L'Espagnol Marc Soler a remporté mardi la 16e étape de la Vuelta, épique, fatale au Belge Wout Van Aert, contraint à l'abandon après une violente chute. L'Australien Ben O'Connor a quant à lui sauvé son maillot rouge de leader pour une poignée de secondes.

Ben O'Connor résiste encore à Roglic et conserve son maillot rouge pour... cinq secondes ! 😮‍💨



ATS

Lâché par les favoris dans l'ascension finale vers les lacs de Covadonga, le leader de l'équipe AG2R-Decathlon a réussi à conserver cinq secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, son dauphin au classement général.

Cette étape disputée dans la brume dans son final a fait des dégâts et resserré le classement général, Roglic se reprenant près d'une minute au leader. L'Espagnol Enric Mas a également fait une bonne opération au général (3e) en se rapprochant à 1'25 secondes d'O'Connor alors qu'il reste encore cinq étapes à disputer.

Une lourde chute

L'étape a surtout été marquée par la lourde chute et l'abandon du Belge Wout Van Aert, grand animateur de l'épreuve depuis son départ à Lisbonne il y a deux semaines. Vainqueur de trois étapes depuis le début de la Vuelta et en tête du classement de la montagne et du classement par points, le Belge est parti à la faute au km 131, dans la descente de la Collada Llomena, deuxième difficulté du jour.

Encore une fois aux avant-postes, après une première chute sans gravité, il a visiblement été touché à la jambe droite après avoir fait un tout droit dans un virage à gauche, puis de heurter violemment la paroi. Il est reparti quelques dizaines de mètres seulement avant de renoncer.

Après une saison en demi-teinte marquée par sa violente chute fin mars dans la course A travers la Flandre, le routier sprinter de la Visma Lease a bike avait repris des couleurs, décrochant la médaille de bronze lors du contre-la-montre des Jeux olympiques de Paris avant de briller sur les routes d'Espagne.

Mercredi, le peloton s'élancera d'Arnuero pour parcourir 141 km jusqu'à Santander dans une étape moins pentue, avec seulement deux ascensions de 2e catégorie. Mais cette Vuelta est marquée du sceau du suspense.

