Ben O'Connor a frappé fort jeudi sur les routes du Tour d'Espagne. Au terme d'un superbe numéro en solitaire, l'Australien s'est offert la sixième étape et le maillot rouge de leader à Yunquera.

Ben O' Connor s’est emparé du maillot rouge (image d’archives). KEYSTONE

ATS

Dans une forme éblouissante, O'Connor (28 ans) a profité d'un peloton amorphe sous la chaleur accablante d'Andalousie et de ses excellentes jambes pour creuser l'écart. Il compte désormais 4'51 d'avance sur Primoz Roglic, son dauphin, à qui il a chipé la tunique de leader.

Sans jamais baisser le pied, O'Connor s'est également permis d'entrer avec fracas dans le cercle des coureurs vainqueurs d'étapes sur les trois grands Tours. Quatre ans après une victoire de prestige sur les cimes italiennes de Madonna di Campiglio, trois ans après s'être imposé à Tignes sur le Tour, O'Connor a de nouveau levé les bras et brandi le poing, cette fois sur les routes espagnoles.

«J'y pensais»

«Je cherchais ce triplé sur les grands tours, maintenant je l'ai fait! J'y pensais avant le départ de cette course, maintenant il y a mon nom sur cette liste, et en plus je prends le maillot rouge», s'est-il réjoui.

Après un début d'étape cocasse, le leader de l'équipe Décathlon-AG2R est rentré sur l'échappée du jour dont il s'est ensuite extrait à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée avec le Néerlandais Gijs Leemreize. Il s'est débarrassé de son comparse dans l'avant-dernière difficulté du jour, le Puerto Martinez (3e catégorie).

O'Connor a ensuite martyrisé ses pédales dans l'ultime ascension, largement à sa portée, pour accentuer un peu plus le large avantage que lui a octroyé la Red Bull-Bora de Primoz Roglic, visiblement peu inquiète face à l'allure aérienne de l'Australien.

Second souffle

O'Connor confirme que l'année 2024 est celle du second souffle pour lui, après sa quatrième place au classement général lors du Giro en mai. Avant de connaître une saison 2023 compliquée, il avait crevé l'écran en 2021 en prenant une quatrième place surprise dans le Tour, construite après sa victoire à Tignes où il avait repris six minutes au maillot jaune slovène Tadej Pogacar.

L'écart creusé sur un autre Slovène et le scénario similaire jeudi à Yunquera ont dessiné un sourire sur le visage juvénile de l'Australien, concédant un air «de déjà-vu» et affirmant vouloir «profiter de chaque moment» en rouge.

La tunique écarlate s'est en revanche éloignée pour un autre prétendant au podium: Adam Yates (UAE) a chuté dans la dernière descente et a franchi la ligne d'arrivée plus de deux minutes après le peloton.

