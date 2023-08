Les Suisses ne figurent pas parmi les grands favoris de la course sur route des Mondiaux, au programme dimanche sur 271,1 km entre Edimbourg et Glasgow. Mais cela ne les empêche pas d'être ambitieux.

Entraîneur de l’équipe de Suisse, Michael Albasini se montre ambitieux avant la course en ligne des Mondiaux. KEYSTONE

L'ancien coureur Michael Albasini, entraîneur national, s'attend à «une course à élimination par l'arrière», notamment sur le circuit final de 14,3 km à parcourir à dix reprises. Le tracé, souvent étroit, est parsemé de virages et de petites côtes parfois très raides.

Les Suisses vont rejoindre l'Ecosse au dernier moment, sans avoir le temps pour prendre leurs repères. «Stefan Bissegger arrivera vendredi directement après le Tour de Pologne. Fabian Lienhard et Marc Hirschi ont aussi couru cette semaine et seront sur place un jour plus tard. C'est ainsi chez les professionnels, surtout qu'on est en pleine saison et que les Mondiaux ont lieu en Europe», explique Albasini.

Hirschi et Schmid en leaders

Stefan Küng, dont l'objectif principal est le contre-la-montre, participera aussi à la course en ligne. «Il veut apporter son expérience et sa puissance à l'équipe», dixit l'entraîneur national. Les deux coureurs protégés seront Marc Hirschi et Mauro Schmid, les quatre autres étant à leur service. «Nous aurons une très forte équipe au départ», souligne Michael Albasini. Marc Hirschi attend beaucoup de cette course au maillot arc-en-ciel. «Il s'est préparé spécifiquement pour ce rendez-vous, avec un camp en altitude. Il sera prêt.»

Ces dernières années, la Suisse a obtenu deux fois du bronze lors de la course en ligne, avec Küng en 2019 et Hirschi en 2020. A quoi s'attend l'entraîneur national dimanche? «Je ne suis pas prophète et je ne sais pas si on décrochera une médaille. Mais notre objectif est clair: nous voulons gagner la course et avons préparé une tactique pour tenter d'y parvenir. On verra. Chaque équipe a son plan de départ. Mais planifier pour finir dixième, cela n'a aucun sens.»

Evenepoel pour un doublé

Tenant du titre, le Belge Remco Evenepoel (23 ans) doit être considéré comme l'un des grands favoris à sa succession. Le double vainqueur de Liège – Bastogne – Liège (2022/2023) est en forme, comme il l'a prouvé récemment en remportant la Clasica San Sebastian pour la troisième fois de sa carrière.

Mais la concurrence s'annonce redoutable sur un tracé pour puncheurs. Dans une très forte équipe de Belgique déjà, où Wout van Aert voire Jasper Philipsen peuvent caresser la tentation de jouer leur carte personnelle.

Tadej Pogacar doit aussi être considéré parmi les candidats à la victoire. Le Slovène rêve de compléter son impressionnant palmarès avec un maillot de champion du monde, et il possède les qualités requises pour y parvenir.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, lui aussi, devrait être à l'aise sur les routes écossaises, de même que le Danois Mads Pedersen, le champion du monde 2019. La France misera pour sa part sur Christophe Laporte et Julian Alaphilippe, même si ce dernier – titré en 2020 et 2021 – ne pédale plus tout à fait au même niveau.

voe, ats