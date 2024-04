Noè Ponti figure dans la sélection suisse pour les Championnats d’Europe de Belgrade, qui se dérouleront du 17 au 23 juin prochain. Le Tessinois sera, bien sûr, l’atout maître d’une équipe de Suisse forte de 14 nageurs.

Noe Ponti pourra rêver de médailles KEYSTONE

ATS

On rappellera que Jérémy Desplanches et Lisa Mamié bénéficieront dans la capitale serbe d’une ultime chance pour réussir une limite individuelle pour les Jeux olympiques. Quant à Noè Ponti, auteur du triplé en papillon lors des derniers Championnats d’Europe en petit bassin, on ignore encore sur quelles distances il entend s’aligner.

Comme Noè Ponti, les trois autres nageurs qualifiés individuellement pour les Jeux de Paris, Thierry Bollin, Antonio Djakovic et Roman Mityukov, seront présents à Belgrade.

