les Helvètes se sont inclinés 4-2 face à la Finlande jeudi soir à Bâle. Les protégés de Marcel Jenni ont pourtant témoigné d'une grande force de caractère, revenant à 2-2 grâce à des buts de Leo Braillard (37e) et de Matteo Wagner (39e) après s'être retrouvés menés 2-0. Mais la Finlande a repris les devants à la 52e avant de sceller le score dans une cage vide.

20.04 - Echecs : Nepomniachtchi arrache le nul

Jan Nepomniachtchi a préservé son avance jeudi dans le championnat du monde qui l'oppose au Chinois Ding Liren à Astana. Le Russe, qui a obtenu le nul avec les pièces noires lors de la huitième partie après 45 coups, mène 4,5 à 3,5. Le premier joueur à atteindre les 7,5 points sera sacré.

20.04 - National League : un attaquant canadien à Lugano

Le HC Lugano annonce la venue pour la saison prochaine de Canadien Michael Joly. Cet attaquant de 27 ans a évolué ces deux dernières années en Finlande, au HPK Hämeenlinna.

20.04 - Football : Rachel Rinast tire un trait sur la Suisse

Rachel Rinast ne portera plus les couleurs de l'équipe de Suisse. La défenseuse de 31 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. La perspective de la Coupe du monde cet été aux Antipodes rend cette décision encore plus forte. Sous contrat avec les Grasshoppers, Rachel Rinast compte 48 sélections. Elle a disputé la Coupe du monde 2015 au Canada ainsi que les Euros 2017 aux Pays-Bas et 2022 en Angleterre.

20.04 - Tour de Romandie : Tudor avec quatre Suisses

La formation Tudor a dévoilé sa sélection pour le Tour de Romandie qui débutera mardi prochain. Elle alignera quatre coureurs suisses: Tom Bohli, Sébastien Reichenbach, Joel Suter et Yannis Voissard. Le Danois Alexander Kamp et les Luxembourgeois Arthur Kluckers et Luc Wirtgen sont les trois autres coureurs retenus.

20.04 - National League : Texier repart à Columbus

Après une parenthèse d'une année à Zurich, Alexandre Texier retourne à Columbus pour honorer sa deuxième année de contrat. Agé de 23 ans, l'attaquant français sort d'une saison avec 15 buts et 25 passes décisives avec les Lions, éliminés par Bienne en demi-finale des play-off.

20.04 - NBA : Mike Brown désigné entraîneur de l'année

Mike Brown qui a conduit Sacramento en play-off pour la première fois depuis 2006, a été désigné à l'unanimité meilleur entraîneur de la NBA. Agé de 53 ans, Mike Brown avait déjà obtenu cette distinction en 2009 lorsqu'il était à la tête de Cleveland.

19.04 - NBA : Draymond Green suspendu un match

Golden State, champion sortant en grandes difficultés, sera privé de Draymond Green pour l'acte III de son duel du 1er tour des play-off face à Sacramento. Les Warriors sont menés 2-0. Draymond Green a été suspendu un match pour avoir marché sur le corps du Lituanien Domanta Sabonis, à terre.

19.04 - Carnet noir : Décès de Mike Zettel

Ancien entraîneur du SC Langenthal, Mike Zettel est décédé à l'âge de 69 ans dans l'Ontario. Le défenseur canadien avait connu une fructueuse carrière en Allemagne avant de rejoindre Langenthal en 1983. Il a ensuite porté les couleurs d'Uzwil avant de diriger le club bernois.

18.04 - Madrid : une wild card pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 84) a bénéficié d'une wild card pour le Masters 1000 de Madrid qui débutera mercredi prochain. Le Vaudois s'était hissé en finale du tournoi de la capitale espagnole en 2013 face à Rafael Nadal.

18.04 - Tennis : la Suisse en tête du classement des nations

La Suisse a pris la première place du classement des nations des dames. Victorieuse de la Billie Jean King Cup en novembre dernier à Glasgow, les Suissesses devancent désormais l'Australie pour occuper ce premier rang. Il s'agit d'une grande première pour le tennis suisse. Qualifiée directement pour la phase finale, la Suisse remettra son titre en jeu dans une ville qui reste à désigner. Swiss Tennis a fait acte de candidature pour cette phase finale avec le projet de jouer dans la patinoire de Zoug.

18.04 - Super League : le match Servette - St-Gall retardé

Le coup d'envoi du match de Super League Servette – Saint-Gall prévu le samedi 29 avril a été retardé de 18h00 à 20h30. La décision a été prise en raison de la finale de la Coupe de Suisse dames, qui opposera Servette-Chênois à Saint-Gall dès 17h00 le même jour au Letzigrund de Zurich.

18.04 - Super League : Shabani suspendu trois matches

Meritan Shabani (24 ans) a écopé de trois matches de suspension. L'attaquant allemand de Grasshopper avait été expulsé dimanche à la 39e lors du match contre Sion (1-3) en raison d'une faute grossière.

17.04 - Bundesliga : Omlin dans le onze idéal de Kicker

Jonas Omlin figure pour la deuxième fois de la saison dans le onze idéal du magazine Kicker. Le gardien international suisse a brillé samedi en Bundesliga, multipliant les parades pour permettre au Borussia Mönchengladbach de sauver un point sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1).

17.04 - Football : le Mondial M20 en Argentine

La FIFA a confié à l'Argentine l'organisation de la Coupe du monde M20 de cette année. Le tournoi se déroulera du 20 mai au 11 juin. Fin mars, la Fédération internationale de football avait retiré l'organisation du tournoi à l'Indonésie en raison d'un imbroglio politique. Le gouverneur de Bali avait annoncé vouloir empêcher l'entrée sur son sol de l'équipe israélienne. La Suisse ne fait pas partie des 24 nations participantes.

17.04 - Hockey : blessure à la cheville pour Marco Müller

Marco Müller (29 ans) doit renoncer aux Mondiaux. L'attaquant de Lugano s'est blessé samedi à Porrentruy en match amical contre la Slovaquie. Il souffre d'une déchirure des ligaments de la cheville droite. La durée de son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Le sélectionneur national Patrick Fischer a décidé de ne pas convoquer de remplaçant pour Müller lors de la deuxième semaine de préparation de l'équipe de Suisse avant les Mondiaux.

17.04 - Super League : deux départs au FC Saint-Gall

Le défenseur Alessandro Kräuchi (24 ans) et l'attaquant Fabrizio Cavegn (20 ans) vont tous deux quitter St-Gall et la Super League au terme de la saison. Ils se sont engagés auprès du FC Vaduz.

16.04 - WEC : Buemi s’adjuge les Six Heures de Portimao

Sébastien Buemi a remporté les Six Heures de Portimao, deuxième manche du championnat du monde d'endurance (WEC). Le Vaudois partageait le volant de la Toyota no 7 avec le Néo-Zélandais Brendon Hartley et le Japonais Ryo Hirakawa. L'autre Toyota, qui avait gagné en ouverture de saison à Sebring, a dû se contenter du 9e rang après avoir connu un problème mécanique en début de course. Le podium a été complété par la Ferrari no 50 (Antonio Fuoco/ITA, Miguel Molina/ESP et Nicklas Nielsen/DEN) devant la Porsche no 6 (Kevin Estre/FRA, André Lotterer/GER et Laurens Vanthoor/BEL).

16.04 - Bundesliga : Schwarz n’est plus l’entraîneur du Hertha Berlin

Le Hertha Berlin, lanterne rouge de Bundesliga, s'est séparé de son entraîneur Sandro Schwarz. Pal Dardai le remplace à six matches de la fin de la saison pour un troisième passage sur le banc du club.

15.04 - National League : pénalité de match rétroactive pour Maurer

Le juge unique de la National League a infligé une pénalité de méconduite pour le match rétroactive au défenseur de Genève-Servette Marco Maurer. C'est une demande du Player Safety Officer qui punit le coup de crosse subi par l'attaquant de Bienne, Tino Kessler à la 15e minute du premier match de la finale.

14.04 - Tennis : Rafael Nadal ne va pas mieux

Toujours pas remis d'une blessure à la hanche contractée en janvier durant l'Open d'Australie, Rafael Nadal est forfait pour l'ATP 500 de Barcelone qui débute lundi. «Je ne me sens pas prêt et je poursuis ma préparation en vue de mon retour à la compétition», a tweeté l'Espagnol de 36 ans, actuellement 15e joueur mondial et dont la présence à Roland-Garros fin mai est de plus en plus remise en question. Le 4 avril, il avait déjà annoncé devoir renoncer au Masters 1000 de Monte-Carlo, le premier grand tournoi de la saison sur terre battue où il détient le record de onze trophées. Le Majorquin s'entraîne mais il n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets.

14.04 - Super League : GC privé de Schettine

Grasshopper sera privé de son attaquant Guilherme Schettine (27 ans) pendant plusieurs semaines. Le Brésilien s'est blessé au genou droit dimanche lors de la défaite à Berne contre les Young Boys. Schettine souffre d'une déchirure du ménisque extérieur. L'attaquant a inscrit six buts cette saison en Super League en 17 apparitions.

14.04 - Saut à ski : Simon Ammann dans le cadre A

Simon Ammann figure dans le cadre A de Swiss Ski pour la prochaine saison. Rien ne s'oppose à ainsi à la prolongation de la carrière du quadruple Champion olympique qui fêtera ses 42 ans le 25 juin. Simon Ammann n'a toutefois pas encore clairement dévoilé ses intentions quant à son avenir. Cet hiver, Simon Ammannn s'est affirmé comme le no 2 de l'équipe de Suisse derrière le Lucernois Gregor Deschwanden. Ce dernier est le seul athlète dans le cadre de l'équipe nationale. En revanche, Kilian Peier passe du cadre de l'équipe nationale au cadre B. Le Vaudois s'est déchiré cet hiver les ligaments croisés du genou.

14.04 - Bundesliga : gros déficit pour le Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach accuse un déficit de 20 millions d'euros pour l'année 2022. Le limogeage de l'entraîneur Adi Hütter, qui avait été recruté au prix fort alors qu'il était sous contrat avec l'Eintracht Francfort et des revenus télévisuels en baisse expliquent en grande partie ce déficit. Le club de Jonas Omlin et de Nico Elvedi a ainsi perdu 50 millions d'euros lors de ses trois précédents exercices.

14.04 - Badminton : un derby romand en demi-finale

Les finalistes des play-offs de badminton de LNA seront déterminés ce week-end lors de matchs aller-retour. Le BC Uzwil, détenteur du titre des deux dernières années, affrontera l'Union Tafers-Fribourg et Badminton Lausanne Association, qui avait remporté les qualifications, sera défié par le BC Yverdon-les-Bains dans le derby romand. Les finales auront lieu les 6 et 7 mai.

13.04 - Football : le club de CR7 se sépare de Rudi Garcia

Le club saoudien Al-Nassr, où joue la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, s'est séparé «d'un commun accord» de son entraîneur Rudi Garcia. Le Français était en poste depuis juillet 2022. Dinko Jelicic, qui dirigeait l'équipe M19 du club saoudien, prend la succession de Garcia. Celui-ci avait des rapports difficiles avec ses joueurs, selon les observateurs.

13.04 - Super League : Lewin Blum prolonge l’aventure avec YB

Les Young Boys ont prolongé de deux ans, soit jusqu'en 2027, le contrat de Lewin Blum (21 ans). Le défenseur latéral est un pur produit de la formation du club bernois. Lors de la saison en cours, Blum a fait 25 apparitions en 27 matches de Super League. Il compte aussi sept sélections avec l'équipe de Suisse M21.

13.04 - National League : Lugano engage Matthew Verboon

Lugano a engagé pour la saison prochaine l'ancien international suisse juniors Matthew Verboon (23 ans). Formé à Genève-Servette, cet attaquant a évolué lors des quatre dernières saisons en NCAA pour Colgate University outre-Atlantique.

12.04 - Chiasso : un succès pour Elina Svitolina

Elina Svitolina a réussi son entame au tournoi ITF 60'000 dollars de Chiasso. L'ancienne no 3 mondiale, qui a repris la semaine dernière à Charleston la compétition après une année d'absence, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale à la faveur de son succès 6-4 6-2 devant la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 160). Sa prochaine adversaire sera une autre Roumaine en la personne d'Alexandra Ignatik (WTA 217).

12.04 - VTT : Multiples fractures au coude pour Filippo Colombo

Filippo Colombo ne gardera pas un souvenir lumineux de sa première participation à Paris - Roubaix. Pris dans une chute dimanche, le Tessinois de 25 ans souffre de multiples fractures au coude gauche. Il a été opéré lundi à son retour en Suisse. La durée de son indisponibilité n'est pas établie, mais sa présence lors des trois coups de la Coupe du monde de VTT le mois prochain à Nove Mesto semble exclue.

12.04 - Hockey sur glace : Simon Knak file à Milwaukee

La saison de Simon Knak n'est pas encore terminée malgré l'élimination du HC Davos en quart de finale des play-off. L'attaquant de 21 ans, qui appartient depuis 2021 à l'organisation de Nashville, rejoint les Milaukee Admirals en AHL pour la fin de la saison régulière et les séries finales. Sous contrat avec le HC Davos jusqu'au 30 juin 2026, Simon Knak a comptabilisé 23 points en 55 matches cette saison avec le club grison.

12.04 - Euros 2028 et 2032 : les candidatures dévoilées

L'UEFA a reçu trois candidatures dans les temps pour l'organisation des Championnats d'Europe 2028 et 2032. Comme l'UEFA l'a communiqué, la Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) et l'Irlande se sont avancées pour l'Euro 2028. La Turquie a montré de l'intérêt pour les deux tournois tandis que l'Italie vise l'organisation de l'Euro 2032.

12.04 - Hockey : Christian Hofstetter secrétaire général du Mondial 2026

Swiss Ice Hockey a nommé Christian Hofstetter secrétaire général du Championnat du monde 2026 qui se déroulera à Zurich et à Fribourg. L'ancien défenseur de LNA oeuvre depuis bientôt 15 ans au sein de la Fédération internationale (IIHF). Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain. Christian Hofstetter a notamment évolué à Fribourg-Gottéron entre 1989 et 1996. Il avait été nommé capitaine d'une équipe qui comptait alors dans ses rangs Slava Bykov et Andrey Khomutov.

11.04 - Super League : Bettoni suspendu, Constantin à l'amende

Coupable d'avoir jeté une bouteille sur le terrain samedi lors du derby contre le Servette FC (2-2), David Bettoni devra purger une suspension de deux matches. La Commission de discipline a également eu la main lourde contre le président sédunois. Christian Constantin devra, en effet, payer une amende de 2000 francs pour ses propos à l'encontre du corps arbitral tenus le 25 février lors de la défaite 4-0 à domicile contre St. Gall.

11.04 - Promotion League : Etoile Carouge limoge son entraîneur

Sale temps pour les entraîneurs genevois de Promotion League ! Un mois après le limogeage de Jean-Michel Aeby à Bienne, Thierry Cotting a été démis de ses fonctions à la tête d'Etoile Carouge, annonce Proxifoot. Il paie un début d'année fort médiocre avec une seule victoire en huit rencontres. Cette panne de résultats a relégué l'équipe à la septième place du classement alors que l'objectif déclaré est la promotion. Proxifoot précise qu'une solution interne sera privilégiée quant à la succession de Thierry Cotting.

11.04 - MotoGP : Marc Marquez forfait pour le GP des Amériques

Le pilote espagnol Marc Marquez (Honda) manquera le Grand Prix des Amériques de MotoGP en fin de semaine à Austin. Sa blessure à la main droite contractée lors de la première manche de la saison au Portugal n'est pas encore guérie, annonce son équipe.

11.04 - Hockey : Waeber remplace Hughes

Patrick Fischer a dû opérer un changement dans son cadre appelé à rencontrer la Slovaquie vendredi à Viège et samedi à Porrentruy pour la première phase de préparation du Championnat du monde. Ludovic Waeber (Zurich Lions) remplace Connor Hughes (Fribourg Gottéron). Le futur gardien du Lausanne HC a, en effet, renoncé pour des raisons familiales. On ne sait pas encore si Connor Hughes pourra rejoindre l'équipe de Suisse la semaine prochaine. Le championnat du monde se déroulera à Riga et à Tampere du 12 au 28 mai prochain.

11.04 - Super League : Dzemaili sanctionné pour une interview

Blerim Dzemaili a écopé d'un match de suspension pour avoir tenu de propos jugés offensants envers l'arbitrage lors d'une interview donnée à la mi-temps du match du 2 avril à St. Gall (2-2). Le FC Zurich a deux jours pour déposer un recours contre cette décision.

11.04 - Super League : Lucerne privé de Thibault Klidje

L'attaquant de Lucerne Thibault Klidje s'est blessé au ménisque droit à l'entraînement. L'international togolais de 21 ans a déjà été opéré et sera indisponible pour l'équipe de Mario Frick pendant au moins quatre mois. Cette saison, Klidje a disputé 14 matches de championnat pour l'équipe de Suisse centrale. Il n'a inscrit aucun but.

11.04 - Hippisme : Michel Sorg nouveau directeur de la FSSE

Chef d'équipe des cavaliers suisses de saut d'obstacles, Michel Sorg va devenir directeur de la Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE). Le Genevois succédera à Sandra Wiedmer dès le 1er mai. Sorg a commencé comme speaker et journaliste, puis il devint vice-directeur du CHI de Genève et chef d'équipe. Avec ses cavaliers de saut d'obstacles, Sorg est sous pression cette saison. Il doit encore décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Paris lors des championnats d'Europe en septembre à Milan.

10.04 - Curling : l’Ecosse sur le toit du monde

L'Ecosse du skip Bruce Mouat (28 ans) a dominé le Canada 9-3 en finale du championnat du monde à Ottawa. Après trois titres européens consécutifs, les Ecossais ont franchi un pas logique dans leur progression.

10.04 - Echecs : Ian Nepomniachtchi prend l’avantage

Le Russe Ian Nepomniachtchi a remporté une première partie face au Chinois Ding Liren dès leur deuxième duel dans le cadre du Championnat du monde d'échecs, lundi à Astana (KAZ). Nepomniachtchi a décroché ce succès alors que son adversaire avait les pièces blanches, ce qui permet de jouer le premier coup. Mais le Russe est encore loin du titre mondial, puisque le championnat du monde se déroule au meilleur des 14 parties. Les deux adversaires s'étaient neutralisés lors de leur première partie, dimanche.

08.04 - Curling : La Suisse connait son futur adversaire

La Suisse affrontera le Canada en demi-finale du championnat du monde messieurs à Ottawa. Le match commencera à 01h00 dans la nuit de samedi à dimanche. Les Canadiens ont décroché leur billet en étrillant la Suède 9-1 dans leur quart de finale.

08.04 - Hippisme : Bredow-Werndl conserve son titre

Jessica von Bredow-Werndl a remporté à Omaha (USA) la finale de la Coupe du monde de dressage. Il s'agit de son deuxième succès consécutif dans cette épreuve. La championne olympique allemande, montant Dalera, a réussi un score de 90,482% pour devancer nettement la Danoise Nana Skodborg Merrald (Blue Hors/87,146) et sa compatriote Isabell Werth (Quantaz/85,761). Cette épreuve s'est disputée sans participation suisse.

08.04 - Hockey : Rapperswil en Champions League

Avec la qualification de Genève-Servette pour la finale des play-off, les trois participants suisses en Champions League sont connus. Rapperswil rejoint Genève et Bienne. La CHL étant réduite de 32 à 24 équipes, la National League n'a plus que trois places à disposition.

08.04 - Football : Fin des espoirs pour les Suissesses

L'Euro M19 dames se déroulera cet été en Belgique sans la Suisse. La sélection dirigée par Kaan Kahraman a été battue 2-1 par la Serbie dans son deuxième match d'un mini-tournoi en Pologne et ne peut plus finir en tête du groupe avant même son dernier match contre la République tchèque. Les Suissesses avaient fait 0-0 contre la Pologne lors de leur entrée en matière.Les plus lusATS

07.04 - Athlétisme : Norah Jeruto suspendue provisoirement

La championne du monde en titre du 3000 m steeple, la Kazakhe d'origine kényane Norah Jeruto, a été suspendue provisoirement pour dopage, a annoncé l'Unité pour l'intégrité de l'athlétisme (AIU) vendredi. Jeruto (27 ans) représente le Kazakhstan en compétition depuis le 30 janvier 2022. L'été dernier à Eugene (Etats-Unis), elle est devenue championne du monde du 3000 m steeple en 8'53''02, ce qui fait d'elle la troisième meilleure performeuse de l'histoire.

07.04 - Football : Lia Wälti ne jouera pas contre l'Islande

La capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti ne jouera pas le match amical contre l'Islande ce mardi à Zurich. Elle a quitté le camp d'entraînement de l'équipe au lendemain du nul devant la Chine (0-0) pour se reposer quelques jours en accord avec la sélectionneuse Inka Grings.

06.04 - Football : succès de prestige pour l'Angleterre

L'Angleterre a remporté la «Finalissima» contre le Brésil (1-1, 4-2 tab). Cette rencontre opposait à Wembley les championnes d'Europe à celles d'Amérique du Sud. Ella Toone a ouvert le score à la 23e, mais Andressa Alves a égalisé dans les arrêts de jeu (93e). Les Anglaises ont été plus précises lors des tirs au but.

06.04 - Triathlon : Jan van Berkel arrêtera après l'Ironman Switzerland

Jan van Berkel (37 ans) mettra un terme à sa carrière professionnelle le 9 juin à Thoune après l'Ironman Switzerland. Le Zurichois a gagné cette épreuve à trois reprises (2018, 2019, 2021).

05.04 - Volleyball : un premier pas vers le titre pour Amriswil

Amriswil a remporté le premier acte de la finale des play-off. Les Thurgoviens se sont imposés 3-2 sur le parquet de Schönenwerd au terme d'un match serré. Les visiteurs ont pris un meilleur départ et gagné les deux premières manches. Mais les Soleurois ont su réagir pour revenir à égalité. Dans le set décisif, Amriswil a eu le dessus (15-11) et s'est ainsi mis en position favorable avant le deuxième match prévu lundi.

05.04 - National League : Ambri-Piotta se renforce

Ambri-Piotta annonce l'arrivée du gardien Davide Fadani (22 ans) en provenance de Lugano et l'attaquant Yannick Brüschweiler (23 ans), qui arrive de Rapperswil-Jona via un crochet par Olten.

05.04 - National League : Kloten engage deux défenseurs

Kloten a engagé pour la saison prochaine les défenseurs Matthew Kellenberger (24 ans) et Luca Deussen (19). Double national canado-suisse, Kellenberger arrive de la College League NCAA en Amérique du Nord. Deussen provient du propre mouvement junior du club zurichois, mais cette saison, il a fait ses gammes à Winterthour en Swiss League.

04.04 - Ligue 1 : l’ex-président d'Angers en garde à vue

Saïd Chabane, ancien président d'Angers, a été placé en garde à vue. Cette mesure a été prise dans le cadre d'une enquête pour «blanchiment en bande organisée». L'enquête préliminaire ouverte depuis juin 2022 au parquet de Bobigny vise également des faits d'"exercice illégal de la profession d'agent sportif". Celle-ci a été confiée au service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire.

04.04 - Hockey sur glace : partenariat entre Rapperswil et Winterthour

Les Rapperswil-Jona Lakers et le EHC Winterthour vont collaborer au niveau sportif lors de la saison 2023/24. Ce partenariat constitue une situation gagnante pour les deux clubs, ont-ils écrit. Les jeunes talents formés aux Lakers auront ainsi l'occasion d'avoir du temps de jeu en Swiss League avec Winterthour. Dans l'autre sens, les meilleurs éléments du club zurichois auront l'option d'aller gagner de l'expérience en National League avec «Rappi».

03.04 - Formule 3 : podium jurassien en Australie

Le Jurassien Grégoire Saucy (ART) s'est illustré lors de la course principale de formule 3 à Melbourne. Il a pris la 2e place dans le sillage du Brésilien Gabriel Bortoleto (Trident), lequel avait déjà gagné à Sakhir. Au championnat, Bortoleto est leader avec 58 points. Saucy est 2e avec 38 unités.

03.04 - Saut à ski : Berni Schödler quitte Swiss-Ski

Berni Schödler (51 ans) quitte Swiss-Ski après 13 ans d'activité. Le Grison était jusqu'à cet hiver chef des disciplines du saut à skis et du combiné nordique. Son successeur sera désigné ultérieurement.

03.04 - Football : une prolongation pour Voss-Tecklenburg

La Fédération allemande (DFB) et Martina Voss-Tecklenburg (55 ans) ont prolongé leur contrat de deux ans, soit jusqu'à l'Euro 2025. L'ancienne sélectionneuse de l'équipe de Suisse dirige les Allemandes depuis novembre 2018. En 50 matches, elle a fêté 38 victoires avec ses protégées. L'Allemagne avait été battue en finale de l'Euro dames l'été dernier à Wembley par l'Angleterre. Elle sera l'une des favorites de la Coupe du monde prévue cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

03.04 - National League : deux départs à Davos

Les défenseurs canadiens Aaron Irving (27 ans) et Joseph Morrow (30ans) quittent le HC Davos. Tout deux étaient arrivés en cours de saison, Irving à fin janvier et Morrow à mi-février. Les deux contrats étaient valables jusqu'au terme de la saison et ils n'ont pas été prolongés. Irving a joué 16 matches avec le club grison, alors que Morrow n'a fait que 3 apparitions. Davos a été éliminé en quarts de finale des play-off par les Zurich Lions.

03.04 - Formule 2 : Ralph Boschung perd la tête

Ralph Boschung (Campos) a perdu sa place de leader du championnat de formule 2 après le week-end de Melbourne. Le Valaisan n'a pas marqué de point lors des deux courses en Australie. C'est désormais le Japonais Ayumu Iwasa (DAMS) qui mène avec 58 points devant le Français Théo Pourchaire (ART/50) et le Danois Frederik Vesti (Prema/42). Boschung et le Monégasque Arthur Leclerc (DAMS) suivant avec 33 points chacun.

02.04 - National League : entraîneur et directeur sportif prolongent à «Rappi»

Rapperswil veut de la stabilité. Le club saint-gallois de National League a prolongé le contrat de l'entraîneur Stefan Hedlund et du directeur sportif Jannick Steinmann jusqu'en 2026. Les attaquants étrangers Nicklas Jensen et Jordan Schroeder ont prolongé d'une année, soit jusqu'en 2025. De plus, après deux ans passés en LHJMQ, l'international M20 Jonas Taibel revient dans son club formateur où il a signé pour trois saisons.

02.04 - Judo : Daniel Eich impérial le jour de ses 23 ans

Daniel Eich est monté pour la première fois sur le podium d'un tournoi du Grand Chelem à Antalya en terminant 2e. Le jour de son 23e anniversaire, l'Argovien n'a dû s'avouer vaincu qu'en finale par ippon face à l'Autrichien Aaron Fara dans la catégorie des moins de 100 kg. Eich avait déjà démontré sa bonne forme il y a un mois lors du tournoi du Grand Chelem à Tachkent en terminant 5e.

02.04 - Tennis : un premier titre pour l'Argovien Jérôme Kym

Quatre ans après ses grands débuts en Coupe Davis, Jérôme Kym (ATP 445) tient enfin son premier titre sur le Circuit Future. L'Argovien de 20 ans a enlevé le tournoi de Trente, qui était doté de 25'000 dollars. Il s'est imposé 7-6 (9/7) 6-2 en finale devant le Britannique Alastar Gray (ATP 303).

01.04 - Snowboard : Kalle Koblet conserve son titre national

Kalle Koblet a conservé son titre de champion de Suisse de snowboardcross. Le Zurichois s'est imposé à St-Moritz devant Valerio Jud et Nicola Lubasch. Vainqueur en Coupe du monde à la Sierra Nevada le 12 mars, Koblet a mis plus d'une seconde d'écart à ses rivaux. Chez les dames, la victoire est revenue à la Bernoise de 23 ans Luana Bianchi. Elle a devancé Anouk Dörig et Lara Casanova. Il s'agit du premier titre pour Bianchi qui avait fini 3e l'an dernier à Lenk.

01.04 - Super League : Albian Hadjari restera à Lugano

Le FC Lugano a acquis définitivement le défenseur Albian Hadjari (19 ans). En prêt depuis juillet dernier de la part de la relève de la Juventus, il a été acheté par le club tessinois avec lequel il est désormais lié jusqu'au 30 juin 2027. Le défenseur central formé à Bâle a rejoint l'équipe de la Juventus U19 en septembre 2020. Après avoir été prêté au FC Bâle, il a rejoint les Bianconeri l'été dernier. Il a disputé treize matches de Super League, trois de Coupe de Suisse et un du tour préliminaire de la Conference League.

31.03 - Golf : un Thurgovien proche de la victoire en Inde

Joel Girrbach est passé tout près de cueillir vendredi la deuxième victoire de sa carrière sur le Challenge Tour. Le Thurgovien de 29 ans a pris la 2e place d'un tournoi disputé sur le parcours de Karnataka en Inde. Le vainqueur du Swiss Challenge 2017 n'a concédé qu'un coup au vainqueur, le Français Ugo Coussaud.

31.03 - Saut à ski : le concours reporté à samedi matin

Le concours de vol à skis des finales de la Coupe du monde à Planica a été reporté vendredi après deux heures d'attente en raison du vent. Il est reporté à samedi matin (8h45!) et se disputera sur une seule manche. Il sera ensuite suivi le même jour par le concours par équipes.

31.03 - Biathlon : première à Lenzerheide avant Noël

La Biathlon Arena de Lenzerheide accueillera pour la première fois une étape de la Coupe du monde la saison prochaine. Selon le calendrier, l'événement aura lieu juste avant Noël du 14 au 17 décembre. La saison débutera le 25 novembre à Östersund (SWE) pour se terminer le 17 mars 2024 au Canada. Les Championnats du monde auront lieu en février à Nove Mesto en Tchéquie, un an plus tard à Lenzerheide.

31.03 - Lutte suisse : une ultime fête pour Christian Stucki

Christian Stucki (38 ans) ne disputera plus qu'une seule fête avant de mettre fin à sa carrière, le 11 juin prochain à Lyss. Le Roi de la Fédérale de 2019 avait initialement annoncé qu'il ferait ses adieux au terme d'une ultime saison. Mais les blessures l'ont contraint à revoir ses plans de retraite.

31.03 - National League : échange entre Kloten et Rapperswil

Kloten et Rapperswil-Jona procèdent à un échange de défenseurs pour la saison prochaine. Luca Capaul rejoint les Lakers, alors que Rajan Sataric effectue le chemin adverse. Tous deux ont par ailleurs signé un contrat de deux ans avec leur futur employeur.

30.03 - La Liga : le Barça s'exilera la saison prochaine

Le FC Barcelone sera forcé de s'exiler la saison prochaine. Le Camp Nou étant en travaux, le club catalan disputera ses matches à domicile au stade de Montjuic, qui avait accueilli les JO en 1992. Le Barça verra ainsi ses recettes baisser. Son enceinte provisoire a une capacité de 55'121 spectateurs, contre les 99'354 du Camp Nou.

30.03 - Super League : fin de saison pour Lukas Mai

Lugano sera privé jusqu'au terme de la saison de son défenseur central Lukas Mai (22 ans). L'Allemand sera prochainement opéré à Munich en raison d'une blessure à la cuisse droite. Mai souffre d'une déchirure du tendon proximal du muscle de la cuisse. L'opération aura lieu ces prochains jours. Le temps de guérison prévu jusqu'à la reprise du sport de compétition est d'environ quatre mois.

30.03 - Cyclisme : victime d’une chute, Bissegger doit faire une pause

Stefan Bissegger ne pourra pas prendre le départ du Tour des Flandres dimanche. Le Thurgovien de 24 ans devra également renoncer à Paris-Roubaix une semaine plus tard. La raison de cette pause forcée est une chute lors de la course d'un jour A Travers les Flandres mercredi, au cours de laquelle Bissegger s'est fracturé le poignet. Des examens complémentaires montreront si une opération est nécessaire.

30.03 - National League : Berne engage un Finlandais

Berne annonce un nouveau défenseur étranger. Le club de la capitale a signé pour deux ans le Finlandais de 27 ans Julius Honka. Drafté en 14e position par les Dallas Stars en 2014, Honka n'a jamais vraiment pu s'imposer en NHL. En 2019, il rentre au pays. Puis en 2021 il signe à Lulea en Suède. Cette saison, il a inscrit 27 points dont 12 buts en 46 parties. Il a encore ajouté 4 points (2 buts) en play-off.

30.03 - Super League : Lucerne privé de Denis Simani

Lucerne devra se passer de Denis Simani pour les quatre prochains matches de Super League. Le défenseur de 31 ans avait été expulsé lors d'un match amical le 24 mars contre Bellinzone, tout comme son adversaire Franco Romero. La commission de discipline de la Swiss Football League a infligé aux deux joueurs une suspension de quatre matches. Le FCL a fait appel de cette décision. Jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu, Simani reste suspendu. Il le sera donc dimanche lors du match à domicile contre Sion.

29.03 - Bundesliga : Kobel prêt à en découdre avec le Bayern

Leader de Bundesliga, le Borussia Dortmund pourra bien compter sur Gregor Kobel samedi lors du Klassiker face au Bayern Munich de Yann Sommer. Le gardien zurichois a manqué les quatre derniers matches du BVB en raison de douleurs à une cuisse. «Je suis en tout cas à nouveau apte au service», a-t-il expliqué à la chaîne Sky.

29.03 - NHL : le quatuor helvétique des Devils honoré

Le quatuor des joueurs suisses des New Jersey Devils en NHL a été honoré par... la Suisse. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Timo Meier et Akira Schmid (absent lors de la cérémonie), ont reçu le Swiss Impact Award des mains du consul suisse Niculin Jäger. Les quatre joueurs suisses sont récompensés pour leur contribution à la NHL et au bon comportement des Devils en NHL.

29.03 - Football : le Mondial M20 retiré à l’Indonésie

La FIFA a retiré mercredi à l'Indonésie l'organisation de la prochaine Coupe du monde messieurs des moins de 20 ans (20 mai-11 juin). Elle a pris cette décision en raison d'un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. «Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées», précise l'instance mondiale du football dans un communiqué, évoquant de possibles «sanctions» à l'égard de la fédération indonésienne.

29.03 - Gymnastique artistique : Siegenthaler remplace Habisreutinger

Stefanie Siegenthaler (24 ans) disputera ses sixièmes Championnats d'Europe mi-avril à Antalya en Turquie. La Zurichoise remplacera Lilli Habisreutinger. La Thurgovienne de 19 ans s'est blessée au genou gauche lors d'un entraînement à Macolin. Outre la revenante Stefanie Siegenthaler, la sélection dames sera formée de Lena Bickel, Caterina Cereghetti, Martina Eisenegger et Anny Wu à l'occasion de ces Européens. L'équipe visera au minimum la 13e place qui assure une qualification pour les Championnats du monde.

29.03 - Natation : record du monde pour McIntosh

Summer McIntosh, 16 ans, a battu mardi à Toronto le record du monde de 400 m libre qui était détenu par l'Australienne Ariarne Titmus. La Canadienne a réalisé un temps de 3'56''08, battant de 0''32 la précédente marque-référence réalisée par Titmus lors des Championnats d'Australie en mai 22 mai 2022.

28.03 - NHL : coup d’arrêt pour Philipp Kurashev

Touché à une épaule, Philipp Kurashev ne disputera pas les neuf derniers matches de la saison régulière de NHL avec les Chicago Blackhawks. L’attaquant grison s’est blessé voici quatre jours face aux Washington Capitals où il a été victime d’une charge. Cette saison, Philipp Kurashev (23 ans) a disputé 70 rencontres de NHL, cumulant 9 buts et 16 assists pour un total de 25 points.

26.03 - NHL : Akira Schmid renvoyé en AHL

En difficulté vendredi contre les Buffalo Sabres et placé en tribune samedi face à Ottawa, Akira Schmid, le portier des New Jersey Devils a été renvoyé en AHL. Le Bernois rejoint les Utica Comets, histoire de se refaire une santé. Son départ est aussi lié au retour de blessure du portier no 2, Mackenzie Blackwood.

26.03 - VTT : première succès pour Mathias Flückiger

Mathias Flückiger a signé son premier succès de la saison. Le Bernois s'est imposé à Rivera dans le cadre du Bike Tour suisse. Il a largement devancé Vital Albin et Luca Schätti. Flückiger a pris le large dès le premier des sept tours. Le vice-champion olympique a franchi la ligne avec plus de deux minutes d'avance.

26.03 - Escrime : déception pour les Suisses à Buenos Aires

Les épéistes suisses ne garderont de loin pas un souvenir impérissable de l'étape Coupe du monde de Buenos Aires. Ils ont pris une décevante 13e place par équipes après avoir battu l'Uruguay 45-10 et perdu tant contre le Venezuela (32-25) que face à la Corée du Sud (36-27). Dans la compétition individuelle, les Suisses n'ont guère brillé non plus. Alexis Bayard a fini 19e et Bruce Brunold 22e.

26.03 - Aviron : Cambridge remporte The Boat Race

L'université de Cambridge a remporté la traditionnelle compétition qui l'oppose à Oxford sur la Tamise à Londres. Au terme des 6,8 km du parcours, elle a devancé sa rivale d'une longueur. Cambridge compte désormais 86 succès contre 81 pour Oxford. Deux régates se sont conclues sans vainqueur. Le Suisse Jean-Philippe Dufour faisait partie du huit d'Oxford pour la deuxième fois après 2021, mais il a perdu comme voici deux ans.

26.03 - National League : Ajoie privé de son capitaine

Ajoie devra composer sans son capitaine Jordane Hauert pour le premier match du barrage de promotion/relégation face à La Chaux-de-Fonds. Jordane Hauert a e effet été suspendu pour un match à la suite d'un balayage commis à l'encontre d'Axel Holmström samedi lors du dernier acte du play-out de National League face à Langnau. Il écope en outre d'une amende de 1000 francs.

26.03 - Tennis de table : Rachel Moret cumule les titres

Rachel Moret (33 ans) a été la grande figure des championnats de Suisse à Berthoud. La Vaudoise a remporté le titre en simple dames, mais aussi en double dames et en double mixte. Chez les messieurs, Elias Hardmeier (21 ans) a obtenu son premier titre individuel.

26.03 - Badminton : domination asiatique au Swiss Open

Les Asiatiques ont dominé lors du Swiss Open à Bâle. La Thaïlandaise Pornpawee Chochuwong et le Japonais Koki Watanabe ont ainsi décroché le titre, respectivement en simple dames et simple messieurs.

26.03 - Football : l’Anglais Phil Foden opéré de l'appendicite

L'attaquant anglais Phil Foden a été opéré de l'appendicite dans la matinée, a annoncé la fédération (FA) dimanche. Le joueur de Manchester City était donc indisponible pour le match contre l'Ukraine à Wembley en qualifications de l'Euro 2024.

26.03 - Football : Thibaut Courtois forfait avec la Belgique

Le gardien de la Belgique Thibaut Courtois est forfait pour le match amical face à l'Allemagne mardi à Cologne, a annoncé la fédération belge (RBFA) dimanche. Le portier du Real Madrid souffre «d'une légère douleur aux adducteurs». «Par mesure de précaution», Courtois est mis au repos en perspective d'un programme chargé au Real Madrid ces prochaines semaines, selon la RBFA. Il avait participé à la victoire des Diables Rouges (3-0) vendredi en Suède en qualifications pour l'Euro 2024.

25.03 - Télémark : Amélie Wenger-Reymond dit stop

Amélie Wenger-Reymond (35 ans) a annoncé la fin de sa carrière. La Bâloise établie depuis longtemps en Valais est considérée comme la reine du télémark. Au cours de ses 15 saisons, entrecoupées de deux années sabbatiques pour cause de maternité, elle a tout gagné dans la discipline.

25.03 - Karaté : un nouveau titre pour Quirici

L'Argovienne Elena Quirici a fêté son troisième titre européen à Guadalajara dans la catégorie Kumite jusqu'à 68 kg. La cinquième des JO de Tokyo a battu en finale l'Azeri Irina Zaretska, la no 1 mondial. Quirici (29 ans) avait déjà été couronnée en 2016 et 2018 dans la même catégorie.

25.03 - Saut à ski : la Suisse sixième à Lahti

Le quartette suisse avec Gregor Deschwanden, Simon Ammann, Kilian Peier et Remo Imhof a pris la sixième place lors du saut par équipes de la Coupe du monde à Lahti. Les Suisses ont laissé une nation comme le Japon du champion olympique Ryoyu Kobayashi derrière eux. Le meilleur sauteur helvétique en Finlande fut Simon Ammann avec deux sauts à 118,5 m. La victoire est revenue à l'Autriche comme lors du premier concours par équipes de l'hiver, qui a précédé la Slovénie et la Pologne.

23.03 - Ski freestyle : saison terminée pour Mathilde Gremaud

Jeudi, la Fribourgeoise n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du dernier slopestyle de la saison. À Silvaplana, la récente championne du monde de la discipline a terminé au 20e et avant-dernier rang des qualifications remportées par la Canadienne Megan Oldham. Concernant les autres Suissesses en lice, Sarah Hoefflin et Giulia Tanno ont passé le cut.

23.03 - Football : la Suisse M17 dames qualifiée pour l’Euro

L'équipe de Suisse M17 dames a décroché sa qualification pour l'Euro prévu du 14 au 26 mai en Estonie. Elle a obtenu son billet en battant la Slovénie 3-1. Ce sera sa première participation à la phase finale depuis 2015.

23.03 - National League : Phil Baltisberger suspendu un match

Phil Baltisberger est suspendu pour un match à la suite de son coup de coude contre le Davosien Joakim Nordström à la 9e minute du 4e match des play-off de National League du mercredi 22 mars. Le défenseur des Zurich Lions écope en outre d'une amende de 2500 francs.

22.03 - Biathlon : interdiction totale pour les farts au fluor

La Fédération internationale de ski (FIS) et l'Union internationale du biathlon (IBU) ont décidé d'interdire tout usage du fart au fluor dès la saison prochaine. Les responsables ont fondé leur décision pour des questions de santé et de protection de l'environnement. De surcroît, une méthode de détection efficace a été développée en collaboration étroite avec un fabricant.

22.03 - Badminton : tous les Suisses éliminés à Bâle

Les 8es de finale du Swiss Open se dérouleront sans participation suisse à Bâle. Opposés à des adversaires plus forts, tant Jenny Stadelmann que Tobias Künzi ont été éliminés dès le 1er tour, sans toutefois démériter.

22.03 - Football : Gregory Wüthrich blessé

Le Bernois Gregory Wüthrich sera à nouveau indisponible pour son club de Sturm Graz suite à une blessure. Le défenseur s'est blessé musculairement au mollet droit lors du match de Championnat contre Tirol. Mi-février, l'ancien junior des Young Boys s'était retrouvé sur le flanc pour des problèmes aux adducteurs.

21.03 - Handball : décès de l'ancien sélectionneur suisse

Rolf Brack est décédé à l'âge de 69 ans. L'Allemand avait entraîné l'équipe de Suisse masculine de décembre 2013 jusqu'au printemps 2016.

21.03 - Swiss League : Hüsler et Fontana suspendus

La bagarre survenue le 17 mars durant l'échauffement du deuxième match de la finale des play-off de Swiss League a des conséquences. Cedric Hüsler (Olten) et Colin Fontana (La Chaux-de-Fonds) ont ainsi été sanctionnés. Hüsler a été puni de huit matches de suspension et d'une amende de 2100 francs. Fontana a pour sa part hérité de trois rencontres de suspension et de 1150 francs d'amende. Tous deux ont déjà purgé un match. La Chaux-de-Fonds mène 3-0 dans la série.

21.03 - National League : Gregory Hofmann sanctionné

Le fléau de la simulation épargne toujours moins le hockey sur glace. L'attaquant Gregory Hofmann (Zoug) a ainsi été sanctionné d'une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors du match des quarts de finale des play-off du 17 mars contre les Rapperswil-Jona Lakers.

21.03 - Tennis de table : six défaites par forfait pour Rio-Star Muttenz

Rio-Star Muttenz a écopé de six défaites 4-0 par forfait en LNA messieurs. Son joueur polonais Jakub Perek a joué dans deux autres championnats nationaux, alors que le règlement n'en admet qu'un. Les six matches durant lesquels Perek a évolué avec le club bâlois ont donc été déclarés perdus.

20.03 - National League : Künzle suspendu deux matches

Mike Künzle manquera les deux prochains matches des quarts de finale des play-off contre Berne. L'attaquant biennois est suspendu en raison d'une charge par derrière sur Cody Goloubef lors de l'acte III perdu 5-3 par Bienne. Künzle a écopé en outre d'une amende de 4170 francs.

20.03 - Football : le Portugal devra faire sans Pepe

Le défenseur Pepe (40 ans) est forfait pour les premiers matches du Portugal dans les qualifications de l'Euro 2024 contre le Liechtenstein et le Luxembourg. Le vétéran du FC Porto a été «déclaré indisponible» puis «dispensé» par le service médical de la Fédération. Il souffre d'une blessure à la jambe droite.

20.03 - Formule 2 : Boschung en tête du championnat

Ralph Boschung (Campos) est en tête du championnat de formule 2 après le week-end à Jeddah. Le Valaisan s'est classé 4e du sprint samedi, mais n'a pu faire que 19e de la course principale dimanche. Au général, il compte 33 points. Le Français Théo Pourchaire (ART) suit à une longueur et le Japonais Ayumu Iwasa (DAMS) accuse deux points de retard.

20.03 - LaLiga : le coach d’Elche viré

Elche a limogé son entraîneur Pablo Machin, qui était en poste depuis novembre seulement. Le club est dernier de la Liga avec seulement deux victoires depuis le début de la saison. Son successeur n'est pas encore connu. Il s'agit du troisième technicien d'Elche démis de ses fonctions depuis le début de la saison, après Francisco (28 novembre 2021 - 4 octobre 2022) et Jorge Almiron, resté cinq journées entre début octobre et début novembre 2022.

19.03 - VTT : Mathias Flückiger deuxième pour son retour

Pour sa première course après la levée de sa suspension, Mathias Flückiger a pris la deuxième place de la course de la Swiss Cup à Gränichen. Le Bernois n'a été battu que par l'Allemand Luca Schwarzbauer, qui l'a précédé de 29 secondes. Schwarzbauer a fêté une victoire en Coupe du monde en mai dernier (short-track). De son côté, Flückiger a précédé le Français Jordan Sarrou (3e), le champion du monde 2020 et son compatriote Lars Forster (4e).

19.03 - Saut à ski : record du monde dames à 226 m

Ema Klinec a établi un nouveau record du monde pour son premier concours professionnel de vol à skis. La Slovène a atterri à 226 m dimanche matin à Vikersund en Norvège. Il s'agit du plus long saut d'une femme sur un tremplin.

19.03 - National League : le Biennois Mike Künzle suspendu

Le Biennois Mike Künzle est suspendu de manière provisionnelle, annonce Swiss Ice Hockey dans un communiqué. L'attaquant est sanctionné pour avoir chargé par derrière Cody Goloubef à la 52e minute de l'acte III du quart de finale des play-off face à Berne. Une procédure ordinaire est en outre ouverte à son encontre.

18.03 - Curling : La Suisse commence par une victoire

Les Suissesses ont réussi leurs débuts au Championnat du monde dames à Sandviken en Suède. L'équipe de la skip Silvana Tirinzoni a battu 7-5 les Etats-Unis et 11-2 le Japon. Pour Silvana Tirinzoni et Alina Pätz, qui ont fêté les trois titres mondiaux consécutifs du CC Aarau, il s'agit des 23e et 24e victoires consécutives dans un Championnat du monde pour un record pour des Mondiaux instaurés en 1979. Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont pu faire la différence face aux Américaines grâce à quatre pierres volées. Contre les Japonaises les Suissesses ont réussi un coup à six pierres dans la maison au deuxième end. De quoi désarçonner complètement les Asiatiques et prendre une revanche contre l'équipe qui avait sorti à la surprise générale les Suissesses en demi-finale des Jeux olympiques à Pékin.

17.03 - Football : coup de jeune pour l’équipe de Belgique

Le nouveau sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, a décidé de ne pas sélectionner Axel Witsel et Dries Mertens pour le match des qualifications à l'Euro 2024 en Suède le 23 mars et la rencontre amicale en Allemagne le 26 mars. Après les récentes retraites internationales d'Eden Hazard, de Simon Mignolet et de Toby Alderweireld, ce sont deux autres trentenaires qui disparaissent de l'effectif des Diables Rouges, l'entraîneur italo-allemand ayant visiblement opté pour un rajeunissement après l'élimination de la Belgique dès le premier tour du Mondial 2022 au Qatar.

17.03 - Super League : Jeong quitte prématurément les Grasshoppers

Jeong Sang-Bin ne portera plus les couleurs de GC. Le club zurichois et les Wolverhampton Wanderers se sont mis d'accord pour résilier avec effet immédiat le contrat de prêt du joueur offensif sud-coréen de 20 ans, qui courait jusqu'à l'été prochain. Jeong, qui avait rejoint GC en janvier 2022, revient ainsi prématurément au sein du club de Premier League. Il a disputé 13 matches de Super League et deux matches de Coupe avec GC, mais n'a marqué aucun but.

16.03 - Saut à ski : les Suisses distancés à Lillehammer

Gregor Deschwanden a pris la 29e place du concours Coupe du monde de Lillehammer. Crédité de sauts à 118,5 m et à 107,5 m, le Lucernois a été le seul Suisse à se qualifier pour la finale. Simon Ammann s'est classé au 32e rang dans un concours qu'il avait gagné à trois reprises dans un lointain passé. Quant à Remo Imhof, il a terminé à la 40e place. Le Polonais David Kubacki a cueilli, pour sa part, sa cinquième victoire de la saison. A noter que l'Allemand Markus Eisenbichler a égalé le record du tremplin avec l'aide d'un vent favorable qui l'a porté à 146 m.

16.03 - Super League : Meschack Elia rempile avec YB

Meschack Elia (25 ans) a prolongé son contrat avec les Young Boys jusqu'en 2026. L'attaquant congolais évolue à Berne depuis 2020. Cette saison, il a fait 27 apparitions pour le leader de la Super League et inscrit 10 buts.

16.03 - Biathlon : Niklas Hartweg décevant

Niklas Hartweg a pris la 32e place de l'épreuve sprint Coupe du monde d'Oslo. Auteur d'un sans-faute au tir, le Schwytzois a été bien décevant sur ses skis alors qu'il aurait pu se classer une sixième fois cette saison parmi les dix premiers. La victoire est revenue à Johannes Thingnes Bö. Le Norvégien revenait aux affaires après avoir dû observer une courte pause en raison d'un test positif au coronavirus. Il est ainsi devenu le premier biathlète à enlever toutes les épreuves sprint d'une saison Coupe du monde.

16.03 - Swiss Ice Hockey : Rindlisbacher s’en va

Michael Rindlisbacher ne présentera pas l'automne prochain sa candidature à un troisième mandat à la présidence du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey. Agé de 67 ans, le Bernois entend consacrer plus de temps à sa famille. Il est membre du Conseil d'administration depuis 2015.

16.03 - Snowboardcross : pas d'exploit pour les Suisses

Les Suisses ont déçu lors de l'étape Coupe du monde à Veysonnaz. Tous ont été éliminés dès les quarts de finale en snowboardcross, y compris Kalle Koblet. Celui-ci avait fêté son premier succès il y a quelques jours à la Sierra Nevada.

16.03 - Hockey : fin d’aventure pour les Lugano Ladies

Le HC Lugano n'aura plus d'équipe féminine à partir de la saison prochaine. Les responsables ont décidé de cesser l'activité de cette section. Le manque de sponsors pour financer l'équipe est à la base de cette mesure. Les Lugano Ladies avaient été formées il y a cinq ans. Les Tessinoises ont obtenu deux titres de champion et une victoire en Coupe.

16.03 - Premier League : fin de saison pour Stefan Bajcetic

Le jeune milieu de terrain Stefan Bajcetic (18 ans) ne jouera plus cette saison. Le prometteur joueur de Liverpool est blessé à une cuisse. Il a effectué 19 apparitions cette saison avec les Reds.

15.03 - Carnet noir : décès de l'ex-président de la FFF

L'ancien président de la Fédération française de football Claude Simonet, en poste lors du sacre des Bleus à domicile au Mondial-1998, est mort à l'âge de 92 ans, a annoncé la FFF mercredi. Le dirigeant, qui avait présidé la «3F» de 1994 à 2005, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Nantes, a précisé la Fédération.

14.03 - Biathlon : deux grandes dames disent stop

Deux grandes dames du biathlon ont annoncé leur retraite au terme de la saison, soit ce dimanche à Holmenkollen, près d'Oslo. Il s'agit de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et de l'Allemande Denise Herrmann-Wick. Roeiseland (32 ans) a amassé 7 médailles olympiques et 17 aux Mondiaux. Elle avait remporté la Coupe du monde l'hiver dernier. Quant à Denise Herrmann-Wick (34 ans), elle compte 3 médailles aux JO et 9 aux championnats du monde.

14.03 - Challenge League : le président du FC Aarau s’en va

Philipp Bonorand (42 ans) ne se représentera pas cet été à la présidence du FC Aarau, après 12 ans en poste. Il avait laissé sous-entendre cette décision après les troubles causés samedi par des supporters après la défaite 3-2 contre Stade Lausanne-Ouchy.

13.03 - Ski alpin : trois Suisses en plus l'hiver prochain

Trois spécialistes suisses de géant ont décroché leur place en Coupe du monde pour l'hiver prochain lors des finales de Coupe d'Europe à Narvik. Il s'agit des Saint-Gallois Josua Mettler, qui a remporté le classement de la discipline, et Marco Fischbacher, ainsi que du Grison Livio Simonet.

13.03 - Saut à ski : Arnet pour la première fois dans le top 20

Sina Arnet a pris la 20e place en Coupe du monde à Lillehammer, grâce à des sauts de 107 et 109 m. C'est la première fois de sa jeune carrière que l'Obwaldienne âgée de 17 ans intègre le top 20.

13.03 - Super League : Enzo Crivelli suspendu trois matches

Enzo Crivelli (Servette) a été suspendu pour trois matches après son expulsion dimanche en Super League contre Lucerne. L'attaquant français avait reçu un carton rouge direct pour une voie de fait peu avant la fin de la rencontre. Crivelli manquera ainsi notamment la demi-finale de Coupe de Suisse contre Lugano, prévue le mercredi 5 avril à Genève. Pour sa part, Giovanni Sio (Sion) a écopé d'une suspension de deux matches après son expulsion samedi à Berne contre les Young Boys.

13.03 - Super League : Bâle privé de son capitaine Fabian Frei

Fabian Frei est indisponible pour une durée indéterminée. Le capitaine du FC Bâle s'est blessé lors du match à Lucerne il y a une dizaine de jours. L'international helvétique souffre d'un problème avec ses disques intervertébraux.

13.03 - National League : un jeune attaquant suisse à Bienne

Le HC Bienne a engagé pour la saison prochaine l'attaquant Liekit Reichle (20 ans) en provenance des GCK Lions (SL). Il a disputé la saison 2022-23 avec les M20 Elites et avec la première équipe des GCK Lions, qui s'est qualifiée pour les demi-finales des play-off. Reichle, qui possède des racines thaïlandaises, a signé un contrat de deux ans, valable jusqu'en avril 2025.

13.03 - National League : trois matches de suspension pour Rouiller

Le HC Ajoie sera privé de son défenseur Anthony Rouiller pour les trois premiers matches du play-out contre les Langnau Tigers. L'ancien junior biennois s'est rendu coupable d'une infraction contre un arbitre lors du match contre Genève-Servette le 4 mars. Entré en collision avec Rouiller, l'officiel a effectué un vol plané spectaculaire.

13.03 - National League : Rasmussen prolonge d'un an à Davos

L'attaquant Dennis Rasmussen (32 ans) a prolongé d'une saison son entente avec le HC Davos. Le Suédois, arrivé dans les Grisons en 2021, a inscrit 15 buts et réalisé 10 assists au cours de la qualification.

12.03 - Rugby : L'Irlande à une marche du Grand Chelem

L'Irlande s'est imposée 22-7 à Edimbourg contre l'Ecosse lors de la 4e journée du Tournoi des six nations. Invaincue, elle tentera de réussir le Grand Chelem lors de la dernière journée. Les Irlandais accueilleront l'Angleterre samedi prochain 18 mars avec les faveurs du pronostic. Les Anglais, humiliés chez eux par la France (53-10), auront certes beaucoup à se faire pardonner, mais leur forme actuelle ne plaide pas en leur faveur.

12.03 - Football : Haris Tabakovic marque encore

L'ancien international suisse M18, M19 et M21 Haris Tabakovic tient la forme. Dimanche, l'attaquant de 28 ans a inscrit son sixième but en quatre semaines pour l'Austria Vienne. Cette nouvelle réussite a été la seule de son équipe face à Sturm Graz, actuel 2e du classement, qui s'est imposé 3-1 et où évolue son ancien coéquipier des Young Boys, Gregory Wüthrich. En course pour participer au tour final, l'Austria a besoin d'une victoire dimanche prochain dans le derby face au Rapid Vienne pour garantir sa place dans le top 6 et son billet pour cette seconde phase.

12.03 - MotoGP : Bagnaia devant Zarco et Quartararo

Le champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dominé les deux jours d'essais de pré-saison du championnat du monde MotoGP à Portimao. Il a signé le meilleur temps devant les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha).

12.03 - Handball : La Suisse nettement battue

La Suisse a perdu 36-27 à Tatabanya contre la Hongrie en qualification de l'Euro. Elle s'était déjà inclinée trois jours plus tôt à Schaffhouse face au même adversaire (37-32).

11.03 - Biathlon : le relais suisse a pu rêver

Le relais suisse a eu le droit de rêver lors des épreuves Coupe du monde à Östersund. En tête de la course lors du troisième relais de Serafin Wiestner, les Suisses ont finalement pris la septième place. Parti en troisième position, le dernier relayeur Dajan Danuser a logiquement lâché prise. Aligné en raison des forfaits de Jérémy Finello et de Joscha Burkhalter, le Grison a dû accomplir deux tours de pénalité malgré ses trois recharges. Dajan Danüser ne dispute à 27 ans que sa deuxième saison en biathlon. Les Suissesses ont pris la huitième place du relais dames.

11.03 - Ski alpin : la plainte contre Johan Eliasch retirée

Les fédération suisse, autrichienne, allemande et croate ont retiré la plainte déposée au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre le président de la Fédération Internationale de Ski (FIS), Johan Eliasch. Les quatre fédérations contestaient le mode de sa réélection l'an dernier à Milan. «Nous avons agi de la sorte pour le bien du ski, souligne le co-directeur de Swiss Ski Diego Züger. Nous avons ainsi jeté les bases pour la reprise d'un dialogue constructif.»

10.03 - National League - Alexandre Texier amendé

L'attaquant des Zurich Lions Alexandre Texier a écopé d'une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute. Lors du match contre Berne du 4 mars, le Français avait laissé tomber sa canne comme s'il avait été frappé par l'adversaire. La National League en a décidé autrement.

10.03 - Swiss League - La Chaux-de-Fonds fait ses emplettes

Alors qu'elle va disputer la finale des play-off de Swiss League dès mercredi contre Olten, La Chaux-de-Fonds vient d'engager trois joueurs pour la saison prochaine. Il s'agit des attaquants Marc Aeschlimann (27 ans) en provenance de Langenthal pour deux ans et Gianluca Barbei (22 ans) qui arrive de Winterthour pour une saison. Le HCC a également mis sous contrat le défenseur de Thurgovie Marco Forrer (26 ans) pour une saison.

10.03 - Natation : un record du monde pour Kaylee McKeown

La triple championne olympique australienne Kaylee McKeown (21 ans) a battu le record du monde du 200 m dos. Elle a nagé la distance à Sydney en 2'03''14. La nageuse, qui détient également le record du monde du 100 m dos, a amélioré le précédent temps de référence, propriété depuis les Mondiaux 2019 de l'Américaine Regan Smith (2'03''35).

10.03 - Gymnastique : Anina Wildi forfait sur blessure

L'Argovienne Anina Wildi (20 ans) est forfait pour les championnats d'Europe, prévus à mi-avril à Antalya. Elle a dû se soumettre cette semaine à une opération à un mollet et devra ensuite aussi subir une intervention chirurgicale à l'épaule gauche.

09.03 - Handball : la Suisse battue par la Hongrie

La Suisse n'a pas réussi l'exploit lors de son troisième match de qualification pour l'Euro. A Schaffhouse, elle a été battue 37-32 par la Hongrie, quart de finaliste du dernier Mondial. Les Suisses avaient remporté leurs deux premières rencontres.

09.03 - Combiné nordique : Eric Frenzel arrête en fin de saison

Eric Frenzel (34 ans) prendra sa retraite sportive au terme de la saison. L'Allemand est l'un des spécialistes les plus titrés de l'histoire du combiné nordique, avec 3 titres olympiques, 18 médailles mondiales et 43 succès en Coupe du monde, dont il a gagné 5 fois le classement général.

09.03 - Biathlon : Baserga seule Suissesse dans le top 20

Lors de l'épreuve individuelle de Coupe du monde à Östersund, Amy Baserga a terminé meilleure Suissesse à la 19e place. La Schwytzoise de 22 ans a manqué un meilleur classement, tout comme Lena Häcki-Gross (22e), à cause de deux fautes de tir. Cette course de 15 km a été remportée par l'Italienne Dorothea Wierer, qui s'est imposée devant sa compatriote Lisa Vittozzi et l'Allemande Denise Herrmann-Wick.

09.03 - Super League : Servette prolonge Anthony Baron

Le Servette FC, deuxième de Super League, a prolongé de deux saisons le contrat d'Anthony Baron (29 ans). Le défenseur français est donc sous contrat avec le club genevois jusqu'à l'été 2025. Après un passage à Yverdon, il est arrivé à Genève à l’été 2022 dans un projet initial d'accompagner la relève servettienne en M21. Ses performances ont su convaincre le staff de la première équipe. Il a effectué ses débuts en Super League le 20 octobre contre Grasshopper.

08.03 - Football : le FC Bruges limoge Scott Parker

Scott Parker n'a pas survécu à la déroute de Lisbonne. L'entraîneur anglais du FC Bruges a été démis de ses fonctions au lendemain de la défaite 5-1 devant Benfica en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Intronisé il y a deux mois, Scott Parker n'a gagné que deux matches sur douze à la tête du club belge.

08.03 - Cyclisme : le Tour du Pays de Vaud annulé

Prévu du 25 au 28 mai prochain, le Tour du Pays de Vaud a été annulé. Les organisateurs ont décidé de renoncer à l'édition 2023 pour des raisons financières et de sécurité. Réservé à la relève, le Tour du Pays de Vaud a notamment été disputé par les deux derniers vainqueurs du Tour de France Tadej Pogacar et Jonas Vindegaard.

08.03 - Ski alpin : Alexander Schmid sur le billard

Champion du monde du parallèle à Méribel, Alexander Schmid doit mettre un terme à sa saison. L'Allemand de 28 ans s'est blessé mercredi matin aux ligaments du genou à l'entraînement à Berchtesgaden. Il a été opéré dans la journée à Munich pour se donner toutes les chances d'être de retour l'automne prochain.

08.03 - National League : Zoug engage un troisième gardien

Zoug a engagé un troisième gardien dans l'optique des play-off. Le tenant du titre s'est fait prêter Matteo Ritz (24 ans) par Viège jusqu'au terme de la saison. Le club est ainsi paré en cas de blessure de Leonardo Genoni ou Luca Hollenstein.

08.03 - Gymnastique : pas d’Européens pour Taha Serhani

Taha Serhani (27 ans) s'est blessé au petit doigt de la main gauche durant un entraînement. Le Zurichois sera indisponible plusieurs semaines, ce qui signifie qu'il ne pourra pas disputer les championnats d'Europe à Antalya (11 au 16 avril). Il ne devra pas être opéré, sa blessure étant traitée de manière conservative.

08.03 - Football : le sélectionneur du Venezuela s’en va

Quinze mois seulement après son arrivée, l'entraîneur argentin José Pekerman (73 ans) a quitté son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Venezuela. Selon la presse argentine, Pekerman a démissionné en raison du non-respect de conditions de travail et de paiement de salaires.

07.03 - Ski alpin : premier succès pour Marco Fischbacher

Marco Fischbacher a remporté sa première victoire en Coupe d'Europe lors du premier des deux géants de Gällivare. Le Toggenbourgeois de 26 ans avait obtenu son premier podium il y a un mois, déjà en géant. Dans le nord de la Suède, Fischbacher, qui était déjà en tête après la première manche, a distancé le Norvégien Kaspar Kindem de 0''10.

07.03 - National League : procédure contre Anthony Rouiller

Anthony Rouiller (Ajoie) est dans le collimateur de la justice sportive. Une procédure ordinaire a été ouverte contre lui en raison d’une possible infraction contre un arbitre (règle IIHF 39/40). Les faits se sont produits pendant le match de National League du 4 mars contre Genève-Servette.

05.03 - Formule 2 : le Valaisan Ralph Boschung sur sa lancée

Vainqueur samedi de la première course sprint de la saison de Formule 2, le Valaisan Ralph Boschung (Campos) a pris la deuxième place de la course de dimanche à Sakhir dans l'émirat de Bahreïn. Il a été devancé par le Français Théo Pourchaire sur Art.

05.03 - Judo : Nils Stump sur la boîte en Ouzbékistan

Nils Stump (25 ans) s'est classé troisième au tournoi du Grand Chelem à Tashkent en Ouzbékistan avec quatre victoires et une défaite. C'est la troisième fois de suite que le Zurichois monte sur le podium de la catégorie des 73 kg lors d'un événement de grande importance. Stump apparaissait à la 10e place du classement mondial après ces bons résultats. Grâce à son classement à Tashkent, il devrait encore grimper. Un deuxième Suisse a réalisé un bon résultat en Ouzbékistan: Daniel Eich s'est classé 5e dans la catégorie des 100 kg.

05.03 - Ski alpin : Alexis Monney touché à un genou

La saison d'Alexis Monney a peut-être pris fin samedi. L'espoir fribourgeois, qui se plaint notamment de douleurs au genou droit après sa chute dans la descente d'Aspen, doit rentrer dès dimanche en Suisse afin de se soumettre à des examens, a annoncé Swiss-Ski.

05.03 - Marathon de Tokyo : victoire de Hug et Schär

Les Suisses ont brillé dimanche dans les épreuves en fauteuil roulant du marathon de Tokyo. Marcel Hug (1h20'57'') et Manuela Schär (1h36'43'') se sont tous deux imposés en signant un nouveau record du parcours.

05.03 - Biathlon : une médaille suisse aux Mondiaux juniors

Alessia Laager a offert une première médaille à la Suisse dimanche dans les Mondiaux juniors de Chtchoutchinsk au Kazakhstan. La Grisonne de 18 ans, membre du cadre C de Swiss-Ski, s'est parée d'argent sur le 10 km.

05.03 - Athlétisme : Jonas Raess brillant sur 10’000 m

Jonas Raess a brillé pour ses débuts sur 10'000 m samedi à San Juan Capistrano en Californie. L'athlète du LC Regensdorf a pris la 5e place de la course en 27'26''40, devenant ainsi le deuxième Suisse le plus rapide de tous les temps derrière Julien Wanders (27'17''29). Seuls trois Européens ont fait mieux en 2022.

05.03 - Superbike : Dominique Aegerter 12e en Indonésie

Huitème samedi à Kuta, Dominique Aegerter a dû se contenter d'une 12e place dans la deuxième épreuve du GP d'Indonésie en Superbike. Le Bernois a néanmoins inscrit des points pour la quatrième fois en quatre courses disputées dans ce championnat du monde 2023. Il est 10e d'un classement général dominé par l'Espagnol Alvaro Bautista.

04.03 - LaLiga : Simeone dans l’histoire du football espagnol

Avec désormais 613 matches à la tête de l'Atlético Madrid, Diego Simeone est devenu l'entraîneur ayant dirigé le plus de matches au sein d'un même club dans l'histoire du football espagnol, toutes compétitions confondues. Sa soirée a été parfaite puisque son équipe a balayé le FC Séville 6-1 lors de la 24e journée de Liga. Simeone est en poste depuis décembre 2011 à l'Atlético.

04.03 - Big Air : pas de finale pour Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud a renoncé à disputer la finale du Big Air des Mondiaux de Bakouriani samedi. La Fribourgeoise de 23 ans, sacrée en slopestyle en Géorgie, n'a pas souhaité prendre de risques alors que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales.

04.03 - Bob : Michael Vogt et Martina Fontanive font le doublé

Michael Vogt a remporté à l'occasion des Championnats de Suisse un deuxième titre puisqu'il est également sacré en bob à quatre après avoir remporté le boblet. Le Schwytzois en compagnie de Silvio Weber, Cyril Bieri et Alain Knuser s'est imposé devant l'équipage de Cédric Follador (à 0''19) et de Timo Rohner (1''22). Chez les dames, Martina Fontanive a également fêté un doublé. La Zurichoise a triomphé tant en monobob qu'en bob à deux.

04.03 - Formule 2 : Boschung s'impose en sprint à Sakhir

Le Valaisan Ralph Boschung (Campos) a pris un départ idéal dans la saison 2023 de formule 2. Il a en effet remporté le sprint disputé samedi à Sakhir, à Bahreïn, pour fêter un premier succès dans la catégorie. Boschung a devancé le Danois Dennis Hauger (MP Motorsport) de 10 secondes.

03.03 - Ski freestyle : Les finales du Big Air avancées à samedi

Les finales du Big Air des Mondiaux de Bakouriani ont été avancées de dimanche à samedi, en raison des prévisions météorologiques. Cela concerne les dames et les hommes, tant en ski freestyle qu'en snowboard. La Fribourgeoise Mathilde Gremaud, qui espère une nouvelle médaille, sera en lice à partir de 12h15.

03.03 - Super League : Loris Benito sur la touche

Loris Benito va manquer aux Young Boys pour une longue période. Le latéral gauche s'est blessé à la cuisse droite au cours du quart de finale de Coupe de Suisse contre Thoune (5-0). Selon le club, il devra rester plusieurs semaines éloigné de la compétition.

03.03 - LaLiga : Le Barça prolonge Sergi Roberto

Le milieu de terrain catalan Sergi Roberto (31 ans) a prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2024. Il a fait toute sa carrière professionnelle avec le club blaugrana.

03.03 - National League : Justin Azevedo suspendu un match

L'attaquant des Zurich Lions, Justin Azevedo, a été suspendu pour un match par la National League pour un «balayage» sur Joakim Norström lors du match contre Davos (4-1) jeudi. En outre, il devra s'acquitter d'une amende de 2500 francs. Le Canadien ne disputera donc pas le dernier match de la qualification samedi à Berne.

02.03 - Saut à ski : carton plein pour les Suisses à Planica

Les quatre Suisses en lice disputeront le concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica. Le meilleur lors de la qualification a été le vétéran Simon Ammann, 23e avec un saut de 131 m. Gregor Deschwanden (33e/127 m), Killian Peier (38e/119,5 m) et Remo Imhof (41e/121,5 m) ont aussi réussi à entrer dans le top 50, synonyme de participation au concours prévu vendredi dès 17h30.

02.03 - National League : Daniel Eigenmann à Genève

De l'aide en défense pour Genève-Servette. Le leader de National League a activé la licence B du défenseur de Viège Daniel Eigenmann. A 31 ans, le joueur de Suiss orientale sort d'une jolie saison en Swiss League avec le club haut-valaisan. Il a inscrit 36 points (9 buts) en 45 rencontres. Il a ajouté 2 goals en 6 matches de play-off. Eigenmann dispose en outre d'une expérience de la National League puisqu'il a disputé la saison dernière avec Ajoie.

01.03 - Ski alpin : premier entraînement annulé à Aspen

Prévu mercredi, le premier entraînement en vue des descentes de Coupe du monde messieurs d'Aspen a été annulé. Le jury a pris cette décision afin de se donner plus de temps pour préparer la piste. Deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) sont prévus ce week-end dans la station du Colorado. Les spécialistes de vitesse n'auront donc droit qu'à un seul entraînement de descente, jeudi.

28.02 - Sport-handicap : un record de plus pour Marcel Hug

Marcel Hug a battu un nouveau record du monde lors du Para Athletics Grand Prix à Dubai. Le Thurgovien a obtenu un chrono de 2'43''37 sur 1500 m en fauteuil roulant, améliorant ainsi son ancienne marque de plus de 4 secondes. La semaine dernière, il avait déjà battu le record du monde du 800 m.

28.02 - National League : Zoug engage un défenseur suédois

Zoug a engagé le défenseur suédois Lukas Bengtsson (28 ans) dès la saison prochaine et pour deux ans. Il évolue actuellement dans son pays avec les Växjö Lakers. Lors des trois saisons précédentes, il a joué en KHL avec SKA Saint-Pétersbourg (2019 - 2021) et Dinamo Minsk (2021 - 2022).

28.02 - Super League - Li quitte Grasshopper

Grasshopper et le Chinois Li Lei (30 ans) ont rompu avec effet immédiat le contrat qui les liait. Le défenseur latéral va poursuivre sa carrière dans son pays. Arrivé à Zurich en janvier 2022, Li Lei a effectué 14 apparitions avec GC.

27.02 - Volleyball : pas de play-off pour le LUC

Sèchement battu par Amriswil (3-0) samedi à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière, le LUC ne disputera pas les play-off de LNA. Les hommes d’Arnaud Josserand peuvent toutefois encore espérer soulever un trophée cette saison puisqu’ils disputeront le 25 mars prochain contre Chênois la finale de la Coupe de Suisse.

26.02 - LaLiga : Haris Seferovic ouvre son compteur

Titularisé pour la première fois, Haris Seferovic a ouvert son compteur avec le Celta Vigo. Le Lucernois a montré la voie lors du succès 3-0 du Celta devant Valladolid. Prêté au Celta par Benfia après sa parenthèse malheureuse à Galatasaray, Haris Seferovic a inscrit le 1-0 de la tête à la 17e avant d'être remplacé à la 55e. Avec cette victoire, le Celta compte désormais cinq points d'avance sur le premier relégable.

26.02 - National League : DiDomenico déjà sur le départ

L'aventure de Chris DiDomenico à Berne s'arrêtera plus vite que prévu. Le Canadien (34 ans) a demandé au club de la capitale de le libérer de sa deuxième année de contrat 2023-2024. Arrivé de Fribourg-Gottéron l'été dernier avec des statistiques élogieuses, DiDomenico a livré la marchandise sur le plan comptable. Il compte 50 points (21 buts/29 assists), mais c'est plutôt une affaire de relations avec ses entraîneurs, d'abord le Suédois Johan Lundskog, puis le Finlandais Toni Söderholm. Sans doute que son comportement doit également agacer certains de ses coéquipiers.

26.02 : Swiss League : Deux prolongations à la Chaux-de-Fonds

Olivier Achermann et Julien Privet restent fidèles au HC La Chaux-de-Fonds, leur club depuis 2020. L'Uranais (29 ans) a prolongé son contrat pour trois saisons. Il patinera aux Mélèzes jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Cette saison, Achermann a comptabilisé 60 points en 38 matches de saison régulière. L'ancien joueur de Viège est actuellement le co-meilleur buteur des play-off de Swiss League (7 buts). De son côté, Julien Privet (27 ans) a prolongé son bail pour deux saisons supplémentaires. Depuis le début de la saison, le Fribourgeois a accumulé 21 points (6 buts, 15 assists) en 49 apparitions sous le maillot des Abeilles.

26.02 - Football : Jacobacci entraîneur de Munich 1860

Maurizio Jacobacci (60 ans) a été nommé à la tête de l'équipe allemande de 3e division de Munich 1860. Il n'avait plus entraîné depuis la mi-décembre et son départ du club tunisien CS Sfaxien. Le Bernois avait occupé son dernier poste en Super League à Lugano d'octobre 2019 à juin 2021. Il a également dirigé brièvement le FC Sion de février à septembre 2018.

26.02 - National League : Pénalité rétroactive pour Andersson

Sur demande du Player Safety Officer, le Juge unique a infligé rétroactivement une pénalité de méconduite pour le match au défenseur de Lugano Calle Andersson suite à un coup de genou contre Marc Wieser du HC Davos. Une action qui s'est produite à la 52e minute du match de championnat de National League samedi. Calle Andersson écope en sus d’une amende de 1700 francs.

25.02 - Athlétisme : Moser en forme au bon moment

La perchiste Angelica Moser a franchi 4m56 à Clermont-Ferrand. Elle figure désormais à la 7e place des meilleures perchistes européennes cette saison. La Zurichoise disputera la semaine prochaine les Championnats d'Europe en salle à Istanbul comme tenante du titre.

25.02 - NHL : Nino Niederreiter file à Winnipeg

L'expérience de Nino Niederreiter à Nashville aura été très brève. Transféré l'été dernier, El Nino quitte les Predators pour rejoindre Winnipeg. Il a été échangé contre un deuxième tour de draft 2024. Les Winnipeg Jets reprennent intégralement le contrat du Grison de quatre millions de dollars et encore valable la saison prochaine. A 30 ans, l'ailier va découvrir un cinquième club de NHL après les New York Islanders, Minnesota et Carolina. A Winnipeg, il évoluera dans une équipe qui occupe la deuxième place de la Central Division avec 71 points, soit 9 de plus que Nashville.

24.02 - Premier League : Pickford prolonge avec Everton

Le gardien de l'équipe d'Angleterre Jordan Pickford a prolongé son contrat avec Everton jusqu'en juin 2027, a annoncé le club vendredi. Pickford, 28 ans, avait été recruté pour 36 millions de livres à Sunderland en 2017 et a joué plus de 200 matches pour Everton. Les Toffees, deuxième club de Liverpool, sont en difficulté à la 16e place de la Premier League, un point au-dessus de la zone de rélégation.

24.02 - Escrime : Alexis Bayard brille en Allemagne

Alexis Bayard a pris part pour la première fois à une finale de la Coupe du monde à l'épée à l'occasion du Tournoi d'Heidenheim en Allemagne. Le Valaisan de 26 ans a aligné cinq succès de suite avant de s'incliner 9-15 pour la victoire contre la tête de série no 3 le Japonais Koki Kano. Avec cette place sur le podium, Bayard poursuit sa progression, qui l'a déjà mené dans le top 15 mondial. Dernièrement, il avait pris la 8e place à Doha.

24.02 - Cyclisme : six Suisses au Circuit Het Nieuwsblad

Six coureurs suisses prendront le départ du Circuit Het Nieuwsblad, une course du World Tour entre Gand et Ninove dans les Flandres belges sur 207 km ce samedi. Il s'agit de Stefan Küng et Fabian Lienhard (Groupama), Stefan Bissegger (EF Education), Michael Schär (AG2R), Alexandre Balmer (Jayco) et Reto Hollenstein (Israel).

24.02 - Snowboard : Huber en finale des Mondiaux

Nicolas Huber participera lundi à la finale du slopestyle des Championnats du monde de Bakuriani. Le Zurichois a obtenu l'un des seize billets attribués lors des qualifications. Vice-champion du monde en 2017, Nicolas Huber a pris la sixième place des qualifications. Moritz Thönen (27e), Moritz Boll (43e) et Nick Pünter (50e) ont, en revanche, été éliminés.

24.02 - Cyclisme : Une première victoire pour Badilatti

Matteo Badilatti a signé lors du Tour du Rwanda son premier succès dans les rangs professionnels. Le Grison de 30 ans a enlevé en solitaire l'étape reine qui comprenait l'ascension de cinq cols avec dix secondes d'avance sur son coéquipier italien Walter Calzoni durch. Matteo Badilatti, qui porte les couleurs de la nouvelle équipe suisse Q36.5, occupe la 15e place du général après six des huit étapes.

24.02 - Football : un Serbe à la tête de la sélection chinoise

Le Serbe Aleksandar Jankovic a été nommé à la tête de la Chine. Il conduira la sélection chinoise lors de la Coupe d'Asie (16 juin-19 juillet, au Qatar) et des qualifications pour le Mondial-2026 en Amérique du Nord. Sa nomination intervient alors qu'au moins quatre hauts responsables du football chinois sont visés par des enquêtes pour corruption.

24.02 - Premier League : Selles confirmé à Southampton

Ruben Selles (39 ans) a été nommé entraîneur de Southampton jusqu'à la fin de saison. L'Espagnol succède à Nathan Jones, évincé le 12 février après seulement trois mois à la tête des Saints, dont il avait pris les rênes en novembre après le limogeage de Ralph Hasenhuttl qui occupait le poste depuis quatre ans. Southampton, toujours dernier, a repris espoir samedi grâce à une victoire à Chelsea (1-0) avec Ruben Selles qui assurait l'intérim sur le banc. Le club n'est plus qu'à trois points du premier non-relégable, Bournemouth.

23.02 - Marseille : Wawrinka sera opposé à Fils

Stan Wawrinka (ATP 105) croisera la route ce vendredi à Marseille en quart de finale d'Arthur Fils (ATP 118). Le grand espoir français de 18 ans s'est qualifié sans jouer après le forfait de Jannik Sinner. Finaliste à Rotterdam dimanche dernier, l'Italien a renoncé en raison d'une poussée de fièvre.

23.02 - Super League : Taulant Xhaka prolonge avec le FC Bâle

Taulant Xhaka prolonge son contrat avec le FC Bâle jusqu'au 30 juin 2027. Agé de 32 ans, le frère aîné de Granit a toujours évolué au FCB à l'exception d'un prêt de 18 mois aux Grasshoppers.

23.02 - Carnet noir : décès du commentateur John Motson

Le football anglais est en deuil. John Motson, commentateur légendaire des matches sur la BBC, est mort à l'âge de 77 ans. Il a travaillé durant 50 ans pour le média historique anglais. John Motson a notamment couvert 10 éditions de la Coupe du monde, 10 Euro et 29 finales de la Coupe d'Angleterre (FA Cup). Il avait pris sa retraite en 2018.

23.02 - Saut à ski : Dominik Peter ne passe pas le cut

Dominik Peter ne disputera pas vendredi les qualifications du concours au petit tremplin des Championnats du monde de Planica. Le Zurichois a été éliminé lors d'une sélection interne qui a souri, en revanche, à Simon Ammann, à Killian Peier et à Remo Imhof durch. Gregor Deschwanden a été dispensé de cette sélection interne en raison de ses résultats en Coupe du monde.

23.02 - Swiss League : un directeur sportif pour Winterthour

Winterthour a nommé Christian Weber (59 ans) comme directeur sportif. Le Zurichois prendra ses fonctions en mai. Il s'est engagé pour deux ans. Le club a par ailleurs prolongé d'une saison le contrat de son entraîneur finlandais Teppo Kivelä (56 ans), jusqu'à la fin de l'exercice 2023/24. Le technicien est en poste depuis trois ans.

23.02 - National League : un jeune défenseur à Fribourg

Fribourg-Gottéron a engagé pour deux ans le jeune défenseur suisse Maximilian Streule (19 ans), qui évolue actuellement en QMJHL au Canda. Formé à Zurich, il est parti outre-Atlantique lors de la saison 2021/22. Streule a participé à deux Mondiaux juniors avec l'équipe de Suisse. Il rejoindra Fribourg cet été.

23.02 - Serie A : La Spezia mise sur Leonardo Semplici

Leonardo Semplici, sans club depuis son départ de Cagliari en septembre 2021, a été intronisé entraîneur de La Spezia. Sa mission sera de sauver le club ligurien, actuellement 17e et premier non relégable de Serie A. Le technicien âgé de 55 ans «dirigera les Aigles jusqu'à la fin de la saison actuelle, avec prolongation automatique de son contrat jusqu'au 30 juin 2025 en cas de maintien», a annoncé le Spezia Calcio sur son site. Semplici remplace Luca Gotti, démis de ses fonctions la semaine dernière.

23.02 - National League : Ambri-Piotta muscle son staff

Le Canadien Claude Julien (62 ans) est de retour au Tessin. L'expérimenté coach renforcera le staff d'Ambri-Piotta jusqu'au terme de la saison régulière de National League. Il avait déjà fait deux passages de deux semaines à Ambri en septembre et décembre.

23.02 - Mondial dames : une première pour le Panama

Le Panama est la dernière équipe à s'être qualifiée pour la Coupe du monde 2023 féminine de football. Il a battu le Paraguay 1-0 dans un tournoi de barrage à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Les Panaméennes, pour la première Coupe du monde de leur histoire, évolueront dans le groupe F avec la France, le Brésil et la Jamaïque. Le Mondial 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

22.02 - National League : Bykov un an de plus à Gottéron

Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de son attaquant Andrei Bykov (35 ans), soit jusqu'au terme de la saison 2023/24. Le fils de Slava Bykov, qui peut jouer comme centre ou ailier, évolue avec les Dragons depuis la saison 2005/06.

22.02 - Handisport : deux Suissesses brillent à Sharjah

L'athlète en fauteuil roulant Catherine Debrunner a établi un deuxième record du monde lors d'un meeting à Sharjah (UAE). La Thurgovienne a porté la meilleure marque sur 1500 en classe T53 à 3'09''47. Elle a ainsi amélioré le record du monde détenu par Manuela Schär. En classe T52, Tanja Henseler a porté le record du monde du 1500 à 4'10''77.

21.02 - Handisport : record du monde pour deux Suisses

Catherine Debrunner et Marcel Hug ont frappé fort lors des trois coups de la saison à Sharjah, aux Emirats arabes unis. Les deux Suisses ont battu le record du monde du 800 m. Catherine Debrunner a signé un chrono de 1'41''56 pour pulvériser de trois secondes le record qu'elle avait établi l'an dernier. Quant à Marecel Hug, il a été crédité d'un temps de 1'27''77 pour abaisser de près de deux secondes le record de l'Américain Daniel Romanchuk.

21.02 - Super League : Zurich perd Guerrero sur blessure

Le FC Zurich devra renoncer aux services d'Adrian Guerrero pour plusieurs semaines. L'Espagnol s'est blessé à la cheville dimanche lors du derby contre Grasshopper (2-1). Le milieu de terrain de 25 ans était déjà sorti à la 22e minute.

21.02 - Bundesliga : fracture du nez pour Cédric Brunner

Cédric Brunner ne jouera pas samedi avec Schalke 04 contre le VfB Stuttgart en raison d'une fracture du nez. Le Zurichois sera, en revanche, opérationnel lors du premier week-end de mars grâce au port d'un masque protecteur.

20.02 - F1 : Lance Stroll victime d'un accident de vélo

Le pilote de l'écurie Aston Martin Lance Stroll, victime d'un accident de vélo, ne participera pas aux essais de pré-saison à Bahreïn de jeudi à samedi. Pour l'heure, Aston Martin n'a pas indiqué si elle allait faire appel à ses pilotes de réserve, le Brésilien Felipe Drugovich et le Belge Stoffel Vandoorne, pour remplacer le Canadien lors de ces trois jours de tests.

20.02 - Ski nordique : Valerio Grond malade

Valerio Grond ne disputera pas ce jeudi l'épreuve sprint des Championnats du monde de Planica. Malade, le Grison n'a pas encore voyagé en Slovénie. Il espère être en mesure de disputer le sprint par équipes. Valerio Grond s'est classé à trois reprises cet hiver parmi les dix premiers d'une épreuve sprint Coupe du monde.

20.02 - National League : Marc Crawford suspendu un match

Les Zurich Lions peuvent à nouveau compter sur Marc Crawford. Leur entraîneur n'a écopé que d'un match de suspension, qu'il a d'ailleurs purgé, pour ses propos insultants à l'encontre du corps arbitral mercredi dernier lors de la rencontre contre Bienne. Le Canadien devra toutefois payer une amende de Fr. 3260.

20.02 - Bundesliga : Dortmund perd l’un de ses attaquants

Buteur magnifique la semaine dernière contre Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Karim Adeyemi se retrouve sur le carreau. L'attaquant du Borussia Dortmund s'est blessé dimanche lors du succès 4-1 face au Hertha Berlin. Il souffre d'une déchirure musculaire et il devra observer un repos de trois semaines. Il manquera ainsi le retour face à Chelsea le 7 mars à Londres.

20.02 - National League : Zoug privé de deux défenseurs

Zoug doit composer dans un proche avenir sans deux de ses défenseurs, a annoncé le champion de Suisse en titre. Blessé vendredi à Langnau, Dominik Schlumpf est au repos forcé pour quatre à six semaines. Touché samedi face à Kloten, Livio Stadler est quant à lui sur la touche pour une durée indéterminée. Zoug a réagi à ces blessures en engageant en prêt le Chaux-de-Fonnier Rémi Vogel.

19.02 - Athlétisme : Femke Bol bat un record datant de 1982

La Néerlandaise Femke Bol a battu dimanche le record du monde du 400 m en salle, effaçant des tablettes la performance établie en 1982 par la Tchèque Jarmila Kratochvilova. L'athlète âgée de 22 ans, protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly, s'est imposée en 49''26 lors du meeting d'Apeldoorn, aux Pays-Bas, améliorant de 33 centièmes le record de Kratochvilova.

19.02 - Golf : Albane Valenzuela brille en Arabie saoudite

Albane Valenzuela tient la forme sur le front du Ladies European Tour. Une semaine après sa quatrième place à Rabat, la Genevoise s'est classée au neuvième rang du Saudi Ladies International au bord de la Mer Rouge. Avec ses cartes de 68, 66, 71 et 69 pour un total de -14, Albane Valenzuela est restée à 7 coups de la gagnante de cette épreuve dotée de 5 millions de dollars, la no 1 mondiale Lydia Ko. La Vaudoise Morgane Métraux a, quant à elle, pris la 40e place (-5).

19.02 - National League : Jonathan Hazen suspendu

Jonathan Hazen a écopé d'un match de suspension et d'une amende de Fr. 2500. L'attaquant d'Ajoie s'est rendu coupable samedi d'une charge contre la tête sur le Davosien Joakim Nordström.

19.02 - Tennis : un quatrième Suisse en lice à Marseille

Remporté par le passé par Marc Rosset et par Roger Federer, le tournoi ATP 250 de Marseille comptera quatre joueurs suisses dans son tableau principal. Marc-Andrea Hüsler (ATP 47), Leandro Riedi (ATP 128) et Stan Wawrinka (ATP 130) ont été admis directement. Le quatrième élu sera le vainqueur du second tour des qualifications qui opposera lundi Antoine Bellier (ATP 186) à Alexander Ritschard (ATP 188).

19.02 - Ski Freestyle : pas d'équipe de Suisse mixte

L'équipe suisse d'Aerials composée d'Alexandra Bär, Noé Roth et Pirmin Werner a renoncé à prendre le départ de la compétition par équipe des championnats du monde de freestyle à Bakuriani. Bär, Roth et Werner avaient obtenu la 4e place aux JO de Pékin. Bär a chuté samedi lors d'un entraînement qui s'est déroulé dans des conditions difficiles avec beaucoup de vent et il s'est légèrement blessé. L'entraîneur Michel Roth a donc décidé que les athlètes devaient se concentrer sur les compétitions individuelles qui auront lieu mercredi.

19.02 - Athlétisme : chrono historique pour Hobbs sur 60 m

Aleia Hobbs est devenue la deuxième meilleure performeuse de tous les temps sur le 60 m. Elle a signé un chrono de 6''94 lors de la finale des Championnats des Etats-Unis en salle à Alburquerque. Agée de 26 ans, l'Américaine est restée à 0''02 du record du monde de la Russe Irina Privalova vieux de... trente ans. Elle a, en revanche, battu de 0''01 le record des Etats-Unis de Gail Devers qui datait également de 1993.

18.02 - Athlétisme : Crouser établit un nouveau record

L'Américain Ryan Crouser, double champion olympique, a amélioré son record du monde du lancer du poids samedi. Il a jeté l'engin à 23m38 lors des Simplot Games organisés dans l'Idaho. Son lancer, lors d'un meeting en salle, efface son précédent record de 23m37 établi en plein air lors des Trials des JO 2021. L'Américain de 30 ans détenait aussi la meilleure performance en salle (22m82).

18.02 - Cyclisme : un 50e succès pour Pogacar

Tadej Pogacar s'est imposé pour la troisième en quatre étapes au Tour d'Andalousie, samedi entre Olvera et Iznajar, renforçant sa 1re place au général à la veille de l'arrivée. Le Slovène de la formation UAE a ainsi atteint, à seulement 24 ans, la barre des 50 victoires dans sa carrière.

17.02 - National League : procédure ouverte contre Crawford

La Commission de discipline de Swiss Ice Hockey a ouvert une procédure ordinaire à l'encontre de Marc Crawford. Le coach des Zurich Lions s'est rendu coupable d'insultes contre le corps arbitral mercredi lors de la rencontre contre Bienne. Il est, par ailleurs, suspendu de manière provisionnelle pour une rencontre.

17.02 - Snowboard : Siegenthaler manquera les Mondiaux

La Bernoise Sina Siegenthaler, spécialiste du snowboardcross, est tombée lourdement à l'entraînement à St-Moritz. Elle s'est blessée à une cheville. La participante aux derniers JO manquera ainsi les Championnats du monde qui débutent dimanche à Bakuriani en Géorgie.

17.02 - National League : la série noire continue pour les Zurich Lions

Les Zurich Lions seront privés pendant plusieurs semaines des services de Phil Baltisberger. Le défenseur s'est blessé mercredi contre Bienne au bas du corps. La série noire se poursuit donc pour les Zurichois qui doivent composer sans leurs attaquants Denis Hollenstein et Sven Andrighetto alors que le gardien Ludovic Waeber, touché aux adducteurs, a mis un terme à sa saison.

17.05 - Skicross : des épreuves annulées en Allemagne

Prévues les 4 et 5 mars, les épreuves Coupe du monde d'Oberwiesenthal ont été annulées. Le redoux annoncé sur la ville la plus haute d'Allemagne a conduit à cette décision.

16.02 - Snowboard : blessé, Bösiger manquera les Mondiaux

Jonas Bösiger (27 ans) s'est blessé lors du camp d'entraînement à Laax et sera indisponible pendant au moins un mois et demi. De ce fait, le Schwytzois ne pourra pas participer aux Mondiaux en Géorgie.

16.02 - National League : Ambri-Piotta engage Zack Mitchell

Ambri-Piotta a engagé l'attaquant canadien Zack Mitchell (30 ans). Ce dernier a signé jusqu'au terme de la saison en cours. Mitchell, blessé, n'a pas encore joué depuis le début de l'exercice. La saison dernière, il avait disputé 51 matches avec les Rapperswil-Jona Lakers et inscrit 11 buts (12 assists).

16.02 - Super League : Zurich engage un milieu nigérian

Le FC Zurich a engagé le milieu de terrain nigérian Ifeanyi Mathew avec un contrat valable jusqu'à l'été 2025. Ce joueur de 26 ans vient de passer les six dernières années dans les rangs du club norvégien de Lilleström (D1). Son contrat avec les Norvégiens était échu à la fin de l'année dernière.Le FC Zurich a engagé le milieu de terrain nigérian Ifeanyi Mathew avec un contrat valable jusqu'à l'été 2025. Ce joueur de 26 ans vient de passer les six dernières années dans les rangs du club norvégien de Lilleström (D1). Son contrat avec les Norvégiens était échu à la fin de l'année dernière.

16.02 - National League : Genève-Servette conserve Auvitu

L'international français Yohann Auvitu terminera la saison avec Genève-Servette. Le leader de la National League a prolongé le contrat de son défenseur jusqu'au terme du Championnat. Auvitu (33 ans) était arrivé au début d'année et avait disputé son premier match contre Lausanne le 6 janvier.

15.02 - Serie A : la Spezia change d'entraîneur

La Spezia a limogé son entraîneur Luca Gotti, qui était en poste depuis l'été dernier. Le club est 17e de Serie A, avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge.

15.02 - Beachvolley : Nina Brunner au repos forcé

Nina Brunner est au repos forcé pour plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire aux abdominaux, contractée en ouverture de saison à Doha. La Schwytzoise et sa partenaire Tanja Hüberli, finalistes au Qatar, devraient renoncer à s'aligner en mars au Mexique où deux tournois sont programmés.

15.02 - Ski alpin : Boisset étincelant en Coupe d’Europe

Arnaud Boisset a fêté mercredi sa première victoire en Coupe d'Europe. Le Valaisan de 24 ans a remporté le deuxième super-G de Garmisch, après s'être classé 2e la veille. Denis Corthay, Gaël Zulauf, Gilles Roulin ont terminé dans cet ordre au pied du podium, alors que Christophe Torrent (3e mardi) s'est classé 10e.

14.02 - Serie B : la Spal se sépare déjà de Daniele De Rossi

La Spal, évoluant en Serie B italienne, a annoncé avoir mis fin à la première expérience comme entraîneur de l'ex-international Daniele De Rossi (39 ans). Le champion du monde 2006 avait été nommé en octobre. La Spal, qui sera désormais coachée par Massimo Oddo, est actuellement 18e et première relégable après trois défaites de suite.

14.02 - National League : le HC Davos renforce sa défense

Le HC Davos a engagé jusqu'à la fin de la saison le défenseur canadien Joseph «Joe» Morrow (30 ans). Il arrive en provenance de Sotchi en KHL où il a disputé 31 matches cette saison. Il compte 161 matches de NHL avec Boston, Montréal et Winnipeg. En Europe, il a joué pour Dinamo Minsk, Assat Pörri et Barys Nur-Sultan et Sotchi. Le club grison entend ainsi se couvrir dans un compartiment de jeu où il doit faire face aux blessures de Nygren, Jung et Wellinger.

14.02 - Basketball : Vevey Riviera - Massago refixé à samedi

La demi-finale de Coupe de Suisse opposant Vevey Riviera et Massagno se déroulera samedi prochain à 17h30. Initialement prévue samedi, cette partie avait été reportée à la demande du VRB en raison d'un virus circulant au sein de l'effectif vaudois. Le vainqueur de ce duel, «remake» de la finale de SBL Cup remportée par les Tessinois, affrontera Fribourg Olympic en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup le 1er avril. Ce changement de date engendre par ailleurs le report de deux des cinq matches de LNA programmés initialement le week-end prochain.

14.02 - LaLiga : Baraja nouvel entraîneur de Valence

Valence a désigné mardi son ex-milieu de terrain, Ruben Baraja, comme entraîneur pour tenter d'échapper à la relégation en deuxième division. Le club d'Eray Cömert avait licencié Gennaro Gattuso en janvier, avant que l'ancien défenseur Voro n'assure l'intérim pour la huitième fois de sa carrière. Décrit comme «l'un des joueurs les plus brillants et illustres de l'histoire de Valence», Ruben Baraja (47 ans) doit «apporter son professionnalisme et son engagement», explique le club dans un communiqué. Les Blanquinegros pointent à la 18e place en Liga, à un point du maintien, et se sont déjà inclinés 11 fois en 21 matches.

13.02 - Championnat d'Autriche : Wüthrich et Ajeti indisponibles

Les deux joueurs suisses de Sturm Graz en Autriche, le défenseur Gregory Wütrich et l'attaquant Albian Ajeti ont subi des blessures musculaires lors du match de championnat contre le Rapid Vienne (1-0) vendredi dernier. Wütrich est touché aux adducteurs tandis qu'Ajeti est blessé à la cuisse. Ils devraient manquer plusieurs semaines selon le deuxième de la Bundesliga autrichienne.

13.02 - National League : Schlegel prolonge jusqu’en 2026

Le HC Lugano a prolongé jusqu'en 2026 le contrat de Niklas Schlegel (28 ans), qui était arrivé chez les «Bianconeri» en décembre 2019 en provenance de Berne. Le gardien zurichois affiche des statistiques de 90,2% d'arrêts et 2,74 buts encaissés par match en 18 parties de National League cette saison.

12.02 - Tennis : premier succès d'un Chinois

Le Chinois Yibing Wu a remporté le tournoi ATP 250 de Dallas. Il a battu en finale l'Américain John Isner au terme de trois tie-breaks, 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 7-6 (14/12) pour devenir le premier joueur de son pays à gagner un tournoi sur le circuit principal.

12.02 - Cyclisme : Deux déceptions suisses pour finir

Les Européens de Granges se sont conclus sur deux déceptions pour Swiss Cycling. En Madison, Aline Seitz et Michelle Andres ont pris la 9e place, alors que Lukas Rüegg et Claudio Imhof ont terminé au 12e rang de la même épreuve chez les hommes.

12.02 - Bob : Hasler/Pasternack à rien de leur premier succès

Melanie Hasler et Nadja Pasternack ont décroché dimanche à Innsbruck leur quatrième podium en Coupe du monde, le troisième cette saison. Quatrième aux Mondiaux de St-Moritz sept jours plus tôt, le duo helvétique a pris la 3e place, manquant son premier succès pour 0''06 seulement. La victoire est revenue à l'Allemande Laura Nolte.

12.02 - National League : Virtanen et Juvonen prolongent

Le défenseur Jesse Virtanen et le gardien Janne Juvonen continueront de défendre les couleurs d’Ambrì-Piotta, la saison prochaine. Les deux Finlandais l’ont annoncé conjointement, dimanche matin, via une capsule vidéo. Prolongé de deux ans, le contrat de Juvonen possède également une option pour la saison 2025-2026. Ambrì-Piotta annonce également la signature pour deux saisons du défenseur Dario Wüthrich (23 ans). L'ancien joueur de Zoug a déjà porté à 18 reprises le maillot léventin cette saison, avant de rejoindre Viège en Swiss League.

11.02 - Golf : Albane Valenzuela quatrième à Rabat

Albane Valenzuela a bien lancé son année. La Genevoise a pris la quatrième place du tournoi de Rabat comptant pour le Ladies European Tour. Avec un total de -6 après n'avoir pas vraiment su négocier comme elle l'entendait le premier des trois tours (+1), Albane Valenzuela a concédé six coups à la gagnante, la Suédoise Maja Stark. La Lausannoise Morgane Métraux a dû se contenter du 45e rang (+7). Sa soeur Kim et la Valaisanne Tiffany Arafi n'ont pas franchi le cut du vendredi soir.

11.02 - National League : Un an de plus pour Hartikainen

Bonne nouvelle pour Genève-Servette! Teemu Hartikainen (32 ans) a prolongé son contrat avec le club des Vernets pour la saison 2023-2024. Arrivé l'été dernier, l'ailier finlandais est l'un des grands artisans du brillant parcours actuel du club genevois, incontestable leader de la National League. Il s'est fait l'auteur de 38 points – dont 23 buts – en 40 matches de championnat.

11.02 - MotoGP : Jorge Martin devant aux essais hivernaux

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a réalisé le meilleur temps de la deuxième journée des essais hivernaux MotoGP de pré-saison à Sepang, en Malaisie. La séance a été perturbée par la pluie et Martin, en 1'58''736, a été un peu moins rapide que l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) qui avait réalisé un temps de 1'58''470 vendredi lors de la première journée. Il a précédé le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), toujours très à l'aise sur une piste humide, et l'Espagnol Pol Espargaro (GasGas Tech3).

11.02 - Athlétisme : Spitz tout proche du record de Suisse

Lionel Spitz (22 ans) a atteint la limite pour les Européens indoor. A Metz, le Zurichois a couru le 400 m en 46''14. Seul Alain Rohr a fait mieux avec son record national en 45''92.

11.02 - Cyclisme : Tim Merlier remporte la 1re étape

Jeune papa depuis onze jours seulement, le Belge Tim Merlier (Quick-Step) a remporté la 1re étape du Tour d'Oman. Il s'est imposé lors d'un sprint massif à Mascate. «Je ne pourrais pas être plus heureux. Je suis père depuis presque deux semaines maintenant et ça rend cette victoire si spéciale», a réagi le Belge de 30 ans qui a dédié le 24e succès de sa carrière à son jeune fils. Merlier a précédé le Néerlandais David Decker et le Français Axel Zingle.

10.02 - Cyclisme : Rohan Dennis va ranger son vélo

L'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) rangera son vélo au terme de la saison. Le coureur âgé de 32 ans a été deux fois champion du monde du contre-la-montre, en 2018 et 2019. Il a aussi gagné des étapes sur les trois grands tours.

10.02 - Football : Diego Cocca sélectionneur du Mexique

L'Argentin Diego Cocca a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique en vue du Mondial 2026. Le pays le co-organisera avec les Etats-Unis et le Canada. Né à Buenos Aires, Diego Cocca, qui aura 51 ans samedi, devient le 45e sélectionneur mexicain de l'histoire depuis 1923, et le cinquième de nationalité argentine.

10.02 - Athlétisme : Armand Duplantis franchit 6,06 m

Le Suédois Armand Duplantis a remporté le concours de saut à la perche du meeting en salle de Berlin, avec un saut à 6,06 m. Il a ensuite échoué à trois reprises à 6,22 m, ce qui aurait été un centimètre de mieux que son record du monde. Champion olympique (2021), du monde (2022) et d'Europe (2022) en titre de la spécialité, «Mondo» Duplantis a bouclé vendredi son 42e concours à six mètres ou plus, le deuxième de l'hiver après ses 6,10 m à Uppsala (Suède) il y a une semaine.

10.02 - Euro Hockey Tour : Fischer appelle Sigrist

Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué l'attaquant Justin Sigrist (Zurich Lions) pour les deux derniers matches du tournoi de l'Euro Hockey Tour à Malmoe. Il remplace le Zougois Sven Senteler, malade, qui a dû quitter le camp d'entraînement mercredi. Pour les deux matches contre la Suède samedi et la Tchéquie dimanche, Fischer sera, en revanche, privé des services du gardien Ludovic Waeber. Le Fribourgeois est sorti blessé au cours de la deuxième période du match contre la Finlande jeudi.

09.02 - National League : Bodenmann prolonge aux ZSC

Simon Bodenmann jouera une année de plus avec les Zurich Lions. L'attaquant de 35 ans a prolongé son contrat avec le club zurichois jusqu'au 30 juin 2024. Auteur cette saison de 14 buts et de 11 assists, Simon Bodenmann donne à nouveau sa pleine mesure depuis l'intronisation à la bande de Marc Crawford, fin décembre. Ancien joueur Kloten et de Berne, il évolue depuis 2018 avec les Lions. Dans un premier temps, il ne figurait pas dans les plans des Lions pour la saison prochaine. Son efficacité retrouvée depuis Noël a contribué à lui donner une nouvelle chance.

09.02 - Premier League : des Qataris s’intéressent à Man Utd

Des investisseurs qataris seraient entrés en contact avec les propriétaires de Manchester United, la famille américaine Glazer. Ils entendent faire une offre pour le rachat total ou partiel du club, affirment certains médias anglais. Pour le moment, le seul acheteur potentiel déclaré du club, mis en vente fin novembre, est le groupe pétrochimique Ineos, propriété du milliardaire anglais Jim Ratcliffe qui possède déjà l'OGC Nice et le Lausanne-Sport. S'il n'y a pas de calendrier formel, il semble acquis que les offres officielles étaient espérées autour de la mi-février.

09.02 - Swiss League : un million de plus pour la saison 23/24

La pérennité de la Swiss League est assurée. Elle obtient 500'000 francs supplémentaires de la part de la Swiss Ice Hockey Federation et 500'000 francs de la National League pour bénéficier, au final, d'une manne de 1,5 million de francs pour la saison 2023/2024. Forts de ces assurances financières, les clubs ont obtenu un délai jusqu'à la mi-février pour se prononcer sur leur avenir au sein de ce championnat de deuxième division. Il courait jusqu'au 31 janvier dernier.

09.02 - Beijer Hockey Games : Sven Senteler forfait

Sven Senteler ne disputera pas l'Euro Hockey Tour avec l'équipe de Suisse. L'attaquant de Zoug est tombé malade et a quitté le rassemblement. Il ne sera pas remplacé. La sélection de Patrick Fischer jouera son premier match ce soir contre la Finlande à Zurich.

09.02 - National League : Un gardien suédois à Langnau

Les Langnau Tigers annoncent la venue de David Rautio. Le gardien suédois de 37 ans a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. David Rautio portait cette saison les couleurs de Timra IK en première division suédoise. Il a été recruté pour, en premier lieu, être un recours en cas de blessure de Luca Boltshauser ou de Stéphane Charlin.