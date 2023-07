Les motos faussent-elles le Tour de France ? L'incident samedi au sommet de Joux Plane, où Tadej Pogacar s'est retrouvé bloqué, relance le débat sur l'influence des motos suiveuses sur les courses cyclistes, en freinant les champions mais surtout en les aspirant dans leur sillage.

Tadej Pogacar en action KEYSTONE

«Depuis toujours, les motos ont une influence sur les courses et aujourd'hui elles ont volé des secondes.» Comme beaucoup, l'ancien pro australien Adam Hansen, 28 grands Tours au compteur et président du syndicat des coureurs, a été interloqué lorsque deux motos, une de télévision et une de photographe, ont empêché Pogacar de poursuivre son attaque au sommet de Joux Plane.

L'incident, retransmis en mondovision dans 190 pays, a conduit les commissaires de l'Union cycliste internationale (UCI) à exclure les deux motos de l'étape de dimanche. «C'est inadmissible, le Tour pourrait se jouer là-dessus», s'est insurgé Laurent Jalabert, consultant pour France Télévisions, alors que Pogacar et Jonas Vingegaard se tenaient en dix secondes samedi soir au général.

🚨 Deux motos sont sanctionnées à l'issue de la 14e étape du Tour de France : une moto radio-TV et une moto photographe. Elles sont exclues pour la 15e étape du #TDF2023. https://t.co/2P5Ma3Xybn pic.twitter.com/UkayFRD8uT — RMC Sport (@RMCsport) July 15, 2023

Le photographe a plaidé coupable. Le Slovène, plutôt classe sur le coup, ne s'en est pas formalisé, déplorant seulement avoir «tiré une cartouche à blanc».

ATS