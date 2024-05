Le Serbe Nikola Jokic a été désigné mercredi MVP de la saison régulière de la NBA. C'est la troisième fois que le pivot des Denver Nuggets obtient cette récompense.

Nikola Jokic a été élu MVP pour la troisième fois en quatre ans. KEYSTONE

Jokic, 29 ans, avait déjà été désigné meilleur joueur de la ligue nord-américaine en 2021 et 2022. Il avait terminé deuxième en 2023, derrière Joel Embiid, des Sixers, mais avait eu la satisfaction de mener les Nuggets à leur premier titre NBA cette année-là.

Cette saison, Jokic a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9 passes décisives pour Denver. Le tenant du titre a terminé à égalité au sommet de la Conférence Ouest avec le Thunder d'Oklahoma City.

Pour la troisième année consécutive, aucun joueur américain n'était en lice parmi les trois finalistes pour le titre de MVP. Jokic était opposé aux meneurs canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks). Le dernier MVP américain a été James Harden en 2018.

Comme Malone, Bird et Johnson

Ce troisième trophée permet à Jokic de rejoindre Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson au panthéon de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar détient le record absolu avec six MVP, Bill Russell et Michael Jordan détiennent chacun cinq titres et Wilt Chamberlain et LeBron James quatre.

Reste à savoir si le Serbe sera en mesure de combiner ce prix MVP avec la défense de son titre NBA cette saison. Les Nuggets sont en effet en mauvaise posture après avoir perdu les deux premiers matches de la demi-finale de la Conférence Ouest face aux Minnesota Timberwolves.

